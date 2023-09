Da un po' di tempo sogni di ampliare la portata del tuo business online iniziando a sfruttare i nuovi social, tra cui – primo fra tutti – TikTok. Beh, per prima cosa, mi complimento per l'inventiva! In effetti, la popolare piattaforma di video sharing offre diverse opportunità per far crescere le proprie vendite e fidelizzare i già clienti, ma non tutti gli imprenditori sono capaci di “approfittarne” (nel senso etimologico del termine!).

Dal momento che sei qui, però, mi sembra tu abbia l'attitudine giusta per diventare – a partire dalle cose che ti dirò – un super TikTok-seller. Ti anticipo subito che TikTok offre almeno due modi per incrementare le vendite, il primo riguardante il brand management e il secondo, più diretto, riguardante la promozione dei prodotti e del sito con l'inserimento di link all'acquisto.

Se per ora non ti è chiaro, non preoccuparti: ti spiegherò tutto nel dettaglio nel primo capitolo. In generale, dopo aver letto questa guida, ti assicuro che saprai esattamente come vendere su TikTok e massimizzare così i tuoi guadagni. Allora, pronto per cominciare? Se sì, non mi resta che augurarti buona lettura e – soprattutto – buoni affari!

Indice

Informazioni preliminari

Come ti anticipavo, vendere su TikTok è possibile in almeno due modi diversi. Il primo consiste nella vendita diretta, dunque nel passaggio a un account Business e nel collegamento di una piattaforma di e-commerce come Shopify; il secondo, invece, prevede l'utilizzo di TikTok come mezzo di promozione della propria attività e dei propri prodotti secondo le dinamiche del social selling (coinvolgere le persone, stabilire relazioni, posizionarsi come brand autorevole…).

Di questa seconda modalità ti ho già parlato in diversi articoli (ti consiglio di dare un'occhiata qui, per cominciare); ora, invece, intendo soffermarmi sulla prima opzione, spiegandoti in primis come collegare il tuo negozio (e quindi i prodotti da vendere su TikTok) al tuo profilo social.

Nel momento in cui scrivo, le piattaforme di e-commerce che possono essere collegate sono diciassette.

BASE.

BigCommerce.

Cafe24.

Ecwid.

Haravan.

Kyte.

Loja Integrada.

Nuvemshop.

OpenCart.

PrestaShop.

Salesforce Commerce Cloud.

Shopify.

Shopline.

Square.

TRAY.

VTEX.

WooCommerce.

Nel capitolo che segue, ti spiegherò come collegare il tuo account TikTok a Shopify, la più diffusa tra le piattaforme per il commercio online.

Come vendere prodotti su TikTok

Per iniziare a vendere su TikTok, la prima cosa che occorre fare è passare a un account di tipo Business. Semplicemente, una volta aperta l'app, fai tap sulla sezione Profilo in basso a destra e poi premi sulle tre lineette in alto per aprire il menu. Da questa vista, sfiora la voce Impostazioni e privacy > Account e, infine, Passa al Business Account.

Si avvierà un breve tutorial con il riepilogo dei vantaggi offerti da questo tipo di account. Per scorrere tra le varie pagine, premi di volta in volta il pulsante Avanti; arrivato alla fine, scegli la categoria che meglio descrive la tua attività (ad esempio, Abbigliamento e accessori oppure Blog personale) e premi nuovamente il pulsante Avanti.

Come ultimo step, inserisci il tuo indirizzo e-mail nell'apposito campo e, quando hai fatto, premi il pulsante Aggiungi. Perfetto! La procedura è stata completata correttamente. TikTok ti chiederà subito se pubblicare il tuo primo video (magari una presentazione per i tuoi potenziali clienti): se vuoi, premi il pulsante Crea ora; altrimenti, sfiora la voce Forse più tardi.

Fatto ciò, è arrivato il momento di collegare TikTok alla tua piattaforma di e-commerce. Dunque, devi aver come prima cosa realizzato un tuo shop: se non hai ancora provveduto, leggi la mia guida su come creare un ecommerce con Shopify.

Per collegare TikTok a Shopify, accedi a Shopify e premi sulla voce Canali di vendita. Dopodiché, digita nella barra di ricerca “TikTok” e seleziona il risultato corrispondente. Si aprirà l'app store di Shopify, da cui scaricare l'“estensione” premendo il pulsante Installa. Per continuare, seleziona l'account a cui intendi collegarlo e, nella pagina successiva, premi il pulsante Aggiungi canale di vendita.

A installazione completata, premi il tasto Configura ora nel riquadro TikTok Marketing e collega effettivamente l'account TikTok premendo il pulsante Connetti. In pratica, non devi fare altro che inserire le tue credenziali come faresti normalmente per accedere al social.

Effettuato l'accesso, spunta la prima casella nella sezione consensi (è indispensabile accettare i termini commerciali di TikTok) e premi il tasto Conferma. Infine, premi il tasto Connetti.

Prima di importare su TikTok i prodotti su Shopify (magari per creare annunci del tipo “collection ad), devi necessariamente completare il set up di TikTok Ads Manager. Per riuscirci, premi il pulsante Crea nuovo dove presumibilmente leggi ”Nessun account trovato", compila il modulo con i dati della tua azienda e spunta la casella alla fine. Continua facendo clic sul tasto Registrati e connettiti.

A questo punto, seleziona il livello di tracciamento desiderato (si tratta di monitorare il comportamento degli utenti su TikTok e – corrispondentemente – le performance degli annunci) e premi il tasto Conferma.

Ancora, inserisci le informazioni aziendali e relative ai pagamenti premendo il pulsante Configura e, al termine, il pulsante Conferma. Fatto anche questo, premi il pulsante Completa la configurazione.

È arrivato il momento di impostare il tuo catalogo marketing. Nella pagina a cui sei stato reindirizzato, individua la sezione Marketing catalog e – in corrispondenza di questa – premi il pulsante Configura ora. Successivamente, premi il pulsante Crea e poi il pulsante Approva, per approvare l'accesso amministratore all'account TikTok Ads Manager collegato.

Nella sezione apposita, specifica in quali paesi o aree geografiche dovrebbero comparire i tuoi annunci (ad esempio, Italy). Quando sei soddisfatto, premi il pulsante Conferma e poi il pulsante Completa la configurazione.

Ecco fatto! Ora puoi cominciare a far conoscere i tuoi prodotti avviando la tua prima campagna su TikTok. È sufficiente fare clic sul pulsante Crea campagna, accettare, se si ritiene, la politica pubblicitaria di TikTok (indispensabile per poter proseguire) e iniziare a compilare il proprio annuncio.

Il video-annuncio può essere o caricato oppure generato direttamente su Shopify, e può promuovere un singolo prodotto, una raccolta di prodotti o la home page dell'e-commerce. Nei primi due casi, i prodotti verranno etichettati nel video e verrà aggiunto un collegamento diretto per l'acquisto.

A lato dello schermo, puoi visualizzare un'anteprima del video a cui stai lavorando; non appena raggiungi un risultato soddisfacente, premi il pulsante Submit in alto a destra per creare e pubblicare l'inserzione vera e propria.

Questa operazione (ovvero il collegamento di TikTok a Shopify) può essere eseguita anche dall'app della popolare piattaforma di e-commerce, in maniera molto simile a quanto abbiamo visto per il sito. In breve, basta aprire l'applicazione, fare tap sui tre puntini in basso a destra e premere sul pulsante (+) accanto alla voce Canali di vendita. Se TikTok non è presente tra i consigliati, è sufficiente fare tap sui tre quadratini con il simbolo (+) in alto a destra, poi sul pulsante App Store di Shopify e da lì cercare e scaricare TikTok. Successivamente, basterà seguire (riadattandole leggermente) le istruzioni già date.

Per più informazioni sul funzionamento di Shopify e sui suoi costi, consulta pure questo tutorial.

Cosa vendere su TikTok

Ora che hai capito come si fa, vorresti avere qualche delucidazione in più sul tipo di prodotti che è consentito vendere su TikTok. E non solo questo: in effetti, potresti anche chiederti se i prodotti del tuo e-commerce siano sufficientemente attrattivi per un'utenza giovane e attenta alle nuove tendenze come quella del social network cinese.

In generale, i prodotti che possono essere sponsorizzati su TikTok sono i più diversi tra loro. Tanto per fare alcuni esempi, si potrebbe pensare di vendere abbigliamento e accessori, prodotti per la cura personale (creme e cosmetici vari), ma anche CD, DVD e libri, sfruttando tra l'altro hashtag dedicati come il celeberrimo #booktok.

Il vantaggio di TikTok come mezzo per incrementare le vendite ha a che vedere con il suo algoritmo, che consente di diffondere i propri video (video-annunci) a un pubblico di persone “in target”, che hanno già mostrato interesse/interagito con contenuti simili. Per questo motivo, è molto probabile che i propri video riscuotano un buon successo e che il “tasso di conversione” risulti elevato.

Vendere su TikTok senza partita IVA

Se stai cercando di capire se sia possibile vendere online, e in particolare su TikTok, senza essere titolari di partita IVA, ti dico subito che no, ciò non è possibile.

Secondo la legge italiana, l'apertura della partita IVA è richiesta se si vuole fare del commercio online un lavoro vero e proprio; ciò che conta, insomma, è l'intenzione e la periodicità con cui si svolge l'attività commerciale, più che quanto si guadagna.

In particolare, se la tua intenzione è quella di aprire un e-commerce, la partita IVA ti sarà indispensabile. Se invece vuoi vendere qualche oggettino usato o fabbricato artigianalmente in maniera sporadica, potrai farlo liberamente anche sfruttando TikTok (ad esempio, pubblicizzando in video il tuo armadio su Vinted o il tuo profilo su Etsy).