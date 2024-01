Come verificare bolli non pagati

Hai il timore di aver saltato uno o più pagamenti del bollo auto o del bollo moto e non sai come fare per scoprire se ci sono tasse automobilistiche dei tuoi veicoli ancora da pagare relative agli anni precedenti. Ho indovinato?

Quello del bollo, in effetti, è un appuntamento annuale, ma può capitare di dimenticarlo, e in questo caso si va incontro a delle sanzioni. Quindi è molto importante capire come verificare i bolli non pagati in modo da poter provvedere subito a effettuare i versamenti prima che arrivi una fastidiosa e onerosa cartella esattoriale.

Se hai bisogno di scoprire se quella sensazione di aver dimenticato il pagamento di qualche bollo è veritiera, sei nel posto giusto perché in questa guida ti illustrerò proprio come controllare se hai vecchie annualità da pagare, a seconda di qual è la tua regione di residenza. Allora mettiti comodo perché se hai bolli arretrati puoi scoprirlo e rimediare subito. In bocca al lupo e buona lettura!

Indice

Informazioni preliminari

Probabilmente già sai che il bollo auto e bollo moto sono tasse di circolazione, ovvero tributi relativi all'utilizzo dei veicoli e che si devono corrispondere alla Regione in cui hai la residenza.

L'importo è variabile: dipende dalla potenza (in kilowatt) del veicolo e dalla classe omologativa del veicolo, ovvero Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 oppure Euro4.

Anche se le cose possono variare da Regione a Regione, il bollo generalmente scade il 31 gennaio e il pagamento del rinnovo va inviato entro il mese successivo alla scadenza e ha una validità di 12 mesi.

Se ti dimentichi di effettuare il pagamento nei tempi previsti, dovrai pagare anche una sanzione, che però ha importo diverso a seconda del ritardo accumulato. Quindi prima controlli se hai bolli arretrati, più piccola sarà la sanzione.

Pagando entro 14 giorni dalla scadenza la mora è dello 0,1% dell'importo originario per ogni giorno di ritardo. Pagando entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è del 1,5% dell'importo originario. Pagando entro 90 giorni si deve versare l'1,67% in più. Se si è superato il novantesimo giorno ma non è trascorso più di un anno si arriva a una maggiorazione del 3,75%, mentre entro il secondo anno del 4,29%. Pagando con più di 2 anni di ritardo bisognerà versare il 30% in più.

Come controllare bolli non pagati anni precedenti

L'archivio dell'Agenzia delle Entrate relativo alle tasse automobilistiche è stato smantellato a favore del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) che è un nuovo sistema informativo gestito da ACI (Automobile Club d'Italia).

Se ti stai chiedendo, quindi, come controllare i bolli non pagati degli anni precedenti sappi che non è più possibile farlo tramite l'Agenzia delle Entrate ma è attivo un comodo servizio online sul sito dell'ACI, attivo tutti i giorni dalle 00.10 alle 23.40, per chi risiede nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Prov. Aut. Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Prov. Aut. Trento, Umbria, Valle d'Aosta. In alternativa è possibile recarsi personalmente presso le agenzie di pratiche auto e le delegazioni ACI abilitate.

Quindi, se vuoi controllare i bolli non pagati degli anni precedenti in Campania e nelle altre regioni in cui è attivo i servizio online dell'ACI, leggi di seguito; altrimenti cerca sotto la procedura relativa alla tua regione di residenza.

ACI

Se risiedi in una delle regioni per cui è attivo il servizio ACI per scoprire se hai bolli non pagati risalenti ad anni precedenti qui ti spiegherò come farlo facilmente online.

Collegati a questa pagina Web e clicca sul pulsante Calcola e paga il Bollo online e poi sul tasto Accedi.

Ora effettua l'accesso tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure eIDAS. A seguire, clicca su Accetta per consentire la condivisione dei tuoi dati personali con ACI. In pochi istanti visualizzerai una nuova pagina Web con le informazioni del veicolo o dei veicoli intestati a te.

Dopo aver effettuato l'accesso clicca sul tasto Inizia procedura e si aprirà la pagina relativa al pagamento dei volli del tuo veicolo. Nella colonna sinistra troverai subito l'importo del bollo dell'anno in corso. Se è stato pagato lo visualizzerai in verde con la dicitura Pagato, altrimenti in giallo con la dicitura Da pagare. Per visualizzare i bolli degli anni precedenti clicca su Periodi precedenti. Troverai l'elenco dei bolli degli anni precedenti. Sempre in verde quelli pagati e in giallo quelli non pagati.

Se non dovessi visualizzare subito i dati relativi al tuo veicolo, ti basterà digitare la targa nell'apposito campo e compilare il modulo inserendo il Tipo di veicolo e la Regione di competenza.

Ora sei al corrente su eventuali bolli di anni precedenti che non hai ancora pagato. Nel caso in cui tu voglia effettuare subito il pagamento online, puoi selezionare il bollo arretrato che vuoi pagare e cliccare su Vuoi pagare il bollo?, poi su Continua e infine su Effettua il pagamento. Per maggiori informazioni sulla procedura di pagamento del bollo puoi leggere la mia guida su come pagare il bollo auto ma anche il tutorial su come pagare il bollo moto.

Delegazioni ACI

Puoi effettuare il controllo dei bolli non pagati negli anni precedenti anche presso le agenzie di pratiche auto e le delegazioni ACI sul territorio nazionale.

Per verificare la situazione relativa ai propri bolli pregressi negli uffici ACI la prima cosa da fare è cercare l'ufficio più vicino. Puoi farlo collegandoti a questo link, scegliendo l'opzione Delegazione nel menu a tendina Scegli l'ufficio, selezionando la Provincia nel secondo menu a tendina e infine premendo il tasto Cerca.

Ora puoi consultare un elenco di tutte le delegazioni ACI nella tua provincia di riferimento, dove visualizzare indirizzo, e-mail, numero di telefono, giorni e orari di apertura e servizi disponibili. In tutti gli sportelli che riportano il servizio Rinnovo Automatico Bollo sarai sicuro di poter effettuare il pagamento del bollo dello scooter dell'anno e agli sportelli che riportano il servizio Visura Targa potrai controllare i bolli degli anni precedenti.

Puoi anche cercare le delegazioni ACI attraverso una mappa, cliccando sul tasto Naviga su mappa i punti in Italia e selezionando Delegazioni. Cliccando sulla mappa potrai spostarti e avvicinarti progressivamente alla zona di tuo interesse e visualizzare gli uffici evidenziati con un bollino azzurro.

Prima di recarti presso una delle delegazioni ACI per pagare il bollo scooter, mi raccomando di non dimenticarti la carta di circolazione del tuo veicolo, che riporta tutti i dati necessari per procedere al calcolo dell'importo da pagare. In alternativa puoi portare con te una vecchia ricevuta di pagamento del bollo.

Come verificare bolli non pagati anni precedenti

In alcune regioni il servizio dell'ACI per il controllo dei bolli pregressi non è attivo. Nello specifico per Veneto, Toscana, Liguria, Piemonte, Molise, Marche e Calabria le modalità sono differenti. Quindi di seguito ti spiegherò come verificare i bolli non pagati degli anni precedenti in queste regioni.

Come verificare bolli non pagati in Veneto

Se risiedi in Veneto devi sapere che è stato attivato dalla Regione Veneto il Portale Bollo Auto dove troverai tutte le informazioni riguardanti i tuoi veicoli.

Quindi per controllare i tuoi bolli non pagati collegati a questo sito e clicca sulla voce Vai al Servizio nel box denominato Consulta l'archivio e fai una richiesta.

Ora dovrai effettuare l'accesso tramite SPID, CIE o CNS. A seguire, clicca su Accetta per consentire la condivisione dei tuoi dati personali e su Conferma presa visione dell'Informativa sulla privacy.

A questo punto visualizzerai i tuoi dati anagrafici e l'elenco dei tuoi veicoli. Per verificare se hai bolli non pagati recenti puoi cliccare su Portale bollo auto e poi su Paga il bollo.

Per verificare se hai bolli non pagati pregressi per cui sono stati emessi avvisi di pagamento puoi cliccare su Portale bollo auto e poi su su Avvisi di accertamento e scadenza.

Come verificare bolli non pagati in Toscana

Se risiedi in Toscana devi sapere che è stato attivato dalla Regione Toscana il Portale Tassa Auto dove troverai tutte le informazioni sui tuoi veicoli.

Quindi per controllare i tuoi bolli non pagati collegati a questo link ed effettua l'accesso tramite SPID, CIE o CNS e clicca su Accetta per consentire la condivisione dei tuoi dati personali.

Poi nella barra di ricerca digita la parola bollo e clicca su Cerca, quindi premi su Portale tassa automobilistica di Regione Toscana e visualizzerai tutte le informazioni relative al tuo bollo auto e moto.

Cliccando su I miei veicoli puoi consultare subito la tua posizione tributaria relativa ad auto e/o moto ora di tua proprietà o di quelli dei quali non sei più proprietario (storico veicoli).

Come verificare bolli non pagati in Liguria

Se risiedi in Liguria devi sapere che la Regione Liguria ha attivato un servizio online per verificare lo stato dei pagamenti e il calcolo del bollo auto.

Quindi per controllare i tuoi bolli non pagati collegati a questa pagina, clicca su Tassa auto accesso con credenziali ed effettua l'accesso tramite SPID, CIE o CNS. A seguire, e clicca su Accetta per consentire la condivisione dei tuoi dati personali.

Ora clicca sul box Consulta e Paga e visualizzerai tutte le informazioni sui tuoi veicoli e le tasse da pagare.

Come verificare bolli non pagati in Piemonte

Se risiedi in Piemonte devi sapere che il portale della Regione Piemonte offre un servizio per consultare l'elenco dei tuoi veicoli e la regolarità dei bolli auto e moto, fino ai 6 anni che precedono la consultazione.

Quindi per controllare i tuoi bolli non pagati collegati a questa pagina, clicca su Accesso riservato e poi sul pulsante Accedi in alto a destra ed effettua l'accesso tramite SPID, CIE o CNS. A seguire, clicca su Accetta per consentire la condivisione dei tuoi dati personali.

A questo punto visualizzerai immediatamente una schermata con l'elenco dei tuoi veicoli (I miei veicoli) completo di eventuali bolli non pagati.

Cliccando su Servizi e Memobollo puoi anche attivare il servizio di avviso tramite e-mail o SMS per non dimenticare mai più un bollo in scadenza.

Come verificare bolli non pagati in Molise

Se risiedi in Molise devi sapere che puoi avere informazioni relative ai tuoi bolli non pagati contattando Muncipia s.p.a a cui è stata affidata la gestione della tassa automobilistica regionale dal 2018.

Puoi farlo tramite il call center chiamando il numero 0874.19.19.559 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 e il sabato dalle 09.00 alle 13.00. Oppure via PEC scrivendo oppure a municipia.regionemolise@legalmail.it.

Oppure puoi recarti, previo appuntamento, presso uno degli sportelli Municipia. Per fissare un appuntamento puoi chiamare il call center, ma puoi anche farlo online tramite il Portale Tasse Automobilistiche Municipia.

Quindi per prenotare un appuntamento collegati a questa pagina, clicca su Accedi all'area personale e poi sul pulsante Accedi ed effettua l'accesso tramite SPID, CIE o eIDAS. A seguire, clicca su Accetta per consentire la condivisione dei tuoi dati personali.

Una volta entrato nel portale, clicca su Appuntamenti e poi su Prenota; compila il modulo con i tuoi dati e nel campo Nota digita il motivo dell'appuntamento (per esempio controllo dei bolli non pagati degli anni precedenti), poi premi sul tasto Avanti.

Nella schermata successiva, seleziona un ufficio nel menu a tendina Scegliere l'ufficio, poi scegli uno degli sportelli appartenenti all'ufficio selezionato e poi clicca su Avanti. Infine, seleziona una data e un'ora disponibile nel calendario e clicca nuovamente su Avanti.

Come verificare bolli non pagati nelle Marche

Se risiedi nelle Marche, devi sapere che al momento la Regione Marche mette a disposizione solo un modulo di contatto sul portale ufficiale tramite il quale chiedere informazioni sul bollo auto.

Per chiedere informazioni sui tuoi pagamenti, quindi, puoi collegarti a questa pagina e compilare il modulo in tutte le sue parti. Quindi digita Nome, Cognome, Codice fiscale e seleziona il tipo di utente (se sei un privato seleziona Cittadino). Poi prosegui digitando la Targa, l'E-mail, il numero di Telefono e selezionando la Motivazione della richiesta (per esempio se hai ricevuto un avviso di accertamento per un bollo non pagato seleziona Avviso di accertamento, per sapere se hai bolli non pagati puoi selezionare Altro). Nel campo Nota scrivi la tua richiesta, digita il risultato della somma che vedi nel campo Captcha, apponi il segno di spunta per dichiarare di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e clicca su Invia messaggio. Riceverai una risposta tramite e-mail in circa 2 giorni lavorativi.

In alternativa puoi recarti presso lo Sportello Ufficio Tassa Auto della Regione il martedì e il mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il giovedì solo dalle 09.00 alle 12.00.

Puoi anche contattare il numero 071.99.81.177 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00 per ricevere assistenza telefonica. Tutti i dettagli sui contatti della Regione Marche relativi al bollo auto li trovi su questa pagina.

Come verificare bolli non pagati in Calabria

Se risiedi in Calabria devi sapere che puoi accedere alle informazioni sui veicoli intestati a te effettuando l'accesso sul portale della Regione Calabria. Il sito non fornisce notizie sullo stato dei pagamenti poiché sono informazioni coperte da riservatezza. Tuttavia accedendo all'area riservata con un metodo che accerti la tua identità è possibile consultare tutte le informazioni relative ai veicoli intestati a te.

Per farlo collegati a questa pagina, clicca sul pulsante a destra Entra con SPID e poi su Accedi con le credenziali SPID per accedere tramite SPID e clicca su Accetta per consentire la condivisione dei tuoi dati personali.

Per concludere seleziona quali dati intendi condividere con il Portale Tributi della Regione Calabria e clicca su Continua per avere accesso ai dati relativi al tuo veicolo e a eventuali bolli non ancora pagati.

In alternativa se risiedi in Calabria e vuoi saperne di più sui tuoi bolli non pagati puoi recarti presso gli uffici del Settore Gestione tassa automobilistica della Regione Calabria (i cui recapiti sono consultabili in questa pagina) ricordando di portare con te la carta di circolazione del tuo veicolo.