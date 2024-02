Finalmente sei riuscito a pagare il bollo auto online, provando così l’ebbrezza di utilizzare i nuovi sistemi di pagamento digitali per evitare inutili file in ricevitoria e ti ritieni alquanto soddisfatto dell’impresa che hai portato a termine. Ora, però, vorresti sapere anche come stampare bollo auto pagato, in quanto desideri conservare la ricevuta da esibire in caso di eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Beh, se le cose stanno in questo modo, sappi che sarò ben lieto di aiutarti. Nelle prossime righe di questo tutorial, infatti, avrò modo di spiegarti per filo e per segno come riuscire a portare a termine anche questo compito, tutt’altro che complicato. Devi solo seguire attentamente le indicazioni che ti darò e il gioco sarà fatto.

In prima battuta ti mostrerò la procedura “generica” che consiste nello stampare la ricevuta del pagamento avvenuto con pagoPA. Avrò modo, poi, di fornirti anche delle indicazioni di massima da seguire in base alle linee guida specifiche diramate da alcune Regioni, qualora il tuo pagamento sia avvenuto mediante i sistemi offerti da queste ultime (non da tutte, al momento della stesura di questo tutorial). Buona lettura!

Indice

Come stampare bollo auto pagato con pagoPA

Desideri stampare bollo auto pagato con pagoPA? In tal caso, sappi che puoi riuscirci sfruttando l’app IO, che è disponibile sia su Android che su iOS. Se non l’hai fatto, quindi, provvedi a installarla sul tuo dispositivo e, una volta avviata, esegui l’accesso mediante uno dei sistemi di autenticazione tra quelli disponibili (es. SPID, CIE, etc.).

Una volta visualizzata la schermata principale dell’applicazione, fai tap sulla voce Portafoglio collocata in fondo. Nella sezione in questione, come puoi notare, sono presenti i metodi di pagamento che hai inserito nel sistema. Oltre a ciò, se hai effettuato dei pagamenti (come quello del bollo auto appunto), potrai ottenerne copia della ricevuta.

In che modo? Basta fare tap sulla ricevuta relativa all’avvenuto pagamento del bollo e poi devi provvedere a eseguire uno screenshot. Una volta eseguito quest’ultimo, potrai procedere a stamparne una copia (a patto di aver già collegato lo smartphone alla stampante). Nel momento in cui scrivo, infatti, l’app IO non offre la possibilità di scaricare la ricevuta dell’avvenuto pagamento nel formato PDF.

Ci tengo a ricordarti, comunque, che ogni volta che viene effettuato un pagamento, l’app IO invia la ricevuta direttamente via email alla casella di posta elettronica associata all’account in uso (dovresti riuscire a reperirla cercando nei messaggi della tua email quello che ha per oggetto “Il tuo pagamento con pagoPA”). Non ti resta, dunque, che aprire la ricevuta e stamparla come qualsiasi altro documento dal tuo PC.

Per completezza d’informazione ci tengo a segnalarti anche che se hai utilizzato il sistema pagoPA mediante il servizio di home banking offerto dal tuo istituto di credito o sfruttando soluzioni alternative, come Satispay (registrandoti al quale puoi ottenere 5€ di credito extra se usi il codice ARANZULLA), potrai scaricare la ricevuta di pagamento del tuo bollo auto anche tramite queste soluzioni “alternative” e poi potrai procedere alla sua stampa nella maniera consueta.

Se desideri ulteriori delucidazioni a questo proposito, ti rimando alla lettura della mia guida su come scaricare ricevuta pagamento pagoPA.

Come stampare bollo auto pagato Regione Lazio

Sul sito della Regione Lazio non sono presenti informazioni che alludano alla possibilità di pagare il bollo tramite piattaforme proprietarie. In questo caso, quindi, la stampa della ricevuta relativa al pagamento della tassa va effettuata in base alla modalità con cui ciò è avvenuto.

Tanto per intenderci, se hai eseguito il pagamento tramite il servizio di home banking offerto dalla tua banca, puoi procedere alla stampa del pagamento dal sito di quest’ultima; se hai agito tramite pagoPA, invece, puoi seguire le indicazioni che ti ho dato nel primo capitolo dell’articolo.

Come stampare bollo auto pagato Regione Lombardia

Desideri stampare bollo auto pagato in Regione Lombardia? La procedura da seguire per riuscirci varia in base alla modalità con cui hai deciso di effettuare il pagamento del bollo. Tanto per farti un esempio, se hai eseguito il pagamento tramite le modalità menzionate nel capitolo precedente, puoi procedere seguendo le istruzioni che ti ho già fornito.

Se, invece, hai sfruttato l’Area Personale Tributi per eseguire la domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica, magari per usufruire dei vantaggi elencati in questa pagina (come lo sconto del 15% sull’importo del bollo dovuto), dovresti riuscire a stampare la ricevuta o dal portale in questione oppure dall’area riservata del servizio di home banking offerto dall’istituto di credito con cui hai deciso di pagare la tassa.

Come stampare bollo auto pagato Regione Campania

Sei residente nella Regione Campania e desideri sapere come fare per stampare la ricevuta del pagamento del bollo? Come indicato su questa pagina presente sul sito della Regione Campania, la cosa è fattibile agendo direttamente dal sito dell’ACI.

Entrando nel portale dell’Automobile Club d’Italia (previa accesso tramite SPID, CIE o CNS), infatti, ciascun contribuente ha la possibilità di verificare i pagamenti effettuati nel proprio periodo di proprietà dei singoli veicoli posseduti. Inoltre, come indicato sul sito della Regione Campania, il portale “offre la possibilità al contribuente di interagire con gli Uffici della Regione, segnalando elementi utili alla gestione della propria posizione tributaria e producendo documentazione (formati PDF e JPEG max 3 Mb) a supporto delle proprie argomentazioni”.

Se desideri maggiori informazioni riguardo a come entrare nel sito dell’ACI per eseguire tutte le verifiche del caso, leggi la guida che ho interamente dedicato a questa tematica e che ti ho appena linkato.

Come verificare pagamento bollo auto

Sei giunto su questa guida per capire come verificare pagamento bollo auto? In realtà, se sei riuscito a stampare la ricevuta del pagamento tramite le indicazioni che ti ho fornito nelle righe precedenti, dovresti essere riuscito a verificare la cosa senza alcun problema.

In caso contrario, se non sei riuscito a portare a termine l’operazione, ti invito a consultare l’approfondimento in cui spiego in modo specifico come verificare se il bollo auto è stato pagato.