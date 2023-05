Come pagare bollo motociclo

Probabilmente è la prima volta che possiedi uno scooter e ti sei ricordato che probabilmente c’è il bollo da pagare e non sai come fare. Ho ragione? In effetti quello del bollo per i motocicli e un appuntamento annuale, proprio come succede per il bollo auto e non pagarlo significa andare incontro a delle sanzioni. Quindi, meglio capire esattamente come pagare il bollo del motociclo in modo da evitare problematiche future.

In questa guida ti spiegherò le principali cose da sapere relative al bollo dei ciclomotori. Scoprirai dove puoi pagare questa tassa di circolazione in modo del tutto facile e veloce, ma capirai anche che oggi si può pagare online comodamente da casa. Ci tengo a comunicarti, infatti, che pagare il bollo dello scooter tramite Internet non è affatto una cosa complicata come potresti pensare. Certo non è una cosa riservata a persone esperte in campo informatico. E anche se disponi di un’applicazione per il mobile banking potrai disfarti di questa tassa in pochissimo tempo e senza il dubbio di aver fatto errori.

Quindi, se hai la necessità di scoprire che cosa bisogna fare per poter pagare il bollo dello scooter ti invito a metterti comodo davanti al tuo computer, a prenderti cinque minuti o poco più per leggere questo tutorial. Capirai che hai diverse possibilità per il pagamento e nessuna è troppo complicata perché tu possa sbagliare. Goditi il tuo nuovo scooter in tutta tranquillità e buona lettura!

Indice

Informazioni preliminari

La prima cosa che devi sapere è che quello che generalmente chiamiamo bollo moto, altro non è che una tassa di circolazione. Quindi si tratta di un tributo correlato all’effettivo utilizzo del ciclomotore e che va pagato alla Regione in cui si ha la residenza.

Il suo importo, varia, infatti, a seconda della Regione a cui è dovuto e dipende da due fattori fondamentali legati alle caratteristiche del ciclomotore. Il primo è la potenza (in kilowatt) del motociclo, il secondo è relativo alla classe omologativa del veicolo, ovvero Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 oppure Euro4.

Oltre l’importo, anche le modalità di pagamento del bollo possono variare a seconda della Regione, ma oramai, in quasi tutta Italia si è andati verso una omologazione di questa tassa. Generalmente, infatti, il bollo ha scadenza 31 gennaio e il pagamento del rinnovo va versato entro il mese successivo alla scadenza e ha una validità di 12 mesi. Per quanto riguarda i veicoli nuovi, il bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se la pratica è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese è invece consentito pagare entro la fine del mese seguente.

Se ti stai chiedendo, poi, come fare a ricordarti il pagamento annuale del bollo dello scooter, devi sapere che ormai tutte le regioni italiane offrono un servizio gratuito per ricordare l’imminente scadenza del bollo. È molto probabile, quindi, che dopo l’immatricolazione del tuo scooter, ti arrivi una comunicazione annualmente via posta, via email oppure SMS. Anche l’ACI offre questo servizio denominato Ricorda La Scadenza, che puoi richiedere a questo link, effettuando l’accesso tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS oppure eIDAS.

Dove pagare bollo scooter

Se vuoi recarti fisicamente a pagare il bollo relativo al tuo motociclo, allora quello che ti serve sapere è dove pagare il bollo dello scooter. Anche se le modalità di pagamento online, per la loro facilità e velocità, sono sempre più gettonate, c’è ancora la possibilità di delegare a qualcun altro le operazioni da effettuare, in alcuni luoghi specifici preposti e autorizzati al pagamento di questa tassa.

Quindi devi sapere che puoi recarti a pagare il bollo moto nelle ricevitorie Sisal, Lottomatica o altre ricevitorie convenzionate, a seconda della tua Regione di residenza, presso le agenzie di pratiche auto. Puoi pagare il bollo moto anche negli uffici di Poste Italiane e puoi trovare quello più vicino a te collegandoti a questo link, digitando il tuo Codice di Avviamento Postale nello spazio denominato Cerca uffici postali e Punto Poste e cliccando sulla lente di ingrandimento: vedrai gli Uffici postali in zona sulla mappa segnalati con la sigla PT.

Prima di recarti in uno di questi luoghi per pagare il bollo scooter, assicurati di avere con te la carta di circolazione del ciclomotore, dove sono presenti tutti i dati necessari per procedere al calcolo dell’importo da pagare. In alternativa puoi anche presentare una vecchia ricevuta di pagamento della tassa in scadenza.

Come pagare bollo motociclo online

Se hai deciso di saldare questa tassa comodamente da casa, allora vuoi scoprire come pagare il bollo del motociclo online e qui ti spiegherò come farlo facilmente attraverso il sito dell’ACI.

Per poter pagare il bollo moto online, infatti, puoi affidarti all’apposito servizio reso disponibile sul sito Internet dell’ACI che, per l’appunto, offre la possibilità sia di calcolare l’importo del bollo che procedere con il pagamento online, grazie a un servizio denominato Bollonet. Nel tempo le Regioni che hanno aderito a questo servizio per il pagamento del bollo sono aumentate enormemente, per cui oggi puoi utilizzare Bollonet se risiedi in qualunque Regione italiana, fatta eccezione per Veneto e Calabria.

La prima cosa da fare è calcolare l’importo del bollo dovuto. Per farlo collegati a questa pagina Web e compila il modulo: indica il Tipo di pagamento, il Tipo di veicolo, la Regione di residenza dell’intestatario del motociclo, digita la targa nell’apposito spazio e poi clicca su Calcola. Se tutti i dati che hai inserito risultano corretti, dopo qualche istante ti verrà mostrata una nuova pagina Web contenente le informazioni relative al tuo motoveicolo, l’importo del bollo moto da pagare e la data di scadenza dello stesso. Ti consiglio di verificare la correttezza dei dati visualizzati e poi potrai subito effettuare il versamento della somma dovuta cliccando sul pulsante per eseguire il pagamento.

Nel caso in cui tu voglia effettuare il pagamento in un secondo momento, per usufruire del servizio Bollonet collegati a questa pagina Web e clicca sul pulsante Accedi. A questo punto puoi accedere con SPID, accedere con CIE (Carta d’Identità Elettronica), con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure eIDAS (un’identità digitale rilasciata da un altro Paese europeo).

Dopo aver effettuato l’accesso, per accedere ai servizi dell’ACI ti verrà sottoposto un modulo di iscrizione. Seleziona le opzioni Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali, e digita Si o No a tua scelta per le altre opzioni di consenso all’uso dei dati personali. A questo punto visualizzerai la pagina per il pagamento del bollo e dovrai cliccare sul pulsante Inizia procedura.

Nel modulo che vedrai alla tua destra, digita la targa del tuo scooter nell’apposito spazio e poi seleziona la voce Motoveicoli, scegli nel menu a tendina la Regione di competenza e poi clicca sul pulsante Vuoi pagare il bollo? e segui le istruzioni per il pagamento online.

Come pagare bollo ciclomotore con l’app mobile banking

Un altro sistema per pagare il bollo online consiste nell’usufruire del servizio di mobile banking messo a disposizione dalla tuo istituto bancario e ti farà felice sapere che è davvero molto semplice.

Ciò è reso possibile da CBILL, ovvero un sistema progettato e sviluppato da CBI S.c.p.a. che offre un metodo molto facile per effettuare il pagamento online di avvisi pagoPA emessi dalla Pubblica Amministrazione e di bollette emesse dalle aziende fornitrici di diversi servizi, attraverso i sistemi di home banking. Questo sistema CBILL è accessibile sulle applicazioni di mobile banking delle principali banche italiane e qui puoi trovare l’elenco completo per verificare se la tua banca è abilitata.

Per scoprire come pagare il bollo del ciclomotore con l’app di mobile banking accedi al tuo Internet Banking(da PC o da app per smartphone/tablet, è indifferente), e seleziona la voce relativa al bollo auto. Non importa se devi pagare il bollo moto e non il bollo auto, la modalità di pagamento tramite mobile banking è identica.

A questo punto si aprirà certamente un modulo nel quale dovrai inserire il numero di targa del veicolo e selezionare la tipologia di veicolo. Se devi pagare il bollo dello scooter, quindi, seleziona Motoveicolo. Sarai contento di sapere che CBILL esegue il calcolo automatico dell’importo da pagare. Anche se fossi in ritardo con il pagamento, inoltre, non preoccuparti perché verranno aggiunti in automatico gli eventuali interessi di mora.

Poiché ogni sistema di mobile banking ha un menu e una schermata strutturata in maniera diversa, le voci da premere e i campi da compilare potrebbero variare leggermente rispetto a quanto appena indicato, ma in linea di massima il percorso dovrebbe essere molto simile a quanto appena descritto. Una volta calcolato l’importo del bollo moto, non ti resterà che seguire le istruzioni per completare subito il pagamento come previsto dalla tua banca.

Ti segnalo, inoltre, che puoi pagare il bollo moto anche tramite alcune applicazioni abilitate al sistema pagoPA (dedicato ai pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni), come HYPE (di cui ti ho parlato qui), Satispay (di cui ti ho parlato qui), Flowe (di cui ti ho parlato qui) e Revolut, che permette di fare pagamenti pagoPA senza commissioni (maggiori informazioni qui).

Come pagare bollo motociclo negli uffici ACI

Puoi effettuare il pagamento del bollo dello scooter anche presso le delegazioni ACI sul territorio nazionale.

Prima di capire come pagare il bollo motociclo negli uffici ACI, la prima cosa da fare è cercare l’ufficio più vicino a te. Puoi farlo collegandoti a questo link, selezionando Delegazioni nel menu a tendina Scegli l’ufficio, selezionando la Provincia nel secondo menu a tendina e cliccando sul tasto Cerca.

Si aprirà una pagina dove consultare un elenco di tutti gli uffici ACI nella tua provincia di riferimento, completo di indirizzo, e-mail, numero di telefono, giorni e orari di apertura e servizi disponibili. Potrai effettuare il pagamento del bollo dello scooter in tutti gli sportelli che riportano il servizio Rinnovo Automatico Bollo.

Prima di andare in una delle delegazioni ACI per pagare il bollo scooter, assicurati di avere con te la carta di circolazione del ciclomotore, dove sono presenti tutti i dati necessari per procedere al calcolo dell’importo da pagare. Altrimenti puoi anche presentare una vecchia ricevuta di pagamento della tassa in scadenza.