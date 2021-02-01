Negli ultimi anni, la didattica online ha compiuto importanti progressi nel supportare l’istruzione tradizionale, grazie a una vasta gamma di siti di apprendimento progettati per insegnanti e studenti di tutte le età. Dalla scuola primaria alla preparazione di esami cruciali, come la maturità o quelli universitari, queste piattaforme didattiche sono strumenti potenti che facilitano lo studio da casa e integrano le lezioni in aula.

Questi portali offrono, infatti, appunti, riassunti e contenuti dinamici facilmente accessibili, oltre a informazioni utili nel campo della formazione e dell’orientamento. Molti di essi includono anche esercizi interattivi, videolezioni e giochi educativi, rendendo anche le materie più complesse più piacevoli e stimolanti. In questo modo, gli studenti possono apprendere in base alle proprie esigenze personali.

Se sei dunque alla ricerca dei migliori siti didattici, sei nel posto giusto! In questo articolo ti guiderò proprio nella scelta delle piattaforme che offrono un supporto completo per ogni materia, trasformando lo studio in un’esperienza coinvolgente e, talvolta, anche divertente. Non mi resta altro che augurarti una buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Siti Web didattici

Ho selezionato per te alcuni dei migliori siti Web didattici, ideali per approfondire diversi argomenti in modo autonomo, stimolando la tua curiosità e motivazione. Che si tratti di matematica, lingue, storia o scienze, questi portali offrono un supporto completo per l’apprendimento e, spesso, almeno nelle loro versioni base, anche gratuitamente. Li trovi segnalati proprio qui sotto, ma ricorda: non sostituire questi strumenti a un adeguato studio della materia!

Studenti.it

Studenti.it è uno dei principali punti di riferimento in Italia per la didattica e il supporto scolastico. Offre una vasta gamma di risorse, tra cui notizie aggiornate sul mondo dell’istruzione, approfondimenti su vari argomenti, materiali di studio, podcast, video tutorial e molto altro. È una piattaforma completa che aiuta gli studenti a migliorare le proprie conoscenze e a prepararsi efficacemente per verifiche, interrogazioni ed esami.

Una volta effettuato l’accesso al sito Internet ufficiale, scorri la pagina verso il basso per visualizzare tutte le ultime notizie legate al mondo della scuola oltre ai servizi utili per lo studio. Fai clic sulla news per leggerla senza alcun costo, Studenti.it, infatti, è completamente gratuito.

Tutti i contenuti di Studenti.it sono raccolti alfabeticamente per materia, a tal proposito fai clic sul bottone con l’icona dei libri, collocata in alto, e seleziona una tra le tante materie disponibili, tra quelle principali (letteratura italiana, storia, filosofia, matematica) oppure tra quelle umanistiche (italiano, storia dell’arte, latino, geografia ecc.), materie tecniche (economia, diritto, ragioneria, musica ecc.), materie scientifiche (scienze, fisica, geometria, biologia ecc.) o lingue straniere.

Dopo aver effettuato la tua scelta, accederai alla pagina degli Argomenti, dove potrai selezionare diversi temi, ordinati alfabeticamente, relativi alla materia che hai scelto. Puoi anche filtrare i risultati cliccando sull’icona con le tre linee con cursori e selezionando il livello (medie, superiori, università, maturità ecc.), la tipologia o le materie. Una volta individuato l’argomento di tuo interesse, fai clic sulla relativa voce e verrai reindirizzato all’articolo corrispondente. Troverai, infatti, una vasta selezione di temi, riassunti, appunti e tesine, scritti da docenti e psicologi specializzati nelle rispettive aree di competenza.

Per accedere alle altre sezioni del sito, premi sull’icona ≡ in alto a sinistra e scegli la categoria di tuo interesse tra le numerose disponibili. Ad esempio, puoi visitare Aiuto allo studio per consultare pratiche guide su come scrivere un tema o un riassunto, Orientamento universitario per trovare la facoltà più adatta a te, Podcast e Video lezioni per approfondimenti multimediali, oppure Quiz di verifica per testare la tua preparazione rispondendo a domande su vari argomenti. Se invece hai bisogno di supporto in matematica, nella sezione Lezioni di matematica troverai tantissimi contenuti su funzioni, integrali, logaritmi e probabilità, suddivisi per anno e programma del liceo scientifico. Se lo ritieni opportuno, nella schermata principale del sito, puoi usare il campo con la lente di ingrandimento per cercare l’argomento di tuo interesse.

Orizzonte Scuola

Se invece stai cercando un sito rivolto in particolare agli insegnanti, il primo passo è consultare Orizzonte Scuola, uno dei portali più noti dedicati alle notizie e alla divulgazione di contenuti legati al mondo della scuola e della formazione.

Navigando nel sito di Orizzonte Scuola, puoi trovare notizie su come diventare insegnante, webinar su molte tematiche legate alla didattica, aggiornamenti sulla politica scolastica e notizie di attualità riguardanti il mondo della scuola e degli studenti. Tra i temi trattati vi sono l’intelligenza artificiale, il cyberbullismo e le condizioni meteo in Italia, utili per eventuali sospensioni delle attività didattiche ecc.

Le varie sezioni del sito sono accessibili tramite il menu in alto, dove puoi scegliere tra Scuole, Diventare insegnanti, ATA, Didattica, Guide, Corsi, Scadenze e Chiedilo a Lalla, una sezione che ti permette di inviare domande alla redazione di Orizzonte Scuola, ottenendo risposte pubbliche utili anche per gli altri utenti. In alternativa, puoi utilizzare il campo di ricerca Cosa stai cercando? (l’icona della lente di ingrandimento) per trovare argomenti di tuo interesse.

I contenuti di Orizzonte Scuola sono generalmente fruibili gratuitamente. Tuttavia, il sito offre anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al portale Orizzontescuola Plus, che garantisce l’accesso a contenuti esclusivi, aggiornamenti e approfondimenti sulle tematiche più rilevanti, sia in formato digitale che cartaceo. Ecco alcuni dei principali piani di abbonamento.

Gestire il personale scolastico — al costo di 130 euro all’anno che offre più di 200 schede che analizzano tutti gli aspetti legati alla gestione del personale scolastico statale, oltre a due numeri annuali di approfondimento in formato digitale e cartaceo.

— al costo di che offre più di 200 schede che analizzano tutti gli aspetti legati alla gestione del personale scolastico statale, oltre a due numeri annuali di approfondimento in formato digitale e cartaceo. Gestire la scuola e la dirigenza scolastica — al costo di 190 euro/anno, per disporre di contenuti utili per la gestione della scuola, inclusi materiali per il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e la segreteria scolastica.

Per maggiori informazioni sui piani di abbonamento e i relativi prezzi, puoi consultare il listino completo delle offerte presente sul sito di Orizzonte Scuola.

Skuola.net

Skuola.net è un altro portale ampiamente conosciuto e rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli studenti di scuole medie, superiori e università. Questa piattaforma offre una vasta raccolta di risorse didattiche, tra cui appunti, versioni di greco e latino, approfondimenti su vari argomenti scolastici e recensioni di libri. Tra le sue funzionalità più utili c’è anche una sezione dedicata alla preparazione dei test di ammissione alle università, un forum per interagire con altri studenti e una sezione con temi di italiano già svolti.

Per fruire di quest’ultima, ad esempio, dopo aver effettuato l’accesso alla pagina, ti verrà presentato un elenco di titoli di temi, articoli di giornale e saggi brevi tra cui scegliere. Clicca sul titolo di tuo interesse per aprire immediatamente la pagina con il testo completo dell’elaborato, insieme al nome dell’autore.

All’interno della pagina troverai anche un lettore video: premi il pulsante ▶ per avviare la lettura automatica del testo. Per esplorare altri temi, puoi semplicemente tornare alla pagina principale e navigare tra i contenuti utilizzando i pulsanti numerati posti in basso oppure utilizzare il campo di ricerca Cerca appunti, riassunti o versione collocato nel menu in alto.

Per accedere alle varie sezioni del sito, premi sull’icona ≡ in alto a destra e scegli la categoria che ti interessa. Ad esempio, puoi selezionare Notizie per leggere le ultime novità su scuola, università, tendenze e lavoro, oppure Guide per consultare pratici consigli su esami di terza media, superiori, prove INVALSI o test di ingresso. Se desideri interagire con altri utenti, visita la sezione Forum, dove potrai partecipare a discussioni tematiche con altri iscritti. Il sito dispone anche di una sezione Ripetizioni, dove puoi trovare i migliori insegnanti per ripetizioni e lezioni private.

Se infine vuoi inviare i tuoi appunti scolastici o universitari, recati nella sezione apposita cliccando sull’icona con il documento e la freccia arancione in alto. Da lì, seleziona la categoria di tuo interesse e segui le istruzioni a schermo. Condividere i tuoi appunti ti permette di partecipare a concorsi e guadagnare punti, che puoi convertire in buoni spesa per viaggi, ricariche telefoniche, tecnologia e molto altro ancora. Trovi maggiori informazioni qui.

È disponibile anche come app per Android e iOS/iPadOS.

Pianeta Bambini

Su Pianeta Bambini, puoi trovare una vasta gamma di materiali educativi e creativi, perfetti per il divertimento e l’apprendimento dei più piccoli. Il sito offre risorse che spaziano dalle schede di pregrafismo, ideali per i bambini che stanno imparando a scrivere, fino a cruciverba, filastrocche, canzoni, poesie, esercizi di enigmistica, e schede da colorare o ritagliare. Grazie a questa ricca offerta, Pianeta Bambini si distingue come uno dei migliori siti didattici per bambini, rappresentando una risorsa preziosa sia per genitori che per insegnanti in cerca di contenuti educativi e ludici per i più piccoli.

L’interfaccia del sito è intuitiva e facile da navigare: basta accedere alla homepage e scorrere tra le varie categorie. Fai clic su Didattica, nel menu in alto, per trovare un’ampia varietà di contenuti educativi suddivisi per materie, tra cui Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Scienze, Inglese, Arte e Immagine, Musica, Pregrafismo ecc.

Se desideri stimolare le abilità logiche del tuo bambino, nella sezione Enigmistica potrai trovare un’ampia selezione di cruciverba, crucipuzzle, sudoku, unisci i puntini, sudoku, indovinelli e molto altro. Per un momento di creatività e svago, puoi anche scaricare e stampare i disegni della sezione Disegni, permettendo così ai piccoli artisti di esprimersi liberamente.

Il sito non si rivolge solo ai bambini; se sei un genitore in cerca di ispirazione, puoi esplorare le categorie presenti nella barra superiore. Troverai una miriade di idee, come quelle nella sezione Festività, perfette per rendere ogni occasione speciale e coinvolgente.

StudentVille

Un altro sito didattico da aggiungere ai preferiti è sicuramente StudentVille. Questo portale offre una vasta raccolta di appunti e numerose notizie legate al mondo della scuola, tutte consultabili gratuitamente. È presente anche una sezione dedicata all’orientamento, vero cuore pulsante del sito, con consigli su come scegliere il percorso scolastico più adatto, sia per i licei che per le facoltà universitarie.

Per navigare su StudentVille, provvedi in primo luogo a collegarti alla home page del sito: nella schermata principale del sito, scorri la pagina per visualizzare le ultime news sulla didattica proposte nei riquadri corredati di immagine, dopodiché, tramite il menu in alto, seleziona la sezione di tuo interesse tra Appunti, Orientamento, Trova corsi, Guide e consigli e Notizie.

Ad esempio, puoi cliccare sulla sezione Appunti per esplorare una vasta raccolta di appunti, temi, traduzioni e riassunti disponibili sul sito. Usa il campo Cerca oppure filtra per Materia tramite il menu a tendina, per trovare contenuti su qualsiasi argomento scolastico.

Allo stesso modo, visita la sezione Notizie per consultare tutte le ultime novità sul mondo della scuola e dell’università. Clicca sull’anteprima della notizia per visualizzare l’articolo completo. In questa sezione, puoi anche trovare il calendario scolastico dell’anno in corso, con tutte le festività e i ponti.

Altri siti Web didattici

Se hai bisogno di ulteriori approfondimenti, ti propongo altri siti Web didattici che potrebbero interessarti e che sono altrettanto validi rispetto a quelli già esaminati nei capitoli precedenti.

Matematicamente.it — è una vera e propria community di insegnanti, studenti e appassionati di matematica, che si dedica non solo a contenuti didattici e scolastici, ma anche alla formazione in senso più ampio. Il sito offre una vasta gamma di risorse, tra cui appunti, approfondimenti, esercizi svolti, test, simulazioni e videolezioni dedicate alla matematica, all’informatica e alle discipline scientifiche.

— è una vera e propria community di insegnanti, studenti e appassionati di matematica, che si dedica non solo a contenuti didattici e scolastici, ma anche alla formazione in senso più ampio. Il sito offre una vasta gamma di risorse, tra cui appunti, approfondimenti, esercizi svolti, test, simulazioni e videolezioni dedicate alla matematica, all’informatica e alle discipline scientifiche. Indire — è il portale ufficiale dell’ Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa . Qui puoi trovare tutte le informazioni relative alle attività, alle ultime notizie e alle collaborazioni attive. Si tratta di un punto di riferimento fondamentale per il mondo scolastico, che offre strumenti utili, avvisi, comunicazioni e approfondimenti sulla formazione. Inoltre, è presente una sezione dedicata ai docenti neoassunti , dove è possibile caricare i materiali prodotti durante l’anno.

— è il portale ufficiale dell’ . Qui puoi trovare tutte le informazioni relative alle attività, alle ultime notizie e alle collaborazioni attive. Si tratta di un punto di riferimento fondamentale per il mondo scolastico, che offre strumenti utili, avvisi, comunicazioni e approfondimenti sulla formazione. Inoltre, è presente una sezione dedicata ai , dove è possibile caricare i materiali prodotti durante l’anno. StuDocu — è una piattaforma innovativa pensata per gli studenti, che offre accesso a una vasta collezione di riassunti, appunti e materiali didattici su qualsiasi disciplina, forniti da utenti di oltre 12.000 università. Gli utenti possono anche condividere i propri documenti con la community. Il servizio è gratuito nella sua forma base e, dopo una semplice registrazione, puoi accedere all’70% del materiale disponibile. Per ottenere l’accesso completo e il download dei contenuti, è necessario attivare un abbonamento Premium, con prezzi a partire da 2,99 euro/mese.

Migliori app didattiche

Ora che hai esplorato le migliori piattaforme online per facilitare l’apprendimento e l’insegnamento, potresti essere interessato a conoscere anche le migliori app didattiche da utilizzare su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Nessun problema, qui di seguito troverai un elenco delle migliori opzioni disponibili.

Quizlet (Android/iOS/iPadOS) — è uno strumento versatile per creare e utilizzare flashcard digitali, ideali per aiutarti a memorizzare informazioni come termini, definizioni e concetti chiave in modo coinvolgente. Oltre a consentire la creazione personalizzata di flashcard, mette a disposizione una serie di quiz, esercizi e giochi interattivi che rendono lo studio più dinamico e stimolante, offrendo la possibilità di verificare e consolidare le conoscenze acquisite in modo efficace e divertente.

(Android/iOS/iPadOS) — è uno strumento versatile per creare e utilizzare flashcard digitali, ideali per aiutarti a memorizzare informazioni come termini, definizioni e concetti chiave in modo coinvolgente. Oltre a consentire la creazione personalizzata di flashcard, mette a disposizione una serie di quiz, esercizi e giochi interattivi che rendono lo studio più dinamico e stimolante, offrendo la possibilità di verificare e consolidare le conoscenze acquisite in modo efficace e divertente. Google Classroom (Android/iOS/iPadOS) — è una delle piattaforme principali per organizzare e gestire la didattica online. Consente agli insegnanti di creare aule virtuali, assegnare esercizi, monitorare i progressi degli studenti e fornire loro feedback personalizzati, semplificando la comunicazione e la gestione delle attività scolastiche a distanza. Per ulteriori dettagli su Google Classroom, leggi pure il mio post dedicato.

(Android/iOS/iPadOS) — è una delle piattaforme principali per organizzare e gestire la didattica online. Consente agli insegnanti di creare aule virtuali, assegnare esercizi, monitorare i progressi degli studenti e fornire loro feedback personalizzati, semplificando la comunicazione e la gestione delle attività scolastiche a distanza. Per ulteriori dettagli su Google Classroom, leggi pure il mio post dedicato. Corsi di Lingua — app come Preply, Cambly e Mosalingua sono ideali per chi desidera apprendere una nuova lingua attraverso un metodo coinvolgente e interattivo. Propongono video lezioni con insegnanti madrelingua, per tutte le età e le esigenze.

Se stai cercando ulteriori risorse dedicate alla scuola e allo studio, ti consiglio di esplorare le mie guide sui siti per studiare e sui siti per temi di italiano.