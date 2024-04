Migliori smartwatch Android: guida all’acquisto (2024)

Hai un telefono Android al quale vorresti associare un bello smartwatch da portare sempre con te, in modo da pagare nei negozi, avere report della tua attività fisica e, perché no, anche guardare che ora è di tanto in tanto. Il problema è che, nel mercato Android, le cose sono molto ramificate.

Se con iPhone sai che ci sono una manciata di modelli che seguono una scala di valori ben precisa, qui entrano in gioco decine di marche e un mucchio di variabili da considerare. Quali sono i migliori smartwatch Android? Ne esiste uno che potremmo definire migliore di tutti?

Questo lo scopriremo insieme in questa guida, dove ti porterò alla scoperta degli smartwatch top del momento nella loro categoria e, inoltre, ti darò tutte le informazioni per capire da solo quale sia il modello più adatto alle tue esigenze. A fine lettura il mondo degli smartwatch Android non avrà più segreti per te!

Migliori smartwatch Android qualità prezzo

Ticwatch E3

Il Ticwatch E3 Smartwatch è un dispositivo tecnologico indossabile di ultima generazione, pensato per l'uomo moderno che desidera avere sempre a portata di mano tutte le informazioni necessarie. Il design classico e il colore nero lo rendono adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento, mentre la forma rotonda del quadrante da 1,3 pollici garantisce una perfetta visibilità dei dati.

Una delle caratteristiche più apprezzabili di questo smartwatch è sicuramente il chipset aggiornato. Grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e al sistema a doppio processore Mobvoi, offre prestazioni veloci e fluide, garantendo al contempo un'ottima durata della batteria. La memoria RAM da 1G e la ROM da 8G permettono di gestire con facilità tutte le funzioni del dispositivo.

Il Ticwatch E3 si distingue anche per le sue avanzate funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness. Dotato di GPS integrato, altoparlante e microfono, barometro e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, consente di tenere sotto controllo i propri parametri vitali in ogni momento. Tra le altre funzioni, include il monitoraggio del sonno, dello stress e la rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue.

Un altro aspetto degno di nota è la possibilità di effettuare pagamenti NFC con Google Pay. Grazie alla tecnologia Wear OS by Google, puoi connetterti alle tue app quotidiane e usarle direttamente dal tuo polso, rendendo la tua vita quotidiana ancora più semplice e immediata.

Per gli amanti dello sport, il Ticwatch E3 offre più di 100 modalità di allenamento professionali aggiornate. Che tu preferisca l'alpinismo, il nuoto, il pattinaggio su ghiaccio, il ciclismo indoor, il pilates o l'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT), questo smartwatch tiene traccia dei tuoi dati di fitness e salute in tempo reale.

Infine, la modalità essenziale e la schermata di risparmio della batteria permettono di prolungare ulteriormente la durata del dispositivo. Quando la percentuale di potenza scende al di sotto del 5%, la modalità essenziale si attiva automaticamente, ma puoi anche impostarla manualmente se lo desideri.

OPPO Smartwatch da 46 mm

L'OPPO Smartwatch da 46 mm è un dispositivo indossabile che offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze quotidiane e sportive. Il suo display AMOLED da 1,91" offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo l'esperienza visiva estremamente piacevole. La curvatura del design aggiunge un tocco di eleganza e lo rende comodo da indossare in qualsiasi situazione.

Il cuore pulsante di questo smartwatch è il sistema operativo Wear OS di Google, che consente di gestire al meglio il proprio tempo e di avere a disposizione una serie di funzioni intelligenti. È possibile monitorare la propria salute e i propri allenamenti, controllare il meteo e ricevere notifiche importanti direttamente sul polso.

Uno degli aspetti più impressionanti dell'OPPO Smartwatch è la sua capacità di risparmio energetico. Grazie ai chip Qualcomm Snapdragon Wear 3100 e Apollo3 Wireless SoC di Ambiq Micro, questo dispositivo offre due modalità di risparmio batteria. Inoltre, con la Ricarica Flash VOOC Watch, una ricarica di soli 15 minuti fornisce energia sufficiente per tutto il giorno.

Per gli amanti dello sport e del fitness, l'OPPO Smartwatch offre un tracker di Google Fit che monitora i tuoi allenamenti. Fornisce anche mini workout di 5 minuti e consigli in tempo reale per mantenere una routine sana. Questo smartwatch è resistente all'acqua fino a 5ATM, rendendolo un compagno ideale per gli allenamenti all'aperto.

Per quanto riguarda la salute, l'OPPO Smartwatch monitora il battito cardiaco e la qualità del sonno grazie all'applicazione Hey Tap Health. Questa applicazione genera un report dettagliato del tuo stato di salute, aiutandoti a mantenere uno stile di vita sano.

Infine, l'OPPO Smartwatch è compatibile con Android 6.0 e versioni successive, così come con iOS 12.0 e versioni successive. Questo lo rende un dispositivo versatile che può essere utilizzato con una vasta gamma di smartphone.

Ticwatch Pro 3 Ultra

Il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS è uno smartwatch di alta qualità, progettato per offrire un'esperienza d'uso eccellente e una vasta gamma di funzionalità utili. Questo orologio intelligente si distingue per il suo design elegante e robusto, con un cinturino in silicone e una cassa in acciaio inossidabile. Il display da 1.4 pollici offre una visione chiara e nitida delle informazioni, grazie alla sua tecnologia a doppio strato.

Una delle caratteristiche principali del Ticwatch Pro 3 Ultra GPS è la sua lunga durata della batteria. Grazie alla tecnologia del display a doppio strato, lo smartwatch può durare fino a 72 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essential. Inoltre, la retroilluminazione personalizzabile rende lo schermo comodo da leggere in qualsiasi condizione, soprattutto al buio.

Il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS è dotato di un potente processore Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System, che garantisce prestazioni elevate e un'esperienza utente fluida. Lo smartwatch supporta il sistema operativo Wear OS, che offre una vasta gamma di applicazioni e funzionalità, tra cui notifiche push, risposte rapide ai messaggi e controllo della musica.

Tra le funzioni più interessanti dello smartwatch, troviamo il monitoraggio del sonno, che permette di analizzare la qualità del riposo e fornire suggerimenti per migliorarlo. Inoltre, il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS è in grado di monitorare l'ossigeno nel sangue e valutare la fatica, fornendo informazioni preziose sulla salute dell'utente.

Lo smartwatch è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone Android e iOS. Grazie alla connessione Bluetooth, è possibile sincronizzare facilmente lo smartwatch con il telefono per ricevere notifiche e controllare le funzioni del dispositivo.

Il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS è un orologio intelligente ideale per gli uomini che cercano uno smartwatch versatile e performante. Con le sue numerose funzionalità e la sua lunga durata della batteria, questo smartwatch rappresenta un ottimo investimento per chi desidera monitorare la propria salute e rimanere sempre connesso.

Suunto 7

Il Suunto 7 è uno smartwatch versatile, ideale per chi pratica molteplici attività sportive e desidera un dispositivo capace di monitorare i propri progressi. Il design moderno e l'elegante colore Sandstone Rosegold lo rendono adatto sia agli uomini che alle donne.

La prima caratteristica da sottolineare è la sua compatibilità con ben 70 sport diversi. Questo significa che, indipendentemente dall'attività fisica che pratichi, potrai contare su questo smartwatch per tracciare le tue prestazioni. Che tu sia un corridore, un ciclista, un nuotatore o un appassionato di yoga, il Suunto 7 sarà in grado di fornirti dati accurati e utili.

Inoltre, grazie alla presenza del sistema operativo Wear OS by Google, questo smartwatch ti permette di ricevere messaggi direttamente al polso, ascoltare musica offline con Spotify e persino effettuare pagamenti contactless tramite Google Play. Tutto ciò contribuisce a rendere il Suunto 7 un dispositivo estremamente pratico e funzionale nella vita quotidiana.

Un altro punto di forza del Suunto 7 è il suo monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno. Queste funzioni ti consentono di tenere sotto controllo la tua salute e il tuo benessere, aiutandoti a capire come il tuo stile di vita e le tue abitudini influenzano il tuo corpo.

Lo smartwatch dispone anche di un GPS integrato e offre la possibilità di scaricare mappe offline gratuite. Questo lo rende un compagno di viaggio ideale, soprattutto se ami le attività all'aperto come l'escursionismo o il trail running.

Il Suunto 7 vanta un design robusto, con uno schermo touch ad alta definizione protetto da un Gorilla Glass antigraffio. Nonostante la sua solidità, è leggero e confortevole da indossare, pesando solo 70 grammi. Inoltre, è impermeabile fino a 50 metri, il che significa che puoi indossarlo mentre nuoti o fai una doccia senza preoccuparti di danneggiarlo.

Infine, non possiamo non menzionare la durata della batteria: 48 ore in modalità smartwatch e 12 ore in modalità GPS. Questo ti permette di utilizzare il dispositivo per due giorni interi senza doverlo ricaricare, rendendolo perfetto per i fine settimana all'aria aperta o per le lunghe sessioni di allenamento.

Samsung Galaxy Watch4

Il Samsung Galaxy Watch4 è un smartwatch rotondo di colore nero che offre una serie di funzionalità all'avanguardia. Questo dispositivo, compatibile con gli smartphone, dispone di un display da 40 millimetri e si connette tramite Bluetooth e GPS.

Design e materiali

Il design del Galaxy Watch4 è elegante e raffinato, con una cassa in alluminio di alta qualità e una cinturino in gomma nera. La forma rotonda del quadrante rende l'orologio esteticamente gradevole e lo fa sembrare più un orologio tradizionale che uno smartwatch.

Funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch4 offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la visualizzazione dell'ora e il GPS. Il dispositivo ha una capacità di memoria di 1,5 GB, permettendo di memorizzare una grande quantità di dati. Inoltre, il Galaxy Watch4 può monitorare le tue attività fisiche, contare i passi, tracciare le calorie bruciate e registrare la tua posizione grazie al GPS integrato.

Monitoraggio della salute

Una delle caratteristiche più impressionanti del Galaxy Watch4 è la sua capacità di monitorare la tua salute. Può misurare la composizione del tuo corpo, aiutandoti a comprendere meglio la tua forma fisica. L'app Samsung Health Monitor può creare un ECG e determinare la pressione sanguigna, mentre i sensori dell'orologio verificano la pressione sanguigna dopo la prima calibrazione. Il Galaxy Watch4 può anche monitorare il tuo sonno, rilevando e analizzando le fasi del sonno e misurando la saturazione di ossigeno nel sangue mentre dormi.

Interazione sociale

Il Galaxy Watch4 non è solo uno strumento per monitorare la tua salute e il tuo fitness, ma anche un dispositivo che promuove l'interazione sociale. Puoi iniziare competizioni con amici e familiari e comunicare tramite la mappa di messaggistica in diretta. Le sfide vengono premiate con distintivi e sottolineate in un sistema di punti, rendendo l'attività fisica divertente e sociale.

Fossil Smartwatch GEN 6

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Donna è un accessorio di moda tecnologico che combina funzionalità avanzate con uno stile elegante e sofisticato. Questo smartwatch, prodotto dal rinomato brand Fossil, si distingue per il suo design grigio, reso ancora più affascinante dalla cassa e dal cinturino in acciaio inossidabile.

Uno degli aspetti più notevoli di questo smartwatch è il suo display sempre attivo, che non solo è luminoso e colorato, ma offre anche una vasta gamma di quadranti personalizzabili. Ciò significa che puoi cambiare l'aspetto del tuo orologio ogni giorno, o anche più volte al giorno, a seconda del tuo umore o del tuo outfit.

Ma la bellezza di questo smartwatch non si limita alla sua estetica. Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Donna è dotato di Wear OS by Google, rendendolo compatibile sia con i dispositivi Android che iOS. Questo sistema operativo offre accesso a centinaia di app, dall'assistente virtuale al fitness, dai pagamenti alla musica, dai social alle notizie, dai giochi ai cronometri e molto altro ancora.

In termini di funzionalità di fitness, questo smartwatch non delude. Può monitorare automaticamente obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) e altro ancora. Inoltre, grazie al GPS integrato, può tenerti aggiornato su distanza e percorso durante l'attività. Questo rende il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Donna uno strumento ideale per monitorare e migliorare la tua salute e il tuo benessere.

Ma non è tutto. Questo smartwatch ti permette di rimanere sempre connesso, grazie alle notifiche di chiamate, messaggi di testo e app. Puoi anche rispondere ed effettuare chiamate direttamente dal tuo orologio quando non hai il telefono a portata di mano. Inoltre, sincronizza automaticamente ora, fuso orario e calendario, garantendo che tu sia sempre aggiornato.

Diesel Smartwatch con Wear OS by Google

Il Diesel Smartwatch è un orologio digitale di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate. La sua cassa in acciaio inossidabile garantisce resistenza e durabilità, mentre il cinturino in pelle nera aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza. Il quadrante digitale nero è facilmente leggibile e presenta un design moderno e pulito.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo smartwatch è la sua capacità di monitorare il battito cardiaco. Questa funzione, insieme al GPS integrato, rende l'orologio uno strumento ideale per gli appassionati di fitness e sport. Puoi tenere traccia dei tuoi allenamenti e monitorare i tuoi progressi direttamente dal tuo polso.

Inoltre, grazie alla tecnologia Wear OS by Google, il Diesel Smartwatch offre accesso a una vasta gamma di applicazioni e servizi. Puoi utilizzare Google Pay per effettuare pagamenti senza contatto, accedere a Google Assistente per ottenere risposte rapide alle tue domande e ricevere notifiche direttamente sul tuo orologio.

La personalizzazione del quadrante ti permette di adattare l'aspetto dell'orologio alle tue preferenze, mentre la gestione della musica ti consente di controllare la tua playlist preferita senza dover tirare fuori il telefono. Inoltre, il cinturino intercambiabile offre la possibilità di cambiare stile ogni volta che lo desideri.

Questo smartwatch è compatibile con Android OS 4.4+ e iOS 9.3+, il che significa che può essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi. La durata della batteria è stimata in un giorno, a seconda dell'uso, quindi non dovrai preoccuparti di ricaricare l'orologio durante la giornata.

Il Diesel Smartwatch ha un diametro di 48 mm e uno spessore di 13 mm, rendendolo un accessorio robusto ma comodo da indossare. Il cinturino ha una larghezza di 24 mm, offrendo un equilibrio perfetto tra stile e comfort.

Michael Kors Smartwatch Gen 6

L'orologio smartwatch di Michael Kors, denominato Gen 6 Camille, è un accessorio di moda per la donna moderna che non vuole rinunciare alla tecnologia. Questo modello, dal design elegante e raffinato, presenta una cassa in acciaio inossidabile con diametro di 44 mm e uno spessore di 11.5 mm. Il cinturino, anch'esso in acciaio inossidabile, ha una larghezza di 22 mm ed è di colore argento, così come la lunetta. Il quadrante digitale nero è protetto da un vetro minerale resistente.

Il Gen 6 Camille offre una serie di funzionalità avanzate grazie al sistema operativo Wear OS by Google. È compatibile sia con dispositivi Android che iOS, anche se le funzionalità supportate possono variare a seconda della piattaforma e del paese. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo il display sempre attivo, ora più luminoso e colorato, che permette di personalizzare il look dell'orologio con migliaia di quadranti diversi.

Ma non è solo un bell'accessorio: questo smartwatch è anche un vero e proprio tracker dell'attività fisica. Monitora automaticamente obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SPO2 (saturazione dell'ossigeno nel sangue) e molto altro. Grazie al GPS integrato, fornisce aggiornamenti su distanza e percorso durante l'attività fisica. I sensori avanzati forniscono i dati di ingresso per tutte le tue app per la salute e il fitness.

Inoltre, con il Gen 6 Camille non perderai mai una chiamata o un messaggio. L'orologio ti avvisa delle notifiche in arrivo e ti permette di rispondere ed effettuare chiamate direttamente dal tuo polso quando non hai il telefono a portata di mano. La sincronizzazione automatica di ora, fuso orario e calendario è un'altra funzionalità molto utile per chi viaggia spesso.

Il modello Gen 6 Camille ha una resistenza all'acqua fino a 3 ATM, quindi può essere indossato senza problemi durante le attività quotidiane. La batteria dura più di 24 ore e può essere ottimizzata ulteriormente grazie alle modalità intelligenti semplificate. La ricarica è veloce e pratica, con un cavo dati USB e un dock magnetico che si applica al fondello dell'orologio e ruota a 360 gradi per facilità d'uso.

Ticwatch Pro 5

Lo smartwatch Ticwatch Pro 5 si presenta come un dispositivo di alta qualità, pensato per l'uomo moderno che desidera avere a portata di polso le ultime tecnologie. La sua colorazione Ossidiana e il design sportivo lo rendono adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento, da quello più casual a quello più elegante.

Il punto di forza di questo smartwatch è sicuramente il suo chipset Snapdragon W5+ Gen 1, che garantisce prestazioni e connettività veloci e fluide. Questo chipset, abbinato all'ultima versione del sistema operativo Wear OS di Google, permette di utilizzare al meglio tutte le funzionalità dello smartwatch, compresi i pagamenti NFC tramite Google Pay e Google Wallet.

Un altro aspetto degno di nota è la durata della batteria. Grazie alla tecnologia di visualizzazione a doppio strato, lo smartwatch Ticwatch Pro 5 vanta una durata della batteria di ben 80 ore. Inoltre, con la modalità Essential programmata o intelligente, l'autonomia del dispositivo si adatta dinamicamente allo stile di vita dell'utente, garantendo così un utilizzo senza interruzioni. E se la batteria dovesse esaurirsi, grazie alla nuova tecnologia di ricarica rapida, sarà possibile passare dallo 0 al 65% in soli 30 minuti.

Il design innovativo di questo smartwatch include una corona rotante che consente di navigare nel mondo digitale con facilità e precisione. Questa caratteristica, insieme al feedback aptico, rende l'esperienza di utilizzo dello smartwatch ancora più piacevole e intuitiva.

Lo smartwatch Ticwatch Pro 5 è dotato di un display a bassissimo consumo che permette di accedere a informazioni critiche per giorni senza la necessità di ricaricare il dispositivo. Inoltre, in scenari estremi, il display a bassissimo consumo consente di rimanere aggiornati sulle proprie attività attraverso riquadri commutabili come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, calorie e una bussola.

Infine, lo smartwatch Ticwatch Pro 5 offre un monitoraggio avanzato della salute e del fitness. Resistente all'acqua fino a 5ATM, è dotato di oltre 100 modalità sportive professionali, GPS integrato, monitoraggio del sonno, saturazione dell'ossigeno nel sangue e monitoraggio della frequenza cardiaca 24H. Nuove funzioni sono state aggiunte, tra cui la misurazione con un solo tocco di più parametri di salute e l'allenamento intelligente.

Come scegliere uno smartwatch Android

Adesso andiamo alla scoperta delle caratteristiche che contraddistinguono lo smartwatch perfetto per le tue esigenze quotidiane.

Sistema operativo e compatibilità

Sebbene sia un fattore al quale molte persone non danno peso o non ne danno troppo, ovvero la compatibilità del sistema. In realtà non è qualcosa di grave come comprare uno smartwatch Apple da associare con uno Android, il quale risulterebbe completamente incompatibile (sono infatti studiati per gli iPhone).

Quello che occorre distinguere bene sono gli smartwatch che usano il sistema operativo Android, che si chiama Wear OS ed è sviluppato da Google, e quelli che utilizzano un sistema operativo proprietario diverso da Wear OS. In termini pratici cambia poco o nulla, in quanto in entrambi i casi gli orologi possono essere associati senza problemi ai principali smartphone Android, tuttavia potrebbero esserci delle funzioni esclusive disponibili solo su determinati modelli di telefoni (es. gli smartwatch Samsung potrebbero avere un quid in più se abbinati agli smartphone Samsung, ma resterebbero comunque utilizzabili con telefoni di altre marche).

Quanto è grave la cosa? In realtà dipende dalle tue aspettative ed esigenze. Puoi benissimo usare due brand differenti e vivere felice con il tuo smartwatch che ti regalerà comunque moltissime soddisfazioni, cosa che moltissime persone fanno senza alcun problema.

Capitolo a parte lo merita Huawei che sui suoi ultimi smartphone usa HarmonyOS, che è comunque basato su Android e dunque risulta compatibile con la maggior parte degli orologi Wear OS.

È possibile abbinare uno smartwatch Wear OS a un iPhone usando l'app dedicata, tuttavia si perderebbero diverse funzioni che si hanno su Android o associando l'iPhone a un Apple Watch, es. la risposta diretta alle notifiche, i pagamenti ecc.

Ultima considerazione, in un mondo tecnologico sempre più avido di dati degli utenti, utilizzare un altro brand di smartwatch oltre a quello del tuo cellulare, aprirà una nuova porta a un altro brand per carpire i tuoi dati. Fin che si parla dei marchi più noti, tanto quanto non è qualcosa di particolarmente grave.

Se, però, ci spostiamo su marchi meno noti le cui app richiedono accesso a sensori del telefono che non sembrano aver necessità di chiedere, permessi di amministratore o chissà che altro è lecito chiedersi se ne valga davvero la pena. Restare in un ecosistema può essere limitante, ma offre anche alcuni vantaggi.

Funzioni

Parlare di funzioni dello smartwatch è come fare un viaggio in un lunghissimo tunnel senza fine, dato che ci sono così tante cose che possono fare da risultare impossibile trattarle tutte. Qui di seguito ne riporterò alcune delle principali, ma verifica che ci siano anche quelle secondarie che necessiti se hai esigenze specifiche.

Pagamenti — molti smartwatch sono in grado di pagare nei negozi sfruttando la stessa tecnologia che utilizzano i telefoni, ovvero gli NFC. Si tratta di una funzione riservata ai modelli di fascia media o alta, quindi non aspettarti di trovarla su quelli da 20 euro.

— molti smartwatch sono in grado di pagare nei negozi sfruttando la stessa tecnologia che utilizzano i telefoni, ovvero gli NFC. Si tratta di una funzione riservata ai modelli di fascia media o alta, quindi non aspettarti di trovarla su quelli da 20 euro. Utilizzo standalone — quasi tutti gli smartwatch sono una estensione dello smartphone, ovvero sfruttano la connessione del medesimo per fornirti la maggior parte delle loro funzioni. Ci sono però alcuni modelli con la possibilità di funzionare in forma indipendente, restando connessi e funzionanti anche quando il tuo telefono è a casa. Ovviamente necessiteranno di un piano Internet dedicato, come quello offerto da TIM.

— quasi tutti gli smartwatch sono una estensione dello smartphone, ovvero sfruttano la connessione del medesimo per fornirti la maggior parte delle loro funzioni. Ci sono però alcuni modelli con la possibilità di funzionare in forma indipendente, restando connessi e funzionanti anche quando il tuo telefono è a casa. Ovviamente necessiteranno di un piano Internet dedicato, come quello offerto da TIM. Pressione, battito, ecc . — quasi tutti gli smartwatch dicono di poter misurare la frequenza cardiaca, ma la maggior parte sono poco più che giocattolini. Sì, possono dare una vaga idea dei valori reali, ma non sono attendibili. Se cerchi qualcosa che sia più affidabile, dovrai rivolgerti ai modelli di punta del mercato, nuovi o usati.

. — quasi tutti gli smartwatch dicono di poter misurare la frequenza cardiaca, ma la maggior parte sono poco più che giocattolini. Sì, possono dare una vaga idea dei valori reali, ma non sono attendibili. Se cerchi qualcosa che sia più affidabile, dovrai rivolgerti ai modelli di punta del mercato, nuovi o usati. Monitoraggio sport — tutti gli smartwatch monitorano lo sport che fai, ma alcuni lo fanno con valori molto approssimativi che si basano sul tempo di esercizio, altri invece possono fornire dati più attendibili e precisi grazie ai molteplici sensori presenti. Inoltre alcuni potrebbero avere la possibilità di monitorare un dato sport al quale sei interessato, mentre altri no. Come sempre, qui il prezzo pagato conta nella qualità finale.

— tutti gli smartwatch monitorano lo sport che fai, ma alcuni lo fanno con valori molto approssimativi che si basano sul tempo di esercizio, altri invece possono fornire dati più attendibili e precisi grazie ai molteplici sensori presenti. Inoltre alcuni potrebbero avere la possibilità di monitorare un dato sport al quale sei interessato, mentre altri no. Come sempre, qui il prezzo pagato conta nella qualità finale. Monitoraggio del sonno — molti smartwatch monitorano il sonno proprio grazie ai vari sensori dei quali sono dotati. Anche qui, molti dicono di farlo, pochi lo fanno bene.

Materiali e impermeabilità

Sempre proseguendo nel discorso del “più spendi più avrai”, i materiali sono uno di quegli aspetti ad appannaggio dei modelli di fascia più alta. Tralasciando il fattore peso, visto che pochi grammi di differenza la polso non si notano nemmeno, resta la durabilità dell'oggetto stesso.

Il vetro protettivo, tanto per citare un elemento è solitamente un vetrino generico (sempre ammesso che sia vetro) sui modelli di fascia bassa, il quale è prono alle righe e alle rotture. Sui modelli migliori invece, ci sono vetri di alta qualità pensati per durare e non avere segni al primo incidente.

Passando poi ai materiali della scocca e del cinturino, qui andiamo dalla plastica/gomma di quelli base ad alluminio e acciaio di quelli di fascia più alta. Non penso serva dirti quali di questi è migliore. I materiali sono poi anche un fattore quando parliamo d'impermeabilità.

Quasi tutti gli smartwatch dicono di essere impermeabili, ma ricorda che nessuna garanzia copre i danni da acqua (a parte quelle comprate a parte). Questo perché non puoi dimostrare la profondità alla quale ti trovavi, quindi eventuali danni dovrai pagarli di tua tasca. I migliori modelli offrono maggiore affidabilità (almeno in teoria) riguardo alla loro resistenza all'acqua, mentre i peggiori sono un po' un terno al Lotto.

Batteria

Uno degli aspetti dove gli smartwatch di fascia bassa riescono a vincere contro quelli di fascia alta è certamente nella batteria. Questa, come facilmente potrai immaginare è generalmente molto piccola, quindi non potrà mai fornirti un'autonomia di svariati giorni.

Un buono smartwatch copre la giornata intera, magari spingendosi a due se è pensato per un utilizzo prolungato. Quelli che non coprono nemmeno l'uso quotidiano… Non serve che ti dica che sono limitanti, quindi attenzione a vedere le performance del prodotto sotto questo aspetto.

La loro durata limitata è dovuta sì alla piccola batteria, ma anche a uno schermo definito e brillante, alle molteplici funzioni sempre attive e all'utilizzo di app che lavorano in background. Gli smartwatch di fascia bassa invece, hanno poco o nulla di tutto questo, a parte la batteria piccola.

La stessa, però, verrà sfruttata molto meno garantendo un utilizzo continuo anche su molteplici giorni. Certo, fanno molto di meno, ma se vuoi solo qualcosa per tenere sott'occhio le notifiche e vedere che ora è, paradossalmente un modello di fascia bassa potrà darti di più di uno di fascia alta.

Display

Infine, due parole sul display, del quale ho già accennato parte delle criticità nei capitoli precedenti. Uno smartwatch dev'essere visibile sotto il sole, quindi deve avere un buon display luminoso e capace di adattarsi a ogni situazione, ma non solo.

I colori devono essere brillanti e i contrasti netti, almeno se parliamo di un modello di fascia alta. Certo, quelli da due soldi non hanno molto di tutto questo, quindi assicurati che siano almeno visibili sotto il sole, altrimenti la loro utilità sarà prossima allo zero.

Se cerchi i modelli migliori invece, ricorda che un display più grande comporterà anche maggior peso, il che magari è irrilevante per te ma potrebbe risultare scomodo ad altri. Infine, il display definisce anche lo stile dello smartwatch, con grafiche particolari e la sua forma. Qui, però, andiamo in questioni di gusti sui quali, i miei consigli, servono a poco.

