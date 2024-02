Hai quel sogno nel cassetto che adesso vuoi seriamente realizzare, girando il mondo in sella alla tua moto? Beh, sei finito proprio nel posto giusto perché qui troverai tutti i consigli per poter fare un viaggio indimenticabile sia in Italia (magari nella tua regione) sia all'estero: nei siti di cui ti parlerò più avanti, potrai organizzare tutto per quel percorso in solitaria che desideri al più presto fare! Cosa ti serve prima di cominciare? Innanzitutto avere al tuo fianco la tua affidabile amica (la moto che ti accompagnerà nella tua avventura), essere davvero convinto di voler intraprendere un percorso in moto, considerando le difficoltà che potrai trovare sul cammino, e un dettagliato itinerario da seguire: su quest'ultimo punto, niente paura, perché sono qui per proporti solo i migliori, quelli che fanno proprio al caso tuo.

Prima di partire, ti suggerisco di leggere con attenzione tutti i consigli che offrono i siti per viaggi in moto che ho raccolto in quest'articolo: sono utili per non sbagliare percorsi, per avere tutto sotto controllo e, perché no, anche per trovare gli hotel e i luoghi di ristoro, soprattutto se il viaggio prevede diversi giorni. Non solo viaggi in solitaria: troverai, continuando con questa lettura, anche esperienze di gruppo a pagamento che ti porteranno in diverse zone del mondo.

Hai già messo il caso? Bene, allora sei pronto per poter leggere gli itinerari di questi siti di moto che ti permetteranno di vivere grandi emozioni! Ora non mi resta da far altro che augurarti una buona lettura e un viaggio strepitoso!

Indice

Motoitinerari.it

Se vuoi viaggiare in moto in Italia, seguendo strade già percorse, senza rinunciare al pernottamento in hotel, Motoitinerari.it fa proprio al caso tuo! Un sito che permette di conoscere nel dettaglio il percorso da seguire, portandoti in tutte le regioni della penisola.

È un sito di itinerari moto affidabile, che dà sempre informazioni precise: ogni suo articolo, infatti, ti permetterà di organizzare il tuo viaggio in men che non si dica. Scelto il percorso che fa per te (che potrai trovare anche tramite la barra di ricerca posta in alto), non dovrai far altro che cliccarci sopra: nella pagina che si aprirà, verranno mostrate tutte le caratteristiche del viaggio scelto e i consigli per rendere unica la tua esperienza! Nulla è lasciato al caso e sarai certamente in grado di organizzare il tour in moto che stavi cercando.

Se sei alle prime esperienze, ti consiglio di optare per un percorso nella tua regione, spostandoti sulla parte destra della home page: nella sezione intitolata Moto itinerari per regione, potrai scegliere quella di tua appartenenza e seguire i consigli che ti vengono offerti. Facendo clic su Puglia, ad esempio, troverai articoli dedicati alla Costa garganica, altri dedicati alla Grecia salentina, alla Valle d'Itria e alla Terra dei trulli, e tanti altri ancora.

Dopo aver selezionato il percorso di tuo interesse, potrai consultare la mappa: premi sul pulsante Clicca qui per interagire con la mappa e ti verranno indicati con precisione tutte le strade che dovrai percorrere, ma anche le zone di sosta e gli hotel. Sì, perché Motoitinerari, per rendere completa la tua esperienza, ti permette anche di consultare gli alberghi della zona in una lista proprio dedicata a essi. Ti basterà fare clic sulla dicitura Hotel in alto. Se questo non ti dovesse bastare, puoi sempre dare un'occhiata alla lista dei migliori siti di alberghi che ho creato per te!

Accanto alla lista degli hotel, troverai, cliccando su Food, quella dedicata invece a ristoranti e pub. Nella sezione Descrizione, posta sempre in alto, potrai leggere nel dettaglio tutto quello che dovrai fare per raggiungere la meta del percorso da te scelto. Per non farti mancare proprio nulla, il sito mette a disposizione anche le varie coordinate GPS. Tutto pensato alla perfezione per rendere unica la tua esperienza di viaggio, non trovi?

E se tu volessi più informazioni? Potrai o scrivere su WhatsApp, cliccando sul box a destra della home page dedicato all'app di messaggistica, o selezionare l'opzione Contatti nella barra in alto.

Trueriders

Vuoi viaggiare in moto sia in Italia sia all'estero? Allora Trueriders ti aiuterà nel tracciare il percorso giusto per te! Proprio come il precedente sito, presenta itinerari da seguire che ti porteranno in ogni regione della penisola, riportando diverse informazioni che potranno tornarti molto utili, soprattutto se deciderai di viaggiare in moto da solo. Non mancano, inoltre, mete sparse nel mondo, tutte sempre ricche di dettagli.

Come fare per cercare il viaggio in moto giusto per te? Non dovrai far altro che cliccare sulla voce Itinerari in alto a destra della barra della home page, poi scegliere fra Italia, Europa, Africa, America, Asia e Oceania.

Quando avrai deciso la tua destinazione, troverai davanti a te diverse opzioni. Mettiamo il caso che ti interessa l'Africa, troverai inizialmente un riassunto di quello che visiterai e accanto, sulla destra, le varie destinazioni: Egitto in moto, Etiopia in moto, Marocco in moto e così via.

Utilizzando la barra di ricerca posta in alto a destra, potrai scegliere un percorso preciso: se vorrai trovare nuovi percorsi in Egitto, per esempio, non dovrai far altro che scrivere Egitto e potrai decidere quale dei viaggi in moto in Africa fare.

Aprendo il percorso di tuo interesse, come potrebbe essere quello del Delta del Nilo, troverai la mappa da seguire, i consigli degli esperti (come se fosse un vero e proprio diario di bordo), cosa vedere, i limiti di velocità e il periodo dell'anno migliore per poter fare quest'esperienza. Una buona app di meteo è indispensabile!

Trueriders è un sito in continuo aggiornamento che non mette a disposizione solo itinerari da seguire: vende accessori per moto online e in outlet, organizza eventi e motoraduni e realizza schede tecniche delle varie moto. Come se non bastasse, pubblica regolarmente news dal mondo delle moto.

77roads

Da vero appassionato di percorsi in moto quale sei, dovrai fare un salto sul sito 77roads, dedicato ai viaggi in moto organizzati in tutto il mondo. Sulla home page, troverai subito il pulsante Scopri le nostre destinazioni: cliccaci sopra e verrai catapultato in Africa, Asia, Europa, Italia, Nord America e Sud America. Ma, a differenza dei due siti di cui ti ho parlato poc'anzi, 77roard organizza viaggi di gruppo a pagamento, come ad esempio WeRoad e altri apprezzatissimi siti per viaggi.

Mettiamo il caso tu fossi interessato all'Asia, cliccando sulla sezione ad essa dedicata, ti troverai davanti a numerosi itinerari; fai allora clic su quello di tuo interesse, ad esempio India e Rajasthan, e qui potrai leggere tutte le caratteristiche: durata tour, numero massimo di partecipanti, fondo del percorso, livello di difficoltà, lunghezza del tour e moto (se bisogna portare la propria o noleggiarla sul posto). Ti ricordo che, anche in questo caso, potrai cercare un viaggio specifico utilizzando la barra di ricerca situata nella barra in alto.

Una volta selezionato un itinerario, troverai la quota base e tutte le informazioni riguardanti i costi: ti consiglio vivamente di leggere con attenzione tutto per non partire impreparato. Se sei alle prime armi, conviene che accumuli esperienze prima in Italia, scegliendo itinerari nella tua regione (su 77roads non me mancano di interessanti).

Cos'altro devi sapere? Andando verso il basso c'è la descrizione dell'itinerario, le caratteristiche della guida, le date del viaggio, l'intero programma (quello che farai nelle varie giornate, con tanto di km e ore) e i vari punti d'interesse.

Come fare per iscriversi a un viaggio in moto con 77roads? Dovrai semplicemente compilare il box posto sulla destra intitolato Iscriviti al viaggio e selezionare Aggiungi al carrello. Ora potrai provare un'esperienza speciale con altri appassionati della moto!

Vorresti altre delucidazioni? Il sito mette a disposizione un servizio WhatsApp: non dovrai far altro che cliccare sull'icona dell'app di messaggistica in basso a sinistra e riceverai una risposta dal supporto tecnico in pochi minuti; potrai anche scrivere un'email o chiamare al numero di telefono posto nella barra in alto.

Altri siti per viaggi in moto

Non sei ancora convinto del tutto? Vorresti consultare altri siti affidabili per fare il tuo prossimo viaggio in moto? Allora dovrai assolutamente dare un'occhiata ai siti che ti proporrò qui di seguito, quelli che, come gli altri di cui ti ho parlato, sono sempre aggiornati e contengono gli itinerari più dettagliati, quelli perfetti per vivere un'esperienza indimenticabile. Bado alle ciance e scopri quali sono gli altri siti per viaggi in moto.

Dueruote — questo sito mette a disposizione un grande numero di itinerari in Italia e nel resto del mondo, molti dei quali sono descritti come veri e propri diari, da cui prendere idee utili per il viaggio a cui stai pensando ormai da tempo. Non mancano nemmeno le prove di diverse moto, le news, video e foto.

— questo sito mette a disposizione un grande numero di itinerari in Italia e nel resto del mondo, molti dei quali sono descritti come veri e propri diari, da cui prendere idee utili per il viaggio a cui stai pensando ormai da tempo. Non mancano nemmeno le prove di diverse moto, le news, video e foto. Motoavventure — nella home page del sito, ti troverai subito a dover fare una scelta: meglio un viaggio in gruppo, in solitaria o è meglio leggere tutti i consigli del sito? Anche in questo caso, potrai decidere di seguire percorsi in Italia, in Europa o nel resto del mondo. Ti consiglio di dare un'occhiata, per qualsiasi dubbio, alla sezione dedicata alle FAQ.

— nella home page del sito, ti troverai subito a dover fare una scelta: meglio un viaggio in gruppo, in solitaria o è meglio leggere tutti i consigli del sito? Anche in questo caso, potrai decidere di seguire percorsi in Italia, in Europa o nel resto del mondo. Ti consiglio di dare un'occhiata, per qualsiasi dubbio, alla sezione dedicata alle FAQ. Viaggi in moto — sito molto intuitivo, che dà soprattutto consigli sugli itinerari. Nella home page, potrai subito decidere dove andare: viaggio in Italia o all'estero? Mette anche a disposizione tour di gruppo organizzati, che prevedono ovviamente un costo.