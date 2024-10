Hai acquistato un nuovo Smart TV Samsung, lo hai tirato fuori dalla scatola e collegato alla corrente. Adesso, però, non hai la più pallida idea di come configurare telecomando Samsung e, per questa ragione, hai optato per una ricerca su Google sperando di risolvere il problema.

Se le cose stanno in questo modo sono più che felice di darti una mano! Continuando nella lettura di questa guida, infatti, scoprirai come configurare il tuo telecomando in tutte le situazioni possibili: quando il TV è Smart, quando non lo è, quando hai Sky e desideri usare un solo telecomando per tutto o quando è un telecomando universale, tanto per fare qualche esempio.

Come dici? Sei pronto per iniziare? Allora proporrei di non perdere ulteriore tempo prezioso e di darci subito da fare. Mettiti comodo, prenditi qualche minuto di tempo libero e poi metti in pratica i suggerimenti forniti. Nel giro di pochissimo riuscirai nella tua impresa, garantito!

Indice

Come configurare telecomando TV Samsung

Cominciamo con lo scoprire come procedere con la configurazione del telecomando della TV Samsung non Smart, quindi dei modelli associabili a televisori più datati e non dotati di connessione a Internet.

In questo caso è altamente probabile che il telecomando si colleghi automaticamente al televisore tramite la tecnologia a infrarossi: di norma, infatti, i telecomandi sono già programmati e pronti all'uso.

Tutto quello che devi fare, quindi, è puntarlo verso il televisore e premere il tasto di accensione. Il TV, così facendo, dovrebbe accendersi senza bisogno di compiere ulteriori operazioni e potrai utilizzare il telecomando per compiere tutte le normali operazioni.

In caso contrario controlla lo scompartimento delle pile posto sul retro dello stesso ed eventualmente, se presenti, sostituiscile o aggiungile se ne risulta sprovvisto. Tutto qui!

Come configurare telecomando Smart TV Samsung

Se sei in possesso di uno Smart TV Samsung, e ti stai domandando come configurare telecomando Samsung in questo caso, sappi è possibile farlo in due modi: automatico e manuale.

Nel primo caso il TV rileva automaticamente il telecomando e lo collega, quindi non c'è bisogno che tu compia nessuna azione particolare e nessuna funzione del dispositivo ti viene preclusa.

Nel caso in cui, invece, riuscissi solo ad accendere il TV (cosa che accade perché, per questa funzione specifica, viene utilizzata sempre la tecnologia IR) tramite il tuo nuovo telecomando, puoi procedere con la configurazione manuale, utile per abbinare il telecomando al televisore e utilizzarlo per tutte le sue funzioni tramite Bluetooth.

In questa circostanza — se hai, ad esempio, un telecomando Samsung SolarCell o Samsung Smart Remote — è necessario accendere il TV mediante il tasto Power puntando il telecomando il verso il televisore nella direzione del sensore IR (posizionato normalmente in basso a destra o al centro) e, una volta acceso, tenere premuti in contemporanea i tasti Indietro (la freccia) e Play/Pausa (la punta di freccia e le due lineette orizzontali) — oppure i tasti Indietro e Guide su alcuni modelli — per almeno 3 secondi, per poi rilasciarli quando sullo schermo compare un messaggio che indica che il telecomando è stato collegato correttamente.

In questo modo l'accensione verrà pilotata tramite tecnologia infrarossi, mentre le restati funzioni saranno guidate dalla tecnologia Bluetooth. In caso di reset del televisore, tieni presente che dovrai procedere nuovamente con il collegamento del telecomando come appena indicato.

Hai tentato ma la procedura non è andata a buon fine? Allora puoi leggere i suggerimenti presenti nel mio tutorial su come resettare telecomando Samsung, dove trovi spiegato come risolvere i più comuni problemi di collegamento dei telecomandi. Intanto, nel frattempo, puoi anche pensare di utilizzare il tuo smartphone come telecomando del televisore. Trovi spiegato come fare in questa guida.

Come configurare telecomando Samsung con Sky

Vorresti che il tuo telecomando dello Smart TV Samsung comandasse anche Sky, senza il bisogno di utilizzare il telecomando aggiuntivo di Sky Q? Si può fare!

Innanzitutto procedi controllando che sullo Smart TV sia attiva la funzione Anynet+ recandoti in Impostazioni > Generali > Gestione dispositivi esterni > Anynet+ (HDMI-CEC) e attivando la funzione. Maggiori info qui.

Dopodiché, prova a usare il telecomando Samsung per comandare il decoder oppure attendi che compaia sul TV una semplice procedura guidata di configurazione. Se il tutto funziona significa che il decoder Sky è abilitato di default alla ricezione di comandi tramite HDMI-CEC. In caso contrario, utilizzando il telecomando di Sky, devi abilitare le funzione HDMI-CEC anche su quest'ultimo seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di decoder riportate normalmente nel libretto di istruzioni dello stesso. In linea generale, comunque, devi recarti in Home > Impostazioni > Configurazione > Audio visivo > Controllo HDMI e spostare su ON la levetta che visualizzi.

In alternativa è possibile comandare Sky tramite un telecomando Samsung usando la funzione Configurazione telecomando universale del TV. In questo caso, per procedere, premi il tasto Home del telecomando, quindi recati sulle voci Sorgente > Telecomando universale. Dopodiché premi sul tasto Nuovo dispositivo, quindi seleziona il tipo di dispositivo corretto (il decoder Sky) tra le varie voci che vedi comparire sullo schermo del TV. Fatto ciò, dovrebbe avviarsi una semplice procedura guidata composta di pochi e semplici passaggi.

Se anche così non ci fosse verso ti consiglio di optare l'acquisto di un telecomando universale one-for-all che, una volta configurato come spiegato in questo tutorial, consente di passare dal TV al decoder mediante appositi tasti. Tieni presente, però, che molto dipende dal modello di TV, di telecomando e di decoder Sky.

Per quanto riguarda Sky Glass, lo Smart TV di Sky, la funzione HDMI-CEC è implementata direttamente sul televisore, ma purtroppo vengono spesso riportati problemi di compatibilità con altri telecomandi. In questa sede, comunque, non posso purtroppo essere più preciso di così! Nell'eventualità in cui, comunque, tutte le operazioni indicate non andassero a buon fine, ti consiglio di contattare l'assistenza Samsung alla quale potrai specificare per bene tutti i modelli al fine ottenere informazioni specifiche e/o l'assistenza Sky, nell'eventualità in cui il mancato collegamento tra telecomando e TV dipendesse dal decoder.

Inoltre, a mali estremi, potrai procedere con il collegamento del telecomando Sky Q, come spiegato in questa guida, da utilizzare fintanto che non risolvi il problema oppure scegliere di utilizzare tale telecomando per comandare il televisore, effettuando quindi il procedimento contrario. Trovi tutto spiegato nella guida che ti ho linkato.

Come configurare telecomando universale Samsung

Hai acquistato un telecomando universale, come ti ho suggerito in precedenza, e adesso vuoi sapere come collegarlo al TV Samsung? Anche in questo caso molto dipende dalla marca del telecomando scelto.

In questa sede ti spiegherò come collegare un telecomando universale Meliconi al TV Samsung, che è quello di cui dispongo in questo momento. Ad ogni modo, le indicazioni non dovrebbero differire molto in caso di telecomandi di altri marchi.

Quindi, per procedere, individua il codice del dispositivo da controllare (quindi del TV Samsung) collegandoti al sito del produttore del telecomando (questa pagina Web per i telecomandi Meliconi) e cercando “Samsung” e selezionando il modello del TV. Dopodiché individua il modello specifico di telecomando impiegato in precedenza pigiando sull'icona della fotocamera e, una volta individuato, premi sul suo nome per visualizzare il codice da appuntare.

Ora, sul telecomando Meliconi, tieni premuti in contemporanea i tasti Power e Muto, per poi rilasciarli quando l'indicatore luminoso comincia a lampeggiare. A questo punto è necessario digitare sul telecomando il codice e controllare che, subito dopo, il LED lampeggi per tre volte a indicare che l'abbinamento è andato a buon fine.

In alternativa, sempre nel caso di Meliconi, è possibile ottenere il codice anche tramite SMS, inviando un messaggio al numero +39.3457518893 con scritto 1B, TV, Samsung, [Modello] (dove a [Modello] va sostituito il codice del modello del TV). In questo modo si otterrà un SMS in risposta indicante i codici utili, di cui bisognerà digitare nel telecomando il primo, come indicato precedentemente.

Il tuo telecomando universale non è Meliconi? Allora ti lascio al mio tutorial su come programmare il telecomando universale, dove troverai i passaggi da seguire su altre marche.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.