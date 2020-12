Un conoscente ti ha raccontato di aver recentemente attivato una nuova linea Internet e acquistato un nuovo PC, il tutto a un costo estremamente basso, usufruendo di un’agevolazione economica denominata bonus computer: senza pensarci due volte e interessato a capire se puoi sfruttare anche tu la medesima possibilità, hai effettuato delle ricerche su Internet informazioni e sei finito qui, sul mio sito Web.

Ebbene, se le cose stanno in questo modo, sappi che ti trovi proprio nel posto più adatto a scoprire come funziona il bonus computer e come usufruirne per ottenere una nuova linea Internet a basso costo e, insieme alla stessa, un tablet o un PC portatile a prezzo fortemente scontato. Voglio iniziare subito col dirti che questo tipo di voucher fa parte di un’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata alla diffusione della banda ultra-larga a livello nazionale.

Per aderire all’iniziativa, è necessario rispondere a precisi requisiti di tipo economico che, una volta rispettati e verificati, consentono di rivolgersi a un provider Internet per sottoscrivere un’offerta dedicata e acquistare anche un PC o un tablet a prezzo scontato. Se vuoi saperne di più, continua a leggere: trovi tutti i dettagli qui sotto. Buona lettura e buona fortuna!

Come funziona il bonus computer da €500

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2020, il Decreto Mise del 7 agosto 2020, comunemente noto come bonus PC o voucher PC, contiene una serie di incentivi per famiglie e imprese finalizzati alla diffusione della banda ultra larga e alle modalità d’impiego della stessa.

Principalmente, la misura si snoda in due fasi: la prima, dedicata alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro, prevede l’erogazione di un’agevolazione di tipo economico pari a 500€ per la sottoscrizione di un abbonamento Internet e l’acquisto di un computer, oppure di un tablet. La seconda, invece, riguarda le famiglie con ISEE inferiore ai 50.000 euro e le imprese: l’incentivo, in questo caso, riguarda la sola connessione a Internet e prevede l’erogazione di un voucher da 200€ per i privati e di importo variabile dai 300€ ai 2.000€, per le aziende.

È alla prima categoria di utenza che è dedicato il bonus computer da 500 euro, del quale mi occuperò in questa guida: nel dettaglio, l’utente riceve un voucher dal valore massimo di 500€, che deve essere utilizzato per sottoscrivere un nuovo abbonamento a Internet su rete fissa in misto fibra/fibra ottica o di tipo radio FWA, con uno degli operatori aderenti all’iniziativa ed ottenere, contestualmente, un nuovo computer o un tablet.

Oltre a rispettare il requisito sul valore ISEE, affinché il voucher sia fruibile, è necessario attivare un nuovo servizio di connettività la cui banda sia di almeno 30 Mbit/s in download (con banda minima garantita pari a 15 Mbit/s) e 15 Mbit/s in upload (con banda minima garantita a 7.5 Mbit/s); in alcuni casi, è possibile usufruire del voucher anche se si dispone di una linea già attiva, a patto che il collegamento a Internet sia di velocità inferiore a quella indicata tra i parametri del voucher. Di seguito, ecco le specifiche minime per i tablet e i PC messi a disposizione dai vari operatori e inclusi nel voucher.

PC

Processore: Quad-core a 2 GHz o superiore.

Quad-core a 2 GHz o superiore. RAM : 8 GB o superiore.

: 8 GB o superiore. Dimensione e risoluzione schermo : 14" con schermo HD (1366 x 768 pixel) o risoluzioni superiori.

: 14" con schermo HD (1366 x 768 pixel) o risoluzioni superiori. Disco : 256 GB o superiori.

: 256 GB o superiori. Fotocamera : 8 MP (anche mediante dispositivo esterno).

: 8 MP (anche mediante dispositivo esterno). Audio : integrato.

: integrato. Batteria: 8 ore di autonomia.

8 ore di autonomia. Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB.

Tablet

Processore : Quad-core a 2 GHz o superiore.

: Quad-core a 2 GHz o superiore. RAM : 4 GB o superiore.

: 4 GB o superiore. Dimensione e risoluzione schermo : 10" a 1080p.

: 10" a 1080p. Memoria interna : 64 GB o superiori.

: 64 GB o superiori. Fotocamera : 8 MP.

: 8 MP. Batteria : 6.000 mAh o superiore.

: 6.000 mAh o superiore. Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB.

Altro aspetto da tener presente è che, sebbene l’obiettivo principale di questo tipo di voucher sia quello di agevolare i servizi a banda larga in tutta Italia, in alcune regioni (quali Lazio, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia) esso sarà fruibile soltanto da utenti residenti in determinati comuni. Questa condizione, valida nel momento in cui scrivo questa guida, potrebbe però cambiare in futuro.

Come ottenere il bonus PC e tablet

Per poter ottenere il bonus PC e tablet bisogna rispettare i requisiti di cui sopra e scegliere una delle offerte aderenti all’iniziativa, facendone richiesta all’operatore di riferimento: quest’ultimo, dopo aver acquisito dall’intestatario dell’abbonamento tutta documentazione necessaria per la verifica dei requisiti, e aver controllato che il voucher sia effettivamente erogabile nella zona di attivazione, dovrà, a seguito dell’attivazione dell’offerta, richiedere agli organi competenti la restituzione dell’importo erogato come voucher.

Il dispositivo abbinato all’offerta Internet va scelto e richiesto in fase di attivazione della stessa; se previsto, il contributo per l’acquisto va versato in unica soluzione all’atto della stipula del contratto oppure sulla prima fattura utile.

In altre parole, se rispondi ai requisiti per ottenere il bonus, non devi fare altro che scegliere una delle offerte che ti ho elencato nel precedente capitolo di questa guida e avviare l’iter di attivazione, fornendo, quando richiesto, i tuoi dati personali e il modulo ISEE, come attestazione della situazione economica; sarà il gestore telefonico, successivamente, a darti conferma della disponibilità del voucher e applicare automaticamente lo sconto per abbonamento e dispositivo, senza che tu faccia null’altro. Se ti servono informazioni su come ottenere il modulo ISEE, ti consiglio di consultare il sito dell’INPS.

Se hai già individuato l’offerta voucher più adatta a te e vuoi saperne di più in merito all’attivazione della stessa, ti consiglio di metterti in contatto con il gestore telefonico di competenza: se non sai come fare, potrebbero tornarti utili le mie guide su come parlare con TIM, come parlare con Vodafone, come parlare con WINDTRE e come parlare con Fastweb.

Come usare il bonus PC e tablet

Per usare il bonus PC e tablet da 500€, bisogna individuare gli operatori aderenti all’iniziativa e attivare una delle offerte dedicate. Ciascuna offerta ripartisce i 500€ totali del voucher sotto forma di sconto, applicato sulla fattura mensile per la parte Internet e in fase d’acquisto per il tablet o il PC fornito insieme alla stessa.

TIM

L’offerta di TIM dedicata al bonus PC si chiama TIM SUPER Voucher Fibra: essa include connessione a Internet con velocità fino a 1 Gbps, chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali, TIMVISION e modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito. L’offerta ha un costo di 19,99€/mese per i primi 20 mesi, poi 29,99€/mese (il contributo di 200€ per l’attivazione della connessione è erogato in fattura attraverso un bonus di 10€ per 20 mesi), con attivazione gratuita e senza vincolo di durata.

Per quanto riguarda i dispositivi abbinabili, TIM mette a disposizione il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, al costo di 29,90€, oppure il notebook ONDA Oliver Plus 15.6", al costo di 99,90€. L’acquisto dei device è legato all’ottenimento del bonus e il corrispettivo va versato in un’unica soluzione. La lista dei comuni aderenti all’offerta è disponibile in questa pagina; per maggiori informazioni, puoi dare un’occhiata all’apposita sezione del sito Web di TIM.

Vodafone

L’offerta Bonus Internet Fira di Vodafone include connessione a Internet con velocità fino a 1 Gbps e telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, al prezzo di 19,90€/mese per 24 mesi (per poi passare a 29,90€/mese), con o senza il modem Vodafone Station.

Per quanto riguarda i dispositivi a corredo, Vodafone mette a disposizione il tablet Lenovo Yoga Smart Tab al costo di 19,99€, oppure il Samsung Galaxy Tab S6 Lite al costo di 99,99€. L’importo relativo all’acquisto dei dispositivi va corrisposto sotto forma di un’unica soluzione. Maggiori info qui.

WINDTRE

L’offerta di WINDTRE dedicata al voucher PC e Internet è così composta: la parte dedicata a Internet in casa prevede connessione fino a 1 Gbps, chiamate illimitate verso tutti, modem incluso nel prezzo e 12 mesi di Amazon Prime, al prezzo di 12,31€/mese per 12 mesi (dopo 28,98€/mese).

A corredo di questa offerta, si può scegliere di acquistare (e pagare in un’unica soluzione) il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, al prezzo di 159,90€, oppure di ottenere, in forma completamente gratuita, il tablet Lenovo Yoga Smart TAB ZA3V0011SE. Maggiori info qui.

Fastweb

Fastweb aderisce all’iniziativa scontando di 20€ per 12 mesi la sua offerta Fastweb NeXXt casa: all’atto pratico, il pacchetto prevede Internet in fibra fino a 1 Gbps, chiamate illimitate verso numeri fissi e cellulari nazionali, modem in comodato d’uso gratuito e nessun costo di attivazione.

Insieme all’offerta, che costa in promozione 9,95€/mese per 12 mesi (poi 29,95€/mese), viene fornito in forma gratuita il tablet Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd generation). Maggiori info qui.

Tieni presente che le condizioni del bonus e le offerte proposte dai vari operatori potrebbero cambiare nel corso del tempo. Io aggiornerò il post con cadenza regolare, ma per sicurezza ti invito sempre a consultare i siti istituzionali e dei vari provider Internet che ti ho segnalato nelle righe precedenti, in modo da avere informazioni sempre aggiornate sul tema.