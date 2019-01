Dopo aver letto la mia guida su come attivare Sky, hai deciso di sottoscrivere un abbonamento alla celebre pay TV attivando i pacchetti dedicati al cinema e allo sport. Adesso, però, non essendo completamente soddisfatto dei contenuti sportivi inclusi nel tuo abbonamento, vorresti attivare il pacchetto Sky Calcio per guardare anche le partite di campionato della tua squadra del cuore. Non avendolo mai fatto prima d’ora, però, non hai la benché minima idea su come fare per gestire il tuo abbonamento: per questo motivo, vorresti il mio aiuto per riuscire nel tuo intento. Ho indovinato, vero? In tal caso, lasciati dire che sei arrivato nel posto giusto al momento giusto.

Con la guida di oggi, infatti, ti spiegherò come modificare abbonamento Sky sia per aggiungere e togliere pacchetti che per attivare o disattivare servizi come Sky Go Plus o Sky On Demand. Per prima cosa, ti mostrerò la procedura dettagliata per procedere in autonomia da computer accedendo all’area Fai da te del sito di Sky, dopodiché ti indicherò come gestire il tuo abbonamento usando l’applicazione di Sky per smartphone e tablet. Inoltre, se vuoi modificare il tuo abbonamento con l’aiuto di un operatore della pay TV, ti illustrerò anche la procedura per chiamare l’assistenza clienti di Sky.

Se sei d’accordo, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e passiamo subito al nocciolo della questione. Coraggio: mettiti bello comodo, prenditi cinque minuti di tempo libero e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Individua la soluzione più adatta alle tue esigenze, prova a mettere in pratica le “dritte” che sto per darti e ti assicuro che aggiungere o rimuovere pacchetti e/o servizi dal tuo abbonamento sarà davvero un gioco da ragazzi. Buona lettura!

Operazioni preliminari

Prima di entrare nel dettaglio di questa guida e spiegarti per filo e per segno come modificare abbonamento Sky, devi sapere che è possibile richiedere l’attivazione o la disattivazione di nuovi pacchetti e servizi della pay TV in completa autonomia accedendo alla sezione Fai da te del sito di Sky.

Se non ti sei mai registrato al sito di Sky e, quindi, non hai uno Sky ID, puoi crearne uno gratuitamente in qualsiasi momento. Per procedere da computer, collegati al sito Internet di Sky, fai clic sul pulsante Login in alto a destra e seleziona la voce Non sei registrato? Crea subito il tuo Sky ID.

Nella nuova pagina aperta, inserisci i dati richiesti nei campi Codice cliente, Codice fiscale, Indirizzo email e Password, apponi il segno di spunta accanto all’opzione Non sono un robot per verificare la tua identità e pigia sul pulsante Continua. Entro pochi istanti riceverai un’email contenente un link d’attivazione: pigia sulla voce Clicca qui entro 24 ore per completare la creazione del tuo Sky ID.

Se preferisci creare il tuo Sky ID usando l’applicazione Sky Fai da te per dispositivi Android e iOS, avvia quest’ultima, fai tap sulla voce Crea il tuo Sky ID e inserisci i tuoi dati nei campi Codice cliente, Codice fiscale, Indirizzo email e Password, dopodiché apponi il segno di spunta accanto alla voce Non sono un robot e pigia sul pulsante Continua.

Accedi, quindi, alla tua casella di posta elettronica, individua l’email inviata da Sky e fai tap sul link contenuto in essa per confermare la tua identità e completare la registrazione.

Modificare abbonamento Sky da computer

Per modificare abbonamento Sky da computer, collegati al sito ufficiale della pay TV, fai clic sul pulsante Login in alto a destra, inserisci i tuoi dati d’accesso nei campi Username o indirizzo email e Password e pigia sul pulsante Accedi.

Nella nuova pagina aperta, se vuoi arricchire il tuo abbonamento con nuovi pacchetti o servizi, fai clic sulla voce Promozioni presente nel menu in alto e individua la sezione di tuo interesse: Pacchetti per aggiungere un nuovo pacchetto al tuo abbonamento; Tecnologia per attivare Sky Q Plus, Sky Q Black, Sky Soundbox ecc.; Servizi Sky per attivare uno dei servizi disponibili, come Sky On Demand, Sky Go Plus, Sky Kids ecc.; Accessori per richiedere uno Sky Link o la Sky Digital Key e Canali opzionali per aggiungere all’abbonamento i canali opzionali di Sky, come Caccia e Pesca, Lazio Style Channel, Milan TV, Torino Channel e Inter TV. In quest’ultimo caso, potrebbe esserti utile la mia guida su come vedere Inter TV.

Fatta la tua scelta, pigia sul pulsante Scopri relativo al contenuto o al servizio che intendi aggiungere al tuo abbonamento, fai clic sulla voce Aggiungi al carrello e segui la procedura guidata per completare l’attivazione.

Se, invece, la tua intenzione è rimuovere uno o più pacchetti dal tuo abbonamento o disattivare un servizio (es. Sky Go Plus), seleziona la voce Gestisci dati e servizi, individua la sezione Gestione pacchetti e pigia sul pulsante Rimuovi pacchetti. Nella nuova schermata visualizzata, fai clic sulla voce Entra in Chat per avviare una chat e avanzare la tua richiesta a un’operatore Sky in carne e ossa, altrimenti pigia sul pulsante Procedi relativo all’opzione Compila il modulo.

In quest’ultimo caso, nella nuova pagina aperta, apponi il segno di spunta accanto a una delle opzioni disponibili nel box Seleziona il pacchetto o i pacchetti da rimuovere (che variano a seconda della composizione del proprio abbonamento) e scegli la data dalla quale rendere effettive le modifiche selezionando una delle opzioni disponibili tra Scadenza naturale e Scadenza anticipata. Verifica, quindi, che i dati riportati nella sezione Riepilogo richiesta siano corretti e pigia sul pulsante Invia per inviare la tua richiesta di modifica dell’abbonamento.

Ti sarà utile sapere che, in caso di scelta di scadenza anticipata dei pacchetti o servizi Sky che intendi rimuovere (esclusa la disattivazione dei servizi Sky Multiscreen e Sky Go Plus), ti sarà addebitato un importo di 10,08 euro come costo di gestione amministrativa della variazione contrattuale. In tal caso, la disattivazione del pacchetto o del servizio di tuo interesse diventerà effettiva a partire dalla fine del mese successivo alla richiesta.

Se, invece, hai scelto la disattivazione alla scadenza naturale, non ti verrà addebitato alcun importo. Per conoscere la data di disattivazione naturale, fai clic sulla voce Gestisci dati e servizi nel menu in alto e individua la sezione Dati di contatto: la data di scadenza naturale è riportata accanto all’opzione Scade il.

Se la tua intenzione è disattivare Sky On Demand, devi sapere che puoi richiedere la disattivazione del servizio dalla pagina riepilogativa del tuo abbonamento. Clicca, quindi, sull’opzione Gestisci dati e servizi, individua la voce Sky On Demand e pigia sul pulsante Disattiva Sky On Demand per rimuovere il servizio dal tuo abbonamento. In caso di ripensamenti, potrebbe esserti utile la mia guida su come attivare Sky On Demand.

Modificare abbonamento Sky da app

Se non hai un computer a disposizione, devi sapere che è possibile modificare l’abbonamento Sky da app scaricando Sky Fai da te per dispositivi Android e iOS.

Avvia, quindi, l’applicazione in questione facendo tap sulla sua icona (la scritta Sky Fai da te su sfondo bianco e rosso) presente nella home screen del tuo dispositivo, pigia sul pulsante Accedi, inserisci i dati associati al tuo Sky ID nei campi Email o username e Password e premi sul pulsante Accedi.

Nella schermata principale dell’app, fai tap sulla voce Abbonamento e premi sul pulsante ≡ in alto a destra, dopodiché seleziona la voce Promozioni e scegli una delle opzioni disponibili tra Pacchetti, Tecnologia, Servizi, Accessori e Canali opzionali a seconda del pacchetto o del servizio che intendi aggiungere al tuo abbonamento. Fatta la tua scelta, pigia sul pulsante Aggiungi relativo al servizio di tuo interesse e segui la procedura guidata per completarne l’aggiunta.

Vuoi rimuovere un pacchetto o disattivare un servizio dal tuo abbonamento? In tal caso, fai tap sull’icona della cornetta telefonica collocata in alto a sinistra nella schermata principale di Sky Fai da te, seleziona l’opzione Gestire l’abbonamento tramite il menu a tendina Seleziona una delle richieste più frequenti e scegli la voce Togli un pacchetto o servizio. Pigia, quindi, sul pulsante Contattaci, seleziona la voce Compila il modulo, apponi il segno di spunta accanto ai pacchetti e/o ai servizi da rimuovere, specifica la data dalla quale rimuovere il pacchetto selezionando una delle opzioni tra Scadenza naturale e Scadenza anticipata e fai tap sul pulsante Invia per confermare la tua intenzione e inoltrare la tua richiesta.

Modificare abbonamento Sky da telefono

I clienti Sky che desiderano aggiungere pacchetti al proprio abbonamento o disattivare alcuni servizi con l’aiuto di un operatore in carne e ossa, possono modificare l’abbonamento Sky da telefono chiamando l’assistenza clienti della celebre pay TV.

Per procedere, non devi far altro che prendere il tuo telefono, comporre il numero 199.100.400 e avviare la chiamata pigiando sull’apposito pulsante (solitamente è l’icona della cornetta). Prima di effettuare la chiamata assicurati di avere con te il tuo codice cliente Sky (che puoi trovare su tutte le tue fatture).

Ti sarà utile sapere che la chiamata da rete fissa ha un costo di 0,15 euro/min. senza scatto alla risposta, mentre da cellulare i costi sono legati all’operatore utilizzato. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 22.30. Per approfondire l’argomento, puoi leggere la mia guida su come parlare con operatore Sky.