La tua TV, da qualche giorno a questa parte, si comporta in maniera strana: mentre stai guardando i tuoi programmi preferiti, si spegne da sola e tutto ciò che ti restituisce è una schermata nera. Allora la riaccendi e tutto sembra funzionare correttamente, ma dopo qualche ora sei punto a capo. Infastidito da questa situazione, hai deciso di far fronte al problema andando nelle Impostazioni del televisore e cercando qualche voce relativa allo spegnimento automatico, ma senza successo.

La tua situazione è proprio questa, vero? Allora non preoccuparti, probabilmente è stata solo modificata qualche impostazione relativa al timer della TV oppure hai attivato la modalità di risparmio energetico. Niente, insomma, che non si possa risolvere facilmente seguendo le istruzioni presenti in questo mio tutorial, dove ti spiegherò proprio come togliere lo standby dal televisore.

Parlerò delle TV di tutte le principali marche presenti in commercio, ma ci tengo a precisare che le voci da selezionare e i nomi dei menu potrebbero differire leggermente da quelli presenti sulla tua TV (ogni modello ha menu differenti, sarebbe quindi impossibile elencarli tutti!). Non preoccuparti comunque, si tratta di differenze davvero minime e, utilizzando un po’ di intuito, sono sicuro che non avrai problemi a districarti tra le impostazioni del tuo televisore. Detto questo, non mi resta che augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

Come togliere lo standby dal televisore LG

Possiedi una TV LG che entra autonomamente in modalità standby senza che tu prema il tasto di spegnimento? In tal caso, potresti aver attivato erroneamente le funzioni Spegnimento timer, Autospegnimento o Spegnimento automatico che consentono, dopo un tempo stabilito o un certo periodo di inattività, di mettere la TV in modalità standby per risparmiare energia.

Per risolvere il problema, come prima cosa, accendi il tuo televisore utilizzando il tasto Power del telecomando (quello circolare rosso) e premi sul pulsante Home/Smart, dopodiché, usando le frecce direzionali, seleziona l’opzione Impostazioni e recati sulla voce Tutte le impostazioni.

Per eseguire questa procedura, se è presente, puoi premere direttamente il tasto Impostazioni del telecomando (rappresentato, di solito, dall’icona di un ingranaggio) e selezionare l’opzione Tutte le impostazioni.

A questo punto, dal menu che è comparso su schermo, premi sull’opzione Generale e, successivamente, sulla voce Timer. Ora non ti resta che controllare tra le varie impostazioni presenti: accertati che l’ opzione Spegnimento Timer, che consente di spegnere la TV in orari e giorni della settimana stabiliti, sia collocata su Disattiva (altrimenti premi il tasto OK e seleziona la voce Disattiva), poi controlla che la levetta dell’impostazione Autospegnimento dopo 2 ore sia impostata su OFF.

Se il problema, in questo modo, non dovesse risolversi, controlla l’opzione Modalità Eco (collocata anch’essa nella scheda Generale del menu Impostazioni) e imposta la voce Spegnimento automatico su Disattiva. In questo modo, dovresti aver tolto lo standby del tuo televisore LG.

Come togliere lo standby dal televisore Samsung

Hai attivato per errore la modalità di standby sulla tua TV Samsung e non sai come rimediare, oppure non vuoi più che si spenga da sola dopo un certo periodo di tempo? Allora, per modificare le impostazioni, puoi procedere così: accendi il televisore tramite il tasto Power e premi il pulsante Menu sul telecomando (il quadrato verde).

Fatto ciò, spostandoti con le frecce direzionali, seleziona la voce Impostazioni e conferma l’operazione schiacciando il tasto del rettangolo e la freccia (il pulsante che usi abitualmente per confermare tutte le operazioni).

Ora, segui il percorso Generali > Gestione sistema > Ora > Timer spegnimento del menu e controlla che la voce Impostazione sia impostata su OFF e non su un giorno della settimana e un orario preciso.

Se il metodo descritto in precedenza non dovesse funzionare e la modalità di standby dovesse continuare ad attivarsi, potresti aver impostato la Soluzione Eco. Si tratta, in poche parole, di una serie di funzioni dedicate al risparmio energetico che consentono, tra le altre cose, di disattivare la TV entro un tempo stabilito.

Per raggiungere queste funzioni, e controllare se per caso hai eseguito qualche modifica, puoi seguire lo stesso percorso che ti ho indicato (Impostazioni > Generali) e selezionare dall’elenco la voce Soluzione Eco.

A questo punto, nella nuova pagina che si è aperta su schermo, premi sulla voce Spegnimento automatico (una funzione che consente di spegnere il televisore dopo un periodo di 4 ore, in assenza di input) e imposta la relativa opzione su OFF. Dopo aver fatto tutto questo, la TV non dovrebbe più entrare in modalità standby automaticamente ma dovrebbe rimanere accesa fin quando non deciderai di spegnerla.

Come togliere lo standby dal televisore Telefunken

Vuoi sapere come togliere lo standby dal televisore e possiedi di Telefunken? Ti spiego subito in che modo procedere: come prima cosa, accendi la TV tramite il tasto Power e, successivamente, premi il pulsante Menu del tuo telecomando.

Ora, dalla nuova finestra che si è aperta sullo schermo, seleziona le voci Sistema e Impostazioni, servendoti delle frecce direzionali. A questo punto, dall’elenco relativo alle impostazioni, premi sulla voce Più (l’ultima in fondo) e, nella nuova schermata apertasi, sposta su OFF/Disattiva l’impostazione relativa all’opzione Autospegnimento.

In questo modo avrai disattivato lo standby automatico del televisore che, normalmente, si attiva dopo 4 ore di attività consecutiva del dispositivo senza la ricezione di input da parte del telecomando. Piuttosto semplice, vero?

Come togliere lo standby dal televisore Philips

La tua TV Philips entra in modalità standby da sola e, di conseguenza, si spegne mentre la stai ancora guardando i tuoi programmi preferiti? Allora, molto probabilmente (se non c’è un guasto tecnico) hai modificato le impostazioni relative al Timer, attivando la funzione Spegnimento.

In tal caso, la prima cosa che puoi fare è accendere la TV tramite il tasto Power, poi premere il pulsante Menu/Home e, dalla nuova schermata apertasi, selezionare la voce Speciali, spostandoti con le frecce direzionali.

Fatto ciò, premi sull’opzione Timer e, tra le varie voci presenti nel menu, seleziona l’opzione Spegnimento, dopodiché imposta tale funzione su OFF.

Non riesci a eseguire la procedura appena descritta perché non trovi l’impostazione in oggetto? Allora è probabile che la tua TV sia di ultima generazione. In questo caso, prova a seguire questa procedura: schiaccia il tasto Menu/Home del telecomando, segui il percorso Impostazione > Impostazioni Eco > Timer di spegnimento e regola il valore su 0.

In questo modo la modalità Timer di spegnimento sarà disattivata e la TV non si spegnerà in maniera automatica dopo 4 ore di attività in assenza di input, come il premere un tasto del telecomando.

Come togliere lo standby dal televisore Sony

Se hai una TV Sony e visualizzi una schermata nera o l’apparecchio entra automaticamente in modalità standby senza il tuo intervento, puoi agire tramite le Impostazioni Eco, presenti in tutti i televisori del produttore giapponese.

Per togliere lo standby dal televisore Sony, puoi dunque procedere in questo: premi il pulsante Menu/Home e, tramite le frecce direzionali poste sul telecomando, seleziona l’opzione Impostazioni (collocata nella schermata in alto a destra). Infine, premi il tasto Enter per confermare l’operazione.

Ora, segui il percorso Impostazioni Sistema > Eco (su TV non Android) oppure Impostazioni > Alimentazione > Eco (su Smart TV Android) e premi sulla voce Idle TV standby (TV in standby dopo inattività). Dopodiché imposta l’opzione su Disattivo. Così facendo, se tutto è andato liscio, la TV non dovrebbe più andare in standby autonomamente.

In alternativa, c’è un’altra impostazione che potrebbe essere la causa dell’attivazione della modalità di standby. Si tratta di Daydream, la funzionalità che mostra uno screen saver in caso di inattività per un certo periodo di tempo.

Per togliere questa funzione (che, però, non si attiva quando la TV riproduce video o trasmissioni TV) puoi premere il pulsante Menu/Home, seguire il percorso Impostazioni > TV > Daydream e, accanto alla voce Quando in modalità di sospensione impostare l’opzione su Mai. Una volta fatto questo, il televisore dovrebbe rimanere sempre acceso anche dopo ore di utilizzo.

La tua TV Sony possiede il sensore di presenza e si avvale del rilevamento della temperatura o del riconoscimento facciale e, di conseguenza, si spegne dopo poco tempo quando non sei davanti allo schermo?

Allora, per modificare le impostazioni relative a questa funzione, dopo aver premuto il tasto Menu/Home del telecomando, puoi seguire il percorso Impostazioni > Impostazioni di sistema > Eco > Sensore di presenza e disattivare il sensore scegliendo la modalità OFF. In alternativa, puoi scegliere tra le varie impostazioni quella che preferisci, magari aumentando il tempo della messa in standby del dispositivo. Facile, vero?

Come togliere lo standby dal televisore Panasonic

Vuoi togliere lo standby dal televisore Panasonic che hai a casa? In tal caso, la prima cosa che puoi fare è controllare che sia presente sul tuo telecomando il tasto Timer, collocato accanto al pulsante di accensione. Se il telecomando lo possiede, puoi accedere immediatamente alle relative impostazioni, premendolo. Una volta fatto ciò, modifica l’impostazione accanto alla voce Standby automatico scegliendo l’opzione OFF.

Il tasto Timer non è presente sul tuo telecomando? Allora pigia il pulsante Menu e, utilizzando le frecce direzionali, recati sull’opzione Timer, dopodiché premi il pulsante OK e procedi seguendo le stesse indicazioni che ti ho fornito nelle righe precedenti.

Nota: tutte le TV sopra menzionate possiedono anche l’impostazione Timer di spegnimento. Si tratta di una funzionalità che permette di attivare la modalità di standby entro un tempo stabilito (es. dopo 30 minuti dall’attivazione del timer). Ogni volta che la TV si spegne, però, l’impostazione si sposta automaticamente sulla voce Disattivato/OFF. Per tale ragione non è citata all’interno della guida.