In un mondo sempre più connesso, la televisione rimane una fedele compagna nelle nostre case, offrendoci intrattenimento, notizie e molto altro. Ma con le giornate frenetiche e gli impegni che si susseguono, può capitare di dimenticarsi di spegnere il televisore o di voler addormentarsi senza preoccuparsi di lasciarlo acceso tutta la notte. Per fortuna, la maggior parte delle moderne TV offre una soluzione semplice: il timer di spegnimento.

Nella guida che stai per leggere, scoprirai come mettere il timer alla TV facilmente, indipendentemente dal marchio che possiedi. Ti guiderò attraverso le procedure specifiche per ciascun modello, assicurandomi che possa trovare esattamente ciò di cui hai bisogno. Che tu voglia addormentarti ascoltando il tuo programma preferito o semplicemente risparmiare energia, imparare a usare il timer della tua TV è una piccola abilità che può fare una grande differenza nella tua routine quotidiana.

Allora, sei pronto a diventare un esperto dell'impostazione del timer sulla tua TV? Ottimo! Preparati a immergerti in questo tutorial e scopri come rendere la tua esperienza televisiva ancora più confortevole e personalizzata. Buona lettura e… buona visione!

Indice

Come mettere il timer di spegnimento alla TV

Per impostare il timer di spegnimento del televisore è necessario seguire alcuni passaggi, che ovviamente dipendono dal modello in possesso. Questo perché ogni brand propone un'interfaccia diversa, quindi è piuttosto difficile riportare dei passaggi specifici. Tuttavia, posso darti alcune istruzioni generiche da poter seguire.

La prima cosa da fare è quella di prendere il telecomando della tua TV, individuare il pulsante dedicato alle Impostazioni (solitamente ha l'icona ingranaggio oppure la scritta Menu o ancora quella Home). A questo punto, dalla schermata che compare, individuo la voce Impostazioni, Generali o Sistema e poi Gestione, Gestione sistema, Sistema, Eco oppure un altro termine simile.

Ora, non ti resta che individuare la voce Timer, Timer di spegnimento, Stand—by, Stand—by TV per inattività, Stand—by TV o qualcos'altro del genere e premici su. Dovresti accedere a una schermata in cui impostare il timer di spegnimento della TV usando i tasti del telecomando.

In tutti i casi, ti consiglio di recuperare il manuale delle istruzioni (fornito in confezione con il televisore) dove sicuramente troverai tutti gli step da seguire per poter accedere al menu apposito. Se non lo trovi, ti basta accedere alla sezione di download dei manuali presente sul sito Web del produttore del televisore.

Detto questo, lascia che ti faccia degli esempi pratici di impostazione del timer su alcuni modelli di TV tra i più diffusi.

Come si mette il timer alla TV LG

Se possiedi un televisore LG, puoi agire dalle impostazioni per mettere il timer in maniera molto semplice. Se ad esempio hai una LG OLED55C24LA Smart TV, accedi alle Impostazioni premendo il tasto ingranaggio del telecomando e utilizza i tasti freccia per posizionarti su Tutte le impostazioni. Premi il tasto centrale per passare alla schermata dedicata.

Ora scegli Generale, premi il tasto freccia destra, vai su Sistema e premi OK. Dalla schermata proposta, scegli Ora e Timer e scegli Timer. A questo punto, hai tre possibilità: impostare il tempo dopo il quale il televisore si spegnerà in automatico, impostare lo spegnimento automatico della TV all'ora predefinita di ogni giorno specificato oppure attivare l'opzione Spegnimento Automatico dopo 4 Ore se non si interagisce con la TV.

Per utilizzare la prima opzione, seleziona Timer Spegnimento e poi scegli il tempo desiderato fra 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 o 240 minuti premendo il tasto principale. In caso di ripensamenti, torna nel menu Timer Spegnimento e scegli questa volta Disattiva.

Per quanto riguarda la seconda opzione, premi sulla seconda voce Timer Spegnimento e sposta su ON la levetta di Attiva la funzione premendo su OK. A questo punto, seleziona l'ora preferita premendo prima su Ora e poi impostando l'ora e i minuti usando i tasti freccia su e freccia giù del telecomando e conferma premendo su OK.

Tornando nella schermata Timer Spegnimento, puoi scegliere se ripetere il timer in due o più giorni di ogni settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica). Puoi selezionarli facilmente con una pressione del tasto OK su ognuno. Comparirà una spunta verde che ti conferma l'avvenuta selezione. In caso di ripensamenti, puoi disattivare il timer spegnimento spostando su OFF la levetta di Attiva la funzione (premendo sempre il pulsante OK).

Infine, per abilitare l'opzione Spegnimento Automatico dopo 4 Ore, ti basta spostare su ON la levetta dedicata premendo sempre sul tasto OK del telecomando della tua TV LG. In ogni caso, ti consiglio sempre di leggere le istruzioni specifiche del tuo modello presenti nel manuale utente fornito in confezione.

Lo hai smarrito e non sai dove scaricarlo? Molto semplice! Basta collegarti alla pagina Supporto del sito Web di LG, individuare la sezione Supporto prodotti e compilare il campo Digitare il codice del modello o una parola chiave inserendo il nome della TV LG in tuo possesso. In alternativa, nella sezione Manuali e Software, clicca su TV/Audio, poi su TV & Soundbar e scegli la tecnologia del tuo televisore (es. OLED Evo).

Fatto ciò, scorri l'elenco fino a individuare il televisore LG di tuo possesso e premici su. Nella schermata successiva, individua la sezione Scarica manuale e premi sulla freccetta rivolta verso il basso presente in corrispondenza del Manuale d'uso in italiano. Volendo, puoi anche consultare il Manuale interattivo, la Guida all'utilizzo oppure la Guida rapida.

Come si mette il timer alla TV Samsung

Come dici? Hai una TV Samsung e cerchi una soluzione per mettere il timer? Vediamo subito come procedere! Dal telecomando della tua Smart TV Samsung, premi il pulsante Home e seleziona Impostazioni. Fatto ciò, scegli Generali (o Gestione sistema, a seconda del modello in tuo possesso) e poi cerca l'opzione Ora o Timer all'interno del menu proposto.

Nella schermata che compare, troverai diverse voci per poter impostare il timer di accensione, spegnimento o stand—by, in base alle funzionalità disponibili sulla tua TV. Questo perché non tutti i modelli supportano tutte le funzioni di timer, quindi potresti non trovare tutte le opzioni menzionate. In questo caso, ti suggerisco di recuperare il manuale utente e di cercare le istruzioni per impostare il timer di spegnimento.

Non riesci a trovarlo? Puoi scaricarlo semplicemente dalla pagina Download manuali e software del sito Web di Samsung: inserisci il codice del modello o il nome del televisore nel campo di ricerca. In alternativa, premi sul riquadro TV&AV (nella sezione 1) Seleziona la categoria di prodotto) e segui le indicazioni riportate.

Puoi trovare il modello esatto del tuo televisore sull'etichetta bianca che trovi dietro oppure sul fondo. Dopo aver individuato il modello esatto, puoi scaricare il manuale utente premendo sulla voce Download in corrispondenza.

Come si mette il timer alla TV TCL

Per impostare il timer di spegnimento sulla TV TCL, puoi seguire questi passaggi generali, che naturalmente possono variare leggermente a seconda del modello esatto di cui disponi. Dal telecomando, accedi al menu delle impostazioni e cerca l'opzione Timer o Timer di spegnimento. Una volta identificata, selezionala.

A questo punto, imposta il tempo desiderato per il timer di spegnimento automatico utilizzando i tasti freccia oppure il tastierino numerico del telecomando. Conferma l'impostazione del timer premendo il pulsante OK o Enter sempre del telecomando. Anche in questo caso ti consiglio di recuperare il manuale utente del televisore TCL per scoprire gli step esatti.

Puoi scaricarlo in formato PDF anche dalla sezione Supporto TV presente sul sito Web di TCL: individua la sezione Seleziona un modello e clicca sul riquadro Televisore.

Fatto ciò, puoi filtrare la ricerca del modello in base ai pollici del display (es. 32“—40”) e scorrendo la lista proposta. In alternativa, se conosci già il numero del modello inseriscilo nel campo Digitare qui il numero del modello.

Una volta che sei giunto nella pagina di supporto dedicata alla TV TCL in tuo possesso, pigia sulla voce Scaricare e poi sul pulsante Download del manuale d'uso. Si aprirà la pagina dedicata al file PDF.

Come si mette il timer alla TV ok.

Proprio come visto con le altre marche, anche per i televisori ok. vale la stessa cosa: i passaggi che ti andrò a riportare fra poco sono generali e non specifici per ogni modello di questo marchio.

Detto ciò, accedi alle Impostazioni della TV ok. premendo sull'apposito tasto del telecomando e individua la voce Timer di spegnimento (o Sleep Timer). Dalla schermata che compare, imposta un conto alla rovescia da 5/10/15/30/60/90/120/150/180/240 minuti e poi premi Seleziona (o Select) per confermare. Nell'angolo inferiore dello schermo partirà un conto alla rovescia. Volendo, puoi disattivarlo scegliendo OFF, sempre dalla schermata di spegnimento (o Sleep Timer) e premendo su Seleziona.

Anche in questo caso ti suggerisco di consultare il manuale utente fornito in confezione per trovare i passaggi specifici per mettere il timer di spegnimento sulla TV ok.. In alternativa, puoi scaricarlo sfruttando la sezione Download presente sul sito del brand. Vediamo come fare.

Clicca sulla voce Categoria (presente sotto a Selezione ristretta) e scegli TV dal menu che compare. Fatto ciò, pigia sulla voce Prodotto e scegli il modello di televisore in tuo possesso scorrendo l'elenco proposto. Una volta individuato e selezionato, premi sul pulsante Annunci. Dopodiché, pigia sul pulsante Scaricare nella sezione Risultati:, in corrispondenza del nome del modello che hai scelto. Partirà il download di un file ZIP.

Come si mette il timer alla TV Hisense

Se possiedi un televisore Hisense, puoi impostare il timer di spegnimento seguendo questi passaggi. Dal telecomando, premi il pulsante dedicato al menu e successivamente naviga fino alle Impostazioni e premi OK.

Dalla schermata che compare, seleziona Sistema e premi ancora una volta su OK. Fatto ciò, scegli Timer, premi su OK e poi seleziona Sleep Timer. Dopo aver premuto ancora una volta il tasto OK, scegli l'intervallo di tempo desiderato (es. 30 minuti) e conferma l'operazione premendo OK.

Per scoprire i passaggi precisi del tuo specifico modello di TV Hisense, ti consiglio di consultare il manuale utente. Se non riesci a trovarlo, puoi scaricarlo in formato PDF dal sito Web di Hisense.

Collegati alla pagina Download manuali e inserisci il codice o il nome del prodotto nel campo di ricerca. In alternativa, nella sezione 1 Seleziona la categoria di prodotto, premi su TV & Audio e poi scegli TV. Non ti resta che individuare il modello del tuo televisore Hisense e cliccare sul pulsante Scarica il manuale per procedere con il download del file PDF.

Come si mette il timer alla TV Saba

Disponi di un televisore Saba e stai cercando una soluzione per impostare il timer di spegnimento? Vediamo come fare! Utilizzando il telecomando, accedi al menu delle impostazioni del televisore e poi cerca l'opzione relativa all'autospegnimento o al timer di spegnimento all'interno della schermata proposta.

Dopo aver selezionato correttamente l'opzione, imposta il periodo di tempo dopo il quale desideri che la TV si spenga automaticamente in caso di inattività e concludi seguendo le istruzioni indicate sullo schermo. Se hai difficoltà a trovare l'opzione specifica, ti consiglio di dare un'occhiata al manuale delle istruzioni della tua TV Saba in modo da scoprire le indicazioni dettagliate.

Se lo hai perso, allora puoi contattare il servizio di assistenza Saba sfruttando la pagina Contattaci del sito ufficiale. Compila il modulo proposto (inserendo tutti i dati richiesti come Nome e Cognome, Email, Oggetto, Modello TV e così via) oppure invia un'email all'indirizzo di posta elettronica saba@recospa.it.

Come si mette il timer alla TV Telefunken

Possiedi una TV Telefunken e stai cercando le istruzioni per mettere il timer o l'autospegnimento. Segui i passaggi generali che ti riporterò tra poco! Ti avviso però che le istruzioni esatte possono variare a seconda del modello specifico.

Dal telecomando del tuo televisore, premi il pulsante Home e poi seleziona Impostazioni o Impostazioni sistema. Fatto ciò, cerca l'opzione relativa all'energia o alla modalità eco. Una volta individuata, all'interno cerca la voce Stand—by TV per inattività o Autospegnimento. Imposta il periodo di tempo dopo il quale desideri che la TV si spenga in automatico e dai la conferma.

Anche in questo caso ti consiglio di consultare il manuale utente fornito in confezione in modo da scoprire i passaggi dettagliati del televisore Telefunken che hai. In alternativa, puoi contattare Telefunken via telefono o email seguendo le indicazioni che trovi nella pagina Contatti del sito.

Come si mette il timer alla TV Philips

Se possiedi una TV Philips, puoi impostare il timer agendo sempre dalle impostazioni, seguendo i passaggi generici che ti riporto tra poco. Per iniziare, premi il pulsante Home sul telecomando, seleziona Impostazioni e poi premi su OK. Fatto ciò, nelle impostazioni, cerca l'opzione Timer o Sleep Timer. Concludi selezionando l'ora desiderata per lo spegnimento automatico e conferma la scelta.

Tieni presente che alcuni modelli potrebbero non avere la funzione timer per l'accensione dalla modalità di stand—by. Dunque, ti suggerisco di consultare il manuale utente in modo da accedere a tutti i passaggi specifici per il tuo televisore Philips.

Se lo hai smarrito, puoi scaricarlo in formato PDF dalla pagina Assistenza TV del sito Web di Philips: individua la sezione Trova i manuali, le FAQ e gli aggiornamenti software per il tuo TV: e digita il modello del tuo televisore nel campo Digita il modello del tuo TV.

Dopo aver cliccato sulla lente d'ingrandimento, comparirà sotto un elenco. Scegli il tuo modello e poi clicca sul pulsante presente in sua corrispondenza. A questo punto, nella nuova pagina che compare, individua la sezione Manuali e documentazione, assicurati che sia impostata la lingua italiana (Italiano) e poi clicca sul pulsante freccia giù in blu di Istruzioni d'uso o di Guida rapida.