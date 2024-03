Hai da pochissimo comprato un nuovo smartphone o installato in casa un telefono di linea fissa e, non avendo mai avuto a che fare con quella specifica marca o con quel modello, anche le operazioni più semplici ti paiono terribilmente complicate. Quello che vorresti fare, infatti, è semplicemente vedere le chiamate ricevute ma non hai idea di dove mettere le mani per riuscire nel tuo scopo.

Se le cose stanno così non hai niente di cui vergognarti e, al contempo, niente da temere! Nel corso di questo tutorial, infatti, ti mostrerò come vedere le chiamate ricevute su tutti i più comuni dispositivi: smartphone, telefoni fissi e cordless. Non si tratta di nulla di complesso, te lo posso garantire!

Che dici, quindi, di metterci immediatamente all'opera? Prenditi cinque minuti di tempo libero, mettiti bello comodo, leggi con attenzione quanto riportato nel corso dei prossimi paragrafi e poi metti in pratica i suggerimenti forniti. In men che non si dica sarai riuscito nel tuo intento, garantito!

Indice

Come vedere le chiamate ricevute su Android

Cominciamo questa disamina dagli smartphone Android: tieni presente che queste regole, su per giù, valgono per tutti i modelli e le marche attualmente in circolazione; la procedura infatti è molto simile su ogni telefono dotato di questo terminale ed è estremamente intuitiva.

Come prima cosa, quindi, prendi il tuo smartphone e fai tap sull'icona della cornetta del telefono, normalmente collocata in basso a sinistra nella barra delle applicazioni (quella dove sono collocate le app essenziali).

Dopodiché, per vedere le chiamate in entrata, fai tap sulla scheda Recenti (o similare) e controlla i nominativi contrassegnati da una freccia che punta verso il basso. Quella freccia rappresenta le chiamate ricevute, mentre quella verso l'alto è rappresentativa di quelle effettuate. Tutto qui!

Se la cronologia recente di Android non ti riporta alcuni numeri a cui sei interessato, potresti prendere in esame l'ipotesi di richiedere i tabulati telefonici del cellulare al tuo operatore. Trovi spiegato tutto nella mia guida sul tema.

Come vedere le chiamate ricevute su iPhone

Se disponi di un iPhone puoi vedere le chiamate ricevute in maniera del tutto analoga a quanto visto precedentemente per Android. Procedi innanzitutto prendendo il tuo iPhone e premendo sull'icona della cornetta del telefono verde, collocata di default sulla Dock in basso.

Nella schermata che si apre, fai tap sulla scheda Recenti e controlla i nominativi che non hanno accanto (sulla sinistra) nessun simbolo. Quelle sono le chiamate ricevute: per avere ulteriori informazioni premi sull'icona (i) in merito a una specifica chiamata per visualizzare le informazioni del contatto chiamante. Tutto qui.

Per maggiori dettagli su come vedere chiamate vecchie iPhone, leggi la mia guida dedicata. Se, invece, vuoi richiedere i tabulati telefonici del cellulare al tuo operatore, leggi l'altra mia guida specifica su questo tema.

Come vedere le chiamate ricevute su telefono fisso

Disponi di un telefono fisso e vuoi sapere come vedere le chiamate ricevute? Allora devi sapere che hai a disposizione più metodi per riuscirci, in base alla tipologia del telefono in questione.

Il primo passo essenziale, però, è che tu abbia attivo il servizio per la visualizzazione dei numeri delle chiamate in entrata. Il suddetto, naturalmente, ha nomi e prezzi variabili in base al gestore telefonico con il quale si ha sottoscritto il contratto.

Per quanto riguarda TIM, ad esempio, il servizio prende il nome di CHI E', è da attivare tramite il numero 187 e ha un prezzo di 4 euro/mese addebitati in fattura. Per funzionare, inoltre, il telefono fisso deve essere dotato di display. Maggiori info qui.

Vodafone, invece, include il servizio in tutte le sue linee che è attivo fin da subito. Per vedere i numeri dei chiamanti, naturalmente, è necessario che il telefono sia provvisto di display.

Per quanto riguarda WINDTRE, invece, il servizio di chiama In Vista ed è attivabile alla sottoscrizione del contratto o in un momento successivo contattando il numero 159. Si tratta di un servizio a pagamento al prezzo di 2 euro IVA inclusa per i clienti che lo hanno attivato dal 22 gennaio 2018, mentre ammonta a 2,17 euro IVA inclusa per i clienti che hanno attivato il servizio prima del 22 gennaio 2018. Maggiori info qui.

In caso di servizio attivo, quindi, non devi far altro che controllare il display del tuo telefono fisso nel momento in cui esso squilla. Se il possessore del numero che ti sta chiamando non ha nascosto in qualche modo la visualizzazione della sua numerazione, potrai quindi controllare chi chiama mediante il tuo display.

Per quanto riguarda le chiamate precedenti, invece, molto dipende dal tuo modello di telefono. Alcuni, specialmente i cordless, mantengono infatti un registro delle chiamate, altri no. Controlla quindi se è presente un tasto dedicato al Registro delle chiamate e, se sì, premici sopra per visualizzare l'elenco dei numeri che hanno chiamato.

Se vuoi sapere, per esempio, come vedere le chiamate ricevute su telefono fisso Gigaset, il modello DL580 può contenere fino a 99 chiamate ricevute. Per visualizzare le chiamate in entrata è necessario premere un tasto direzionale (su o giù), quindi scorrere la lista sempre mediante i suddetti tasti.

Altrimenti, per ottenere l'elenco delle chiamate ricevute nel caso in cui il telefono non disponga di nessuna funzione utile, puoi sfruttare il modem, a patto che l'apparecchio telefonico sia collegato a quest'ultimo mediante tecnologia VoIP.

Per procedere, quindi, devi entrare dentro il modem, recarti nella sezione dedicata alla chiamate e controllare l'elenco presente. Nel mio caso ti mostrerò come vedere le chiamate ricevute su telefono fisso Vodafone, ma regole similari valgono anche per altri gestori telefonici.

Tanto per cominciare collegati tramite browser all'indirizzo IP del modem, solitamente 192.168.1.1, 192.168.0.1 oppure 192.168.1.254: digitalo nella barra URL e premi Invio sulla tastiera. A questo punto vedrai aprirsi una pagina nella quale inserire le credenziali di accesso al modem. Se è la prima volta che accedi è probabile che le credenziali siano admin/admin o admin/password. Ti servono maggiori informazioni per accedere al tuo router? Allora ti lascio al mio tutorial su come entrare nel router, dove troverai tutto descritto nel dettaglio.

Fatto ciò, sei all'interno delle impostazioni del tuo modem: premi quindi sulla voce Telefono, posizionata in alto, per visualizzare immediatamente il Registro chiamate. Dopodiché clicca sulla scheda Chiamate ricevute o Chiamate perse per controllare i numeri di coloro che ti hanno chiamato. Per maggiori dettagli su come sapere ultima chiamata ricevuta telefono fisso, leggi il mio tutorial sul tema.

Come vedere le chiamate ricevute sul cordless

Le stesse regole viste in precedenza per i telefoni di linea fissa valgono anche per i cordless, con la differenza che — in questo caso — hai molte possibilità in più che il cordless disponga di una funzione di visualizzazione dei registri delle chiamate.

Per esempio, se vuoi sapere come vedere le chiamate ricevute su cordless Gigaset premi sul tasto Messaggi (la bustina), poi sul tasto OK e muoviti tra le voci in elenco utilizzando i tasti direzionali.

Se vuoi scoprire come vedere le chiamate ricevute su cordless Panasonic, in linea generale, premi sul pulsante della freccia e della cornetta, quindi sfrutta le frecce direzionali per visualizzare i numeri delle chiamate perse e ricevute, ottenendo dettagli ulteriori (come l'orario) schiacciando il tasto raffigurante tre linee e dei fogli. Anche altri modelli hanno modalità molto simili per vedere il registro delle chiamate: non ti resta che trovare l'apposito tasto, premerlo e controllare l'elenco delle chiamate.