Migliori fotocamere per iniziare: guida all’acquisto (2024)

La fotografia sta iniziando a interessarti e, a furia di scattare con il tuo smartphone, ti sei reso conto che vuoi coltivare questo tuo talento nascente, andando più a fondo e studiando quest'arte. Il problema però, è che il tuo livello ha già raggiunto e superato le potenzialità del telefonino, quindi vuoi qualcosa per “fare sul serio” e poter prendere in mano le redini della fotografia.

Per questo sei alla ricerca delle migliori fotocamere per iniziare, cercando di capire prima di tutto cosa offra il mercato, per poi capire quale di queste scegliere per le tue esigenze. La tua ricerca ti ha portato su Internet e, per essere più specifico, proprio su questa mia guida che parla, appunto, delle fotocamere per principianti.

Ebbene non ho alcuna intenzione di deluderti, ma dovrai concedermi almeno 5 o 10 minuti del tuo tempo. Qui di seguito troverai alcuni dei migliori modelli di fotocamera per principianti amanti di quest'arte, in modo che tu possa scegliere tra un ampio ventaglio di possibilità. Inoltre ti guiderò verso un acquisto consapevole, mostrandoti le varie tipologie, i pregi e i difetti di ciascuna di esse.

Indice

Migliori fotocamere per iniziare

Fotocamera compatta Umipyiza

La Macchina Fotografica Digitale Fotocamera Compatte di Umipyiza è un'ottima scelta per chi cerca una fotocamera compatta, leggera e facile da usare. Grazie alla sua risoluzione fissa efficace di 44 MP e alla registrazione video in FHD 1080P, questa fotocamera digitale ricaricabile offre immagini nitide e video chiari.

Uno dei punti di forza di questa fotocamera è il suo zoom digitale 16X, che permette di ingrandire o rimpicciolire il soggetto con facilità durante la registrazione di video e lo scatto di foto. Inoltre, la luce di riempimento incorporata aiuta a catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La Macchina Fotografica Digitale Fotocamera Compatte può essere utilizzata anche come webcam per chat video o streaming in tempo reale, rendendola ideale per vlogger e creatori di contenuti. Il trasferimento di immagini e video al computer è semplice grazie alla connettività USB.

Questa fotocamera multifunzionale viene fornita con una scheda SD rimovibile da 32 GB, eliminando le preoccupazioni riguardanti lo spazio di archiviazione. Tra le altre funzioni utili troviamo l'anti-shaking, scatto continuo, rilevamento del volto, rilevamento del sorriso e autoscatto. La fotocamera è dotata anche di microfono interno e altoparlante per la registrazione di video audio.

La portabilità e la facilità d'uso rendono questa fotocamera digitale perfetta per bambini, adolescenti, principianti nella fotografia, studenti e anziani. Realizzata con materiali di alta qualità ed ecologici, è sicura e durevole, oltre ad essere leggera e compatta, ideale da portare sempre con sé.

KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK

La KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK è una fotocamera digitale compatta che offre una combinazione impressionante di prestazioni e versatilità. Con una risoluzione massima dell'immagine webcam di 20 MP, questa fotocamera è in grado di catturare immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni fotografiche.

Uno dei punti di forza principali della KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK è il suo potente zoom ottico 40X. Questo ti permette di avvicinarti notevolmente al tuo soggetto, mantenendo allo stesso tempo un'eccellente qualità dell'immagine. Che tu stia scattando foto di paesaggi o ritratti, l'ampio range dello zoom ti offre una flessibilità incredibile.

Inoltre, la fotocamera dispone di un grandangolare da 24 mm, che consente di catturare immagini panoramiche mozzafiato. Questa caratteristica è particolarmente utile quando si desidera includere un ampio campo visivo nelle proprie foto, come nel caso di paesaggi o di scene urbane.

Un altro aspetto degno di nota è la capacità di registrare video in Full HD 1080P. Questo significa che non solo puoi scattare foto di alta qualità, ma anche creare video di livello professionale. La qualità del video è eccellente, con colori vivaci e dettagli nitidi.

La KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK è dotata di uno schermo LCD da 3", che ti permette di visualizzare le tue immagini e i tuoi video con chiarezza. Lo schermo è luminoso e facile da leggere, anche in condizioni di luce intensa.

Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti è la stabilizzazione dell'immagine. Questa funzione riduce efficacemente le sfocature causate dal movimento della fotocamera, consentendo di ottenere immagini più nitide e stabili.

In termini di design, la fotocamera presenta un fattore di forma compatto e un elegante colore nero. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la fotocamera è robusta e ben costruita, offrendo una sensazione di solidità e durabilità.

Kodak FZ55

La Fotocamera compatta Kodak FZ55 è un gioiello di tecnologia che combina funzionalità avanzate con un design elegante e compatto. Questo modello, prodotto da KODAK, una delle marche più affidabili nel settore della fotografia, offre una risoluzione massima dell'immagine webcam di 16 MP, garantendo scatti di alta qualità.

Il cuore della Fotocamera compatta Kodak FZ55 è il suo sensore fotografico di formato 1/2,3", che assicura immagini nitide e dettagliate. La stabilizzazione dell'immagine ottica contribuisce a rendere ogni scatto perfetto, eliminando le sfocature causate dal movimento della fotocamera. Il range di velocità dell'otturatore, che va da un minimo di 30 secondi a un massimo di 1/2000 secondi, permette di catturare sia scene in movimento rapido che paesaggi notturni con lunghe esposizioni.

Uno degli aspetti più apprezzati di questa fotocamera è la sua compattezza. Con dimensioni di soli 9,14 x 5,66 x 2,29 cm e un peso di 104,33 grammi, la Fotocamera compatta Kodak FZ55 può essere facilmente trasportata in tasca o in borsa, pronta per essere utilizzata in qualsiasi momento.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Fotocamera compatta Kodak FZ55 non rinuncia alle prestazioni. La caratteristica speciale di stabilizzazione dell'immagine, unita a una risoluzione fissa efficace di 16 MP, consente di ottenere scatti nitidi e dettagliati. Inoltre, la fotocamera è dotata di un zoom ottico 5x, che permette di avvicinarsi molto al soggetto senza perdere in qualità d'immagine.

La Fotocamera compatta Kodak FZ55 offre anche la possibilità di registrare video in Full HD 1080p, con un solo pulsante. L'obiettivo grandangolare da 28 mm e una vasta gamma di funzioni e modalità di registrazione consentono di esprimere la propria creatività senza limiti. La batteria ricaricabile agli ioni di litio LB-012 garantisce lunghe sessioni di scatto senza interruzioni.

Macchina Fotografica DPFIHRGO 44MP

La Macchina Fotografica Digitale di DPFIHRGO è un prodotto di alta qualità che si distingue per le sue prestazioni eccezionali. Con una risoluzione massima di 44 MP, questa fotocamera compatta offre immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per chi desidera catturare momenti preziosi con la massima qualità possibile.

La caratteristica più notevole di questo prodotto è senza dubbio la sua risoluzione video FHD a 1080P. Questa funzione migliora notevolmente la nitidezza delle immagini rispetto ad altre fotocamere digitali. Inoltre, supporta lo zoom digitale 16x, consentendo di catturare immagini da lontano senza perdere in dettaglio o qualità.

Un altro aspetto degno di nota è la sua modalità video e il microfono incorporato, che permettono di registrare video stabili e fluidi. Questa fotocamera può essere utilizzata anche come webcam, offrendo la possibilità di effettuare videochiamate o streaming live, rendendola un dispositivo versatile e multifunzionale.

In termini di portabilità, la Macchina Fotografica Digitale di DPFIHRGO è più piccola di uno smartphone, il che la rende estremamente comoda da trasportare. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questa fotocamera è realizzata con materiali di alta qualità ed ecologici, garantendo durata e resistenza nel tempo.

Per quanto riguarda le funzioni, questa fotocamera offre una serie di opzioni che la rendono estremamente versatile. Tra queste, troviamo la luce di riempimento, l'anti-shaking, gli scatti continui, il riconoscimento facciale e la cattura sorrisi. Queste funzionalità consentono di adattare la fotocamera a diverse situazioni, garantendo sempre risultati ottimali.

Infine, la Macchina Fotografica Digitale di DPFIHRGO è un regalo perfetto per bambini, adulti, anziani, studenti e principianti. Facile da usare e con una manutenzione post-vendita garantita, questa fotocamera rappresenta un investimento sicuro per chi desidera avvicinarsi al mondo della fotografia digitale o semplicemente vuole un dispositivo affidabile per catturare i momenti più importanti della vita.

Macchina Fotografica Digitale CAMKORY 4K 48MP

La Macchina Fotografica Digitale 4K 48MP di CAMKORY è un dispositivo all'avanguardia, ideale per chi desidera iniziare a esplorare il mondo della fotografia digitale. Questo modello offre una serie di funzionalità avanzate che garantiscono risultati di alta qualità.

Una delle caratteristiche più apprezzabili di questa fotocamera è il suo mirino ottico. Questo elemento consente di avere una visione chiara e precisa della scena da riprendere, facilitando la composizione dell'immagine e garantendo un'inquadratura perfetta. Il mirino si rivela particolarmente utile in condizioni di luce esterna intensa, quando lo schermo LCD può risultare difficile da visualizzare.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la sua tecnologia di messa a fuoco automatica. Grazie a questo sistema, i soggetti saranno sempre nitidi e a fuoco, anche nei primi piani. La macchina fotografica compatta è infatti in grado di catturare dettagli minuti con grande precisione, come ad esempio le gocce d'acqua.

In termini di risoluzione, la Macchina Fotografica Digitale 4K 48MP di CAMKORY non delude. Con la possibilità di realizzare video 4K e foto da 48MP, i tuoi scatti avranno sempre una buona nitidezza e dettagli precisi. Inoltre, la fotocamera supporta la registrazione time-lapse, il rallentatore e il rilevamento del movimento, per creare video ancora più sorprendenti.

La presenza di un flash potenziato permette di ottenere scatti di grande effetto anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ideale per catturare momenti serali con gli amici o in ambienti poco illuminati.

Nonostante le sue numerose funzionalità, la Macchina Fotografica Digitale 4K 48MP di CAMKORY è estremamente facile da usare. Grazie al suo menu e ai suoi pulsanti semplici, questa fotocamera è l'ideale per i principianti che desiderano avvicinarsi al mondo della fotografia digitale.

Infine, la sua struttura compatta e leggera rende questa fotocamera perfetta da portare sempre con sé. Con un peso di soli 145 grammi, può essere facilmente riposta in una piccola borsa o tasca, pronta ad essere utilizzata in ogni momento.

Fotocamera Digitale CCN 4K 48MP

La Fotocamera Digitale CCN 4K 48MP è un dispositivo di alta qualità che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate. Dotata di una risoluzione massima dell'immagine della webcam di 48 MP, questa fotocamera garantisce immagini nitide e dettagliate. La sua capacità di stabilizzazione digitale dell'immagine contribuisce a catturare video fluidi e senza sfocature, anche in condizioni di movimento.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questa fotocamera è la sua risoluzione 4K. Questo significa che può registrare video con una qualità quattro volte superiore a quella del Full HD, offrendo immagini incredibilmente vivide e realistiche. Inoltre, grazie allo zoom digitale 16X, è possibile avvicinarsi all'azione senza perdere la qualità dell'immagine.

Un altro aspetto degno di nota è lo schermo ribaltabile a 180°. Questa funzione consente di scattare selfie o riprendere da angolazioni particolari con estrema facilità. Lo schermo da 3 pollici offre una visione chiara di ciò che si sta riprendendo o fotografando, rendendo semplice l'inquadratura perfetta.

La Fotocamera Digitale CCN 4K 48MP dispone anche di una funzione WiFi, che permette di collegare la fotocamera allo smartphone. Tramite un'app dedicata, è possibile controllare la fotocamera dallo smartphone, oltre a scaricare foto e video direttamente sul dispositivo mobile, eliminando la necessità di trasferimenti USB.

Un altro punto forte è la presenza di un obiettivo grandangolare e macro. L'obiettivo grandangolare permette di catturare ampi campi visivi, ideale per paesaggi o gruppi di persone. L'obiettivo macro, invece, consente di catturare piccoli dettagli con estrema precisione, perfetto per la fotografia di prodotti o natura.

Nonostante le sue numerose funzionalità avanzate, questa fotocamera rimane facile da usare, rendendola una scelta eccellente per i principianti. I pulsanti sono semplici e intuitivi, e il sistema operativo è diretto e senza fronzoli.

Macchina Fotografica DPFIHRGO 44MP

La Macchina Fotografica Digitale DPFIHRGO è un prodotto di alta qualità, ideale per principianti e appassionati di fotografia. Con una risoluzione massima di 44MP, questa fotocamera offre immagini nitide e dettagliate, superando in qualità molte altre fotocamere digitali sul mercato.

Uno dei punti di forza di questo modello è la sua risoluzione video FHD a 1080P. Questa caratteristica migliora notevolmente la nitidezza delle immagini, rendendo ogni scatto un'opera d'arte. Inoltre, grazie allo zoom digitale 16x, è possibile catturare dettagli anche da lontano, senza perdere in qualità.

La DPFIHRGO non è solo una macchina fotografica, ma anche una videocamera. Dotata di modalità video e microfono incorporato, permette di registrare video stabili e fluidi. Può essere utilizzata anche come webcam, ideale per videochiamate o streaming live.

Un altro aspetto che distingue questa fotocamera è la sua portabilità. Più piccola di uno smartphone, si adatta facilmente a borse o zaini, rendendola perfetta per viaggi e avventure all'aperto. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la DPFIHRGO è realizzata con materiali di alta qualità ed ecologici, garantendo durata nel tempo.

Questa fotocamera offre diverse funzionalità, tra cui luce di riempimento, anti-shaking, scatti continui, riconoscimento facciale e cattura sorrisi. Queste caratteristiche la rendono un prodotto multifunzionale, capace di adattarsi a diverse esigenze fotografiche.

La DPFIHRGO è una fotocamera digitale entry-level, facile da usare e perfetta come regalo per bambini, adulti, anziani, studenti e principianti. Con questa fotocamera, i tuoi cari potranno iniziare a esplorare il mondo della fotografia e immortalare momenti indimenticabili.

TOYOGO Macchina fotografica istantanea per bambini

La macchina fotografica istantanea per bambini di TOYOGO è un prodotto che combina divertimento e apprendimento in un unico dispositivo. Dotata di una doppia lente da 24MP e la capacità di registrare video in HD a 1080P, questa fotocamera offre ai più piccoli la possibilità di esplorare il mondo della fotografia con strumenti professionali.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo prodotto è la sua funzione di stampa istantanea. Grazie alla tecnologia di stampa termica senza inchiostro, i bambini possono stampare le loro foto direttamente dalla fotocamera, senza dover utilizzare toner o inchiostro. Questo rende il processo di stampa sicuro e confortevole per la pelle dei bambini. Inoltre, la macchina viene fornita con 5 rotoli di carta da stampa, consentendo di stampare oltre 300 immagini.

Il doppio obiettivo della fotocamera consente di scattare sia foto tradizionali che selfie, mentre lo schermo da 2,4 pollici permette di visualizzare le immagini in tempo reale. Questa funzionalità è particolarmente utile per insegnare ai bambini le basi della composizione fotografica.

La fotocamera multifunzionale di TOYOGO offre anche altre funzioni, come la registrazione video, la riproduzione MP3 e la possibilità di giocare. È possibile collegare la fotocamera al telefono cellulare tramite Bluetooth per stampare le foto direttamente dal dispositivo mobile. Questa versatilità rende la fotocamera un ottimo strumento per stimolare l'interesse dei bambini per la fotografia.

Un altro aspetto positivo di questa fotocamera è la sua batteria ricaricabile da 800 mAh, che garantisce 3-4 ore di utilizzo. Inoltre, viene fornita con una scheda SD da 32 GB, permettendo ai bambini di esplorare il mondo e registrare i loro ricordi. La fotocamera include anche un cavo USB per caricare la batteria e trasferire in modo sicuro foto e video a un computer.

Infine, la macchina fotografica istantanea per bambini di TOYOGO è un regalo ideale per i più piccoli. Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente tenuta in mano da un bambino e portata al collo con il cordino incluso. È il regalo perfetto per compleanni, Natale e altre occasioni speciali, adatto a bambini dai 3 ai 12 anni.

Macchina Fotografica 4K 48MP IXNAIQY

La Macchina Fotografica 4K 48MP di IXNAIQY è un prodotto versatile e ricco di funzionalità, ideale per chiunque desideri avvicinarsi al mondo della fotografia digitale. Questa fotocamera cattura immagini ad alta risoluzione da 48 MP e registra video in 4K, garantendo una qualità d'immagine eccellente. La sua caratteristica più notevole è l'autofocus, che consente di scattare rapidamente foto nitide e dettagliate, rendendola particolarmente adatta ai principianti.

Una delle sue funzioni più interessanti è il time-lapse, che permette di creare video accelerati catturando sequenze di immagini a intervalli di tempo prestabiliti. Inoltre, la funzione di stabilizzazione dell'immagine digitale aiuta a ridurre le sfocature causate dal movimento della fotocamera, risultando molto utile durante la registrazione di video o lo scatto di foto in movimento.

Questa fotocamera dispone di uno zoom ottico 16x, che permette di riprendere paesaggi da lontano con estrema precisione. È inoltre dotata di una scheda da 32G e due batterie, rendendola perfetta per i viaggi e le lunghe sessioni di ripresa.

Un altro punto di forza di questa fotocamera è lo schermo ribaltabile a 180°. Questo schermo da 3" può essere ruotato per consentire all'utente di vedere ciò che viene registrato, facilitando così l'autoripresa e la realizzazione di vlog. Inoltre, supporta funzioni video come il loop e il rallentatore, offrendo una vasta gamma di opzioni creative.

La Macchina Fotografica 4K 48MP può essere utilizzata anche come webcam, permettendo di effettuare videochat su Skype o streaming live sui social media. È possibile collegarla a un televisore o a una videocamera tramite un cavo HDMI per visualizzare le immagini su uno schermo più grande. Supporta inoltre un microfono esterno con un jack da 3,5 mm e un treppiede esterno da 1/4 di dimensione standard.

Macchina fotografica bambini Istantanea GlobalCrown

La Macchina Fotografica Istantanea per bambini di GlobalCrown è un prodotto davvero innovativo e divertente, ideale come regalo per i più piccoli. Questo dispositivo, oltre a essere una fotocamera digitale, offre la possibilità di stampare immediatamente le foto scattate, permettendo ai bambini di vedere subito il risultato del loro scatto.

Una delle caratteristiche principali di questa macchina fotografica è la sua tecnologia di stampa termica. Questa tecnologia consente di stampare foto in bianco e nero su carta fotografica ecologica, senza l'uso di inchiostro. Questo non solo rende il processo di stampa più sicuro per i bambini, ma offre anche la possibilità di personalizzare le foto con matite colorate, stimolando così la creatività dei più piccoli.

Il dispositivo offre una risoluzione di 12 Megapixel e la possibilità di registrare video in HD 1080P, garantendo quindi immagini di alta qualità. Inoltre, grazie alla sua batteria da 1200 mAh, la macchina fotografica ha un'autonomia sufficiente per accompagnare i bambini nelle loro avventure quotidiane.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la presenza di una scheda micro SD da 32GB e di quattro rotoli di carta da stampa inclusi nella confezione. Questo significa che la macchina fotografica è pronta all'uso fin dal primo momento, senza bisogno di acquistare accessori aggiuntivi.

Infine, la Macchina Fotografica Istantanea per bambini di GlobalCrown offre una serie di funzioni divertenti e creative, come la possibilità di aggiungere cornici alle foto, utilizzare filtri creativi e fare selfie a tempo. Inoltre, grazie alla sua messa a fuoco automatica e al grande schermo da 3,5 pollici, i bambini possono scattare foto con facilità e vedere immediatamente il risultato.

Tipologie di fotocamera

Iniziamo dalla tipologia di macchine fotografiche, punto assolutamente cruciale e da considerare come base per tutte le considerazioni successive.

Reflex

Le reflex sono le fotocamere professionali e amatoriali per eccellenza per chiunque voglia fare fotografia di un certo livello. Tutte hanno controlli che ti permettono di usarla in forma completamente automatica fino al completamente manuale, con la possibilità di cambiare lenti alla bisogna per adattarsi allo stile fotografico che vuoi fare al momento, oltre che di eseguire tecniche avanzate come il bracketing.

Inoltre sono quelle dotate dei sensori più avanzati sul mercato in termini qualitativi (almeno fino a qualche anno fa) e hanno la capacità di fare scatti in notturna utilizzando valori di ISO (illuminazione artificiale applicata alla foto) che quasi tutte le altre fotocamere esistenti si sognano.

I loro vantaggi sono nell'incredibile malleabilità della macchina, il fatto che ti dia pieno controllo sulla fotografia, le capacità di fare foto qualitativamente superiori rispetto a quasi tutte le altre e dei file digitali estremamente lavorabili in post produzione. Se vuoi fare fotografia di livello allora non puoi prescindere dall'editing, quindi meglio avere una camera che ti dia gradi potenzialità sotto questo punto di vista.

Di contro le reflex sono generalmente le macchine fotografiche più pesanti e ingombranti in circolazione, unito al fatto che danno il meglio di loro solo se unite a un buon parco lenti. Lenti buone costano, quindi metti pure in conto investimenti futuri oltre alla spesa iniziale, anche se esiste un mercato dell'usato (o anche usato vintage) davvero molto vasto e a prezzi abbordabili. Se cerchi le migliori reflex, le trovi nella guida appena linkata.

Mirrorless

Sullo stesso livello delle reflex, ci sono le mirrorless. Anzi, a essere completamente obiettivi le mirrorless stanno attualmente superando le reflex sotto quasi ogni punto di vista. Questo perché il pubblico sta preferendo sempre più questi modelli senza specchio alle reflex, quindi gli sforzi maggiori dei produttori si concentrano qui.

Mirrorless deriva dal fatto che sono prive dello specchio che si pone davanti al sensore nella reflex, rimandando l'immagine al mirino ottico tramite riflessione per permetterti d'inquadrare la scena. Le mirrorless hanno un mirino che, in realtà, è uno schermo digitale come quello di uno smartphone o di una TV (più o meno).

Queste, a conti fatti, sono mere sottigliezze. Comprare oggi una reflex o una mirrorless ti pone sullo stesso livello qualitativo di fotografia (a pari spesa), con solo minime differenze situazionali. Scegliere una mirrorless o una reflex deve basarsi solo sulle tue effettive preferenze e necessità, non sulla moda o su ciò che avrà più successo sul lungo periodo.

I vantaggi e gli svantaggi di queste macchine sarebbero circa gli stessi delle reflex in termini assoluti, quindi ti spiegherò vantaggi e svantaggi rispetto a una reflex. Una mirrorless, essendo priva dello specchio, risulta un po' più leggera e compatta. Inoltre ha sensori spesso tecnologicamente più avanzati, con migliore resistenza agli ISO ma non sempre miglior qualità assoluta della fotografia (ma si parla di differenze che solo fotografi professionisti sanno cogliere). Inoltre sono nettamente superiori per quanto riguarda i video, qui proprio non c'è storia.

Di contro, specialmente se parliamo di sensori APS-C o full frame, le lenti disponibili sono più costose e non è presente un mercato dell'usato particolarmente folto, essendo un sistema relativamente recente. Se cerchi le migliori mirrorless, le trovi in questa guida.

Bridge e punta e scatta

Questa categoria ho deciso di metterla insieme per via delle loro similitudini tecniche, ma non sono proprio la stessa cosa. Le fotocamere punta e scatta sono quelle classiche compatte, le quali sono state quasi completamente soppiantate dai cellulari ma con ancora qualche modello di qualità che si trova in giro.

Le bridge (la cui traduzione è ponte, in quanto fanno da “ponte” tra compatte e reflex) sono delle camere che tecnicamente sono paragonabili alle punta e scatta, con un corpo però più simile a quello massiccio di una reflex. Hanno anche qui sempre degli obiettivi fissi, sensori che non superano il pollice e comandi manuali completi ma non paragonabili alle reflex. I principali pro sono l'obiettivo con lunghezza focale variabile e la possibilità di zoom anche molto estesi.

Da queste macchine puoi aspettarti una qualità superiore a quella dei cellulari a livello di file, a patto che tu decida di editarlo. Vanno dall'estremamente compatto fino all'estremamente ingombrante, specialmente per alcune bridge dotate di zoom particolarmente potenti.

I vantaggi sono nell'avere un corpo macchina dedicato, sensori relativamente buoni (specialmente se paragonati ai cellulari) e la possibilità di controlli completamente manuali. Di contro però hanno limiti molto pronunciati e, se non farai editing o stampe generose, a occhio sembreranno foto peggiori di quelle di uno smartphone medio o top di gamma.

Altri tipi di fotocamere

Esistono poi altri tipi di fotocamere che non ho intenzione di trattare qui, poiché ritengo poco utili per i fotografi in erba. Mi riferisco alle fotocamere istantanee come le Polaroid, oppure action cam come GoPro e similari. Ti sconsiglio qualunque di questi modelli per imparare la fotografia, ma sono fenomenali per utilizzi specifici come foto ricordo o in condizioni estreme, quindi sta a te valutare.

Sensore delle fotocamere

Passiamo ora al sensore delle varie fotocamere, il quale ha formati differenti e che porta a qualità dello scatto molto diverse. Il sensore infatti determina ciò che sarà la dimensione del file finale, il quale diventerà l'equivalente del negativo nel caso tu voglia stampare la foto.

Come potrai facilmente capire, più grande è il file di partenza, maggiore sarà la sua qualità e quindi anche la stampa o la visualizzazione su qualunque schermo. Inoltre il sensore è ciò che è adibito alla cattura della luce, quindi più è grande più luce catturerà. In ultimo, maggiore è la dimensione, migliore e più pronunciato sarà l'effetto bokeh nelle foto. Andiamo quindi a vedere quali sensori esistono e in quali macchine fotografiche si trovano, con relativi pregi e difetti.

Sensore < 1 pollice — questi sensori sono piccolissimi e generalmente montati sugli smartphone, compatte di basso livello o su alcune action cam. Le loro capacità sono modeste e inadatte alla fotografia di alto livello. Gli smartphone compensano con una lavorazione digitale dello scatto che non è presente nelle fotocamere, quindi evitale.

— questi sensori sono piccolissimi e generalmente montati sugli smartphone, compatte di basso livello o su alcune action cam. Le loro capacità sono modeste e inadatte alla fotografia di alto livello. Gli smartphone compensano con una lavorazione digitale dello scatto che non è presente nelle fotocamere, quindi evitale. Sensore da 1 pollice (13,2×8,8 mm) — questo è utilizzato in alcuni smartphone top di gamma, in alcune compatte di alto livello, bridge e talvolta nelle action cam. Sebbene sia più grande e offra uno sfocato accettabile, ha comunque limiti tecnici molto pronunciati specialmente nella fotografia notturna. Nessuna reflex o mirrorless è e probabilmente sarà mai dotata di un sensore così piccolo, quindi va considerato come amatoriale.

— questo è utilizzato in alcuni smartphone top di gamma, in alcune compatte di alto livello, bridge e talvolta nelle action cam. Sebbene sia più grande e offra uno sfocato accettabile, ha comunque limiti tecnici molto pronunciati specialmente nella fotografia notturna. Nessuna reflex o mirrorless è e probabilmente sarà mai dotata di un sensore così piccolo, quindi va considerato come amatoriale. Micro 4/3 (17,3×13 mm) — passiamo ora ai sensori professionali, usati su fotocamere di alto livello e che sono in grado di offrirti file di qualità. Il 4/3 è il più piccolo tra quelli professionali, ma non è da sottovalutare. Viene montato sulle mirrorless micro 4/3 (appunto dal sensore che usano) e hanno il vantaggio di essere camere estremamente piccole (poco più di una compatta), con lenti intercambiabili e file di altissimo livello. No, non sono meglio delle categorie che seguiranno ma, se accoppiate a lenti di qualità, sapranno regalare foto di qualità assoluta. Usate anche da professionisti rinomati, hanno buona profondità di campo ma soffrono abbastanza la notte.

— passiamo ora ai sensori professionali, usati su fotocamere di alto livello e che sono in grado di offrirti file di qualità. Il 4/3 è il più piccolo tra quelli professionali, ma non è da sottovalutare. Viene montato sulle mirrorless micro 4/3 (appunto dal sensore che usano) e hanno il vantaggio di essere camere estremamente piccole (poco più di una compatta), con lenti intercambiabili e file di altissimo livello. No, non sono meglio delle categorie che seguiranno ma, se accoppiate a lenti di qualità, sapranno regalare foto di qualità assoluta. Usate anche da professionisti rinomati, hanno buona profondità di campo ma soffrono abbastanza la notte. APS-C (23,6×15,7 o 22,2×14,8 mm) – i sensori APS-C sono montati su reflex e mirrorless di basso e medio livello, ovvero quella fascia che non è per professionisti ma che sta comunque uno o più passi avanti a tutto ciò che viene prima in questa lista. Ovviamente ci sono professionisti che le usano, ma sono quel segmento che fatica a trovare un senso d'esistere a livelli più alti. Non compatte come le micro 4/3 (ma comunque più snelle delle reflex), hanno il vantaggio di avere ottimi effetti bokeh e discreta resistenza agli ISO. Perfette per iniziare o anche per continuare, sono ottime in tutto ma non eccellono in nulla.

– i sensori APS-C sono montati su reflex e mirrorless di basso e medio livello, ovvero quella fascia che non è per professionisti ma che sta comunque uno o più passi avanti a tutto ciò che viene prima in questa lista. Ovviamente ci sono professionisti che le usano, ma sono quel segmento che fatica a trovare un senso d'esistere a livelli più alti. Non compatte come le micro 4/3 (ma comunque più snelle delle reflex), hanno il vantaggio di avere ottimi effetti bokeh e discreta resistenza agli ISO. Perfette per iniziare o anche per continuare, sono ottime in tutto ma non eccellono in nulla. Full frame (24×36 mm) — le full frame sono le camere con sensori più grandi sul mercato (salvo le medio formato, ma quelle sono costosissime e rarissime, usate solo da professionisti per usi molto specifici), le quali non hanno compromessi a livelli di qualità fotografica. Bokeh top, resistenza agli ISO top (specialmente per le mirrorless), migliori (e più costose) lenti sul mercato ma anche ingombri e pesi che non hanno rivali. Inoltre, sebbene per tutte le categorie precedenti ci siano modelli a partire da 300-400 euro (anche meno per le compatte e bridge), qui partiamo da un prezzo base di circa 1.000 euro solo corpo. Al quale andrà aggiunta una lente di prezzo simile o superiore (nella maggior parte dei casi).

Altri fattori da considerare

Voglio poi fare una rapida chiacchierata sugli altri fattori che possono o meno diventare rilevanti nella scelta di una macchina fotografica.

Megapixel — ogni sensore ha un certo numero di Megapixel, il quale vuol dire tutto e niente nel computo finale. Pensa che ci sono smartphone che hanno sensori più piccoli di un pollice con 200 MP, mentre fotocamere full frame di ultima generazione che ne hanno solo 12 MP. Non conta la quantità ma la qualità dei medesimi e la loro dimensione. Solo una volta che parliamo a parità di formato, i Megapixel diventano un fattore. Oggigiorno, 20 MP per una micro 4/3, compatta o bridge e 24 MP per APS-C e full frame sono la base perfetta per qualunque tipo di fotografia.

— ogni sensore ha un certo numero di Megapixel, il quale vuol dire tutto e niente nel computo finale. Pensa che ci sono smartphone che hanno sensori più piccoli di un pollice con 200 MP, mentre fotocamere full frame di ultima generazione che ne hanno solo 12 MP. Non conta la quantità ma la qualità dei medesimi e la loro dimensione. Solo una volta che parliamo a parità di formato, i Megapixel diventano un fattore. Oggigiorno, 20 MP per una micro 4/3, compatta o bridge e 24 MP per APS-C e full frame sono la base perfetta per qualunque tipo di fotografia. ISO — il valore di ISO, come detto in precedenza, indica la capacità del sensore di creare luce laddove non ce n'è, andando a schiarire le foto in notturna e permettendoti di fare scatti perfetti anche in condizioni di buio. Non conta a quanti ISO può premere la macchina se la medesima va in crisi già a 800 ISO. Per crisi s'intende il generare rumore digitale nella foto e alterare i colori della stessa. Una camera che tiene bene fino a 3.600 ISO, è definibile come versatile e di buon livello.

— il valore di ISO, come detto in precedenza, indica la capacità del sensore di creare luce laddove non ce n'è, andando a schiarire le foto in notturna e permettendoti di fare scatti perfetti anche in condizioni di buio. Non conta a quanti ISO può premere la macchina se la medesima va in crisi già a 800 ISO. Per crisi s'intende il generare rumore digitale nella foto e alterare i colori della stessa. Una camera che tiene bene fino a 3.600 ISO, è definibile come versatile e di buon livello. Focali e apertura — questo conta solo per le fotocamere senza lente intercambiabile, in quanto quello che compri è quello che avrai per sempre. Il livello di zoom non necessita di molte spiegazioni, più è meglio è sebbene zoom troppo spinti perdano qualità. L'apertura del diaframma è ciò che ti permette di far entrare più luce la notte e avere migliori bokeh e, in questo caso, più il valore è piccolo più è grande l'apertura massima. Quindi f4 è più chiuso di f2 (tanto per capirci).

— questo conta solo per le fotocamere senza lente intercambiabile, in quanto quello che compri è quello che avrai per sempre. Il livello di zoom non necessita di molte spiegazioni, più è meglio è sebbene zoom troppo spinti perdano qualità. L'apertura del diaframma è ciò che ti permette di far entrare più luce la notte e avere migliori bokeh e, in questo caso, più il valore è piccolo più è grande l'apertura massima. Quindi f4 è più chiuso di f2 (tanto per capirci). Punti di messa a fuoco — i punti di messa a fuoco sono proprio ciò che sembrano, ovvero i punti che puoi mettere a fuoco rispetto al centro del sensore. Ogni camera ha i suoi e, avere maggiori punti di messa a fuoco, ti permetterà di scegliere dove focheggiare senza dover spostare l'inquadratura. Molto utili per la fotografia dinamica, non indispensabili per le altre tipologie.

— i punti di messa a fuoco sono proprio ciò che sembrano, ovvero i punti che puoi mettere a fuoco rispetto al centro del sensore. Ogni camera ha i suoi e, avere maggiori punti di messa a fuoco, ti permetterà di scegliere dove focheggiare senza dover spostare l'inquadratura. Molto utili per la fotografia dinamica, non indispensabili per le altre tipologie. Video — se sei interessato a diventare autore di video oltre che fotografo, una buona camera che sappia registrare video di alta qualità è indispensabile. Ho scritto una guida alle migliori fotocamere per video, quindi ti consiglio di leggerla se vuoi saperne di più.

— se sei interessato a diventare autore di video oltre che fotografo, una buona camera che sappia registrare video di alta qualità è indispensabile. Ho scritto una guida alle migliori fotocamere per video, quindi ti consiglio di leggerla se vuoi saperne di più. Wi-Fi, GPS e NFC — se hai necessità di scattare foto e inviarle immediatamente a terzi oppure anche solo pubblicarle sui social, strumenti per la connessione della fotocamera come il Wi-Fi o la possibilità di geotaggare le foto, potrebbero essere utili. Se invece non hai queste esigenze, sono più che altro orpelli di poco conto ma sempre piacevoli da avere.

