Nell'ultimo periodo ti sei appassionato al tedesco e hai intenzione di cominciare a studiarlo seriamente. Per fare ciò hai ovviamente iniziato a fare ricerche su ricerche per trovare le migliori risorse per studiare la lingua al meglio e hai scoperto che esistono anche delle app adibite proprio per questo scopo e ciò ha immediatamente catturato la tua attenzione.

A questo punto rimane soltanto un problema: quale dovresti scegliere? Dando una rapida occhiata, infatti, ti potrai accorgere anche tu che ne esistono a decine, ognuna con funzionalità e scopi differenti, per cui è normale ritrovarsi con l'imbarazzo della scelta. Se ti rispecchi nella situazione che ti ho appena descritto, ti rassicuro subito dicendoti che sei arrivato nel posto adatto per risolvere i tuoi dilemmi.

Nel corso di questa guida, infatti, ti andrò a proporre una lista di app per imparare il tedesco e tutto ciò che dovrai fare sarà semplicemente scegliere quella che più ti aggrada. Ovviamente ognuna di esse avrà i suoi metodi specifici per insegnare il tedesco, che possono essere più o meno utili in base alle tue esigenze e al tuo livello iniziale con la lingua, per cui prima di decidere dovrai assicurarti di avere bene in mente i tuoi obiettivi. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Come ti ho già anticipato nei paragrafi precedenti, per capire quale app per imparare il tedesco è necessario vedere bene cos'hanno da offrire e se gli strumenti che mettono a disposizione possono effettivamente essere utili, cosa interamente soggettiva. Nei prossimi capitoli, quindi, ti spiegherò nel dettaglio le funzionalità di quelle che ritengo essere le migliori applicazioni per studiare tedesco.

Preply (Android/iOS/iPadOS)

Tra le app utili per imparare il tedesco, poi, abbiamo Preply, disponibile su dispositivi Android, iOS/iPadOS e in versione Web. Quest'applicazione ospita centinaia di insegnanti (madrelingua e non) per le lingue che si possono studiare tramite essa, tra cui ovviamente c'è anche il tedesco. A un costo che si aggira tra 14 e 36 euro a lezione (a totale discrezione dell'insegnante), potrai essere seguito da persone qualificate e che potranno creare un percorso apposito per te e le tue esigenze.

Tieni conto, inoltre, che con ciascun insegnante avrai a disposizione una lezione di prova al 100% rimborsabile, qualora tu non sia soddisfatto o in caso di qualsiasi problema.

Per iniziare a usare Preply, devi pigiare sul tasto Inizia ora e poi premere sulla lingua che vuoi imparare (in questo caso, quindi, pigia sulla voce Tedesco). Adesso scegli il metodo di registrazione che preferisci tra indirizzo email, Google e Facebook. In seguito premi nuovamente sul tasto Inizia ora e rispondi alle domande che ti vengono poste per stabilire in modo più accurato quali sono i tuoi obiettivi e le risorse di cui hai bisogno.

In seguito ti verrà anche chiesto il tuo budget per ciascuna lezione: sposta i due indicatori in modo che rispecchino il budget a tua disposizione e poi premi sul pulsante Avanti. Come ultimo passaggio scegli i giorni della settimana in cui sei disponibile e infine pigia ancora sul tasto Avanti.

Adesso sei pronto per cominciare a usare l'applicazione. Nella scheda Cerca potrai subito notare una lunga lista di tutti gli insegnanti a disposizione per la lingua che hai scelto, assieme ad altre informazioni come la loro tariffa oraria, la loro conoscenza della lingua e le recensioni. Per vedere più dettagli su uno dei tutor, premi sul suo riquadro per aprire il suo profilo. Da qui, nella sezione Su di me potrai vedere la presentazione dell'insegnante, solitamente contenente anche il tipo di lezioni che mette a disposizione.

Per prenotare una lezione con un insegnante dovrai pigiare sul tasto Acquista lezione di prova. In seguito scegli l'orario e il giorno nel quale vorresti che si svolgesse la lezione, dopodiché premi sul tasto Aggiungi metodo di pagamento per scegliere, appunto, il metodo con il quale vuoi pagare (a scelta tra carte di debito/credito, PayPal, Google Pay e Apple Pay) e segui le indicazioni a schermo per completare il pagamento.

Dopo aver acquistato la lezione, potrai metterti d'accordo con l'insegnante direttamente tramite l'applicazione, premendo sulla scheda Messaggi e poi sulla chat con il tutor, per discutere, ad esempio, degli argomenti di cui parlare.

Per organizzarti al meglio, l'app è anche fornita di un calendario. Puoi visualizzarlo premendo sulla scheda Calendario, attraverso la quale potrai vedere nel dettaglio tutte le lezioni pianificate e quelle passate. Infine è anche disponibile la scheda Vocabolario, grazie alla quale puoi aggiungere direttamente all'interno dell'app i termini che impari durante le lezioni, prendendoli anche comodamente dalle chat con il tuo insegnante. Ad ogni modo, per sapere di più su tutte le funzionalità che offre Preply, puoi trovare maggiori informazioni qui.

MosaLingua (Android/iOS/iPadOS)

Un'altra proposta che ti voglio mostrare è MosaLingua, la quale è disponibile su dispositivi Android e iOS/iPadOS e su PC tramite la sua versione Web e ha un metodo di insegnamento estremamente efficace. Come metodo di apprendimento propone il Mosa Learning, il quale si basa su diversi principi di psicologia e scienza cognitiva, atti a rendere il processo di apprendimento più rapido ed efficiente. Ad esempio, quest'applicazione attua il sistema di ripetizione dilazionata, il quale consiste nel ripasso degli stessi vocaboli ed espressioni dopo un numero preciso di ore e giorni, calcolati da un algoritmo in maniera intelligente.

L'applicazione è gratuita, ma mette a disposizione l'abbonamento MosaLingua Premium per chi vuole accedere a tutte le lingue (attualmente l'app ne conta 8) e le funzionalità di MosaLingua, tra cui tutti i contenuti dell'app (migliaia di flashcard, centinaia di lezioni, video e bonus), apprendimento illimitato, ripetizioni quotidiane e flashcard personalizzate. Il costo è di 7,49 euro al mese, oppure 45,99 euro all'anno; entrambi i piani possono essere testati con una versione di prova gratuita dalla durata di 15 giorni. _ Se passi dal mio link, dopo la prova avrai diritto a uno sconto del 20% grazie al codice pre-applicato “SALVATORE-ARANZULLA”

Per cominciare a usare MosaLingua, quindi, apri l'applicazione, seleziona il tedesco e poi premi sul tasto Avanti. Ti verranno fatte le consuete domande atte a inquadrare meglio la tua situazione e conoscere i tuoi obiettivi e il tempo a tua disposizione; seleziona le risposte che più ti rispecchiano e pigia nuovamente sul tasto Avanti.

Potrai, poi, scegliere il tuo livello tra quelli che ti vengono presentati nell'app, oppure fare un test per far determinare la tua conoscenza della lingua direttamente all'applicazione. Segui quindi le indicazioni a schermo, che variano in base all'opzione che hai scelto, fino a quando non arrivi alla schermata della creazione del tuo account. A questo punto puoi procedere con Facebook, ID Apple oppure inserire l'email e la password nei campi appositi per creare un account direttamente con il tuo indirizzo email.

Adesso che hai creato il tuo account, puoi cominciare a usare l'app. Premi quindi sulla scheda Apprendere per visualizzare una lista di tutte le parole e le frasi che puoi apprendere attualmente. Per cominciare a memorizzarle, premi sul tasto APPRENDERE LA LISTA e poi su Avanti. In questo modo le parole e le frasi contenute nella lista ti verranno riproposti in diversi esercizi di ascolto, pronuncia, memorizzazione e scrittura.

Attraverso la scheda Esplorare, invece, potrai visualizzare tutte le categorie delle lezioni presenti. Se ce n'è una che vorresti apprendere, ti basterà premere sul suo riquadro per cominciare a fare esercizi su quella categoria. Ovviamente potrai anche tener traccia di tutti i tuoi progressi: ti basta premere sulla scheda Progressi per visualizzare tutte le tue attività. Ad esempio, potrai visualizzare tutte le parole e le frasi che hai appreso, oppure i giorni consecutivi nei quali hai fatto esercizi.

MosaLingua mette a disposizione tantissime altre funzionalità e strumenti utili per apprendere una lingua nel modo più efficace. Qualora tu sia interessato, puoi trovare maggiori informazioni qui.

Babbel (Android/iOS/iPadOS)

Un'altra app per imparare il tedesco che ti consiglio vivamente di provare è Babbel. Quest'applicazione, disponibile sia su dispositivi Android (anche quelli dotati di store alternativi) che su quelli iOS/iPadOS (oppure su PC con la sua versione Web), offre un gran numero di corsi non soltanto per il tedesco, bensì per un totale di 14 lingue differenti.

L'app di per sé è gratuita, ma per sfruttarla al meglio con tutte le sue funzionalità e accedere a tutti i corsi è necessario sottoscrivere un abbonamento. Al momento è disponibile in tre soluzioni: 42 euro ogni 3 mesi, 66 euro ogni 6 mesi, oppure 84 euro ogni 12 mesi.

Dopo aver scaricato l'app, quindi, la prima cosa da fare per cominciare a usarla è aprirla e premere sul tasto Scegli una lingua. A questo punto pigia sulla voce Tedesco e da qui in poi ti verranno fatte alcune domande per stabilire cose come la tua motivazione per studiare la lingua, il tuo livello attuale e i tuoi obiettivi. Seleziona quindi le risposte che più ti rispecchiano, dopodiché scegli il metodo di registrazione che preferisci tra indirizzo email, Google e Facebook e Apple. Dopo aver selezionato una di queste opzioni dovrai semplicemente seguire le indicazioni a schermo per completare la registrazione.

Adesso che possiedi un account, puoi cominciare a usare Babbel. Per iniziare la tua prima lezione ti basta pigiare sul riquadro Lezione 1: così facendo ti verranno subito proposti degli esercizi in tedesco. Non ti resta che completarli scegliendo le risposte giuste e seguendo le indicazioni a schermo!

Tornando alla Home, invece, puoi premere sulla voce Piano di studio per visualizzare tutte le lezioni del corso selezionato. Puoi anche cambiare corso pigiando sull'icona della i e poi premendo sul tasto Prova un corso diverso; in questo modo ti verranno mostrati tutti i corsi presenti sull'app e potrai selezionarne uno qualsiasi premendo sul suo riquadro.

Tramite la scheda Ripasso, poi, potrai ripassare tutti i vocaboli che hai imparato pigiando sul tasto Ripassa i vocaboli. Se invece vuoi semplicemente rivedere tutto ciò che hai fatto finora, puoi anche premere sul tasto Tutti i vocaboli e le frasi per visualizzare un elenco completo.

Un'altra funzionalità interessante di Babbel è Babbel Live, il quale permette di partecipare a lezioni online fatte da insegnanti di lingua certificati con un numero molto ristretto di persone, grazie alle quali potrai confrontarti con qualcuno di competenza che ti insegnerà tutto ciò che avrai bisogno di sapere sull'argomento scelto. Il servizio è però disponibile con un abbonamento a parte e viene proposto con quattro soluzioni differenti: 79 euro al mese, 169 euro ogni tre mesi, 289 euro ogni sei mesi, oppure 479 euro all'anno.

Dopo esserti abbonato a Babbel Live, potrai cominciare a utilizzarlo subito pigiando sulla scheda Live e poi scegliendo la lezione che più ti aggrada premendo sul suo riquadro. Per prenotarti ti basterà premere sul tasto Prenota lezione e poi sullo slot orario che preferisci e infine devi dare conferma. Fatto ciò, non ti resta che attendere che la lezione abbia inizio: troverai tutte le istruzioni necessarie per partecipare direttamente nella tua email. Per maggiori dettagli su come funziona Babbel, leggi la mia guida dedicata.

Duolingo (Android/iOS/iPadOS)

Un'altra app che ti raccomando è Duolingo, una delle più famose quando si parla di imparare una nuova lingua da zero. Con quest'applicazione, infatti, avrai accesso a centinaia di lezioni per decine e decine di lingue, incluso ovviamente il tedesco. Puoi scaricarla sia sui tuoi dispositivi Android (anche quelli con store alternativi) che su quelli iOS/iPadOS, oppure usarla su PC tramite la sua versione Web.

Anche in questo caso si tratta di un'app gratuita, ma se desideri accedere a risorse aggiuntive puoi considerare di abbonarti a Super Duolingo, servizio che ti conferisce funzionalità in più tra cui vite illimitate, ripasso personalizzato in base alle proprie esigenze e rimozione totale di annunci pubblicitari. Il costo varia tra 16,99 euro al mese o 89,99 euro al mese, ma esiste anche un Piano Famiglia che, per 122,99 euro all'anno, permette di condividere il proprio account con un massimo di sei persone.

Ora che hai scaricato l'app, non ti resta che aprirla e cominciare a usarla. Innanzitutto però dovrai creare un account: premi quindi sul tasto INIZIA e poi seleziona la lingua che vuoi imparare (in questo caso, quindi, pigia sulla voce Tedesco). Rispondi poi alle domande che ti vengono poste per comprendere meglio i tuoi obiettivi e le tue motivazioni, così da fornirti corsi più accurati per il tuo percorso.

Dopo aver risposto a tutte le domande, avrà subito inizio la tua prima lezione. Premi quindi sulle risposte giuste per le domande che ti vengono poste durante il quiz e poi pigia sul tasto CONTROLLA per sapere se hai scelto l'opzione giusta. Ripeti il procedimento fino a quando non avrai risposto a tutti i quesiti e infine ti verranno mostrati i tuoi risultati.

Come ultimo passaggio, per completare il tuo profilo e accedere a tutte le funzionalità di Duolingo devi pigiare sulla scheda con l'icona di una ragazza e poi premere sul tasto CREA PROFILO. Scegli quindi Facebook, Google o Apple per registrarti, oppure inserisci le tue informazioni manualmente sul riquadro apposito, tra cui età, nome, email e una password.

Per visualizzare tutte le lezioni disponibili devi premere sulla scheda con l'icona della casa. Come potrai ben vedere, per accedere a ciascun corso dovrai prima sbloccare e completare quello precedente. Per iniziarne uno ti basta pigiare sul tasto CONTINUA corrispondente ad esso, dopodiché selezionare la lezione in questione e poi pigiare sul tasto INIZIA; potrai portarlo a termine con le medesime istruzioni che ti ho dato poc'anzi.

Per visualizzare le tue statistiche devi pigiare sulla scheda con l'icona della ragazza: da qua potrai vedere i tuoi giorni di slancio (ossia i giorni consecutivi in cui hai fatto delle lezioni su Duolingo) e il tuo XP (ossia i tuoi punti esperienza).

Se stai cercando qualcosa che possa motivarti ulteriormente a fare le lezioni ogni giorno, ti consiglio di dare un'occhiata alla scheda con l'icona del baule. All'interno di essa, infatti, troverai delle missioni giornaliere e completarle ti conferirà punti esperienza. Per maggiori informazioni su come funziona Duolingo, leggi la mia guida dedicata.

Altre app per imparare il tedesco

Come dici? Le app che ti ho proposto nei capitoli precedenti non ti soddisfano abbastanza? Allora qui di seguito ti lascio una lista di altre applicazioni validissime per imparare il tedesco, che magari potrebbero fare maggiormente al caso tuo.

Busuu (Android/iOS/iPadOS) — con quest'applicazione è possibile creare un piano studi personalizzato e fare esercizi sulla lingua scelta giornalmente. Potrai poi avere anche del feedback da parte di un madrelingua e tenere conto di tutti i tuoi progressi, sempre all'interno dell'app.

(Android/iOS/iPadOS) — con quest'applicazione è possibile creare un piano studi personalizzato e fare esercizi sulla lingua scelta giornalmente. Potrai poi avere anche del feedback da parte di un madrelingua e tenere conto di tutti i tuoi progressi, sempre all'interno dell'app. DuoCards (Android/iOS/iPadOS) — l'app mette a disposizione diverso materiale da sfruttare per imparare una lingua. Ad esempio, è possibile guardare video su YouTube con sottotitoli che vengono tradotti nella lingua interessata, oppure leggere articoli sempre nella lingua scelta.

(Android/iOS/iPadOS) — l'app mette a disposizione diverso materiale da sfruttare per imparare una lingua. Ad esempio, è possibile guardare video su YouTube con sottotitoli che vengono tradotti nella lingua interessata, oppure leggere articoli sempre nella lingua scelta. Drops (Android/iOS/iPadOS) — questa semplice app è utile per imparare i termini di vocabolario più basilari di una lingua. Tutte le lezioni si basano sullo studio delle parole più semplici, ad esempio sullo sport, sul cibo o su altre attività e risultano ottime per chi comincia a imparare una lingua da zero.