Come accedere alla Web App FIFA

Tra i videogiochi che ti appassionano di più c’è sicuramente FIFA, l’iconico calcistico di Electronic Arts che ogni anno mantiene incollati allo schermo milioni di giocatori di tutto il mondo. A tal proposito, hai scoperto che esiste una Web App ufficiale del FUT (FIFA Ultimate Team) che permette di gestire la propria squadra anche da remoto, ma non hai ben capito come usarla. Beh, se le cose stanno così, non preoccuparti: sei capitato nel posto giusto, al momento giusto!

In questa guida, infatti, ti illustrerò come accedere alla Web App di FIFA e utilizzare tutte le sue principali funzionalità che ti consentiranno, tra le altre cose, di gestire il tuo team senza dover nemmeno avviare il gioco sulla console o sul PC, agendo comodamente dal tuo smartphone, dal tuo tablet o, ancora, dal tuo computer. Ti assicuro che difficilmente te ne priverai in futuro!

Coraggio allora: perché sei ancora lì fermo a fissare lo schermo? Tutto quello che devi fare per padroneggiare la Web App di FIFA è ritagliarti qualche minuto di tempo libero e seguire le rapide istruzioni che trovi di seguito. A me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel dettaglio della procedura su come accedere alla Web App di FIFA, ritengo possa interessarti avere maggiori dettagli su quest’ultima.

Ebbene, la Web App di FIFA, il cui nome ufficiale è FUT Web App, è un tool accessibile direttamente tramite un qualsiasi browser per la navigazione Web che permette di gestire la propria rosa di Ultimate Team e la modalità online del gioco, concentrandosi in particolar modo sui trasferimenti.

Non a caso, la Web App di FIFA viene solitamente messa a disposizione prima dell’uscita di un nuovo capitolo del calcistico EA, in modo da consentire agli appassionati di prepararsi per la nuova stagione tramite l’apertura dei pacchetti e la gestione di trasferimenti e rosa.

Insomma, imparare a sfruttare questa Web App può risultare molto utile per aumentare le proprie prestazioni nella modalità Ultimate Team di FIFA, dato che consente di gestire al meglio le proprie risorse e di concentrarsi su quelle (dato che, ovviamente, non si può giocare a FIFA tramite il browser).

Come entrare Web App FIFA

Dopo averti spiegato brevemente in cosa consiste la Web App di FIFA, è giunta l’ora di passare all’azione e di imparare a utilizzare questo utile strumento.

Per farti un esempio concreto, ti spiegherò come accedere alla Web App di FIFA 20 soffermandomi su questo capitolo della serie di videogiochi calcistici di Electronic Arts. Ad ogni modo, la procedura è più o meno la stessa in tutte le iterazioni del gioco, quindi questo tutorial risulta utile un po’ per tutti i capitoli di FIFA.

Per procedere, collegati dunque al sito ufficiale della FUT Web App e premi sul pulsante Accedi. Digita, dunque, l’indirizzo e-mail e la password del tuo account EA e fai clic sul tasto Accedi. A questo punto, potrebbe esserti richiesto di inserire un codice di sicurezza che ti verrà inviato via posta elettronica e che servirà per verificare la tua identità.

A codice inserito, premi sul tasto Invia codice di sicurezza e il portale ti farà entrare all’interno della Web App. Nel caso tu sia solito giocare da console, potresti avere delle difficoltà ad accedere tramite browser, in quanto non è possibile eseguire il login, ad esempio, tramite l’account PlayStation.

Per risolvere questo possibile inconveniente, potresti provare a reimpostare la password tramite il portale della FUT Web App: basta premere sul collegamento Hai dimenticato la password e vedere se arriva un’email per la reimpostazione della stessa.

In ogni caso, generalmente FIFA richiede la registrazione di un account EA la prima volta che si gioca online su console. Per maggiori dettagli, ti consiglio di consultare le linee guida ufficiali di Electronic Arts.

Come funziona la Web App FIFA

Adesso che conosci il metodo per entrare all’interno della Web App di FIFA, potrebbe tornarti utile un rapido resoconto delle possibilità offerte da questo tool.

Ebbene, se stai accedendo nella fase che precede il rilascio di un nuovo capitolo, probabilmente compariranno vari messaggi che ti indicheranno le iniziative attive in questo momento. Ad esempio, a pochi mesi dal rilascio di FIFA 21 è stato possibile provare a vincere premi legati a quest’ultimo.

Per il resto, il portale presenta 7 schede, collocate sulla sinistra: Inizio, Rose, SCR (Sfide Creazione Rosa), Trasferimento, Negozio, Club e Classifiche. Entrando nella scheda Rose è possibile gestire il proprio team e dare un’occhiata alla Squadra della settimana attualmente attiva.

In Sfide Creazione Rosa puoi invece metterti alla prova nel dare vita a una squadra che rispetti i parametri imposti dal gioco. In questo modo, potrai poi “scambiare” il team con dei premi, ad esempio pacchetti.

La scheda Trasferimento è quella in cui avviene la compravendita dei giocatori tramite i crediti di FIFA Ultimate Team. Per maggiori dettagli su questa possibilità, ti invito a dare un’occhiata ai miei tutorial su come sniperare su FIFA e come avere crediti gratis su FIFA.

In Negozio, invece, si possono acquistare i pacchetti, sia tramite crediti che attraverso i FIFA Points, che in parole povere sono le microtransazioni del titolo di Electronic Arts: per ottenerli bisogna spendere soldi veri.

La scheda Club permette di analizzare i giocatori, i consumabili, lo staff e in generale gli oggetti relativi alla propria squadra. Da qui è inoltre possibile recuperare, entro 7 giorni, i giocatori che sono stati scartati per errore.

Infine, la scheda Classifiche mostra le squadre dei giocatori più abili sotto diversi punti di vista. Più precisamente, i parametri presi in considerazione sono: guadagni dalle partite, profitti di mercato, valore del club e valutazione della rosa.

Insomma, la Web App di FIFA Ultimate Team consente di tenere sotto controllo un po’ tutti gli aspetti del gioco. A proposito di quest’ultimo, visto che sei un appassionato del calcistico di Electronic Arts, mi sento di consigliarti la pagina del mio sito dedicata a FIFA, dove potrai trovare parecchie guide che potrebbero fare al caso tuo.