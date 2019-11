Tutti i tuoi amici usano Messenger di Facebook e tu, per avere a tua disposizione un sistema pratico e immediato mediante cui poterti mettere in contatto con loro, hai deciso di non essere da meno. Peccato solo che non sai bene dove mettere le mani, essendo alle prime armi con il mondo dell’informatica e della tecnologia in generale.

Come dici? Le cose stanno esattamente in questo modo e vorresti allora che ti dessi una mano sul da farsi? Nessun problema: era esattamente quello che intendevo fare oggi, con questa mia guida. Se mi dedichi qualche istante del tuo prezioso tempo, dunque, posso spiegarti io, in maniera semplice ma non per questo poco dettagliata, come attivare Messenger.

Insieme, andremo a scoprire come abilitare l’uso del servizio su smartphone, tablet e computer e come configurarne al meglio il funzionamento, gestendo le notifiche e le impostazioni utili per chiamare, videochiamare e inviare messaggi vocali. Insomma, alla fine dovresti avere un quadro abbastanza chiaro. Ora, però, basta chiacchierare e passiamo all’azione. Buona lettura!

Indice

Come attivare Messenger sul cellulare

Tanto per cominciare, andiamo a scoprire come attivare Messenger sul cellulare (e dal tablet). Qui di seguito trovi illustrato come riuscirci, agendo da Android e da iPhone.

Android

Se stai usando uno smartphone (o un tablet) Android, per attivare Messenger sul tuo dispositivo devi in primo luogo scaricare e installare l’app. Per riuscirci, afferra il tuo dispositivo, sbloccalo e collegati alla relativa sezione del Play Store, il negozio ufficiale delle applicazioni per il sistema operativo mobile di Google, e premi sul pulsante Installa.

Completata la procedura di download e installazione, potrai avviare l’app facendo tap sul bottone Apri che intanto è comparso nella schermata del Play Store oppure recandoti nel drawer (la schermata di Android in cui trovi raggruppate tutte le app) e facendo tap sull’icona dell’applicazione (quella con il fumetto blu e la saetta bianca).

Ora che visualizzi la schermata iniziale dell’app, se sul tuo smartphone risulta già installata anche l’applicazione di Facebook e se su quest’ultima hai effettuato il login con il tuo account, potrai eseguire l’accesso a Messenger sfiorando il bottone Continua come [nome e cognome].

Se l’applicazione di Facebook non è installata o comunque se intendi usare Messenger con un account diverso, fai tap sulla voce Non sono io e/o digita i tuoi dati d’accesso nei campi preposti, dopodiché fai tap sul bottone Accedi. Se non possiedi ancora un account per usare Messenger, invece, premi sul pulsante Crea un nuovo account e segui la semplice procedura guidata che ti viene proposta per crearne subito uno, come ti ho spiegato nel mio articolo su come funziona Messenger senza Facebook.

Una volta eseguito l’accesso a Messenger, l’app risulterà costantemente attiva in background. Se vuoi, puoi anche far sapere agli altri quando sei online e quando no, mediante lo stato d’attività. Per abilitare questa funzione, fai tap sulla tua foto in alto a sinistra, seleziona la voce Stato di attività dalla schermata successiva e porta su ON l’interruttore Mostra quando sei attivo/a.

iPhone

Se stai usando un iPhone (oppure un iPad) e desideri attivare Messenger in tal caso, la prima cosa che devi fare è quella di scaricare e installare l’applicazione sul dispositivo. Per cui, afferra il “melafonino”, sbloccalo e accedi alla relativa sezione dell’App Store, il negozio delle applicazioni per il sistema operativo mobile di Apple.

In seguito, premi sul pulsante Ottieni, su quello Installa e autorizza il download mediante Face ID, Touch ID o password dell’ID Apple. Provvedi poi ad avviare l’app premendo sul pulsante Apri che intanto è comparso sul display oppure sfiorando l’icona (quella con il fumetto blu e la saetta bianca) che è stata aggiunta in home screen.

Una volta visualizzata la schermata principale dell’applicazione, se sul tuo iPhone hai già installato anche l’app di Facebook e se hai effettuato l’accesso a quest’ultima con il tuo account, potrai eseguire il login su Messenger facendo tap sul pulsante Continua come [nome e cognome].

Se non hai installato l’app di Facebook oppure se vuoi usare Messenger con un account differente, sfiora la dicitura voce Non sono io e/o immetti i tuoi dati d’accesso nei campi appositi, dopodiché premi sul bottone Accedi. Invece, se non hai ancora un account Messenger, premi sul pulsante Crea un nuovo account e attieniti alla procedura guidata che ti viene proposta per crearlo, come ti ho spiegato nel passo precedente dedicato ad Android.

Ad accesso avvenuto, l’app di Messenger risulterà costantemente attiva in background. Se lo desideri, puoi anche fare in modo che gli altri utenti quando sei effettivamente online, abilitando lo stato d’attività. Per riuscirci, sfiora la tua foto situata in alto a sinistra, seleziona la voce Stato di attività dalla schermata successiva e sposta su ON la levetta Mostra quando sei attivo/a.

Come attivare Messenger sul computer

Se preferisci il PC all’uso dello smartphone, probabilmente ti interesserà sapere che è altresì possibile attivare Messenger sul computer. Per scoprire in che modo, attieniti alle indicazioni che trovi nei passi successivi. Puoi farlo agendo dal sito Web di Facebook o dall’applicazione per Windows 10, oltre che tramite una Web app dedicata.

Attivare Messenger su Facebook

Se ti interessa capire come attivare Messenger su Facebook, la prima cosa che devi fare è quella di avviare il browser che di solito usi per navigare in Rete (es. Chrome), visitare la home page del social network ed effettuare il login al tuo account, compilando i campi appositi in alto a destra e premendo sul bottone Accedi. Se non possiedi ancora un account, puoi registrarti al servizio, compilando il modulo a destra, come ti ho spiegato nella mia guida su come creare un profilo Facebook.

Se stai usando Windows 10, puoi anche scaricare l’applicazione di Facebook per il sistema operativo in questione. Per riuscirci, visita la relativa sezione del Microsoft Store, clicca sul pulsante Ottieni e, in seguito, su quello Apri. In alternativa, avvia l’applicazione selezionando il relativo collegamento aggiunto al menu Start. Quando visualizzi la finestra di Facebook, effettua il login al tuo account compilando gli appositi campi oppure creane uno nuovo selezionando la voce dedicata.

Ad accesso avvenuto, la chat di Facebook risulterà attiva per impostazione predefinita e potrai accedervi tramite la barra laterale visibile a destra. Se la barra non risulta visibile, per rimediare fai clic sulla scheda Chat situata in basso a destra.

Se lo desideri, puoi anche fare in modo che gli altri utenti sappiano quando sei online e quando no, andando ad abilitare lo stato di attività. Per riuscirci, clicca sull’icona dell’ingranaggio che trovi sempre in basso a destra e seleziona la voce Attiva lo stato di attività dal menu che compare. Puoi anche scegliere di risultare online solo per alcuni contatti. Per farlo, clicca nuovamente sull’icona dell’ingranaggio, seleziona la voce Disattiva lo stato di attività, scegli l’opzione che preferisci dalla finestra che si apre e premi sul bottone Ok.

Oltre che così come ti ho appena indicato, puoi attivare Messenger cliccando sull’icona del fumetto posta nella parte in alto a destra della home di Facebook e selezionando poi la voce Vedi tutti su Messenger dal menu che compare. Si aprirà quindi una nuova pagina Web mediante cui potrai chattare con i tuoi amici.

Anche in questo caso, se lo desideri, puoi abilitare lo stato d’attività. Per riuscirci, clicca sull’icona dell’ingranaggio posta in alto a sinistra, seleziona la voce Impostazioni dal menu che compare e sposta su ON la levetta situata accanto alla voce Mostra il tuo stato di attività. Per confermare le modifiche, clicca sulla voce Fine.

Attivare Messenger senza Facebook

Per attivare Messenger senza Facebook, ovvero andando ad agire tramite la Web app dedicata, quello che devi fare, invece, è avviare il browser che in genere usi per navigare in Rete (es. Chrome), recarti sulla home page del servizio ed eseguire il login al tuo account, compilando con i tuoi dati d’accesso gli appositi campi visibili su schermo e premendo poi sul bottone Accedi. A questo punto, il servizio di chat risulterà automaticamente attivo e potrai quindi cominciare a chiacchierare con i tuoi amici.

Se poi vuoi fare in modo che gli altri sappiano anche che sei online e che, di conseguenza, possano rendersi conto di quando non lo sei, faci clic sul simbolo dell’ingranaggio situato in alto a sinistra e seleziona la voce Impostazioni dal menu che si apre. Successivamente, porta su ON l’interruttore posto accanto alla voce Mostra il tuo stato di attività e clicca sulla voce Fine, per applicare i cambiamenti.

Come attivare notifiche Messenger

Le notifiche dei messaggi di Messenger hanno smesso di funzionare? Molto probabilmente le hai disabilitate per errore. Per far fronte alla cosa, puoi seguire le istruzioni su come attivare le notifiche di Messenger che ho provveduto a fornirti qui di seguito, sia agendo da smartphone e tablet che da computer.

Smartphone e tablet

Se stai usando Messenger da smartphone e tablet, per attivare le notifiche procedi nel seguente modo: nella schermata principale di Messenger, fai tap sulla tua foto posta in alto a sinistra e assicurati che il Non disturbare non risulti attivo. Per riuscirci, fai tap sulla voce Notifiche e suoni nella schermata visualizzata e se accanto alla voce Non disturbare l’interruttore si trova su ON, portalo su OFF e seleziona la voce Riattiva dal menu che compare.

Se poi vuoi che le notifiche di Messenger risultino sonore, provvedi ad attivare i suoni. Per farlo, sfiora la dicitura Suoni dell’app nella schermata Notifiche e suoni delle impostazioni di Messenger e porta su ON l’interruttore che trovi accanto alla voce Suoni. Se lo desideri, puoi abilitare anche la vibrazione, spostando su ON la levetta posta in corrispondenza della dicitura Vibrazioni.

Vuoi ricevere le notifiche relative alle storie su Facebook (che sono visibili anche da Messenger)? Si può fare! Per riuscirci, sposta su ON la levetta situata accanto alla voce Notifiche della storia che trovi sempre nella schermata Notifiche e suoni delle impostazioni di Messenger e il gioco è fatto.

Computer

Per abilitare le notifiche di Messenger dal computer, sul sito Web o nell’applicazione di Facebook per Windows 10, clicca sulla freccia verso il basso posta in alto a destra e scegli la voce Impostazioni dal menu che compare. Nella schermata successiva, seleziona la voce Notifiche situata a sinistra, individua la sezione Modalità di ricezione delle notifiche posta a destra, espandila e porta su Sì gli interruttori per abilitare le notifiche push.

Se lo desideri, puoi attivare anche i suoni, per riuscirci, porta su Sì l’interruttore collocato accanto alla voce Emetti suono alla ricezione di un messaggio. In alternativa, clicca sull’icona dell’ingranaggio che trovi nella barra laterale della chat e seleziona la voce Suoni della chat dal menu che si apre.

Oltre che così come ti ho appena indicato, puoi attivare le notifiche di Messenger procedendo in questo modo: clicca sull’icona del fumetto posta in alto a destra nella schermata del social network, seleziona la dicitura Vedi tutti su Messenger dal menu che si apre, clicca sull’icona dell’ingranaggio situata in alto a sinistra e seleziona la dicitura Impostazioni.

Nel riquadro che ora ti viene mostrato, apponi un segno di spunta sulla casella collocata accanto alla voce Notifiche desktop attive, in corrispondenza della sezione Notifiche. Successivamente, rispondi in maniera affermativa all’avviso che vedi comparire sullo schermo tramite cui il browser o Windows, a seconda del fatto che tu sia collegato tramite Web o mediante applicazione, ti chiedono il permesso per l’invio delle notifiche, appunto. Per confermare le modifiche, clicca sulla voce Fine in alto a destra.

Se poi desideri anche abilitare anche i suoni, provvedi a spuntare la casella collocata accanto alla voce Attivo, in corrispondenza della sezione Suoni.

Se, invece, stai usando la Web app di Messenger, dopo esserti recato sulla schermata principale del servizio, procedi in maniera analoga a come ti ho illustrato poc’anzi per il sito di Facebook, i passaggi da compiere sono praticamente gli stessi a quelli che ti ho indicato dopo aver cliccato sull’icona del fumetto in alto e sulla voce Vedi tutti su Messenger nel menu che si è aperto.

Come attivare microfono Messenger

Vediamo ora come attivare il Microfono su Messenger, operazione che risulta particolarmente utile nel caso in cui provando ad effettuare una chiamata tramite il famoso servizio la tua voce non dovesse risultare udibile dall’altro utente oppure quando non riesci ad inviare un messaggio vocale. Qui sotto trovi spiegato come riuscirci, da computer e da smartphone e tablet.

Smartphone e tablet

Per attivare il microfono su Messenger da smartphone e tablet, la procedura differisce a seconda del fatto che tu stia usando Android oppure iOS/iPadOS e, te lo anticipo, occorre metter mano alle impostazioni del sistema operativo. Ecco come procedere in entrambi i casi.

Se stai usando Android , accedi al drawer , sfiora l’icona di Impostazioni (quella con la ruota d’ingranaggio ), fai tap sulla voce Applicazioni e seleziona l’ icona di Messenger dall’elenco delle app installate sul dispositivo. Dopodiché seleziona la voce Autorizzazioni e porta su ON l’interruttore posto accanto alla voce Microfono .

, accedi al , sfiora l’icona di (quella con la ), fai tap sulla voce e seleziona l’ dall’elenco delle app installate sul dispositivo. Dopodiché seleziona la voce e porta su l’interruttore posto accanto alla voce . Se stai usando iOS/iPadOS, recati in home screen, fai tap sull’icona di Impostazioni (quella con la ruota d’ingranaggio), seleziona il nome dell’app dall’elenco posto in basso e porta su ON l’interruttore che trovi accanto alla dicitura Microfono, nella schermata successiva.

Computer

Da computer, per abilitare l’uso del microfono su Messenger, la prima cosa che devi fare è selezionare il contatto con cui intendi effettuare una chiamata dalla barra laterale destra di Facebook oppure dall’elenco visibile nella pagina che ti viene mostrata dopo aver cliccato sul fumetto in alto nella home del social network e, successivamente, sulla voce Vedi tutti su Messenger o, ancora, dopo aver effettuato l’accesso alla Web app di Messenger.

In seguito, clicca sull’icona del telefono situata nella parte in alto a destra della schermata della chat visualizzata (se l’icona non è visibile, premi prima sulla “i”posta sempre in alto a destra) e rispondi in maniera affermativa all’avviso che visualizzi sullo schermo per attivare l’uso del microfono nel browser o nell’applicazione. Et voilà!

Come attivare fotocamera Messenger

Per concludere in bella, come si suol dire, andiamo a scoprire come attivare la fotocamera su Messenger, cosa che può far comodo sapere nel caso in cui durante le videochiamate l’altra persona non fosse in grado di visualizzarci. Nei passi successivi trovi spiegato come riuscirci da computer e da smartphone e tablet.

Smartphone e tablet

Per attivare la fotocamera su Messenger da smartphone e tablet, le procedure da seguire su Android e iOS/iPadOS sono quelle che trovi riportate qui sotto.

Se stai usando Android , accedi al drawer , fai tap sull’icona di Impostazioni (quella con la ruota d’ingranaggio ), poi sulla voce Applicazioni e seleziona l’ icona di Messenger dall’elenco delle app installate sul dispositivo. In seguito, sfiora la voce Autorizzazioni e porta su ON l’interruttore posto accanto alla voce Fotocamera .

, accedi al , fai tap sull’icona di (quella con la ), poi sulla voce e seleziona l’ dall’elenco delle app installate sul dispositivo. In seguito, sfiora la voce e porta su l’interruttore posto accanto alla voce . Se stai usando iOS/iPadOS, recati nella home screen, premi sull’icona di Impostazioni (quella con la ruota d’ingranaggio), seleziona il nome dell’app dall’elenco posti in basso e, nella schermata successiva, porta su ON l’interruttore situato accanto alla voce Fotocamera.

Computer

Se stai usando il computer, per attivare l’uso della fotocamera su Messenger, provvedi in primo luogo a selezionare il contatto con cui intendi effettuare una chiamata dalla barra laterale destra di Facebook o dall’elenco visibile nella pagina che ti viene mostrata dopo aver fatto clic sul fumetto in alto nella home di Facebook e, successivamente, sulla voce Vedi tutti su Messenger oppure dopo aver eseguito l’accesso alla Web app di Messenger.

A questo punto, fai clic sull’icona della videocamera collocata nella parte in alto a destra della schermata della chat che visualizzi (se l’icona non è visibile, premi prima sulla “i”posta sempre in alto a destra) e rispondi in maniera affermativa all’avviso comparso su schermo per abilitare l’uso della webcam nel browser o nell’applicazione.