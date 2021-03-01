Il Programma GOL (acronimo di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) è una delle principali iniziative pubbliche pensate per supportare chi è alla ricerca di un'occupazione o desidera migliorare le proprie competenze professionali. Attivo su tutto il territorio nazionale, il progetto è stato aggiornato e semplificato per permettere a un numero sempre più ampio di cittadini di accedere ai servizi senza procedure complesse o passaggi poco intuitivi.

Inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), GOL ha l'obiettivo di rendere i servizi per il lavoro più efficienti e vicini alle reali esigenze delle persone. Il programma favorisce l'incontro tra domanda e offerta attraverso percorsi personalizzati che comprendono orientamento, accompagnamento al lavoro e attività di formazione mirata, utili sia per la riqualificazione sia per l'aggiornamento delle competenze.

Nei prossimi capitoli di questa guida vedremo come iscriversi al Programma GOL, spiegando in modo semplice quali sono i requisiti richiesti e quali passaggi seguire. In questo modo potrai capire rapidamente se puoi aderire all'iniziativa e come sfruttare al meglio le opportunità messe a disposizione per il tuo percorso professionale. Non mi resta che augurarti buona lettura e farti un sincero in bocca al lupo per il tuo percorso professionale.

Indice

Cos'è il Programma GOL e a cosa serve

Prima di spiegarti come iscriversi al Programma GOL, è utile fare un passo indietro e chiarire alcuni concetti fondamentali. Vediamo quindi cos'è il Programma GOL e a cosa serve, così da avere un quadro chiaro prima di passare alla parte pratica.

Il Programma GOL è una misura pubblica pensata per favorire l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro. Fa parte delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rappresenta uno degli strumenti principali con cui lo Stato intende rafforzare le politiche attive del lavoro. L'obiettivo è rendere i servizi per l'impiego più moderni, accessibili e vicini alle reali esigenze delle persone.

In concreto, il Programma GOL offre una serie di servizi gratuiti pensati per migliorare l'occupabilità delle persone. Non si limita a proporre corsi di formazione standard, ma punta su interventi personalizzati. Ogni persona viene presa in carico e accompagnata attraverso un percorso costruito sulla base delle competenze possedute, delle esperienze pregresse e delle opportunità offerte dal mercato del lavoro locale.

Uno degli aspetti centrali del GOL è proprio la personalizzazione. Dopo un primo colloquio di orientamento e una valutazione del profilo professionale, chiamata assessment, il beneficiario viene indirizzato verso il percorso più adatto. In questo modo si evitano soluzioni generiche e si lavora su obiettivi concreti e realistici, aumentando le possibilità di successo. I percorsi previsti dal Programma GOL sono cinque e vengono assegnati in base alla situazione personale e professionale di ciascun beneficiario.

Reinserimento lavorativo — pensato per chi è già vicino al mercato del lavoro. Prevede principalmente servizi di orientamento specialistico, supporto nella ricerca attiva di un'occupazione, revisione del curriculum e accompagnamento ai colloqui di lavoro.

— pensato per chi è già vicino al mercato del lavoro. Prevede principalmente servizi di orientamento specialistico, supporto nella ricerca attiva di un'occupazione, revisione del curriculum e accompagnamento ai colloqui di lavoro. Aggiornamento delle competenze ( upskilling ) — dedicato a chi possiede competenze ancora spendibili, ma necessita di un aggiornamento. Include corsi di formazione brevi e mirati, con contenuti pratici e professionalizzanti.

( ) — dedicato a chi possiede competenze ancora spendibili, ma necessita di un aggiornamento. Include corsi di formazione brevi e mirati, con contenuti pratici e professionalizzanti. Riqualificazione professionale ( reskilling ) — rivolto a chi ha competenze non più in linea con le richieste del mercato. In questo caso sono previsti percorsi formativi più strutturati e approfonditi, pensati per acquisire una nuova professionalità.

( ) — rivolto a chi ha competenze non più in linea con le richieste del mercato. In questo caso sono previsti percorsi formativi più strutturati e approfonditi, pensati per acquisire una nuova professionalità. Lavoro e inclusione — indicato per le persone con bisogni più complessi, che vanno oltre la sola dimensione lavorativa. Oltre ai servizi di orientamento e formazione, prevede l'attivazione di una rete di servizi territoriali, anche di tipo sociale e socio-sanitario.

— indicato per le persone con bisogni più complessi, che vanno oltre la sola dimensione lavorativa. Oltre ai servizi di orientamento e formazione, prevede l'attivazione di una rete di servizi territoriali, anche di tipo sociale e socio-sanitario. Ricollocazione collettiva — destinata ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale. L'obiettivo è valutare le competenze e le opportunità occupazionali disponibili per individuare soluzioni condivise a livello territoriale.

GOL non si limita a offrire corsi di formazione, ma propone un vero percorso di supporto verso il lavoro. Mira a rafforzare le competenze, facilitare l'incontro tra aziende e candidati e rendere più semplice l'inserimento o il reinserimento professionale. Chiariti questi punti, passiamo a capire chi può beneficiare del Programma GOL.

Chi può iscriversi al Programma GOL

Capire chi può iscriversi al Programma GOL è fondamentale per sapere subito se rientri tra i beneficiari e se vale la pena avviare la procedura di adesione.

In linea generale, il programma si rivolge a tutti i disoccupati, senza limiti legati all'età o alla durata della disoccupazione. Questo significa che possono accedere sia coloro che hanno perso il lavoro da poco tempo, sia chi si trova senza occupazione da diversi mesi. In alcune Regioni, può essere richiesto anche il requisito della residenza o del domicilio sul territorio regionale e un'età compresa, nella maggior parte dei casi, tra i 16 e i 65 anni.

Una delle categorie principali ammesse al Programma GOL è quella dei beneficiari di ammortizzatori sociali. Rientrano in questo gruppo i percettori di NASpI/Dis-Coll, ma anche le persone che ricevono misure di sostegno al reddito di tipo assistenziale, come il bonus SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro) o l'Assegno di Inclusione (ADI). Per questi soggetti, la partecipazione al programma è spesso legata all'obbligo di attivarsi nella ricerca di un'occupazione.

Il Programma GOL dedica inoltre particolare attenzione ai cosiddetti lavoratori fragili o vulnerabili. Parliamo, ad esempio, di giovani under 30 che non studiano e non lavorano, donne che si trovano in condizioni di svantaggio, persone con disabilità regolarmente iscritte al collocamento mirato e lavoratori con più di 55 anni. In questi casi, l'obiettivo è offrire un supporto più strutturato, che tenga conto anche di eventuali difficoltà sociali o personali.

Possono accedere al GOL anche i disoccupati senza alcun sostegno al reddito, in particolare quelli che cercano lavoro da almeno sei mesi o che hanno minori opportunità occupazionali. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività o che percepiscono redditi molto bassi, insufficienti a garantire una reale stabilità economica.

Un'altra categoria ammessa è quella dei working poor, ossia lavoratori che, pur avendo un'occupazione, percepiscono un reddito inferiore alle soglie fiscali di incapienza. In alcuni casi, infatti, è possibile conservare lo stato di disoccupazione anche svolgendo attività lavorative con redditi molto contenuti, e accedere così ai percorsi di accompagnamento e formazione previsti dal programma.

Il Programma GOL include anche i lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ad esempio in caso di riduzione significativa dell'orario lavorativo. In queste situazioni, l'obiettivo è prevenire la perdita definitiva dell'occupazione, favorendo la riqualificazione o il reinserimento in altri contesti lavorativi.

Come iscriversi al Programma GOL online

Capire come iscriversi al Programma GOL online è importante, soprattutto dopo le recenti novità che hanno reso la procedura più semplice e digitale. L'adesione al Programma GOL, infatti, è stata progressivamente informatizzata, pur mantenendo un ruolo centrale per i Centri per l'Impiego. Non si tratta di una classica iscrizione tramite modulo Web, ma di un percorso guidato che combina passaggi online e attività svolte con il supporto degli operatori.

Il primo passo consiste sempre nella presa in carico presso il Centro per l'Impiego (CPI) di competenza territoriale. Dovrai recarti direttamente al Centro, dove un operatore verificherà i tuoi requisiti, registrerà la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e ti guiderà in un colloquio di orientamento. Questa fase è fondamentale perché permette di valutare il tuo percorso professionale, le competenze già acquisite e individuare eventuali ostacoli al tuo reinserimento nel mercato del lavoro.

Ad esempio, se vuoi sapere come iscriversi al programma GOL Regione Lazio, puoi consultare questa pagina con l'elenco di tutti i Centri per l'Impiego suddivisi per area. Allo stesso modo, per scoprire come iscriversi al Programma GOL Piemonte, puoi trovare il tuo Centro di riferimento visitando questa pagina. Se invece ti interessa come iscriversi al Programma GOL Regione Lombardia, puoi consultare questa pagina e, nella sezione Contatti, selezionare la Provincia o Città Metropolitana per visualizzare tutte le informazioni sui Centri per l'Impiego disponibili nella tua zona.

Successivamente viene svolto l'assessment, ovvero una valutazione più approfondita del profilo. In base al risultato, il CPI individua il percorso GOL più adatto e procede con la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), un accordo che definisce diritti, doveri e attività previste. Una volta completati questi passaggi, entra in gioco in modo più concreto la parte digitale.

Dopo alcuni giorni, infatti, riceverai una email con tutta la documentazione firmata, l'esito dell'assessment e un link per accedere alle piattaforme regionali o al catalogo dei corsi disponibili. Da questo momento puoi consultare online l'offerta formativa e valutare in autonomia quali percorsi sono più in linea con il tuo profilo, sempre nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Centro per l'Impiego.

Per accedere alle piattaforme regionali e consultare il catalogo dei percorsi formativi disponibili, generalmente è necessario autenticarsi con l'email e la password fornite al momento dell'iscrizione, oppure creare un nuovo account sul portale di riferimento. Ad esempio, se vuoi sapere come iscriversi al Programma GOL Sicilia, dovrai accedere al catalogo regionale dell'offerta formativa disponibile a questa pagina. Successivamente, dovrai completare la registrazione inserendo i tuoi dati personali, come nome, cognome, telefono, codice fiscale e indirizzo email, e caricare il file della Skill Gap Analysis, ossia il documento di assessment fornito dal Centro per l'Impiego (CPI).

In alcuni casi, per accedere ai servizi del Programma GOL, è necessario utilizzare un'identità digitale. Puoi effettuare il login tramite SPID, TS-CNS (Tessera Sanitaria) oppure Carta di Identità Elettronica (CIE). I cittadini europei possono invece autenticarsi tramite eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation).

Ad esempio, per scoprire come iscriversi al Programma GOL Sardegna, la regione ha creato la Piattaforma Edu. Una volta ricevuto l'invito al Programma, potrai accedere al servizio, consultare il piano formativo a te assegnato e iscriverti ai corsi tramite la tua identità digitale.

Allo stesso modo, per sapere come iscriversi al Programma GOL Regione Campania, puoi accedere al Sistema Informativo Istruzione Lavoro e Formazione (SILF) tramite SPID. Se non possiedi ancora lo SPID, puoi seguire questa guida passo passo per attivarlo comodamente da casa.

Infine, ti farà piacere sapere che i corsi del Programma GOL sono tutti gratuiti e coprono numerosi ambiti professionali richiesti dal mercato del lavoro, come il digitale e l'informatica, l'amministrazione, il turismo, la logistica, i servizi alla persona e molti altri settori. L'obiettivo è fornire competenze pratiche e immediatamente spendibili, aumentando le possibilità di trovare un'occupazione stabile o di reinserirsi più velocemente nel mondo del lavoro.