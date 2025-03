Avendo tutti i requisiti per usufruire del bonus SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro), un beneficio economico mensile erogato dall’INPS come indennità di partecipazione alle misure di attivazione al lavoro, hai deciso di presentare la domanda per ottenerlo. Adesso, però, vorresti capire come funziona l’erogazione del bonus e come verificare i relativi pagamenti: per questo motivo, hai effettuato alcune ricerche sul Web e sei finito dritto su questa mia guida.

Se le cose stanno come le ho appena descritte, lasciati dire che sei capitato nel posto giusto al momento giusto. Nei prossimi paragrafi di questo tutorial, infatti, ti spiegherò come vedere i pagamenti SFL mostrandoti la procedura dettagliata per accedere alla sezione relativa ai pagamenti erogati dall’INPS. Prima, però, sarà mia premura fornirti alcune utili informazioni sul bonus SFL e, in particolare, indicarti le date previste di pagamento.

Come dici? È proprio quello che volevi sapere? Allora non dilunghiamoci oltre e vediamo insieme come procedere. Mettiti comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero da dedicare alla lettura dei prossimi paragrafi e segui attentamente le indicazioni che sto per darti. Provando a metterle in pratica dal dispositivo che preferisci, ti assicuro che riuscirai a verificare i pagamenti relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro senza riscontrare alcun tipo di problema. Buona lettura!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo di questo tutorial e spiegarti nel dettaglio come vedere i pagamenti SFL, lascia che ti fornisca alcune informazioni preliminari a tal riguardo.

Come probabilmente già saprai, il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.

Il SFL si rivolge ai singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni che siano in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici. Coloro che soddisfano tali requisiti (che puoi visualizzare nel dettaglio sul sito dell’INPS), possono richiedere il bonus facendone domanda tramite l’apposito strumento online messo a disposizione dall’INPS.

L’accesso al SFL comporta l’impegno da parte dell’aderente di prendere parte alle iniziative di attivazione lavorativa e ad accettare le offerte di lavoro che abbiano le caratteristiche indicate dalla stessa normativa. Come indennità di partecipazione a tali attività, l’INPS eroga un beneficio economico di 500 euro al mese, che viene accreditato tramite bonifico bancario.

A tal proposito, ti segnalo che con la circolare INPS n. 148 del 15 gennaio 2025, con la quale vengono presentate le novità relative al SFL per l’anno in corso (tra cui l’aumento del benefico economico), sono indicate anche le tempistiche di pagamento.

In particolare, viene precisato che i pagamenti relativi alle nuove domande di SFL e le mensilità di rinnovo delle domande SFL in corso di erogazione di competenza del mese di gennaio 2025, verranno effettuati in data 27 gennaio e ciò dovrebbe valere anche per i mesi successive (quindi teoricamente il pagamento dovrebbe essere accreditato il 27 di ogni mese).

Infine, ti sarà utile sapere che l’importo viene erogato durante tutta la durata del corso o di altra attività lavorativa per un massimo di 12 mesi, con la possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi se al termine delle prime 12 mensilità risulta la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Chiarito questo, vediamo come procedere.

Come vedere i pagamenti SFL INPS

La prima soluzione per vedere i pagamenti SFL INPS che puoi prendere in considerazione è quella di accedere al tuo conto corrente online, poiché, come ti ho accennato nelle righe precedenti di questa guida, il bonus viene accreditato tramite bonifico bancario.

In tal caso, tutto quello che devi fare è collegarti al sito ufficiale della tua banca o avviare l’app per smartphone e tablet e accedere al tuo conto, così come trovi spiegato nella mia guida su come accedere al conto corrente online.

Fatto ciò, individua la sezione relativa alle ultime transazioni e verifica se è il bonus SFL ti è stato correttamente accreditato: puoi facilmente individuarlo poiché nella causale del bonifico è chiaramente specificato che si tratta di un pagamento erogato dall’INPS.

Se non è disponibile alcun pagamento, puoi fare ulteriori verifiche accedendo al tuo fascicolo previdenziale INPS. In tal caso, collegati al sito ufficiale dell’ente, premi sulla voce Accedi, in alto a destra, e seleziona la modalità d’accesso che preferisci tra SPID, CIE e CNS. Per la procedura dettagliata, puoi fare riferimento al mio tutorial su come entrare nel sito INPS.

Fatto ciò, fai clic sulla voce Sostegni, Sussidi e Indennità collocata nel menu in alto, seleziona l’opzione Fascicolo previdenziale del cittadino dal menu apertosi (o collegati direttamente a questa pagina) e clicca sul pulsante Utilizza lo strumento.

Nella nuova schermata visualizzata, seleziona l’opzione Prestazioni nella barra laterale a sinistra e poi accedi alla sezione Pagamenti premendo sull’apposita voce, per visualizzare tutti i pagamenti INPS.

Se anche così facendo non risulta alcun pagamento, ti consiglio di verificare lo stato della tua domanda SFL. In tal caso, collegati a questa pagina del sito INPS, clicca sul pulsante Utilizza il servizio per due volte consecutive (assicurandoti di selezionare l’opzione relativa ai cittadini) e, se necessario, effettua nuovamente l’accesso.

A questo punto, premi sulla voce Accedi alla domanda visibile nel box Gestione della domanda SFL e, nella nuova pagina apertasi, puoi visualizzare la tabella Lista domande con tutte le tue domande.

Così facendo, oltre agli estremi della tua domanda SFL (Data presentazione, Protocollo INPS, Stato domanda ecc.), puoi visualizzare la tabella Dettagli esiti con le mensilità relative al bonus SFL e i vari dettagli, compresa la data di trasmissione e l’importo disposto.

Se preferisci procedere da smartphone o tablet, devi sapere che tramite l’app INPS Mobile per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi, per i device senza servizi Google) e iPhone/iPad, almeno nel momento in cui scrivo questa guida, non è possibile vedere i pagamenti INPS e verificare lo stato della domanda SFL.

Anche in questo caso, dunque, dovrai collegarti al sito ufficiale dell’INPS utilizzando il browser installato sul tuo dispositivo (es. Chrome su Android e Safari su iPhone/iPad) e seguire le indicazioni che ti ho appena fornito per procedere da computer.