Se ti stai interessando al mondo delle criptovalute, avrai sicuramente notato che ci sono vari modi per gestire i tuoi averi. Ci sono gli exchange, gli hardware wallet e anche i wallet software dove puoi, più o meno tranquillamente, lasciare le tue crypto fino al momento di venderle.

Tra questi, uno di quelli più utilizzati da utenti di tutto il mondo è sicuramente MetaMask. Gratuito, facile da usare, efficiente e sicuro (entro i limiti di quello che sappiamo attualmente), è riuscito a ritagliarsi uno spazio principale sulla scena, tanto che risulta quasi indispensabile se si ha una gestione delle criptovalute più ad ampio spettro.

Adesso che anche tu hai deciso di usarlo, ti sei però trovato di fronte a un importante quesito, ovvero: come prelevare da MetaMask? Ebbene, qui di seguito ho intenzione di mostrarti come ritirare i tuoi soldi da questo wallet per spostarli altrove, ovunque tu voglia metterli. Quindi, non perdiamo altro tempo e gettiamoci nella mischia.

Indice

Come prelevare da MetaMask a Binance

La prima procedura che ho intenzione di mostrarti e quella per ritirare le tue crypto e spostarle su Binance, uno dei più importanti exchange al mondo.

La prima cosa da fare è aprire Binance. Una volta nella Home, indipendentemente che tu stia utilizzando la versione Web o l'app (Android/iOS/iPadOS), premi il pulsante Deposita. Da qui scegli l'opzione di deposito delle criptovalute, poi cerca la moneta che vuoi trasferire dall'elenco o usando la barra di ricerca.

Una volta trovata la moneta e selezionata, ti verrà chiesto quale rete vuoi usare per il trasferimento. Fa qualche differenza? Eccome! Se tu trasferirai i tuoi fondi da una rete (per esempio) Ethereum alla BSC, perderai completamente i tuoi averi.

Sì, ma come faccio a capire se sto usando la rete giusta? Per fare questo devi aprire MetaMask, poi guarda cos'è scritto nel menu a tendina in alto. Questo menu è quello per scegliere il wallet da visualizzare, il quale si trova su una blockchain a sé stante.

Per farti capire meglio, quando apri un wallet MetaMask è come se ne stessi aprendo infiniti, uno per ogni blockchain gestita da questo wallet. I token che compri sulla rete Ethereum (per esempio), possono essere scambiati con altri wallet sulla stessa rete, ma non su altre.

Quindi, se apri MetaMask e visualizzi i tuoi averi, guarda la chain in alto e scegli quella quando ti viene richiesto su Binance. Se non la trovi, non puoi trasferire i fondi. Se sbagli chain di destinazione, i tuoi averi finiranno su un wallet che non li supporta, quindi andranno perduti.

Ora, ritornando a noi, una volta selezionata la rete per il trasferimento su Binance, ti verrà mostrato l'indirizzo per depositare solo e soltanto quella moneta tramite quella rete. Se proverai a mandare altre monete, le perderai per sempre.

A questo punto, una volta ottenuto l'indirizzo, copialo. Da qui vai su MetaMask (sia da estensione per il browser che da app per Android e iOS/iPadOS non fa differenza), premi il pulsante Invia (Send se usi l'app) e poi incolla l'indirizzo in questione nella barra che trovi qui. Dopo un breve caricamento, ti verrà mostrata l'interfaccia per decidere quanti dei tuoi averi trasferire e con un'anteprima del costo del gas (le commissioni per l'operazione).

Una volta inserito l'importo, premi il pulsante Avanti (Next su app) poi conferma l'operazione. Se non funziona, probabilmente non hai abbastanza soldi per pagare le commissioni. Se viene approvata, dopo un tempo variabile tra qualche secondo e qualche ora riceverai i tuoi fondi. Per sapere in dettaglio come funziona MetaMask o come collegare MetaMask a Binance, ti lascio alla mia guida sul tema.

Ci tengo a sottolineare che, sebbene con qualche leggera modifica dovuta a una differente interfaccia, la procedura appena illustrata è valida un po' per qualunque altro exchange, come Crypto.com, KuCoin o Young Platform.

Come prelevare soldi da MetaMask

Se desideri prelevare soldi da MetaMask, sappi che devo darti una brutta notizia. Non è possibile prelevare direttamente valuta fiat (Euro, Dollaro, Yen o qualunque altra) da questi wallet, ma ci sono delle altre strade per ottenere (più o meno) la stessa cosa.

Quello che i wallet possono gestire sono le criptovalute che ricopiano il valore del Dollaro e dell'Euro chiamate stablecoin, quindi puoi tecnicamente trasformare i tuoi averi in questa valuta e prelevarla. Per farlo è davvero semplicissimo, non devi nemmeno uscire da MetaMask.

Iniziando dalla versione per browser, la prima cosa da fare è aprire il tuo wallet poi premere il pulsante Scambia che trovi nella Home. Da qui seleziona la valuta di partenza nella posizione superiore e quella di destinazione in quella inferiore, poi premi il pulsante Verifica scambio.

Naturalmente, alla posizione inferiore, dovrai inserire una stablecoin quale USDC, USDT, DAI, EUROC o qualunque altra di tuo interesse. Una volta predisposto tutto e verificato il tasso di scambio (oltre che il prezzo del gas di cui ho già parlato), potrai approvare la conversione e ti ritroverai con delle monete che sono in tutto e per tutto comparabili al dollaro (infatti hanno il valore di 1 a 1), ma non potrai mandarli al tuo conto bancario (per esempio).

Se invece operi da smartphone, la procedura è praticamente identica ma le diciture sono tutte in inglese. Nella Home troverai infatti il pulsante Swap (ovvero scambia), lo stesso menu per scegliere la moneta di partenza e quella di destinazione, ma dovrai premere il pulsante Get quotes invece di verifica quote e confermare la transazione con uno swipe.

Da qui, dovrai necessariamente appoggiarti a un exchange per mandare tali averi sul conto (come mostrato nel capitolo precedente), oppure venderli in modalità Peer-to-peer (ovvero uno scambio tra privati), con tutti i rischi che conseguono a questo tipo di transazione.

Come prelevare euro da MetaMask

Se desideri sapere come prelevare denaro da MetaMask, vale lo stesso discorso fatto per il capitolo precedente. Non puoi prelevare euro, ma puoi prelevare stablecoin che ricopiano il valore dell'Euro come EUROC o EURST, per poi inviarli all'exchange e trasformarli in moneta sonante.

I wallet non sono stati creati per gestire la valuta fiat e non possono in alcun modo interfacciarsi con le banche, quindi non ci sono soluzioni di questo tipo. Gli exchange sono l'unico vero modo per trasformare le crypto in moneta reale che sia sicuro e/o legale, quindi ti sconsiglio di cercare soluzioni alternative e rischiose in merito.