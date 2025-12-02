Migliori marche robot lavapavimenti (dicembre 2025)

Tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e ritrovarsi con i pavimenti da pulire non è esattamente il massimo della vita, vero? Se anche tu sei stanco di passare l'aspirapolvere e lo straccio ogni due giorni, sappi che la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni: i moderni robot lavapavimenti sono diventati veri e propri alleati domestici, capaci di aspirare, lavare e persino asciugare i pavimenti in totale autonomia mentre tu ti godi il meritato riposo sul divano. Ecco perché sempre più persone si affidano a questi dispositivi intelligenti, e probabilmente stai cercando di capire quali siano le migliori marche robot lavapavimenti per fare un acquisto azzeccato.

Il mercato, bisogna ammetterlo, può risultare un po' caotico: Dreame, Roborock, Ecovacs, iRobot, Xiaomi… i nomi si moltiplicano e ognuno promette prestazioni straordinarie. Come orientarsi in questa giungla di sigle, tecnologie e fasce di prezzo? In questa guida ho raccolto tutto quello che ti serve sapere: partirò dalle caratteristiche tecniche fondamentali da valutare prima dell'acquisto, per poi passare in rassegna i principali brand presenti sul mercato italiano, analizzandone storia, punti di forza e modelli di punta. Ti spiegherò anche le differenze sostanziali tra i marchi occidentali storici e quelli cinesi che negli ultimi anni hanno letteralmente rivoluzionato il settore.

Che tu abbia un budget contenuto o sia disposto a investire in un modello top di gamma, troverai sicuramente le informazioni giuste per orientarti. Prenditi qualche minuto per leggere questa guida con calma: alla fine saprai esattamente quale robot lavapavimenti fa al caso tuo e potrai finalmente dire addio alle ore spese a pulire i pavimenti. Buona lettura!

Migliori marche robot lavapavimenti

Il Vexilar W9, un robot aspirapolvere e lavapavimenti, rappresenta una soluzione all'avanguardia per la pulizia domestica. Dotato di navigazione laser a 360°, questo dispositivo utilizza la tecnologia LiDAR per mappare l'ambiente in soli 15 minuti, garantendo un percorso ottimale e l'evitamento preciso degli ostacoli. La sua capacità di memorizzare fino a 5 mappe lo rende ideale per abitazioni su più piani, permettendoti di impostare zone vietate o muri virtuali tramite l'app dedicata.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Vexilar W9 è la sua potente aspirazione da 7,000Pa, che combinata con tre livelli di controllo dell'acqua, assicura una pulizia profonda ed efficace su qualsiasi superficie. Che si tratti di pavimenti duri o tappeti, il W9 adatta automaticamente la sua potenza per rimuovere polvere, peli e sporco con facilità. Inoltre, grazie alla funzione di pulizia su misura, puoi personalizzare i parametri di pulizia per ogni stanza, definendo l'ordine e le modalità operative direttamente dall'applicazione.

L'autonomia di 2,5 ore del Vexilar W9 è notevole: quando la batteria scende sotto il 15%, il robot torna automaticamente alla base per ricaricarsi fino all'80% prima di riprendere il lavoro interrotto. Questo sistema intelligente assicura che il tuo spazio sia sempre pulito senza interruzioni indesiderate. È importante posizionare la base di ricarica in un'area spaziosa, con almeno un metro libero ai lati e due metri davanti, per garantire un ritorno agevole del robot.

Un altro aspetto distintivo è il controllo vocale smart, compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri, che ti consente di avviare la pulizia semplicemente usando la tua voce. Per chi preferisce un approccio più tradizionale, è disponibile anche un telecomando indipendente. Questa flessibilità nel controllo rende il Vexilar W9 estremamente user-friendly.

Durante le ore notturne, la modalità "Non disturbare" si rivela particolarmente utile, disattivando voci e luci per garantire un ambiente tranquillo mentre il robot continua a lavorare silenziosamente, emettendo solo 50 decibel. Questo lo rende perfetto per famiglie con bambini piccoli o persone sensibili al rumore.

Sebbene il Vexilar W9 offra numerose funzionalità avanzate, è essenziale considerare alcuni aspetti pratici, come la necessità di una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz per il corretto funzionamento dell'app. Tuttavia, una volta superati questi piccoli accorgimenti tecnici, il Vexilar W9 si dimostra un alleato insostituibile nella gestione quotidiana della pulizia domestica, combinando efficienza, innovazione e semplicità d'uso in un unico dispositivo.

NARWAL Freo X Ultra

Il NARWAL Freo X Ultra si presenta come un innovativo robot lavapavimenti e aspirapolvere, combinando funzionalità avanzate in un unico dispositivo. La sua capacità di eseguire contemporaneamente operazioni di aspirazione e lavaggio lo rende un alleato indispensabile per chi desidera mantenere i pavimenti sempre puliti senza sforzo. Grazie alla tecnologia AI DirtSense, il Freo X Ultra è in grado di rilevare la presenza di sporco e continuare a pulire finché le superfici non risultano perfettamente immacolate.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Freo X Ultra è la sua potenza di aspirazione di 8.200 Pa, che garantisce una pulizia profonda su qualsiasi tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. Questo livello di aspirazione consente di rimuovere efficacemente trucioli, peli di animali, cereali e polvere, offrendo risultati eccezionali anche nelle situazioni più difficili.

La spazzola Zero-Grovigli rappresenta un'altra innovazione significativa. Progettata con un design conico e montata su un braccio flottante, questa spazzola evita l'aggrovigliamento dei capelli e dei peli degli animali domestici, trasferendoli direttamente nel sacchetto per la polvere. Questa caratteristica è certificata da SGS e TÜV, confermando un tasso di aggrovigliamento dello 0% e una rimozione immediata del 99,5% dei capelli.

La stazione base tutto-in-uno è un altro punto forte del Freo X Ultra. Essa gestisce autonomamente la manutenzione del robot, lavando, asciugando e riempiendo i panni con detergente e acqua. Inoltre, offre un sistema di compressione della polvere che permette fino a sette settimane di utilizzo senza necessità di svuotare il contenitore, riducendo al minimo il rumore e il disordine associati allo smaltimento della polvere.

Grazie alla navigazione LiDAR e ai sensori laser, il Freo X Ultra è in grado di evitare ostacoli con precisione millimetrica, garantendo una pulizia accurata fino ai bordi delle stanze. La tecnologia EdgeSwing assicura che nessun angolo venga trascurato, mentre la mappatura intelligente consente al robot di adattarsi a diversi ambienti domestici.

LEFANT M1

Il LEFANT M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura è un prodotto altamente tecnologico e innovativo, che promette di rivoluzionare il modo in cui puliamo la nostra casa. Questo robot aspirapolvere non solo aspira, ma anche lava i pavimenti, offrendo una soluzione completa per la pulizia domestica.

Uno dei punti di forza del LEFANT M1 è la sua navigazione LDS e l'algoritmo SLAM. Grazie a questa tecnologia avanzata, il robot è in grado di scansionare e mappare la stanza, pianificando in modo accurato la pulizia dell'intera casa. Il posizionamento preciso permette al robot di raggiungere ogni angolo della stanza, garantendo una pulizia completa ed efficace.

Il LEFANT M1 offre molteplici modalità di pulizia, tra cui temporizzazione, area selezionata, punto fisso e zona vietata virtuale. Puoi facilmente programmare l'area e la posizione da pulire direttamente dal tuo smartphone, evitando aree riservate come aree giochi per bambini o servizi igienici.

La potenza di aspirazione di 4000 Pa garantisce un'aspirazione efficace su diversi tipi di detriti. Inoltre, il robot è dotato di un serbatoio dell'acqua da 160 ml e di un secchio per la raccolta della polvere da 520 ml, permettendoti di pulire ampie superfici senza dover svuotare frequentemente il contenitore.

Nonostante le sue prestazioni elevate, il LEFANT M1 ha un corpo compatto, con una larghezza di soli 32 cm. Questo lo rende ideale per pulire ambienti stretti e piccoli spazi tra letti, divani e angoli.

Il robot aspirapolvere può essere facilmente controllato tramite l'app intelligente o i comandi vocali utilizzando Alexa o Google Home. L'app Lefant ti permette di monitorare il percorso di pulizia, programmare i piani di pulizia, regolare i livelli di aspirazione, modificare le modalità di pulizia e molto altro ancora.

Infine, il LEFANT M1 è dotato di una batteria a bassa attenuazione. La batteria al fosfato di ferro da 4000 mAh può coprire un'area di pulizia massima di 200 metri quadrati o fornire 150 minuti di tempo di pulizia quando è completamente carica. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%, il robot aspirapolvere si ricarica automaticamente, garantendo sempre la massima efficienza.

Tapo RV30 Max Plus

Il Tapo RV30 Max Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che si distingue per la sua potenza di aspirazione ultra-potente di 5300Pa. Questa caratteristica permette al dispositivo di rimuovere efficacemente detriti e polvere nascosta, anche nei tappeti più spessi, garantendo una pulizia profonda e accurata. Il design rotondo e compatto, con dimensioni di 33 x 33 x 10 cm, consente al robot di muoversi agilmente negli spazi domestici, raggiungendo anche gli angoli più difficili.

Una delle caratteristiche più innovative del Tapo RV30 Max Plus è il suo contenitore di svuotamento automatico da 3 litri, che riduce significativamente la necessità di interventi manuali. Questo sistema ti permette di godere di fino a due mesi di pulizia continua senza dover svuotare il cassetto di raccolta. Inoltre, il doppio sistema di navigazione LiDAR + IMU assicura una mappatura precisa della tua casa in pochi minuti, evitando omissioni e ripetizioni durante la pulizia, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie alla tecnologia Tapo IQ+ Smart Cleaning, il robot è dotato di sensori e algoritmi avanzati che ottimizzano le operazioni di pulizia. Puoi personalizzare le sessioni di pulizia unendo o separando le aree, impostando programmi specifici per ogni stanza. Inoltre, il dispositivo supporta fino a quattro mappe multi-piano, permettendoti di gestire facilmente la pulizia su diversi livelli della tua abitazione.

Un altro aspetto degno di nota è l'evitamento dei tappeti in modalità lavaggio, che previene danni accidentali alle superfici tessili. La funzione di ricarica automatica garantisce che il robot ritorni alla base quando la batteria è scarica, riprendendo poi il lavoro dal punto in cui era stato interrotto.

Il controllo vocale e remoto è reso possibile grazie all'integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant, offrendo un'esperienza d'uso ancora più comoda e intuitiva. Tuttavia, va notato che, sebbene il robot sia estremamente efficace nella pulizia quotidiana, potrebbe incontrare difficoltà con lo sporco particolarmente ostinato o incrostato.

Come scegliere un robot aspira e lava

Prima di procedere all'acquisto di un robot lavapavimenti, è molto importante comprendere quali caratteristiche valutare per fare la scelta giusta. Il mercato offre una vastissima gamma di modelli con funzionalità, prestazioni e prezzi molto diversi tra loro, e orientarsi può sembrare complicato.

Nei prossimi sottocapitoli ti guiderò attraverso tutti gli aspetti tecnici da considerare, dall'analisi del tuo ambiente domestico fino alle funzionalità smart più avanzate, così da aiutarti ad individuare il robot perfetto per le tue necessità specifiche.

Capisci il tuo ambiente

Il primo passo fondamentale per scegliere il robot lavapavimenti giusto è analizzare attentamente le caratteristiche della tua abitazione. La tipologia di pavimento presente in casa influisce enormemente sulle prestazioni del dispositivo: i robot lavorano in maniera eccellente su superfici dure come piastrelle, gres porcellanato e parquet mentre su moquette a pelo lungo necessitano di modelli con potenza elevata e spazzole specifiche.

Se possiedi un pavimento in laminato o parquet delicato, dovrai prestare particolare attenzione ai sistemi di regolazione automatica dell'acqua, che proteggono il legno da eccessive quantità di liquido.

Un altro fattore determinante riguarda la presenza di animali domestici. Se hai cani o gatti che perdono pelo, ti consiglio di orientarti verso robot dotati di rulli in gomma con sistema anti-intasamento e filtri HEPA, capaci di trattenere anche le particelle più sottili e gli allergeni.

Considera, inoltre, il tipo di sporcizia con cui il robot dovrà confrontarsi quotidianamente: la polvere leggera richiede meno potenza rispetto a fango, sabbia o detriti più pesanti provenienti dall'ingresso, che potrebbero necessitare di moci più robusti o addirittura di una pulizia manuale preliminare.

Prezzo: come orientarsi

Comprendere le fasce di prezzo ti aiuterà a stabilire aspettative realistiche sulle funzionalità che puoi ottenere. La fascia entry-level, che si colloca generalmente sotto i 250-350 euro, offre dispositivi adatti alla pulizia quotidiana su pavimenti duri, con mappatura basilare della casa e raramente sistemi di lavaggio avanzati. Questi robot sono un'ottima scelta per chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia o ha esigenze di pulizia non particolarmente complesse.

Salendo alla fascia media, compresa tra i 350 e i 600 euro, troverai robot con mappatura più precisa, maggiore potenza di aspirazione e funzioni combo decisamente migliori, come moci vibranti o rotanti che garantiscono una pulizia più profonda. Questi sono spesso il miglior compromesso tra prestazioni e investimento economico.

Infine, la fascia premium, che supera i 600-1000 euro, include i dispositivi più sofisticati del mercato: robot con sistema roller mop per un lavaggio professionale, basi di ricarica con svuotamento automatico della polvere e lavaggio dei panni, mappatura laser avanzata e strumenti specifici per chi possiede animali domestici.

Prima di investire cifre importanti, però, ti consiglio sempre di consultare test indipendenti e recensioni approfondite per verificare che le prestazioni giustifichino effettivamente la spesa.

Sistema di navigazione e mappatura

Il sistema di navigazione è senza alcuna ombra di dubbio la caratteristica più importante da valutare in un robot lavapavimenti. Se il dispositivo non sa dove andare o si muove in modo casuale, la qualità della pulizia ne risentirà inevitabilmente, indipendentemente dalla potenza di aspirazione o dal sistema di lavaggio.

La navigazione casuale, detta anche inerziale, è presente nei modelli più economici: il robot si muove senza una logica precisa, cambiando direzione solo quando incontra un ostacolo. Questo sistema è sconsigliato a meno che tu non abbia un budget estremamente limitato (sotto i 150 euro) poiché comporta tempi di pulizia molto più lunghi e una copertura spesso incompleta degli ambienti.

La navigazione laser LiDAR è oggi lo standard minimo consigliato. Riconoscibile dalla caratteristica “torretta” posizionata sulla parte superiore del robot, è in grado di creare una mappa precisa della casa e permette al dispositivo di navigare in modo ordinato ed efficiente, funzionando perfettamente anche in condizioni di scarsa illuminazione o al buio completo.

La navigazione visiva VSLAM, basata su telecamere, offre anch'essa un'elevata precisione, ma può soffrire in ambienti poco illuminati. Molti modelli di fascia alta combinano entrambe le tecnologie, utilizzando il laser per la mappatura e le telecamere per il riconoscimento degli oggetti.

Sistema di lavaggio

Non tutti i robot “lavano” i pavimenti allo stesso modo e la differenza tra le varie tecnologie può essere sostanziale. Prima dell'acquisto, chiediti se desideri semplicemente una passata superficiale per rimuovere la polvere oppure una pulizia vera e propria capace di eliminare anche le macchie più ostinate.

Il panno statico risulta essere la soluzione più semplice: il robot trascina un panno umido sul pavimento, rimuovendo la polvere superficiale ma senza la capacità di affrontare macchie secche o sporco incrostato. Il panno vibrante, detto anche sonico, compie migliaia di vibrazioni al minuto strofinando attivamente il pavimento e garantendo risultati nettamente superiori rispetto al panno statico. Questa tecnologia è adottata, tra gli altri, dai robot Roborock.

I moci rotanti, chiamati anche spinning mops, utilizzano due dischi che ruotano esercitando pressione sul pavimento: attualmente rappresentano la soluzione più efficace per rimuovere macchie ostinate e sono presenti nei modelli Dreame ed Ecovacs di fascia alta.

Un aspetto fondamentale da considerare riguarda la presenza di tappeti in casa. Cerca un robot dotato di funzione di sollevamento automatico dei panni quando rileva una superficie tessile: in questo modo eviterai di bagnare i tappeti o di causare blocchi durante la pulizia.

Potenza di aspirazione

La potenza di aspirazione si misura in Pascal (Pa) e indica la forza con cui il robot è in grado di raccogliere polvere e detriti dal pavimento. Comprendere questi valori ti aiuterà a scegliere un modello adeguato alle tue esigenze specifiche.

Per un utilizzo su pavimenti duri e per la raccolta della polvere quotidiana, una potenza compresa tra 2500 e 3000 Pa è generalmente sufficiente e rappresenta il minimo sindacale per ottenere risultati soddisfacenti. Se invece possiedi tappeti o animali domestici che perdono pelo, ti consiglio di orientarti verso modelli con una potenza tra 4000 e 6000 Pa, necessaria per aspirare efficacemente dalle fibre tessili.

I modelli top di gamma raggiungono potenze comprese tra 7000 e 10.000 Pa o superiori: è utile per aspirare detriti pesanti dai tappeti a pelo lungo o in situazioni di sporco particolarmente intenso. Tieni presente che la potenza dichiarata non è sempre indicativa delle prestazioni reali, quindi è sempre consigliabile consultare test comparativi indipendenti.

Stazione di ricarica e autonomia

Le moderne stazioni di ricarica non servono più soltanto a ricaricare la batteria del robot: i modelli più evoluti offrono funzionalità avanzate che possono fare un'enorme differenza nella tua esperienza quotidiana. Esistono sostanzialmente tre livelli tra cui scegliere.

La base con sola ricarica richiede di svuotare manualmente il serbatoio della polvere del robot ogni uno o due giorni, a seconda dell'intensità di utilizzo e delle dimensioni della casa. Le basi con svuotamento automatico della polvere aspirano lo sporco dal robot trasferendolo in un contenitore più capiente, permettendoti di dimenticarti della manutenzione per 30-60 giorni: questa funzionalità è fortemente consigliata per chi desidera la massima autonomia.

Infine, le basi all-in-one (spesso denominate Omni o Ultra) sono il massimo del comfort, davvero. Svuotano automaticamente la polvere, riempiono il serbatoio dell'acqua del robot, lavano i moci sporchi e li asciugano con aria calda per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Sono però decisamente più ingombranti e costose, ma eliminano quasi completamente la necessità di intervento manuale.

Capacità dei serbatoi

Per i robot lavapavimenti è fondamentale valutare attentamente due aspetti distintivi: il sistema di erogazione dell'acqua e la tipologia di panni utilizzati. I panni rotanti risultano decisamente più efficienti rispetto a quelli fissi, garantendo una pulizia più profonda e risultati migliori su ogni tipo di superficie. Alcuni modelli avanzati sono in grado di regolare automaticamente la quantità d'acqua erogata in base al tipo di pavimento rilevato, proteggendo così superfici delicate come legno e parquet da potenziali danni causati da eccessi di liquido.

La presenza di serbatoi separati per acqua pulita e acqua sporca è un vantaggio importante da tenere in considerazione, poiché garantisce che il robot utilizzi sempre acqua fresca durante il lavaggio. Particolarmente interessanti sono inoltre i sistemi di erogazione che utilizzano acqua calda, fino a 75 °C. Tale caratteristica permette di igienizzare efficacemente i pavimenti e di rimuovere con maggiore facilità macchie ostinate e residui di grasso.

Riconoscimento ostacoli

I modelli più avanzati sono dotati di telecamere frontali o scanner 3D che permettono di riconoscere ed evitare oggetti bassi che il sensore laser non riesce a individuare. Così facendo, sono in grado di identificare cavi elettrici, calzini, scarpe, giocattoli e persino i “ricordini” lasciati dagli animali domestici, evitando incidenti spiacevoli che potrebbero compromettere la pulizia o danneggiare il robot stesso.

Se la tua casa tende a essere spesso disordinata o se hai bambini piccoli che lasciano oggetti sul pavimento, questa funzionalità può rivelarsi davvero un salvavita. I sistemi più sofisticati sono in grado di riconoscere centinaia di oggetti diversi e di modificare il percorso di conseguenza, garantendo una pulizia efficace anche in ambienti non perfettamente liberi.

Rumorosità

La rumorosità di un robot lavapavimenti viene espressa in decibel (dB) e indica il livello di rumore prodotto durante il funzionamento. Per i dispositivi programmabili e controllabili da remoto, che possono essere attivati quando non c'è nessuno in casa, questo parametro potrebbe risultare meno rilevante nella scelta finale.

Diventa invece un fattore importante per quei robot che necessitano dell'intervento diretto dell'utente per avviare la pulizia oppure se prevedi di utilizzare il dispositivo mentre sei presente in casa. Un'elevata rumorosità potrebbe distrarti o disturbarti mentre svolgi altre attività quotidiane, come lavorare da casa, leggere un libro o parlare al telefono.

Per evitare questi inconvenienti, assicurati che il robot che intendi acquistare non superi i 65 dB di rumorosità. Attualmente, i modelli più silenziosi sul mercato raggiungono livelli intorno ai 50 dB, paragonabili al rumore di una conversazione normale, e risultano quindi adatti anche all'utilizzo in presenza di persone.

App e compatibilità

La quasi totalità dei robot lavapavimenti moderni si controlla tramite applicazioni per smartphone, che permettono di programmare le sessioni di pulizia, visualizzare le mappe della casa, impostare zone vietate e monitorare lo stato del dispositivo anche quando sei fuori casa. Assicurati che il modello che intendi acquistare supporti un'app ben sviluppata e regolarmente aggiornata dal produttore.

Un altro aspetto da considerare riguarda la compatibilità con gli assistenti vocali: la possibilità di controllare il robot tramite Alexa, Google Home o Siri aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendoti di avviare o interrompere la pulizia con un semplice comando vocale. Prima dell'acquisto, ti suggerisco di verificare che il modello scelto sia compatibile con l'ecosistema smart home già presente nella tua abitazione.

Altri suggerimenti

Prima di finalizzare l'acquisto, ti consiglio di misurare lo spazio disponibile sotto i tuoi mobili, divani e letti. Se il robot è troppo alto, spesso a causa della torretta laser posizionata sulla parte superiore, non riuscirà a passare sotto questi arredi, lasciando zone non pulite. Orientati verso modelli con profilo ribassato se hai molti mobili bassi in casa.

Scegli preferibilmente marchi noti e affermati sul mercato: questo ti garantirà di trovare facilmente spazzole di ricambio, filtri e accessori anche a distanza di anni dall'acquisto. Prima di decidere, leggi attentamente le recensioni dell'applicazione associata al robot: un ottimo dispositivo abbinato a un'app che si blocca continuamente o presenta bug frequenti può trasformare l'esperienza d'uso in una fonte di frustrazione.

Infine, valuta se hai esigenze particolari che richiedono funzionalità specifiche: filtri HEPA anti-allergeni per chi soffre di allergie, regolazione automatica della potenza per pavimenti delicati, riconoscimento intelligente dello sporco per zone particolarmente trafficate oppure il sollevamento automatico del panno quando il robot passa su moquette e tappeti, così da evitare di bagnarli.

Migliori marche robot aspirapolvere lavapavimenti

Dopo aver compreso quali caratteristiche tecniche valutare, è arrivato il momento di scoprire le migliori marche di robot lavapavimenti attualmente disponibili sul mercato.

Nei prossimi sottocapitoli ti presenterò i brand più affidabili e innovativi, analizzando per ciascuno la storia aziendale, le tecnologie più interessanti e i modelli di punta. Questa panoramica ti aiuterà a orientarti tra le numerose proposte e a individuare il marchio più adatto alle tue esigenze specifiche.

Dreame

Dreame Technology è un'azienda cinese specializzata nella produzione di dispositivi intelligenti per la pulizia domestica, con una particolare eccellenza nel segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Fondata nel 2015 come progetto di ricerca e sviluppo e registrata ufficialmente come azienda nel 2017, Dreame nasce con la missione di applicare tecnologie avanzate come motori ad alta velocità, visione artificiale e algoritmi SLAM agli elettrodomestici per migliorare la qualità della vita quotidiana. L'azienda ha sede principale a Suzhou e opera oggi su scala mondiale, con centri di ricerca a Shanghai e hub per il business internazionale a Shenzhen.

I robot lavapavimenti Dreame si distinguono per una combinazione di prestazioni elevate e tecnologie intelligenti. I modelli di fascia alta raggiungono potenze di aspirazione fino a 22.000 Pa e offrono il lavaggio con acqua calda fino a 85-100 °C, capace di sciogliere efficacemente sporco ostinato, grasso e macchie secche.

Il sistema di autopulizia utilizza acqua calda a 90-100 °C con immersione e rotazione del rullo, seguito da un'asciugatura rapida con aria calda a 90 °C che previene muffe e odori sgradevoli.

Tra le caratteristiche distintive troviamo il design ultra piatto che permette di raggiungere spazi difficili sotto mobili e divani, sensori RGB per il rilevamento automatico dello sporco e in alcuni modelli un braccio robotico estensibile che raggiunge angoli e bordi.

Attraverso l'app Dreamehome è possibile visualizzare mappe multipiano, personalizzare le modalità di pulizia e attivare comandi vocali.

Roborock

Un altro brand molto conosciuto è Roborock. È stato fondato nel 2014 a Pechino da Chang Jing, un ingegnere che aveva lavorato in precedenza presso colossi tecnologici come Microsoft, Tencent e Baidu.

Con un investimento iniziale modesto di circa 30.000 dollari, Chang ha deciso di applicare l'intelligenza artificiale al settore della pulizia domestica. L'azienda ha ricevuto il primo investimento da Xiaomi nel 2014, entrando nell'ecosistema del gigante tecnologico cinese, una partnership determinante per la crescita iniziale. Nel 2020, Roborock si è quotata in borsa sul STAR Market di Shanghai, raggiungendo una capitalizzazione di quasi 6 miliardi di dollari.

Si è affermata come leader mondiale nella produzione di robot aspirapolvere e lavapavimenti, con più di 13 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Il primo robot aspirapolvere fu lanciato nel 2016 sotto il marchio Xiaomi Mi Home mentre nel 2017 l'azienda presentò il Roborock S5, il primo modello a marchio proprio con funzione combinata di aspirazione e lavaggio dei pavimenti.

Le soluzioni offerte dall'azienda si basano su diverse innovazioni tecnologiche: la navigazione laser LiDAR PreciSense per mappe dettagliate, telecamere RGB con scansione 3D per il riconoscimento degli oggetti tramite intelligenza artificiale e sistemi di lavaggio evoluti.

I modelli più recenti integrano anche la tecnologia a vapore per una pulizia igienizzante e raggiungono potenze di aspirazione di 20.000 Pa.

Ecovacs

Ecovacs Robotics è un'azienda tecnologica cinese fondata nel 1998 da Qian Dongqi, con sede a Suzhou. Inizialmente operava come TEK Electrical Company, fornitore di componenti per aspirapolvere di altre marche, ma nel 2006 si è trasformata in produttore indipendente di robot per la pulizia domestica.

Nel 2007 ha introdotto la serie Deebot, i suoi robot per la pulizia dei pavimenti. L'espansione internazionale è iniziata tra il 2012 e il 2014 con l'apertura di uffici negli Stati Uniti, Germania e Giappone. Dal punto di vista finanziario, l'azienda ha raggiunto una capitalizzazione di circa 6,38 miliardi di dollari nel 2023.

I Deebot sono il core business di Ecovacs e sono robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 che combinano aspirazione e lavaggio attraverso sistemi intelligenti e automatizzati. I modelli moderni includono mappatura AI con navigazione LiDAR per creare mappe precise della casa, sensori avanzati per evitare gli ostacoli in tempo reale e la tecnologia OZMO ROLLER con rotazione ad alta velocità e pressione per rimuovere macchie ostinate.

Numerosi modelli includono basi con svuotamento automatico della polvere e fornitura di acqua pulita ai panni. Il controllo avviene tramite l'app Ecovacs Home per personalizzare orari, modalità di pulizia e creare zone vietate, con compatibilità Google Assistant per i comandi vocali.

Narwal

Un'altra azienda specializzata nella produzione di robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligenti è Narwal. È nota per le sue innovative tecnologie di pulizia autonoma.

Si posiziona come leader nel settore della pulizia domestica intelligente, enfatizzando l'automazione, l'igiene e la semplicità d'uso. Narwal ha sviluppato diverse tecnologie brevettate che la distinguono nel mercato: il sistema DualFlow anti-groviglio che combina più spazzole per ridurre i blocchi causati da peli e capelli, la funzione CarpetFocus che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione del 182% quando incontra un tappeto e il sistema NarMind Pro AI con due telecamere RGB che riconoscono oltre 200 tipi di oggetti permettendo al robot di evitare ostacoli con precisione millimetrica.

Uno dei punti di forza di Narwal è la stazione di base intelligente che automatizza completamente la manutenzione: gestisce il lavaggio del mop con acqua calda, il dosaggio del detergente, lo svuotamento automatico della polvere fino a 120 giorni, l'asciugatura con aria calda e la pulizia dei filtri. Il sistema FlowWash utilizza 110 movimenti al minuto con acqua calda a 45 °C e una pressione di 12 N, garantendo la rimozione di macchie ostinate. I robot supportano il controllo tramite app, comandi vocali con Alexa, Google Home e Siri e offrono mappatura multi-piano con autonomia fino a 190 minuti.

Xiaomi

Xiaomi è una multinazionale tecnologica cinese fondata il 6 aprile 2010 a Pechino da Lei Jun e altri sette ingegneri, con la missione di “portare innovazione a tutti”. Il nome Xiaomi significa letteralmente “piccolo riso” in cinese, ma richiama anche l'acronimo “Mobile Internet” e il concetto di “Mission Impossible”.

In appena tre anni, l'azienda ha conquistato il mercato cinese diventando il primo produttore di smartphone nel paese nel 2014, per poi espandersi a livello globale raggiungendo oggi una presenza in oltre 100 paesi.

Xiaomi ha sviluppato una gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti che combinano aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo intelligente. Questi robot condividono caratteristiche comuni: controllo tramite l'applicazione Xiaomi Home per programmazione e monitoraggio remoto, navigazione intelligente con sensori laser e ultrasuoni per mappatura ottimale, controllo dell'acqua regolabile ogni 25 m², serbatoi separati per acqua pulita e sporca e sollevamento automatico dei panni quando il robot incontra tappeti.

I robot lavapavimenti Xiaomi si distinguono per un eccellente rapporto qualità-prezzo, offrendo prestazioni paragonabili ai modelli più costosi della concorrenza a prezzi di gran lunga inferiori. L'interfaccia dell'app è intuitiva e il sistema di pulizia è efficace, con la possibilità di impostare cicli che prevedono prima l'aspirazione e poi il lavaggio. Un aspetto da considerare è che l'asciugatura nei modelli standard avviene ad aria fredda, senza l'opzione di aria calda presente nei modelli premium di altri brand.

Eureka

Eureka è un'azienda specializzata nella produzione di robot aspirapolveri e sistemi di pulizia intelligenti per la casa, con un focus particolare sui robot lavapavimenti di ultima generazione. L'azienda si posiziona come produttore leader nel mercato dei robot pulitori, offrendo un'ampia gamma di modelli che combinano aspirazione e lavaggio in un'unica soluzione, rivolti a diverse fasce di prezzo ed esigenze di pulizia.

I robot Eureka integrano generalmente navigazione LiDAR per mappatura precisa degli ambienti, svuotamento automatico della polvere nella stazione di ricarica sui modelli più recenti, sistemi di riconoscimento ostacoli e tappeti per navigazione intelligente, controllo tramite applicazione mobile e sollevamento automatico del panno su tappeti.

Il vero punto di forza di Eureka nel segmento lavapavimenti è la tecnologia di pressione e rotazione del panno. Mentre molti competitor utilizzano panni vibranti con bassa pressione intorno ai 6-8 N, i modelli Eureka di fascia alta offrono pressioni di molto superiori, con sistemi di rotazione a rullo che mantengono il panno sempre pulito durante la pulizia. Eureka si presenta dunque come un marchio affidabile per chi cerca un robot lavapavimenti efficace, dalla gamma economica alle opzioni premium con tecnologie innovative.

Lefant

Lefant è un marchio specializzato nella progettazione e produzione di robot aspirapolvere e lavapavimenti, noto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo nel segmento dei dispositivi di pulizia intelligenti.

È il marchio commerciale di Shenzhen Lefant Technology Co., Ltd., un'azienda cinese con sede a Shenzhen fondata nel 2011 che si concentra sulla tecnologia dei robot intelligenti, integrando ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione. L'azienda dispone di un team di ricerca composto da più di 100 addetti e ha brevettato diverse soluzioni, sia a livello nazionale che internazionale.

La missione aziendale di Lefant è rendere migliore la vita domestica attraverso la tecnologia intelligente. L'azienda adotta una filosofia progettuale focalizzata sull'eliminazione delle funzioni superflue, puntando a migliorare due aspetti fondamentali: aumentare il tasso di pulizia e ridurre quello relativo ai guasti, trasformando il robot aspirapolvere in uno strumento pratico e affidabile come una lavatrice.

Nel segmento dei robot lavapavimenti, Lefant ha lanciato diverse linee di prodotti: la Serie M che combina aspirazione e lavaggio, la Serie N con tecnologia di strofinamento sonico a 12.000 oscillazioni al minuto e le Serie T, F e U con capacità integrate. Questi robot sono caratterizzati da navigazione laser dToF, slalom intelligente degli ostacoli con sistema Freemove, mappatura multi-livello, app di controllo intelligente e compatibilità con Alexa e Google Home.

Tapo by TP-Link

Tapo è il brand creato da TP-Link, azienda cinese fondata nel 1996 e leader mondiale nella produzione di dispositivi per il networking. Nel 2016, TP-Link ha ampliato il suo portfolio lanciando Tapo come linea dedicata alla smart home, con l'obiettivo di rendere la domotica accessibile, sicura e semplice da usare.

Il motto del brand è “Smart, Easy, Secure”, riflettendo l'impegno verso dispositivi intelligenti ma facili da utilizzare. L'ecosistema Tapo comprende telecamere di sicurezza, lampadine intelligenti, prese smart, sensori e i robot aspirapolveri e lavapavimenti.

Tapo offre una gamma diversificata di robot per esigenze differenti: modelli in fascia alta mid-range accessibili ed entry-level. Tutti i robot condividono caratteristiche comuni: compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant per comandi vocali, gestione completa tramite l'app Tapo intuitiva per programmazione e creazione di zone no-go, mappatura intelligente multi-piano, filtri HEPA standard per chi soffre di allergie e serbatoio acqua con controllo su 3 livelli di pressione.

L'ecosistema Tapo consente l'integrazione con altri dispositivi smart della linea tramite lo Smart Hub H100, che può connettere fino a 64 dispositivi. Il brand si distingue per offrire tecnologie premium a prezzi competitivi nel segmento dei robot lavapavimenti, con costi che variano da circa 140 euro per modelli entry-level fino a oltre 499 euro con stazione all-in-one, rendendo il brand particolarmente attraente per il mercato italiano ed europeo.

Eufy by Anker

Eufy è un marchio specializzato in smart home e dispositivi intelligenti che appartiene a Anker Innovations, un'azienda cinese con sede a Changsha fondata nel 2011. La missione di Eufy è “Smart Home Simplified”, ovvero sviluppare dispositivi intelligenti facili da usare che semplificano la vita quotidiana.

Il marchio ha messo a punto una linea di robot lavapavimenti 2-in-1 che combinano aspirazione e lavaggio in un'unica soluzione. Essi si distinguono per tecnologie proprietarie avanzate e un sistema di pulizia innovativo basato su un rullo rotante anziché sui tradizionali panni vibranti o rotanti usati dai competitor. La tecnologia HydroJet, ad esempio, utilizza un rullo bagnato ad alta pressione che gira a 170 giri al minuto, venendo lavato continuamente durante il funzionamento ed eliminando lo sporco mentre pulisce.

I modelli variano in potenza di aspirazione, con opzioni da 7000 Pa fino a 8000 Pa per i modelli premium. La tecnologia BoostIQ consente ai robot di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando rilevano tappeti o zone con accumulo di sporco.

I modelli top di gamma includono navigazione laser iPath e tecnologia AI Map 2.0 per mappatura precisa, oltre a stazioni di ricarica con svuotamento automatico e lavaggio dei panni. Il principale vantaggio competitivo di Eufy è l'efficienza idrica del sistema a rullo rotante, che richiede meno acqua rispetto ai metodi tradizionali.

MOVA

L'ultima azienda di cui ti voglio parlare è MOVA. Si tratta di un marchio globale specializzato nella pulizia domestica intelligente, nato come sub-brand indipendente di Dreame. Si posiziona come leader nel mercato europeo dei robot lavapavimenti e aspirapolveri, con una particolare attenzione alle tecnologie avanzate di pulizia e all'automazione completa del processo di manutenzione.

MOVA propone una linea completa di robot lavapavimenti caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi di pulizia evoluti. I modelli condividono alcune caratteristiche degne di nota: navigazione intelligente con sensori laser retrattili e sistemi AI per il rilevamento di oltre 200 tipi di ostacoli, gestione automatica dei tappeti con sollevamento e regolazione dell'aspirazione per proteggere le superfici tessili, stazioni base intelligenti con svuotamento automatico della polvere, lavaggio dei mop e gestione dell'acqua.

Una caratteristica molto interessante dei robot MOVA è l'utilizzo di sistemi di pulizia a caldo, con acqua calda per la sanificazione e la prevenzione di odori sgradevoli. MOVA è quindi una scelta affermata nel mercato premium dei robot lavapavimenti europei, combinando l'innovazione tecnologica tipica di Dreame con un posizionamento specifico per le esigenze del mercato europeo, con particolare enfasi sull'efficienza di pulizia e sull'automazione completa.

Differenze tra grandi brand e brand cinesi

Dopo aver analizzato le principali marche di robot lavapavimenti, è importante comprendere le differenze sostanziali tra i brand occidentali storici e quelli cinesi che negli ultimi anni hanno conquistato quote di mercato sempre più significative.

Nei prossimi sottocapitoli esaminerò nel dettaglio le distinzioni in termini di tecnologie, prestazioni, rapporto qualità-prezzo, affidabilità dell'assistenza e posizionamento sul mercato, così da aiutarti a fare una scelta consapevole.

iRobot

iRobot è un'azienda americana specializzata nella progettazione e produzione di robot autonomi per uso domestico, fondata nel 1990 da Rodney Brooks, Colin Angle e Helen Greiner, tre esperti provenienti dal Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del MIT.

L'azienda è stata uno dei pilastri della robotica di consumo, portando l'automazione intelligente in milioni di case in tutto il mondo. iRobot è stata quotata in borsa sul NASDAQ nel novembre 2005 e aveva già venduto oltre 50 milioni di robot entro il 2024. Adesso però non se la cava benissimo e dopo qualche passaggio di proprietà si parla di un possibile fallimento. Detto ciò, i suoi robot restano di altissima qualità.

Tecnologie e prestazioni

La differenza più importante riguarda i sistemi di navigazione adottati dai diversi produttori. I brand cinesi come Roborock, Dreame, Ecovacs e Narwal hanno adottato quasi universalmente la tecnologia LIDAR per la mappatura dell'ambiente mentre iRobot si affida principalmente a sistemi di navigazione basati su telecamere.

Questa scelta tecnologica comporta conseguenze dirette: i robot cinesi mappano l'ambiente in modo più preciso e veloce, riducono di parecchio il tempo di pulizia complessivo e navigano in modo più efficiente rispetto ai Roomba, che talvolta ripetono aree già pulite.

Per quanto riguarda la potenza di aspirazione, i brand cinesi tendono a offrire valori nettamente più alti. Ci sono modelli che raggiungono anche i 25.000 Pa. I competitor occidentali come iRobot si posizionano su valori inferiori, intorno ai 7000 Pa. Tuttavia, questa differenza non sempre si traduce in performance reali visibilmente superiori su pavimenti duri senza tappeti, dove anche potenze più contenute risultano adeguate.

Sistemi di lavaggio

I sistemi di lavaggio sono un'area dove i brand cinesi hanno mostrato maggiore innovazione negli ultimi anni. Mentre iRobot utilizza ancora prevalentemente il rullo PowerSpin che si estende manualmente per raggiungere angoli e bordi, i brand cinesi offrono soluzioni più diverse e avanzate: mocio rotante con acqua calda fino a 75 °C per l'asciugatura, panno vibrante ad alta frequenza adottato da Dreame e sistemi con doppio panno rotante.

Pare che il panno vibrante risulti circa il 30% più veloce nel pulire un pavimento rispetto al mocio rotante tradizionale. Inoltre, molti modelli cinesi includono la pulizia automatica del mocio con acqua calda direttamente nella docking station, una caratteristica ancora relativamente rara nei modelli occidentali.

Rapporto qualità/prezzo

Il divario di prezzo tra le due categorie di produttori è sostanziale ed è uno dei fattori più rilevanti nella scelta in fase di acquisto. I robot cinesi di fascia media-alta si posizionano generalmente tra i 500 e i 700 euro mentre modelli come i iRobot Roomba in categorie comparabili costano tra i 750 e i 1099 euro.

Nei modelli top di gamma, la forbice dei prezzi si allarga ulteriormente: ci sono modelli che si aggirano sui 1000-1300 euro mentre gli equivalenti occidentali superano facilmente i 1500 euro. I brand cinesi hanno quindi conquistato ampie quote di mercato proprio offrendo prestazioni tecniche più avanzate a prezzi sensibilmente più bassi, un elemento che ha ridefinito le aspettative dei consumatori in questo segmento di mercato.

Affidabilità e assistenza

L'ambito dell'affidabilità e dell'assistenza post-vendita è quello dove i brand occidentali hanno storicamente mantenuto un vantaggio, sebbene il panorama stia cambiando rapidamente.

Ecovacs, Dreame e Roborock hanno sviluppato reti di assistenza globali con supporto locale sempre più strutturato anche in Europa e in Italia. Un aspetto da considerare è però quello dei ricambi e della manutenzione a lungo termine.

Per i brand cinesi, la disponibilità di pezzi di ricambio generici come batterie, spazzole, filtri e panni è ampia ed economica, con prezzi spesso compresi tra 15 e 40 euro. Per iRobot, invece, i ricambi originali risultano più costosi: una batteria può costare tra 94 e 129 euro mentre i sacchetti filtro si aggirano sui 21,90 euro.

Tuttavia, la disponibilità a lungo termine di ricambi specifici rimane un punto interrogativo per i brand cinesi, soprattutto se un modello viene ritirato dal mercato. iRobot mantiene comunque una rete di supporto consolidata con garanzie standard di 1-2 anni, identiche a quelle offerte dalle aziende cinesi.

