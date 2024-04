Migliori smartphone compatti: guida all’acquisto (2024)

Il mercato degli smartphone è ormai diventato come quello delle automobili, ovvero più grande è meglio… ma è davvero così? Se da un lato uno schermo più grande è meglio per guardare i video e giocare, dall'altro consuma più energia ed è un vero incubo da far stare in tasca.

Quindi perché non dare uno sguardo ai migliori smartphone compatti, ovvero i modelli più piccini che si possono trovare oggi in commercio. Magari non sono per tutti, ma sono certo che ci siano parecchie persone desiderose di uno smartphone che non vada trasportato in giro con un camion rimorchio.

In questa guida ho intenzione di mostrarti gli smartphone compatti migliori che ci sono oggi in circolazione (non sono moltissimi in realtà), dandoti anche tutte le nozioni necessarie per capire se, quel modello che hai adocchiato, faccia o meno al caso tuo. Vediamo cosa ci offre questo mondo.

Indice

Migliori smartphone compatti qualità prezzo

Iniziamo a vedere quali sono i migliori smartphone compatti economici e non, con una carrellata dei migliori modelli che si trovano oggi in commercio.

Apple iPhone 12 mini

L'Apple iPhone 12 mini è un dispositivo di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate in un formato compatto. Questo modello, ricondizionato e certificato da Amazon Renewed, presenta le stesse caratteristiche tecniche e estetiche di un prodotto nuovo, garantendo al contempo un impatto ambientale ridotto.

Il punto di forza di questo smartphone è sicuramente il suo sistema operativo iOS, sinonimo di fluidità, reattività e sicurezza. L'interfaccia utente è intuitiva e facile da usare, con un'ampia gamma di applicazioni disponibili per soddisfare ogni esigenza.

La capacità della memoria di 128 GB consente di archiviare una grande quantità di foto, video, musica e documenti, senza la necessità di espansione. La memoria RAM da 4 GB garantisce prestazioni fluide e veloci, anche quando si utilizzano applicazioni o giochi particolarmente impegnativi.

Lo schermo da 5,4 pollici offre immagini nitide e dettagliate, grazie alla sua risoluzione elevata. I colori sono vividi e realistici, rendendo l'esperienza visiva davvero coinvolgente. Il design elegante e moderno, impreziosito dal colore azzurro, contribuisce a rendere questo smartphone un vero e proprio oggetto del desiderio.

Le opzioni di connettività includono Bluetooth, Wi-Fi e USB, permettendo di collegare facilmente il dispositivo a una varietà di altri dispositivi e reti. La batteria agli ioni di litio garantisce un'autonomia sufficiente per un uso quotidiano senza preoccupazioni.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, l'iPhone 12 mini non fa compromessi in termini di prestazioni o funzionalità. Questo smartphone offre tutte le caratteristiche avanzate che ci si aspetta da un prodotto Apple, in un formato più maneggevole e portatile.

Apple iPhone 13 mini

L'Apple iPhone 13 mini è un gioiello di tecnologia, che combina design elegante e prestazioni eccezionali in un formato compatto. Il colore Mezzanotte dona un tocco di raffinatezza al dispositivo, rendendolo ancora più attraente.

Il cuore pulsante di questo smartphone è il chip A15 Bionic, che garantisce una velocità e una fluidità senza precedenti. Che tu stia navigando sul web, giocando o utilizzando applicazioni impegnative, l'iPhone 13 mini risponde sempre con prontezza, offrendo un'esperienza d'uso davvero piacevole.

Lo schermo da 5,4 pollici Super Retina XDR offre immagini nitide e colori vivaci, per una visione ottimale dei tuoi contenuti multimediali. La sua dimensione lo rende perfetto per chi cerca un dispositivo maneggevole, ma non vuole rinunciare alla qualità dello schermo.

La capacità della memoria di 128 GB ti permette di archiviare un gran numero di foto, video e applicazioni, senza dover preoccuparti dello spazio disponibile. Inoltre, grazie alla connettività 5G, potrai navigare su internet a velocità elevatissime, scaricare file in pochi secondi e fare streaming di video in alta qualità senza interruzioni.

Una delle caratteristiche più notevoli dell'iPhone 13 mini è il suo sistema fotografico avanzato. Le due fotocamere posteriori da 12MP, grandangolo e ultra-grandangolo, insieme alla fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP, ti permettono di scattare foto straordinarie in qualsiasi condizione di luce. Grazie alla Modalità Cinema e alla registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, potrai realizzare video di qualità professionale direttamente dal tuo smartphone.

La resistenza all'acqua di grado IP68 rende l'iPhone 13 mini un dispositivo robusto e duraturo, capace di resistere a schizzi, gocce e polvere. Infine, la batteria offre fino a 17 ore di riproduzione video, per una lunga autonomia che ti accompagnerà durante tutta la giornata.

ASUS Zenfone 10

Il ASUS Zenfone 10 è un dispositivo che combina perfettamente eleganza e potenza. Il colore Nero (Midnight Black) dona al telefono un aspetto sofisticato, mentre le sue dimensioni compatte di 5,9 pollici lo rendono estremamente maneggevole e comodo da utilizzare anche con una sola mano.

Uno dei punti di forza del Zenfone 10 è senza dubbio il suo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Questo componente di alta qualità garantisce prestazioni eccezionali, permettendo all'utente di eseguire applicazioni complesse e giochi ad alta risoluzione senza alcun problema.

Il display AMOLED HDR a 144Hz offre un'esperienza visiva davvero fluida. I colori sono vividi e brillanti, e la risposta al tocco è immediata. La batteria da 4300mAh assicura un'autonomia notevole, e grazie all'adattatore HyperCharger a 30W e al supporto per la ricarica wireless a 15W, non dovrai preoccuparti di rimanere mai senza energia.

Il sistema operativo Android e l'interfaccia ASUS ZenUI offrono un'esperienza utente semplice e intuitiva. Potrai navigare tra le varie funzioni del telefono in modo fluido e senza sforzo. Inoltre, la resistenza ad acqua e plover IP68 rende il Zenfone 10 un dispositivo affidabile anche in condizioni avverse.

La fotocamera dello Zenfone 10 è un altro elemento che merita di essere menzionato. Il sensore Sony 50MP IMX766 con Stabilizzatore Gimbal 2.0, la camera ultra wide da 13MP e la camera frontale da 32MP con tecnologia RGBW ti permetteranno di scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Lo stabilizzatore ibrido a 6 assi con gimbal integrato 2.0 garantisce riprese fluide anche in movimento.

Per quanto riguarda l'audio, il Zenfone 10 è dotato di potenti speaker dual stereo ottimizzati da DIRAC, che offrono un suono chiaro e potente. Il jack per cuffie da 3.5mm con Qualcomm Aqstic ti permette di ascoltare la tua musica preferita con una qualità audio superiore.

Alcatel 1 2021

L'Alcatel 1 è uno smartphone di fascia bassa che offre un pacchetto completo di funzionalità essenziali per l'utente medio. Questo dispositivo presenta un design elegante e compatto, con una finitura in Nero (Volcano Black) che aggiunge un tocco di stile al suo aspetto generale.

Design e Display

Il telefono ha dimensioni comode e maneggevoli, grazie al suo schermo da 5 pollici. Il display FWVGA+ offre una risoluzione adeguata per la visualizzazione di contenuti multimediali, mentre il rapporto di aspetto 18:9 garantisce un'esperienza visiva più ampia.

Sistema Operativo e Performance

L'Alcatel 1 è alimentato dal sistema operativo Android 11 Go edition, una versione semplificata di Android progettata per dispositivi con meno di 2 GB di RAM. Nonostante le sue specifiche tecniche modeste, questo smartphone riesce a gestire le attività quotidiane senza problemi evidenti.

Memoria e Connettività

Con una capacità di memoria interna di 8 GB, espandibile fino a 32 GB tramite MicroSD, l'Alcatel 1 offre spazio sufficiente per le tue app preferite e i tuoi file personali. In termini di connettività, lo smartphone supporta Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2, permettendoti di rimanere sempre connesso.

Fotocamera

La fotocamera da 5 MP del dispositivo cattura immagini decenti in condizioni di buona illuminazione. Nonostante non sia all'altezza delle fotocamere degli smartphone di fascia alta, la fotocamera dell'Alcatel 1 è più che adeguata per scattare foto casuali o per le videochiamate.

Batteria

Infine, la batteria da 2000 mAh garantisce un'autonomia sufficiente per una giornata di utilizzo moderato. Sebbene non sia la batteria più potente sul mercato, è in linea con ciò che ci si può aspettare da uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Xiaomi Redmi A2

Il Xiaomi Redmi A2 è un dispositivo che combina design elegante e funzionalità avanzate. Il suo colore nero dona un tocco di raffinatezza, mentre le dimensioni complessive del prodotto (16,49 x 7,67 x 0,91 cm) e il peso di soli 160 grammi lo rendono estremamente maneggevole e comodo da portare in tasca o in borsa.

Una delle caratteristiche più notevoli del Xiaomi Redmi A2 è la sua capacità di connettività. Questo smartphone offre infatti una vasta gamma di opzioni tra cui Bluetooth, Wi-Fi, USB e wireless. La tecnologia cellulare 5G garantisce una navigazione veloce e fluida, ideale per chi ama guardare video in streaming o giocare online senza interruzioni.

Lo schermo da 6,5 pollici del Xiaomi Redmi A2 offre un'esperienza visiva coinvolgente. I colori sono vividi e i dettagli nitidi, grazie alla risoluzione elevata e alla qualità dell'immagine. Che tu stia guardando un film, giocando a un gioco o semplicemente navigando su internet, sarai immerso in un mondo di colori brillanti e immagini chiare.

La memoria RAM da 2 GB assicura un funzionamento fluido e reattivo, permettendoti di passare facilmente da un'app all'altra senza rallentamenti. Inoltre, con 32GB di memoria interna, avrai tutto lo spazio necessario per conservare foto, video, musica e documenti.

Un altro punto di forza del Xiaomi Redmi A2 è la sua batteria da 5000 mAh. Questa capacità notevole garantisce un'autonomia prolungata, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

Infine, ma non meno importante, questo dispositivo è alimentato da una pila di polimero di litio, conosciuta per la sua durata e affidabilità. Non dovrai quindi preoccuparti di sostituire la batteria dopo un breve periodo di utilizzo.

JtQtJ i14Pro

Il JtQtJ i14Pro è uno smartphone di fascia economica che offre un equilibrio tra funzionalità e prezzo. Con il suo display IPS da 5.0 pollici, l'utente può godere di immagini nitide e vivaci. Il dispositivo è alimentato dal sistema operativo Android 9.0, noto per la sua stabilità e fluidità.

Uno dei punti di forza del JtQtJ i14Pro è la sua capacità di memoria. Dotato di una memoria interna di 16GB, espandibile fino a 128GB, questo smartphone offre ampio spazio per archiviare foto, video, applicazioni e altri file. Tuttavia, va sottolineato che il telefono ha solo 1GB di RAM, quindi non è possibile scaricare un gran numero di applicazioni contemporaneamente.

Un altro aspetto degno di nota è la doppia SIM e la doppia fotocamera. L'i14Pro permette di inserire due schede Nano SIM e una scheda di memoria contemporaneamente, offrendo così grande flessibilità all'utente. La doppia fotocamera, con una risoluzione di 5 megapixel sia anteriore che posteriore, soddisfa le esigenze quotidiane di ripresa.

La batteria da 3000mAh garantisce un'autonomia giornaliera. Può essere completamente ricaricata in due o tre ore, ma si raccomanda di non caricare il telefono troppo a lungo per preservare la durata della batteria.

In termini di connettività, l'i14Pro supporta Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Altre caratteristiche includono lo sblocco facciale, la radio FM e il supporto per vari formati multimediali come MP3 e MP4.

Nonostante le sue limitazioni, come la bassa RAM e l'impossibilità di aggiornare Android, il JtQtJ i14Pro è un dispositivo che offre un buon rapporto qualità-prezzo. È particolarmente adatto a chi cerca uno smartphone economico per le funzioni base, come chiamate, messaggi, navigazione web e uso di applicazioni leggere. La sua semplicità lo rende anche un'ottima scelta per i bambini o gli anziani, o come telefono di riserva.

Smartphone McMgc

Lo Smartphone McMgc Y53s si presenta come un dispositivo semplice e funzionale, ideale per chi non ha bisogno di funzioni avanzate ma cerca un telefono affidabile e facile da usare. Il design è elegante e minimalista, con una colorazione nera che lo rende adatto a qualsiasi contesto.

Il cuore del dispositivo è costituito da un sistema operativo Android 9.0, supportato da una memoria RAM da 4GB e una ROM da 128GB espandibili. Questa combinazione garantisce prestazioni fluide e rapide, permettendo di gestire senza problemi le funzioni di base come chiamate, messaggi, navigazione web e utilizzo di applicazioni come Facebook o WhatsApp.

Uno dei punti di forza dello smartphone McMgc Y53s è sicuramente il suo display IPS da 5 pollici. Questo schermo offre immagini nitide e dettagliate, rendendo piacevole l'esperienza visiva sia durante la navigazione che nella visione di foto e video. La dimensione del display è inoltre ottimale per un utilizzo confortevole con una sola mano.

Per quanto riguarda la fotografia, lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera, con un sensore posteriore e uno anteriore da 5.0MP. Questa configurazione consente di scattare foto chiare e realistiche, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria da 2900mAh assicura un'autonomia soddisfacente, con tempi di ricarica tra le 2 e le 3 ore e fino a tre giorni di standby. Questo rende lo smartphone McMgc Y53s un compagno affidabile per l'uso quotidiano, in grado di supportare senza problemi le attività più comuni.

Infine, il dispositivo offre diverse opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Wi-Fi e USB, consentendo di collegarlo facilmente a altri dispositivi e di condividere dati in modo rapido ed efficiente.

Smartphone WRTogo 2024

Il WRTogo 2024 New Smartphone, modello Rino10, è un dispositivo mobile che combina prestazioni affidabili e funzionalità avanzate in un design compatto ed elegante. Il cuore di questo smartphone è il processore Qual-core MTK6580M, supportato da 1GB di RAM, che garantisce una risposta rapida e fluida alle operazioni quotidiane. L'ampia memoria interna da 16GB, espandibile fino a 128GB, offre ampio spazio per archiviare foto, video, applicazioni e documenti.

La caratteristica più distintiva del WRTogo Rino10 è senza dubbio il suo sistema operativo Android 9.0. Questo software offre un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile, con icone e sfondi ottimizzati per facilitare la lettura e l'utilizzo dello smartphone. Inoltre, il sistema Android 9.0 include una serie di funzioni di protezione della privacy che limitano l'accesso delle applicazioni al microfono, alla fotocamera e alla posizione geografica del telefono.

Il WRTogo Rino10 è uno smartphone dual SIM, permettendo di utilizzare due numeri di telefono contemporaneamente. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi viaggia frequentemente o ha bisogno di separare le chiamate personali da quelle lavorative. È importante notare che il Rino10 supporta solo la tecnologia 3G, quindi è necessario verificare la compatibilità con le bande locali prima dell'acquisto.

Uno dei punti forti del WRTogo Rino10 è il suo display IPS da 5 pollici. Questo schermo offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo l'esperienza visiva davvero coinvolgente. Inoltre, le dimensioni compatte del dispositivo lo rendono comodo da tenere in mano e facile da trasportare in tasca o in borsa.

Infine, il WRTogo Rino10 è dotato di una batteria da 3000mAh che garantisce un'autonomia prolungata. Grazie al chip a risparmio energetico MT6580, questo smartphone può facilmente durare un'intera giornata senza necessità di ricarica.

Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F/DS

Il Samsung Galaxy XCover 5 è un dispositivo mobile robusto e versatile, progettato per resistere alle sfide di un ambiente di lavoro impegnativo. Il suo design compatto e maneggevole lo rende ideale per l'uso in movimento, mentre la sua costruzione resistente garantisce che possa sopportare cadute, urti e graffi senza danni significativi.

La potenza del sistema operativo Android 11 offre una piattaforma stabile e affidabile per tutte le tue applicazioni preferite. Che tu stia navigando sul web, inviando e-mail o utilizzando app specializzate, il Galaxy XCover 5 ti offre la velocità e l'efficienza di cui hai bisogno.

Un punto di forza del Galaxy XCover 5 è la sua tecnologia cellulare 4G. Questa connessione ad alta velocità ti permette di rimanere sempre connesso, anche quando sei in viaggio. Puoi scaricare file, fare videochiamate e accedere a servizi online senza interruzioni o ritardi.

La capacità di memoria di 64 GB del Galaxy XCover 5 è più che sufficiente per conservare tutti i tuoi file importanti. Che si tratti di documenti di lavoro, foto, video o musica, avrai sempre abbastanza spazio per tutto ciò che ti serve.

Una delle caratteristiche più notevoli del Galaxy XCover 5 è la sua connettività Bluetooth. Questa funzione ti permette di collegare il tuo smartphone a una vasta gamma di dispositivi, tra cui cuffie, altoparlanti, smartwatch e molto altro. Puoi anche utilizzare la connessione Bluetooth per condividere file con altri dispositivi in modo rapido e semplice.

Il display da 5,3 pollici del Galaxy XCover 5 offre un'esperienza visiva di alta qualità. I colori sono vividi e brillanti, mentre i dettagli sono nitidi e chiari. Che tu stia guardando video, navigando sul web o giocando, il display del Galaxy XCover 5 ti offre sempre un'immagine perfetta.

Infine, la batteria da 3000 mAh del Galaxy XCover 5 ti garantisce una lunga durata. Puoi utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare. E quando arriva il momento di ricaricarlo, la connessione USB Type-C ti permette di farlo in modo rapido e conveniente.

ASUS Zenfone 9

Il ASUS Zenfone 9 è un dispositivo di ultima generazione che combina un design elegante con prestazioni potenti. Il colore Moonlight White dona un tocco di raffinatezza, rendendolo uno smartphone dal look sofisticato e moderno.

Uno dei punti di forza di questo modello è sicuramente il suo schermo AMOLED da 5,92 pollici. Questa tecnologia offre colori vividi e contrasti profondi, per un'esperienza visiva coinvolgente. La risoluzione di 2400x1080 pixel garantisce una visione nitida e dettagliata, ideale per guardare video o giocare.

Sotto la scocca, l'ASUS Zenfone 9 nasconde un potente processore Qualcomm Snapdragon, capace di raggiungere una velocità di 3,2 GHz. Questo componente assicura un funzionamento fluido e veloce, permettendo di gestire senza problemi anche le applicazioni più esigenti. A supporto del processore, troviamo ben 8 GB di RAM, che contribuiscono a rendere ancora più reattivo lo smartphone.

Per quanto riguarda la memoria interna, l'ASUS Zenfone 9 offre uno spazio di archiviazione di 128 GB. Una capacità notevole, che permette di conservare un gran numero di foto, video, musica e app senza preoccuparsi di rimanere senza spazio.

Un altro aspetto degno di nota è la presenza della tecnologia 5G. Questa connettività di ultima generazione garantisce una navigazione in internet estremamente veloce e stabile, ideale per lo streaming di contenuti multimediali o per il gaming online.

Il dispositivo è dotato di un sensore ottico da 50 MP, che consente di scattare foto di alta qualità con dettagli nitidi. Inoltre, grazie al supporto per la ricarica rapida, la batteria da 4300 mAh assicura un'autonomia notevole, permettendo di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparsi di doverlo ricaricare.

Infine, l'ASUS Zenfone 9 offre diverse opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Wi-Fi e USB, rendendolo un dispositivo versatile e adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi utente.

Come scegliere uno smartphone compatto

Adesso passiamo alla guida alla scelta, prendendo in considerazione tutte quelle caratteristiche che rendono uno smartphone qualitativamente valido.

Form factor e display

Sì, tu cerchi uno smartphone compatto, ma normale o pieghevole? Perché in commercio oggi ci sono due tipi di soluzioni, ovvero i modelli classici piatti con display relativamente piccoli, oppure quelli che si piegano in metà verticalmente (quelli che si chiudono a libro sono enormi).

Se cerchi la compattezza massima, quelli che si chiudono verticalmente sono decisamente i migliori in commercio per te. Più piccolo di quello non c'è nulla, a meno di non andare a prendere telefoni non smart creati anni fa più per gioco che puoi trovare in qualche negozio sperduto.

Oggigiorno ci sono una manciata di case che creano questo genere di telefono, il quale è ancora poco popolare per svariate ragioni. Costa come un top di gamma (solitamente oltre i 500 euro), la fotocamera non è quasi mai paragonabile a modelli “piatti” e ha altri compromessi a seconda dei casi.

I vantaggi sono tutti nella grandissima compattezza e nello stile unico che offrono. Il senso di novità retrò dell'usare un telefono pieghevole per molti è qualcosa d'imperdibile, per altri non smuove un sopracciglio. Ultimo appunto sul display, diventato ormai affidabile ed esente da rotture per tutti i modelli ma laddove rimane quella strana “piega” nel mezzo che non dà la stessa continuità di un display piatto.

Se invece parliamo di smartphone classici, il discorso si fa un po' complicato. Tu cosa intendi per compatto? Perché dopo la soppressione della gamma Mini di iPhone (ancora in vendita con il 13 mini ma non riproposta con i nuovi modelli) e il suo display da 5,4“, sotto i 6” non è rimasto quasi nulla.

Se poi prendiamo in considerazione i top marchi sul mercato, non c'è davvero nulla. Anche Asus ha lasciato perdere il suo Zenfone sotto i 6“ passando a uno schermo da 6,7”. Quindi, se prendiamo in considerazione i modelli di ultimissima generazione, la compattezza parte con schermi da 6,1 o 6,2", che sono comunque notevoli rispetto a un iPhone mini, per esempio.

Il vantaggio è che, se queste sono le dimensioni che rientrano nella tua idea di compatto (io le prenderò come riferimento per questa guida), sei a cavallo perché praticamente tutti i marchi principali hanno modelli in questa fascia, specialmente tra i top di gamma. Se invece guardiamo alla fascia media o bassa, sono un po' più difficili da trovare perché, in questo range di prezzo si punta tanto sulla batteria che, negli smartphone compatti, non è mai un punto forte.

In qualunque caso, verifica che il display abbia una luminosità di almeno 1.000 nit (soglia critica per riuscire a vederlo bene sotto il sole). I migliori colori sono offerti dai modelli AMOLED, con contrasti elevatissimi e tonalità belle vivide, ma si possono incontrare anche altre tipologie in circolazione. Generalmente, gli smartphone compatti sono anche di gamma alta, ma si può trovare qualche mosca bianca qua e là. Generalmente, la relazione tra compattezza e prezzo restringe così tanto il campo che, se non vuoi prendere un top di gamma, non puoi permetterti di essere troppo selettivo.

Prestazioni

Collegandomi a quanto detto nel capitolo precedente, le prestazioni di un telefono compatto sono generalmente ottime. Questo sempre parlando di un modello tra i top di gamma, nei quali rientrano ovviamente anche gli smartphone pieghevoli dato che sono tutti nella fascia alta del mercato.

Considerando quelli che sono o erano top di gamma, non dovrai mai preoccuparti di lag, rallentamenti, mancanza di RAM o altri problemi legati al loro hardware. L'unica differenza con altri smartphone più grandi può essere legata alla dissipazione termica durante fasi di intenso stress.

Avendo un form factor molto piccolo e compatto, lo spazio per raffreddare i componenti è ovviamente più limitato, quindi uno smartphone da 6,1“ scalderà di più di uno da 6,7”, con la possibilità che si abbiano cadute di prestazioni dovute a fenomeni come il throttling, ovvero il processore che “taglia” potenza perché non riesce a raffreddarsi a sufficienza. Si tratta comunque di un fenomeno che può risultare evidente in giochi pesanti o in altri lavori molto esigenti, ma non nell'uso quotidiano.

Se parliamo invece di smartphone che non sono di fascia alta, qui il discorso è davvero difficile da fare. Quanto costa quel telefono? Perché raffreddare un telefono piccolo costa sia a livello ingegneristico in fase di progettazione, sia a livello di componenti quando lo realizzano. Questo vuol dire che, un telefono “piccolo” ed economico dovrà certamente sacrificare le prestazioni, molto più di quanto potrebbe fare un modello nella stessa fascia di prezzo ma più grande.

Inoltre, siccome la maggior parte degli acquirenti sceglie un telefono grande (lo dimostra il fallimento commerciale di iPhone Mini), le case investono meno per produrre quelli piccoli, salvo appunto i top di gamma. Insomma, se scegli di spendere poco per un telefono piccolo nuovo è probabile che ti potrai aspettare poco. Meglio a questo punto andare su un top di gamma piccolo di qualche generazione prima, i quali hanno moltissimo da offrire.

Detto questo, un buon telefono dovrebbe avere almeno 6 GB di RAM (anche se i numeri da soli voglio dire poco). Il processore invece, può avere sigle come Pro o Ultra (spesso usate per marketing), ma fidati, se sta su un telefono da 100 euro le sue prestazioni saranno tutt'altro che astronomiche. In linea di massima, le prestazioni saranno sempre proporzionate alla spesa.

Batteria

Ecco arrivati a uno dei principali tasti dolenti degli smartphone compatti, ovvero la batteria. Qui, sebbene lo schermo sia molto meno energivoro che su altri modelli più grandi, non è quasi mai uno scambio che garantisce una durata maggiore di batteria, poiché anche questa dovrà essere pesantemente ridimensionata per entrare in questo spazio ridotto. Si parla di batterie da 4.000 mAh (milliampereora) dei modelli piccini rispettto ai 5 o anche 6.000 mAh dei battery phone.

Questo è anche uno dei principali fattori per il quale non ci sono molti smartphone compatti non top di gamma. Lo schermo di un 6,1“ è solo il 10% più piccolo di uno da 6,7”, ma una batteria da 4.000 mAh è il 20% più piccola di una da 5.000 mAh. La disproporzione è evidente e, se a questo si aggiungesse una batteria di qualità inferiore che viene usata nei prodotti a prezzo più basso, capisci come questo porterà presto a telefoni con autonomia troppo bassa.

Sì perché, gli smartphone compatti, tendono a durare circa una giornata completa, ma poco più (a seconda di come li usi). Quelli più grandi invece, possono spesso superare agilmente la giornata piena, talvolta spingendosi a coprirne due. Questo per dirti che, nel comprare il tuo prossimo smartphone compatto, verifica che il modello possa garantire una giornata di utilizzo medio (magari leggendo le recensioni) e, in quel caso, sai che avrai praticamente il meglio disponibile.

Memoria ed espansione

Passando alla memoria, questo è un punto nel quale gli smartphone compatti riescono a pareggiare i loro fratelli maggiori. Gli smartphone piccoli hanno solitamente gli stessi tagli di memoria disponibili di quelli più grandi, anche perché le memorie solide odierne non occupano più spazio anche se più grandi (magari minimamente sì, ma in quantità non molto rilevanti).

Dunque quanto puoi “chiedere” a uno smartphone compatto sul lato della memoria? Almeno 128 GB, il taglio minimo per qualunque smartphone moderno, dato che i sistemi operativi, le app e i media occupano sempre più spazio. Sotto questa soglia, ti sconsiglio di scendere anche per un utilizzo medio.

Se poi sei una persona che ama fare moltissime foto e video o se usa il telefono come “ufficio mobile”, allora meglio puntare a 256 o 512 GB. Questo anche perché, in linea di massima, difficilmente troverai uno smartphone compatto con la memoria espandibile. Quindi meglio abbondare fin da subito per non stare stretti dopo.

Fotocamere

Le fotocamere sono un aspetto sul quale, invece, dovrai fare pochi sacrifici, ma qualcuno ci sarà sempre. Quello che intendo è che, come detto, trattandosi generalmente di smartphone di fascia alta, le prestazioni fotografiche dei medesimi saranno senza grossi compromessi.

Di base potrai aspettarti un'ottima fotocamera principale e un'altrettanto (o quasi) valida fotocamera grandangolare. Ci sono poi alcuni modelli che si spingeranno a offrire anche una lente zoom, la quale dovrebbe essere anche molto buona se parliamo di modelli sopra i 500 euro al lancio.

Quanto buona dipende però anche dal form factor del telefono stesso. Per quanto riguarda i pieghevoli, sebbene siano telefoni di fascia di prezzo pari a quelli “classici”, spesso hanno fotocamere di categoria inferiore, seppur molto buona nel complesso.

I modelli normali invece, sono di altissima qualità, tra i migliori del mercato, ma non sempre il top assoluto. Se prendiamo quelli di casa Android, generalmente i modelli da 6,1“ sono top, ma esistono poi le versioni Ultra di quella gamma che offrono ancora qualcosa in più a livello fotografico e sono top camera phone, ma con un display da 6,7” circa.

Ci sono eccezioni ovviamente, come l'iPhone Pro che ha la stessa dimensione schermo del modello base, ma verifica l'esistenza di modelli di fascia ancora superiore, se cerchi il massimo a livello fotografico. Detto questo, se invece andrai su modelli a poco prezzo, ancora una volta è lecito aspettarsi qualcosa di proporzionale al prezzo speso. Qui, ancora una volta, i top di gamma di qualche generazione precedente vincono a mani basse rispetto a modelli di fascia media o bassa.

Altri fattori da considerare

Ci sono poi altri fattori che possono essere da considerare, specialmente se sei alla ricerca di modelli che non siano top di gamma ma comunque compatti.

Connettività — sebbene è molto probabile che sia presene, verifica la possibilità di connettersi alla rete 5G che è già molto presente in Italia e lo diventerà sempre di più. Certo il 4G o 4G+ sono ancora validissimi e lo saranno per molto più tempo della durata del tuo smartphone, quindi non è propriamente una necessità. Se però cerchi i migliori smartphone 5G, ti lascio alla mia guida sul tema.

— sebbene è molto probabile che sia presene, verifica la possibilità di connettersi alla rete 5G che è già molto presente in Italia e lo diventerà sempre di più. Certo il 4G o 4G+ sono ancora validissimi e lo saranno per molto più tempo della durata del tuo smartphone, quindi non è propriamente una necessità. Se però cerchi i migliori smartphone 5G, ti lascio alla mia guida sul tema. Dual SIM/eSIM — se sei una persona che viaggia molto o che usa 2 SIM per vita/lavoro, un telefono dual SIM e che, ancora meglio, possa anche accogliere le eSIM, sarà certamente un plus che ti tornerà utile nella vita. Se cerchi i migliori dual SIM, ti lascio alla mia guida sul tema.

— se sei una persona che viaggia molto o che usa 2 SIM per vita/lavoro, un telefono dual SIM e che, ancora meglio, possa anche accogliere le eSIM, sarà certamente un plus che ti tornerà utile nella vita. Se cerchi i migliori dual SIM, ti lascio alla mia guida sul tema. Resistenza all'acqua — la maggior parte degli smartphone di fascia media e alta sono oggi resistenti all'acqua, almeno agli schizzi ma spesso anche alle immersioni. Se lavori in posti umidi, con l'acqua o se puntualmente ci versi il bicchiere sopra, questo è un fattore da considerare.

— la maggior parte degli smartphone di fascia media e alta sono oggi resistenti all'acqua, almeno agli schizzi ma spesso anche alle immersioni. Se lavori in posti umidi, con l'acqua o se puntualmente ci versi il bicchiere sopra, questo è un fattore da considerare. Garanzia — molti venditori online offrono telefoni che sono edizione europea, con la garanzia di un anno. Non è grave (se non trovi un telefono difettoso), ma e certamente una mancanza che potrebbe tornare poi a farsi sentire in caso di necessità.

