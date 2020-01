Migliori ventole PC: guida all’acquisto

Hai appena assemblato il tuo nuovo PC e non ti manca più nulla: hai preso un processore abbastanza potente e una buona scheda video dedicata; le unità di archiviazione SSD e/o HDD ci sono e l’alimentatore lo hai saggiamente scelto sulla base del consumo energetico massimo del tuo sistema. Hai anche i banchetti di memoria RAM e il drive ottico; ma l’ultimo dubbio rimane sulle ventole PC.

Sebbene sia una delle componenti che passa sempre in secondo piano rispetto all’hardware principale del PC, le ventole rappresentano una parte fondamentale di un sistema, soprattutto per garantire affidabilità, stabilità e bassa rumorosità anche dopo lunghe sessioni di lavoro. Qualsiasi computer produce calore durante le varie attività svolte, e le ventole PC sono chiamate in causa per mantenere quanto più possibile costante la temperatura che c’è all’interno del case.

Le migliori ventole PC riescono a farlo in maniera silenziosa e con un basso regime di rotazione, e in più riescono a resistere molto più a lungo nel tempo senza produrre fastidiosi rumori dovuti, ad esempio, al disallineamento dell’asse. Insomma, l’argomento è lungo e merita certamente un approfondimento. Mettiti comodo, quindi, e leggi i prossimi paragrafi in cui ti spiegherò tutto quello che c’è da sapere in questo mondo e come fare la scelta giusta sulla base delle tue esigenze.

Come scegliere le ventole PC

Prima di conoscere quali sono le caratteristiche tecniche che contraddistinguono le diverse ventole PC devi individuare dove installarle. Se hai già il case, individua i vari slot presenti magari leggendo nella sua lista delle specifiche tecniche: ogni case può alloggiare ventole di diverse dimensioni e in diverse posizioni. Solitamente, le ventole che si installano lungo il pannello frontale vengono configurate in immissione (quindi con l’aria che viene pescata fuori e spinta verso l’interno del case), quelle sulla parte posteriore in estrazione (gettata quindi fuori dal case).

Alcuni case possono inoltre accogliere ventole sul pannello superiore, e solitamente vengono installate in estrazione anch’esse, o addirittura anche nel pannello inferiore. L’obiettivo è quello di creare un ricircolo d’aria efficace, con un flusso che sia lineare e fluido, senza ostacoli. E’ chiaro che le componenti stesse inserite all’interno del case (cavi, schede dedicate, alimentatore e altro) rappresentano anch’esse un ostacolo al flusso d’aria, tuttavia al momento ti consiglio di non prestarci attenzione visto che è una variabile che difficilmente puoi controllare.

Se hai dubbi sulla direzione del flusso dell’aria della ventola PC, puoi prendere come riferimento la faccia in cui solitamente trovi le specifiche: se rivolgi questa parte verso l’interno del case, allora il flusso sarà in immissione o ingresso; se, invece, la rivolgi verso la parte esterna, getterai l’aria calda fuori dal case verso l’esterno.

Pianificare il ricircolo dell’aria all’interno del case è importante, ma al momento ti consiglio di fare fede a principalmente a quello che ti sto per dire. Prima di tutto disponi i cavi in maniera ordinata, in modo che l’aria in ingresso possa entrare in maniera il più possibile indisturbata, e considera anche la direzione del flusso d’aria delle ventole già presenti nel computer oltre a quelle che stai per installare. Fra queste, quella dei dissipatori di CPU o scheda video, o le ventole di eventuali radiatori per il raffreddamento a liquido.

E’ inoltre importante il bilanciamento dell’aria in ingresso e di quella in uscita. Ci sono tre configurazioni che puoi predisporre facilmente, soprattutto se le specifiche delle ventole che installi sono identiche per ogni slot libero:

Pressione dell’aria positiva – è il metodo meno utilizzato dagli appassionati, ma ha i suoi vantaggi. Le ventole introducono più aria di quella che riescono ad espellere: in questo modo, alcune schede video meno recenti possono essere raffreddate meglio. Un altro vantaggio è il minor quantitativo di polvere introdotto dentro il case, ma la capacità di ricircolo dell’aria è inferiore rispetto al metodo negativo.

– è il metodo meno utilizzato dagli appassionati, ma ha i suoi vantaggi. Le ventole introducono più aria di quella che riescono ad espellere: in questo modo, alcune schede video meno recenti possono essere raffreddate meglio. Un altro vantaggio è il minor quantitativo di polvere introdotto dentro il case, ma la capacità di ricircolo dell’aria è inferiore rispetto al metodo negativo. Pressione dell’aria negativa – è il metodo più diffuso, e si ottiene configurando le ventole in modo che estraggano meno aria dal case rispetto a quella introdotta. Questo sistema genera prestazioni di raffreddamento superiori grazie a una sorta di effetto risucchio il quale, a sua volta, produce una maggiore linearità nei flussi d’aria. Per via di questo effetto viene introdotta più polvere nel case, ma se ci sono dei filtri anti-polvere il problema viene in parte arginato.

– è il metodo più diffuso, e si ottiene configurando le ventole in modo che estraggano meno aria dal case rispetto a quella introdotta. Questo sistema genera prestazioni di raffreddamento superiori grazie a una sorta di effetto risucchio il quale, a sua volta, produce una maggiore linearità nei flussi d’aria. Per via di questo effetto viene introdotta più polvere nel case, ma se ci sono dei filtri anti-polvere il problema viene in parte arginato. Pressione dell’aria bilanciata – qui si parla di utopie, perché come ti ho detto prima nell’equazione entrano in gioco le variabili dei componenti installati. Difficilmente riuscirai a creare un sistema con questo metodo che sulla carta combinerebbe punti di forza (ma anche di debolezza) di entrambi i sistemi.

Infine, per gestire i flussi, ti consiglio sempre di configurare le ventole in modo che spingano l’aria da davanti verso dietro, da sotto verso sopra.

Caratteristiche tecniche

Adesso che conosci le basi su come installare una ventola PC in un computer in maniera efficiente possiamo addentrarci su quelle che sono le caratteristiche tecniche: le specifiche che stabiliscono le qualità di una ventola PC.

Dimensioni

Le dimensioni di una ventola PC rappresentano la caratteristica più distintiva, sia a livello visivo, sia – spesso, ma non sempre – a livello di prestazioni. Le ventole più grandi spostano più aria, o lo fanno in maniera più silenziosa rispetto a quelle più piccole. Meglio non esagerare, ma è bene installare le ventole più grandi consentite dallo slot del case a disposizione. Se vuoi installare la ventola su un dissipatore o un radiatore per il raffreddamento a liquido, ti consiglio di fare altrettanto: installa sempre quella di dimensioni maggiori fra quelle compatibili.

Ci sono degli standard che permettono di installare le stesse ventole sul case o sui dissipatori e qui di seguito ti indico quali sono i più diffusi

80mm – il diametro della ventola è di 8 centimetri. Queste ventole, per essere efficaci, sono spesso molto rumorose. Possono essere installate in slot che hanno una distanza fra i fori di circa 72mm. Leggi comunque la lista di compatibilità del case o del dissipatore per essere certo che sia compatibile.

– il diametro della ventola è di 8 centimetri. Queste ventole, per essere efficaci, sono spesso molto rumorose. Possono essere installate in slot che hanno una distanza fra i fori di circa 72mm. Leggi comunque la lista di compatibilità del case o del dissipatore per essere certo che sia compatibile. 92mm – queste ventole sono leggermente più efficaci rispetto a quelle da 80mm di diametro, ma rimangono comunque abbastanza rumorose, soprattutto quando è necessario aumentare il ricircolo dell’aria nel case per via di temperature elevate. La distanza dei fori è, in questo caso, di 83mm.

– queste ventole sono leggermente più efficaci rispetto a quelle da 80mm di diametro, ma rimangono comunque abbastanza rumorose, soprattutto quando è necessario aumentare il ricircolo dell’aria nel case per via di temperature elevate. La distanza dei fori è, in questo caso, di 83mm. 120mm – sono le ventole PC più consigliate, e ormai sono compatibili con quasi tutti i case e con molti dissipatori. Le ventole PC da 120mm possono offrire flussi d’aria molto potenti garantendo una bassa rumorosità di funzionamento anche a carichi elevati.

– sono le ventole PC più consigliate, e ormai sono compatibili con quasi tutti i case e con molti dissipatori. Le ventole PC da 120mm possono offrire flussi d’aria molto potenti garantendo una bassa rumorosità di funzionamento anche a carichi elevati. 140mm – le ventole da 14cm sono molto performanti e producono poco rumore, tuttavia richiedono spesso case di dimensioni generose per poter essere alloggiate con efficacia.

Esistono anche ventole di dimensioni più grandi, anche se non sono molto diffuse, come quelle da 180mm, 200mm o 230mm. Spesso vengono fornite in dotazione con i case, ma puoi trovare in giro dei modelli “stand-alone” da inserire dopo l’acquisto. Verifica comunque la compatibilità, visto che ventole così grosse possono essere installate solo su pochi case.

Velocità di rotazione

La velocità di rotazione delle ventole PC è spesso indicata in RPM, dall’inglese Revolutions per minute o dall’italiano Rotazioni per minuto. Le ventole più piccole hanno bisogno di una grande velocità di rotazione per poter funzionare (anche superiore ai 2000 o 3200 RPM), mentre per quelle più grandi sono sufficienti 1000 o al massimo 1500RPM. E’ chiaro che la velocità di rotazione incide parecchio nella rumorosità di funzionamento della ventola.

Rumorosità

Ti ho appena parlato di rumorosità. I produttori la indicano spesso con un valore in dB (decibel) o dB(A), un’unità di misura spesso utilizzata anche nel mondo audio. Nessuno vuole ventole rumorose nel case, quindi ti consiglio di valutare i modelli che producono un rumore basso anche ad alti regimi di rotazione. Considera che la velocità della ventola non è l’unico indice che aumenta o diminuisce la rumorosità: ventole di basso livello possono produrre vibrazioni che si ripercuotono lungo tutto il case e la struttura del PC. E’ per questo che molti produttori vendono, invece delle classiche viti, dei supporti in gomma per agganciare le ventole PC al case.

Flusso dell’aria

Prima ti ho parlato di flussi d’aria e come controllarli in maniera generica. Per riuscirci adeguatamente, ti consiglio di verificare il flusso d’aria che genera ogni ventola: viene misurato in CFM (Cubic Feet Per Minute, piedi cubici al minuto) e rappresenta il volume d’aria che riesce a spostare una ventola, spesso al regime massimo di rotazione. Solitamente, una ventola che spinge tanta aria produce tanto rumore, ma le migliori ventole PC riescono a fornire ottimi flussi a bassi dB.

Ventole LED, RGB o RGB Addressable

Negli ultimi anni le ventole sono diventate una delle parti fondamentali nell’estetica di un computer, grazie all’illuminazione LED. Non sono funzionali al raffreddamento o al ricircolo d’aria di un computer, però contribuiscono al design. Le ventole LED sono a luce fissa, con un colore specifico, mentre le ventole LED RGB possono essere configurate con una serie di colori o effetti (ad esempio riproducono tutti i colori in successione o più colori contemporaneamente in varie modalità visive).

Alcuni produttori utilizzano il termine “addressable LED RGB”, o in italiano “LED RGB indirizzabili”, che indicano i modelli in cui ogni singolo LED può essere configurato con un colore specifico.

Alimentazione

Il connettore di una ventola PC può essere diverso in base alle funzionalità presenti nella stessa. Il connettore a 2 pin, ad esempio, è basilare: viene inserito in ventole che possono operare alla massima velocità di rotazione oppure essere spente. Il connettore a 3 pin è molto diffuso, e consente di regolare la velocità della ventola interagendo sul voltaggio.

Il connettore più efficace è invece quello a 4 pin: quest’ultimo supporta la modalità PWM grazie al quarto pin, acronimo di Pulse Width Modulation. Questa modalità consente di interagire in maniera capillare con la velocità di rotazione della ventola, riducendola o gestendola con più grande precisione rispetto a quanto permesso dal connettore a 3 pin. Puoi ovviamente installare un connettore da 2 o 3 pin anche se la porta sulla scheda madre è da 4 pin.

Durata nel tempo

La durata nel tempo è un’altra caratteristica importante per una ventola PC, soprattutto se intendi utilizzarla su sistemi che vengono accesi per molto tempo durante la giornata. È raro che una ventola si guasti del tutto, ma col tempo potrebbe perdere efficienza, produrre vibrazioni o disallinearsi dal suo asse. I produttori indicano spesso il cosiddetto tempo medio fra i guasti con la sigla MTTF, dall’inglese Mean Time To Failure. Di solito una ventola di qualità offre un valore superiore alle 100 mila ore in funzione.

Quali ventole PC comprare

Ti ho spiegato come scegliere le migliori ventole PC e adesso ti faccio una selezione fra i modelli migliori che puoi trovare in commercio in questo periodo, fra ventole PC e ventole PC RGB. Considera, inoltre, che se ti serve più di una ventola, molti produttori vendono dei bundle con più ventole PC in un’unica confezione a prezzi più vantaggiosi.

Migliori ventole PC

Arctic F8 PWM – 80mm



Con un diametro di 80mm, questa ventola di Arctic utilizza un connettore PWN e alette con design a “spada Ninja” capaci di produrre un basso livello di rumorosità anche a velocità di rotazione sostenute. Questa ventola PC può ruotare da 300 a 2000 RPM, producendo un flusso d’aria massimo di 31CFM. Buono il rapporto qualità-prezzo, per una ventola da inserire in PC di piccole dimensioni.

ARCTIC F8 PWM - 80 mm PWM Ventilatore Portatile | Custodia Standard | ...

Arctic P12 PWM – 12mm



La Arctic P12 PWM è una ventola PC da 120mm con connettore PWN. Utilizza un cuscinetto idrodinamico per prolungare la durata nel tempo della ventola e offre un flusso d’aria massimo di 56,3CFM a 1800RPM. La rumorosità è contenuta, al regime di rotazione massimo, a meno di 25dB(A).

Arctic P12 Pwm Ventola per Case per Computer Pc, 0.3 Sone, Ventilatore...

Arctic P14 PWM – 140mm



Caratterizzata dall’incredibile rapporto qualità-prezzo, la Arctic P14 PWM è la ventola da 140mm che ti consiglio se vuoi risparmiare ma vuoi godere di un buon flusso d’aria. Dati tecnici alla mano abbiamo un flusso d’aria di 72,8CFM con un livello di rumorosità inferiore a 25dB(A) e con un regime di rotazione massimo della ventola di 1700CFM.

ARCTIC P14 PWM PST - Ventola per Case Computer - Ventola per CPU - 140...

MSI Torx – 120mm



La MSI Torx da 120mm è una ventola di qualità con quattro parti in gomma per evitare fastidiosi rumori prodotti dall’attrito fra telaio della ventola e case. Produce una rumorosità di 33,6db(A) a una velocità di rotazione di 1800RPM, con un MTTF di 150 mila ore. Questo modello usa una tecnologia brevettata per le alette, con la particolare forma che serve ad aumentare l’efficienza nell’aria spinta dal sistema.

MSI TORX FAN 12CM Computer case Refrigeratore

Corsair ML120 Pro – 120mm



Un’ottima ventola da 120mm, la Corsair ML120 Pro, con cuscinetti a levitazione magnetica e una velocità di rotazione massima di 2000RPM. Questo modello viene venduto con una varietà di LED, anche RGB, e anche nella versione che ti propongo di seguito privo di illuminazione.

Corsair ML120 PRO Ventola da 120 mm, Levitazione Magnetica, Confezione...

Cooler Master Silencio FP 120 PWM – 120mm



La Silencio FP120 PWM è una delle più celebri ventole di Cooler Master fra quelle prive di LED. La velocità di rotazione massima è di 1400RPM, mentre il connettore è da 3 pin. Il design delle pale consente di generare poco rumore, pur generando un ottimo flusso d’aria.

Cooler Master R4-SFNL-14PK-R1 Silencio FP 120 PWM Ventola per Case '80...

Noctua NF-F12 PWM – 120mm



Si può criticare per la scelta dei colori, ma non per le prestazioni: la Noctua NF-F12 PWM è una delle migliori ventole che puoi trovare in questo momento sul mercato, senza se e senza ma. Utilizza un connettore PWM da 4 pin e a 1500RPM produce solo 22,4dB(A) di rumore. Secondo i dati del produttore ha una durata di 150 mila ore. In dotazione Noctua offre un adattatore low-noise che riduce la velocità di rotazione della ventola a 1200RPM. Non ha illuminazione.

Noctua NF-F12 PWM, Ventola Silenziosa di Qualità Premium, 4-Pin (120mm...

Noctua NF-A14 PWM – 140mm



È la versione da 140mm della ventola Noctua di cui ti ho appena parlato. La Noctua NF-A14 PWM ha le stesse caratteristiche di rotazione e lo stesso MTTF del modello più piccolo, ma spinge più aria producendo solo 24,6dB(A). In modalità low-noise, invece, si ferma a meno di 20dB(A).

Noctua NF-A14 PWM, Ventola silenziosa, versione a 4-pin PWM, Marrone, ...

Noctua NF-A14 iPPC-3000 PWM – 140mm



Se il silenzio non ti interessa e vuoi una ventola prima di tutto prestazionale, allora dai un occhio alla Noctua NF-A14 iPPC-3000 PWM, capace di raggiungere addirittura i 3000RPM di velocità di rotazione con un rumore di 41,3dB(A). Questa ventola è realizzata in poliammide e fibra di vetro e vanta la resistenza ai liquidi secondo lo standard IP52. L’MTTF è di 150 mila ore, per un modello pensato principalmente per l’impiego professionale.

Noctua NF-A14 iPPC-3000 PWM, Ventola di raffreddamento per applicazion...

be quiet! SilentWings 3 PWM – 140mm



Le be quiet! SilentWings 3 PWM sono ventole PC di grande qualità. Nel link di seguito ne trovi diverse di varia misura: il modello da 140mm è garantito per 300 mila ore di uso e può spingersi fino a 2.200RPM producendo solo 28.6dB(A). La presenza di un connettore PWM consente di regolare in maniera fine la velocità di rotazione in base alle esigenze di ogni momento. Per quanto riguarda il flusso d’aria è di massimo 73CFM.

be quiet! SilentWings 3 PWM Computer case Ventilatore

Noctua NF-A20 – 200mm



L’ultima ventola che ti propongo è la Noctua NF-A20, utile principalmente se abbinata a case di grandi dimensioni visto che vanta un diametro da ben 200mm! Questo modello offre una velocità di rotazione massima di 800RPM con una rumorosità in funzionamento di massimo 18.1dB(A). È silenziosissima e viene proposta con un connettore a 3 pin da massimo 5V, spostando comunque un buon quantitativo d’aria. In commercio puoi trovare anche una versione con connettore PWM da 12v.

Noctua NF-A20 5V, Ventola Silenziosa di Qualità Premium, 3-Pin, Versio...

Migliori ventole PC con illuminazione

Shark Blades RGB – 120 mm



Passiamo alle ventole PC RGB con il modello low-cost Shark Blades RGB. Questa ventola supporta diverse tecnologie di sincronizzazione degli effetti ed è compatibile con schede madri ASUS, MSI, Gigabyte. Funziona con tutte le schede madri, ma per sincronizzare gli effetti avrai bisogno di un modello compatibile. Il flusso d’aria è di 94,8m³/h a 1200RPM, con una rumorosità dichiarata di 18,2dB(A) al voltaggio massimo.

Shark Blades RGB, ventola da 120 mm, silenziosa ed RGB addressable

upHere PWM Ventole PC – 120 mm



Se hai un case da riempire con ventole colorate puoi valutare il bundle di upHere, abbastanza economico e con LED rossi. Queste ventole possono raggiungere una velocità di rotazione di 1800RPM producendo un flusso d’aria di 50.9CFM massimo. Il connettore è un PWM, mentre la MTTF è di 40 mila ore, un po’ meno rispetto a quella di modelli più blasonati. Nella confezione trovi tre ventole.

upHere PWM Ventole PC 120 mm Ultra silenziose per Case 3 Pack,LED Ross...

Corsair AF120 LED Quiet Edition – 120mm



Le Corsair AF120 LED Quiet Edition sono ventole da 120mm con LED rossi e alette trasparenti (nove per la precisione). Queste ventole sono pensate per essere montate in estrazione, nella parte posteriore o superiore del case. Il connettore è il tradizionale a 3 pin, e nella confezione ne trovi due.

Corsair AF120 LED Quiet Edition Ventola da 120 mm, Flusso d'Aria Eleva...

Cooler Master MasterFan MF200R RGB – 200mm



Una ventola sicuramente appariscente: la Cooler Master MasterFan MF200R RGB è fra le più economiche con LED RGB da ben 200mm di diametro, soprattutto se consideri i modelli dei produttori più blasonati. Offre supporto alle schede madri di ASUS; Gigabyte, MSI, e grazie alle dimensioni generose può supportare anche le esigenze di raffreddamento di sistemi molto potenti. Richiede, però, un case con supporto a ventole da 20cm di diametro.

Cooler Master MasterFan MF200R RGB (R4-200R-08FC-R1): ventola PWM RGB ...

Corsair ML120 LED RGB – 120mm



Fra le ventole RGB più affermate ci sono le Corsair ML120 LED RGB, con diametro da 120mm e una velocità di rotazione da 400 a 1600RPM. Diversi gli effetti disponibili, e c’è la possibilità di controllare l’illuminazione e le altre caratteristiche prestazionali attraverso un software dedicato. La rumorosità di questo modello è contenuta, anche al massimo della velocità: 25dB(A).

Corsair ML120 Ventola Premium a Levitazione Magnetica da 120 mm, Bassa...

Corsair ML140 LED RGB – 140mm



La versione da 140mm della ventola che ti ho appena suggerito. La velocità di rotazione massima è in questo caso di 1200RPM, che garantisce prestazioni simili al modello da 120mm, con una rumorosità contenuta in 20,4dB(A).

Corsair ML140 Ventola Premium a Levitazione Magnetica da 140 mm, Bassa...

Corsair LL120 RGB / LL140 RGB – 120mm o 140mm



Le Corsair LL120 RGB sono ventole PC RGB dall’alto impatto scenico, grazie all’anello illuminato (anch’esso RGB) che fa da perimetro esterno alle alette. L’effetto finale è sicuramente bellissimo, soprattutto per chi configura un sistema gaming con strisce LED e vari effetti. Questo modello ha un diametro di 120mm, può vantare una velocità di rotazione massima di 1500RPM ed è dotato di 16 LED RGB, ognuno indipendente dall’altro e personalizzabile.

Corsair LL120 RGB Ventola da 120 mm, Dual Light Loop RGB LED PWM, Conf...

Se hai slot da 140mm puoi optare per le Corsair LL140 RGB, con velocità massima di 1300RPM ma stesso approccio delle LL120 RGB. Anche qui troviamo due anelli luminosi (uno per lato), LED che illuminano le alette trasparenti, e possibilità di acquistare in bundle anche il Lighting Node Pro, necessario per la gestione dell’illuminazione.

Corsair LL140 RGB Ventola LED PWM, Dual Light Loop RGB 1 pezzo

NZXT AER RGB 2 – 120mm e 240mm



Simili nell’approccio, ma con un’estetica ancora più aggressiva, le NZXT AER RGB 2 sono fra le ventole RGB più scelte degli appassionati. Utilizzano cuscinetti fluidodinamici proprietari per garantire bassa rumorosità anche ai regimi di rotazione più elevati, e un sistema di alimentazione che consente la gestione delle funzionalità anche via software. Sono forse le più belle ventole PC sul mercato oggi, e le prestazioni sono ottime: 1500RPM massimo per un flusso d’aria di 52,4CFM e una rumorosità da 20 a 33dB(A), per la variante da 120mm.

NZXT AER RGB 2 - 120mm - Personalizzazioni avanzate dell'illuminazione...

La versione da 140mm offre una velocità massima di 1500RPM, per un flusso d’aria di ben 91,2CFM alla stessa rumorosità dichiarata del modello da 120mm.

NZXT AER RGB 2 - 140mm - Personalizzazioni avanzate dell'illuminazione...

Thermaltake Riing Trio 20 RGB – 200mm



Se sei alla ricerca di una ventola enorme con effetti RGB non posso che consigliarti questo modello, Thermaltake Riing Trio 20 RGB, con diametro di 200mm. Si tratta di una ventola PC RGB premium, capace di offrire un flusso d’aria di ben 123,53CFM producendo un rumore di soli 28dB(A). Il tutto con una velocità di rotazione di soli 1000RPM. Costa parecchio, ma l’effetto scenico è assicurato.