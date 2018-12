Su Minecraft esistono diversi modi per spostarsi da un luogo a un altro, ma nessuno di questi prevede l’uso di veicoli, come le automobili. Sebbene non hai trovato personalmente una soluzione a questo inconveniente, hai deciso di non perderti d’animo e di trovare un modo per ricreare un veicolo su questo videogioco. Mi piace il tuo spirito combattivo… quindi ti aiuterò!

Nella guida di oggi, ti illustrerò come costruire una macchina su Minecraft in modo da esplorare anche i luoghi più lontani a bordo del tuo veicolo. Dato che, però, Minecraft non permette di costruire questo genere di strumenti direttamente in gioco, ti consiglierò alcune mod che possono esserti utili allo scopo. Inoltre, ti indicherò altri mezzi di trasporto alternativi di cui puoi fare uso senza ricorrere all’uso di mod.

Sei curioso di scoprire i suggerimenti che ho preparato per te in questa mia guida, vero? Allora cosa aspetti? Siediti bello comodo, prenditi soltanto alcuni minuti di tempo libero e dedicati alla lettura di questo mio tutorial. Sono sicuro che riuscirai facilmente nel tuo intento. A me non resta altro, se non augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Operazioni preliminari

Nella versione base di Minecraft non è possibile costruire automobili funzionanti. Una tipologia di mezzo di trasporto utilizzabile è quello che possiede un motore costituito da blocchi di slime, il cui principio di funzionamento è già descritto in questa mia precedente guida.

Essendo questo mezzo di trasporto non equiparabile a un’automobile, in quanto procede soltanto verso due sole direzioni sulla stessa linea retta, posso venirti in aiuto consigliandoti alcune mod che permettono di costruire veicoli di qualsiasi tipologia da usare per l’esplorazione del mondo di Minecraft.

Le soluzioni di cui ti parlerò nei prossimi capitoli richiedono l’installazione di Minecraft Forge, uno strumento gratuito per la gestione delle mod su Minecraft. Per installare Minecraft Forge, raggiungi il suo sito Web ufficiale e premi sul pulsante Windows Installer per eseguire il download del file .exe più recente. Se hai necessità di scaricare Minecraft Forge per versioni di Minecraft precedenti, puoi usare il menu laterale di sinistra.

Dopo aver scaricato il file, fai doppio clic su di esso e, nel riquadro che ti viene mostrato, premi su OK per eseguire l’installazione. A questo punto, non ti resta che raggiungere il percorso C:\Users\[nome]\AppData\Roaming\.minecraft tramite l’Esplora File di Windows e aprire la cartella mods. Qualora non dovessi trovarla, creala manualmente.

All’interno della cartella mods vanno posizionati i file JAR delle mod che scaricherai tra quelle consigliate nei capitoli successivi. Dopo aver effettuato quest’operazione, devi avviare Minecraft e premere l’icona con il simbolo (▲) situata a fianco del pulsante Gioca.

Scegli, quindi, il profilo Forge e fai clic su Gioca. Ti accorgerai se la mod è stata effettivamente installata se la trovi tra le voci dell’elenco accessibile tramite il pulsante Mod, nella schermata principale del gioco

Mod per costruire una macchina

A questo punto puoi passare all’azione e scegliere una mod che consente la costruzione di macchine da usare nel mondo di Minecraft: ecco quelle che, a mio modesto avviso, sono le migliori del momento.



The Ultimate Car Mod

The Ultimate Car Mod è una delle mod più complete di Minecraft, che aggiunge veicoli di diversa tipologia al mondo di gioco. Sono presenti sia automobili a uno o due posti, sia piccoli camion, con incluso un baule che possa contenere le risorse raccolte.

La particolarità di questa mod è che introduce un sistema di rifornimento per i mezzi di trasporto, che non permette loro di raggiungere lunghe distanze, in quanto necessitano di carburante. A tal proposito, sono presenti all’interno della mod le stazioni di servizio e i centri di produzione del carburante. Inoltre, se si vuole marcare un percorso, è possibile costruire delle strade con blocchi di asfalto che rendono il tutto molto realistico.

Per creare un’automobile, ti serve un banco da lavoro per fabbricare tutte le diverse componenti del veicolo. Ad esempio, per realizzare un sedile per l’auto, ti servono tre unità di cotone e cinque assi di legno. Ottenute tutte le parti necessarie, dovrai creare un workshop. Questo si ottiene posizionando un blocco car workshop e otto unità di car workshop parts su un’area libera 3×3.

Fatto ciò, interagendo sulla pedana appena realizzata, si potranno inserire tutte le diverse componenti per fabbricare il veicolo. A tal proposito, ti consiglio di raggiungere questo link, dove puoi trovare i dettagli sui progetti per creare le componenti e i veicoli stessi.

Dopo aver riempito gli slot del workshop con le parti necessarie per creare il veicolo, premi sul tasto Spawn car, per farlo comparire sulla pedana. Il veicolo creato avrà soltanto il 10% di carburante, quindi sarà necessario raggiungere una stazione di servizio, che si può costruire facendo sempre riferimento al link menzionato in precedenza. Inoltre, è possibile far riferimento a quest’altra guida ufficiale realizzata dallo sviluppatore della mod (in lingua inglese), che spiega come creare un impianto di produzione di carburante.

I comandi per l’utilizzo del veicolo sono semplici: interagisci sulla macchina per salire e tieni premuto il tasto R per metterla in moto. Dopo aver acceso il veicolo, premendo il tasto I, puoi vedere il pannello che ti mostra alcuni parametri, come il livello di carburante oppure i danni ricevuti.



SoggyMustache’s Transportation Mod

Un’altra mod che ti consiglio di utilizzare è SoggyMustache’s Transportation Mod, che aggiunge alcuni veicoli sia a due che quattro ruote, oltre ad altri bizzarri mezzi di trasporto, come il monociclo e la palla di vetro.

Per usare questa mod ti serviranno però altri due componenti: Bookworm (per Minecraft 1.12.x o successivi) e Moons Core. I file scaricati in formato JAR vanno inseriti nella cartella mods, insieme al file JAR di SoggyMustache’s Transportation Mod, scaricabile da questo link.

Arrivato a questo punto, non resta che avviare Minecraft e scoprire i nuovi veicoli aggiunti, che puoi trovare all’interno dell’inventario, nella scheda Veicoli, di una qualsiasi mappa in modalità Creativa. Ti basta mettere l’icona del veicolo da usare nella barra rapida ed effettuare un clic con il tasto destro per posizionarlo sul terreno.

Dopo aver posizionato il veicolo, interagisci su di esso per entrare al suo interno e usa i comandi di movimento per utilizzarlo. A differenza della mod di cui ti ho parlato nel capitolo precedente, non è richiesto l’uso di carburante, potendo così utilizzare il veicolo senza limitazioni.



Altri modi per spostarsi velocemente in Minecraft

Oltre ai veicoli di cui ti ho parlato nei capitoli precedenti, puoi utilizzare altri mezzi per muoverti in piena libertà su Minecraft. Ad esempio, puoi utilizzare un cavallo per affrontare le tue avventure e raggiungere, così, anche i luoghi più distanti. A tal proposito, ti consiglio di leggere la mia guida su come addomesticare un cavallo su Minecraft.

Inoltre, ci sono altri mezzi per raggiungere un luogo lontano: puoi costruire un vagone minerario su rotaia, che collega uno o più luoghi di tuo interesse, magari con un tunnel sotterraneo e ben illuminato, oppure puoi usare il teletrasporto. Purtroppo quest’ultimo richiede l’uso della console di comandi per le grandi distanze, di cui ti ho parlato in questa mia guida in modo dettagliato.

Infine, un altro metodo per raggiungere velocemente un luogo distante è quello di usare l’Elitre, un set di ali che permettono all’avatar di volare. L’Elitre, in realtà, permette soltanto di planare ma, in combinazione con i razzi pirotecnici, è possibile guadagnare quota per lunghe sessioni di volo. Se vuoi saperne di più su questo oggetto e anche su altri metodi per volare su Minecraft, ti consiglio di leggere la mia guida dedicata a quest’argomento.