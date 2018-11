Vorresti arrotondare il tuo stipendio svolgendo qualche lavoretto extra comodamente da casa? Hai bisogno di un logo per il tuo sito Web ma non hai le capacità per realizzarne uno e gli esperti del settore hanno richieste troppo elevate? In tal caso, puoi prendere in considerazione Fiverr, una piattaforma che raccoglie utenti da tutto il mondo e che permette sia di offrire che di acquistare servizi digitali di ogni genere, a partire da 5 dollari. Come dici? Non ne hai mai sentito parlare prima d’ora? Allora oggi è proprio il tuo giorno fortunato!

Con questo tutorial, infatti, ti spiegherò come funziona Fiverr indicandoti come muovere i tuoi primi passi su questa piattaforma. Per prima cosa, ti dirò come creare il tuo account, come ricercare un servizio e come pubblicare una richiesta, dopodiché ti indicherò anche la procedura per diventare un venditore e pubblicare un’offerta. Se non vedi l’ora di saperne di più, non perdere altro tempo e approfondisci subito l’argomento.

Coraggio: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno e dedicati alla lettura di quanto riportato qui di seguito. Sono sicuro che, seguendo attentamente le mie indicazioni e mettendole in pratica, riuscirai a capire il funzionamento di Fiverr e sfruttare al meglio questo servizio. A me non resta altro che augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

Registrarsi su Fiverr

Prima di entrare nel dettaglio di questa guida e spiegarti come funziona Fiverr, lascia che ti spieghi come creare un account per accedere al servizio. Registrarsi su Fiverr è una procedura che può essere svolta sia da computer che da smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per dispositivi Android e iOS.

Se vuoi creare il tuo account su Fiverr da computer, collegati al sito ufficiale del servizio, fai clic sulla voce Join presente in alto a destra e scegli se registrarti utilizzando il tuo account Facebook, il tuo account Google o tramite email. Nei primi due casi, pigia sul pulsante Continue as [nome] o Continua with Google, altrimenti inserisci il tuo indirizzo email nel campo Enter your email e pigia sul pulsante Continue.

Nella nuova schermata visualizzata, inserisci l’username e la password (deve contenere almeno 8 caratteri, tra cui una lettera maiuscola, una minuscola e un numero) da associare al tuo account nei campi Choose a username e Choose a password e pigia sul pulsante Join. Adesso, accedi alla tua casella di posta elettronica, apri l’email ricevuta da Fiverr e fai clic sul pulsante Active your account per attivare il tuo account e completare la registrazione.

Se, invece, preferisci registrarti a Fiverr usando l’applicazione del servizio, avvia quest’ultima facendo tap sulla sua icona (la scritta Fiver bianca su sfondo verde) presente nella home screen del tuo dispositivo. Premi, quindi, sulle voci Next e Join e, nella nuova schermata visualizzata, fai tap sul pulsante Connect with Facebook per creare un account collegando il tuo profilo Facebook, sul pulsante Connect with Google per registrarti utilizzando il tuo account Google o sul bottone Sign up with email per la classica registrazione tramite email.

In quest’ultimo caso, inserisci il tuo indirizzo email nel campo Enter your email, specifica un nome utente e una password per accedere a Fiverr nei campi Choose a username e Choose a password e pigia sul pulsante Sign up. Entro pochi istanti riceverai un’email da parte di Fiverr: pigia sul pulsante Active your account contenuto al suo interno per attivare il tuo account.

Acquistare un servizio su Fiverr

Se intendi acquistare un servizio su Fiverr (chiamato Gig), tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina principale della piattaforma, accedere al tuo account, individuare il servizio di tuo interesse e completarne l’acquisto.

Per procedere, collegati alla pagina principale di Fiverr e, se ancora non l’hai fatto, clicca sul pulsante Sign in presente in alto a destra per accedere al tuo account. Nella nuova pagina aperta, seleziona la categoria del servizio della quale hai bisogno, scegliendo una delle opzioni disponibili tra Graphics & Design, Digital Marketing, Writing & Translation, Video & Animation, Music & Audio, Programming & Tech, Business e Fun & Lifestyle, dopodiché scegli una sottocategoria tra quelle visualizzate a schermo e individua il Gig che ritieni più adatto alle tue esigenze. In alternativa, inserisci le parole chiave relative al servizio di tuo interesse nel campo di ricerca Find service (collocato in alto a sinistra) e pigia sul pulsante Search.

Per capire meglio, facciamo un esempio pratico: se hai un testo in italiano e hai bisogno di tradurlo in inglese, fai clic sulla categoria Writing & Translation e scegli la sottocategoria Translation presente nella barra laterale a sinistra. Nella nuova pagina aperta, seleziona l’opzione Italian nel campo Translate from e l’opzione English nel campo Translate to per visualizzare i Gig disponibili.

Inoltre, tramite le opzioni Delivery Time e Price range, puoi filtrare ulteriormente le offerte disponibili in base al tempo di consegna e al prezzo. Individuato il Gig di tuo interesse, fai clic sul suo nome per visualizzare la descrizione, le recensioni degli altri utenti, i Gig correlati e i pacchetti d’acquisto disponibili. Tra i fattori da tenere in considerazione, ci sono anche le revisioni (revisions) che consentono all’acquirente di chiedere al venditore di apportare modifiche qualora il servizio ricevuto non soddisfi completamente le sue esigenze. In caso di dubbi, hai anche la possibilità di contattare il venditore pigiando sul pulsante Contact me e inserendo la tua richiesta nel campo apposito.

Individuato il Gig più adatto alle tue esigenze e il pacchetto di tuo interesse, pigia sui pulsanti Continue e Order now, scegli il metodo di pagamento che preferisci tra carta di credito (MasterCard, Visa, Discover) e PayPal, inseriscine i dati e pigia sul pulsante Confirm and Pay.

Ti sarà utile sapere che il tuo pagamento non sarà accreditato immediatamente sul conto del venditore: solo se quest’ultimo accetterà l’ordine e lo completerà nel tempo stabilito la transazione andrà a buon fine. Una volta che il venditore avrà svolto il lavoro, visualizzerai una notifica sulla voce Messages (a indicare che c’è un nuovo messaggio) e potrai visualizzare il risultato finale.

Se, invece, non hai individuato nessun Gig che risponda alle tue esigenze o non vuoi perdere tempo nella ricerca, devi sapere che puoi pubblicare tu stesso una richiesta del servizio che cerchi. Per farlo, collegati alla pagina principale di Fiverr e, dopo aver effettuato l’accesso al tuo account, pigia sul pulsante Post a request.

Nella nuova pagina aperta, inserisci la tua richiesta nel campo Looking for, specifica la categoria della tua richiesta tramite il menu a tendina presente sotto la voce Choose a category e specifica il tempo che sei disposto ad attendere per la consegna dell’ordine, selezionando una delle opzioni disponibili tra 24 Hours, 3 Days, 7 Days e Other. Infine, se lo desideri, specifica il budget a tua disposizione nel campo What is your budget for this service? e pigia sul pulsante Post per pubblicare la tua richiesta. Non appena un venditore sarà interessato a svolgere il tuo lavoro, riceverai una notifica e potrai metterti in contatto con l’utente in questione.

Come accennato in precedenza, se il servizio ricevuto non è di tuo gradimento, potrai chiedere al venditore di revisionare il lavoro suggerendo anche le modifiche da apportare pigiando sul pulsante Request revision. In caso contrario, pigia sul pulsante Accept & review order per accedere al lavoro completo, scaricare eventuali file e lasciare la recensione al venditore.

Infine, se ti stai chiedendo cosa succede in casi di problemi con l’ordine, sarai sollevato nel sapere che esiste la possibilità di aprire una controversia: Fiverr vestirà i panni di mediatore per cercare di risolvere la problematica.

La procedura per acquistare un Gig da smartphone e tablet usando l’app di Fiverr è pressoché identica a quanto descritto in precedenza per computer. Dopo aver avviato l’app del servizio, fai tap sulla voce More presente nel menu in basso, pigia sull’opzione Sign In per due volte consecutive, inserisci i tuoi dati d’accesso nei campi Enter your email or username e Enter your password e pigia sul pulsante Continue.

Adesso, fai tap sulla voce Home e inserisci il servizio che stai cercando nel campo What are you looking for?. In alternativa, premi sull’icona dei quattro quadrati in alto a destra, seleziona una delle categorie disponibili e fai tap sul nome del Gig di tuo interesse, dopodiché pigia sul pulsante Order [prezzo] per due volte consecutive e poi sul pulsante Pay now. Scegli, quindi, il metodo di pagamento che preferisci, pigia sul pulsante Continue e il gioco è fatto.

Diventare un venditore su Fiverr

Ti piacerebbe guadagnare qualche soldo extra svolgendo lavoretti come traduttore, grafico o programmatore? in tal caso, puoi diventare un venditore su Fiverr e offrire i tuoi servizi. Devi sapere, però, che usando l’applicazione del servizio non è possibile aprire un account venditore e creare nuove offerte.

Per diventare un venditore, quindi, collegati al sito Internet di Fiver dal computer, fai clic sulla voce Sign in in alto a destra e accedi al tuo account inserendo le credenziali d’accesso nei campi Email/Username e Password. Adesso, fai clic sull’opzione Become a seller e, nella nuova pagina aperta, pigia sul pulsante Become a seller, dopodiché inserisci il tuo nome e cognome nei campi First name e Last name e clicca sull’icona della macchina fotografica presente accanto alla voce Profile Picture per caricare una tua foto (operazione obbligatoria per procedere con la registrazione come venditore).

Inserisci, poi, una tua descrizione di almeno 150 caratteri nel campo Description specificando i tuoi hobby, le tue competenze e tutto ciò che ritieni rilevante per convincere gli eventuali acquirenti a collaborare con te. Infine, nella sezione Languages, indica le lingue che parli (pigiando sul pulsante Add new) e fai clic sul pulsante Continue per proseguire nella registrazione.

Nella schermata Professional info, specifica la categoria di tua competenza tramite il menu a tendina presente accanto alla voce Your Occupation e selezionando una delle opzioni disponibili (Graphic & Design, Video & Animation, Writing & Translation, Digital marketing ecc.). Puoi anche aggiungere più di una categoria d’occupazione, cliccando sulla voce Add new e scegliendo una delle opzioni appena citate. Nella sezione Skills, puoi specificare le tue abilità nel campo Add Skill inserendone anche il livello, tramite il menu a tendina Level experience.

Se lo desideri, puoi aggiungere ulteriori informazioni relative alla tua formazione e ad attestati in tuo possesso nei campi Education e Certification, dopodiché puoi inserire il tuo sito personale o quello dei tuoi precedenti lavori nel campo Personal Website e pigiare sul pulsante Continue per andare avanti.

Nella schermata Linked Accounts, se lo desideri, puoi collegare i tuoi account social pigiando sul pulsante Connect relativo alle voci Linkedin, Google e Facebook, altrimenti pigia sui pulsanti Continue e Continue & Create Your First Gig per completare la registrazione come venditore.

Creare un Gig su Fiverr

Per creare il tuo primo Gig, cioè il servizio digitale che intendi offrire su Fiverr, pigia sul pulsante Create a Gig. Se non visualizzi tale opzione, fai clic sulla tua foto presente in alto a destra, seleziona l’opzione My Profile dal menu che compare e, nella nuova pagina aperta, pigia sul pulsante Create a new Gig.

Adesso, inserisci il titolo del tuo annuncio nel campo Gig title (massimo 80 caratteri), seleziona la categoria tramite il menu a tendina presente accanto alla voce Category scegliendo una delle opzioni disponibili (Graphics & Design, Digital marketing, Video & Animation, Music & Audio ecc.), scegli una sottocategoria e specifica il servizio che offri. Per esempio, se vuoi mettere a disposizione le tue conoscenza di WordPress, dovrai selezionare la categoria Programming & Tech, la sottocategoria WordPress e selezionare la voce Help/Consultation come servizio offerto (Service type).

Inserisci, poi, un massimo di 5 pargole chiave nel campo Search tags e pigia sul pulsante Save & continue. Nella schermata Scope & Pricing, puoi creare fino a tre pacchetti d’acquisto per il tuo Gig, specificandone i tempi di consegna, il prezzo, le domande a disposizione per l’acquirente, i minuti di conversazione di supporto in tempo reale e i servizi offerti. Nella sezione Description, descrivi il tuo Gig inserendo una descrizione di almeno 120 caratteri nel campo apposito, mentre nella sezione Frequently Asked Questions puoi aggiungere delle FAQ che possono essere utili all’acquirente.

Nella schermata Requirements, inserisci le informazioni di cui avrai bisogno e che l’acquirente ti dovrà fornire per iniziare il tuo lavoro, dopodiché pigia sul pulsante Save & Continue, carica almeno un’immagine, un video o un file in formato PDF dei tuoi precedenti lavori o che sponsorizzi al meglio la tua offerta e pigia nuovamente sul pulsante Save & Continue.

Per poter pubblicare la tua offerta, devi inserire e verificare il tuo numero di telefono. Pigia, quindi, sul pulsante Verify now, inserisci il tuo numero di telefono nel campo Enter your Phone Number e clicca sul pulsante Verify SMS per ricevere un SMS di conferma, o Verify by call per ricevere una telefonata. Inserisci, quindi, il codice di verifica ricevuto nel campo apposito e pigia sul pulsante Submit code. Adesso, fai clic sul pulsante Publish Gig per pubblicare la tua offerta e il gioco è fatto.

Per gestire i tuoi Gig, fai clic sulla tua foto in alto a destra, seleziona la voce My profile dal menu che compare e seleziona l’opzione Gig nel menu principale. Nella nuova pagina aperta, fai clic sull’icona della freccia rivolta verso il basso relativa al Gig di tuo interesse e scegli una delle opzioni disponibili: Edit per apportare modifiche; Share per condividere l’offerta; Delete per cancellare il Gig selezionato o Pause per rendere momentaneamente invisibile la tua offerta.

Per visualizzare e accettare gli ordini, invece, fai clic sulla voce Order e seleziona il lavoro che vuoi svolgere: una volta accettato un ordine, comparirà un conto alla rovescia a seconda del tempo di consegna che hai indicato in fase di creazione del Gig. Completato il lavoro, accedi alla sezione dedicata agli ordini, seleziona l’ordine che hai completato, pigia sui pulsanti Deliver your order, Upload Work e Deliver work e attendi il riscontro dell’acquirente.

Ti sarà utile sapere che Fiverr applica una commissione del 20% per ogni Gig venduto e che il pagamento avviene dopo 14 giorni dalla conclusione della consegna dell’ordine. Per monitorare le tue entrare e riscattare i guadagni, fai clic sulla tua foto, seleziona la voce My profile e, nella nuova pagina aperta, scegli l’opzione Earnings presente nel menu principale.