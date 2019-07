Parlando con il tuo migliore amico, sei venuto a conoscenza di Fiverr, una piattaforma sulla quale è possibile mettere in vetrina le proprie competenze digitali e arrotondare il proprio stipendio. Incuriosito dall’argomento e, soprattutto, dalla possibilità di guadagnare qualche soldo extra, ti sei sùbito fiondato al computer per creare il tuo account su Fiverr e pubblicare i tuoi primi annunci di vendita. Purtroppo, però, ogni tuo tentativo non ha dato l’esito sperato e, adesso, non sai più dove sbattere la testa per riuscire nel tuo intento.

Se le cose stanno effettivamente così, non ti preoccupare: se vuoi, ci sono qui io per darti una mano e spiegarti come vendere su Fiverr. Se mi dedichi pochi minuti del tuo tempo libero, oltre a indicarti la tipologia di servizi che puoi offrire su Fiverr e i costi applicati dal servizio, ti illustrerò la procedura dettagliata per creare un account da venditore e pubblicare il tuo primo annuncio, sia da computer che da smartphone e tablet. Come dici? È proprio quello che volevi sapere? Allora non indugiare oltre e approfondisci sùbito l’argomento!

Coraggio: mettiti bello comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Segui attentamente le indicazioni che sto per darti, prova a metterle in pratica sul dispositivo di tuo interesse e ti assicuro che, in men che si dica, sarai pronto per offrire i tuoi servizi digitali e accettare i primi ordini. A me non rimane altro che augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per le tue vendite!

Cosa posso vendere su Fiverr

Prima di entrare nel vivo di questa guida e spiegarti come vendere su Fiverr, potrebbe esserti utile conoscere le tipologie di servizi che è possibile offrire su questa piattaforma e le commissioni che vengono applicate dal servizio per ogni ordine andato a buon fine.

Se, quindi, ti stai chiedendo "cosa posso vendere su Fiverr?", devi sapere che puoi creare annunci di vendita di servizi digitali, come la creazione di un logo, l’ottimizzazione di un sito Internet, la traduzione di un testo o la vendita di un corso online. Nel momento in cui scrivo, su Fiverr sono disponibili 7 categorie principali di vendita e oltre 200 sottocategorie: ecco qualche esempio.

Graphics & Design : la categoria dedicata al mondo della grafica, anche digitale. Permette di offrire la creazione di loghi, poster, brochure e caricature.

: la categoria dedicata al mondo della grafica, anche digitale. Permette di offrire la creazione di loghi, poster, brochure e caricature. Digital marketing : è la sezione nella quale offrire i servizi che riguardando il Web marketing, come la creazione di campagne social, l’ottimizzazione in ottica SEO dei siti Internet e molto altro ancora.

: è la sezione nella quale offrire i servizi che riguardando il Web marketing, come la creazione di campagne social, l’ottimizzazione in ottica SEO dei siti Internet e molto altro ancora. Writing & Traslation : l’ideale per chi ama la scrittura e mette a disposizione degli altri le proprie capacità di trascrizione di lunghi testi o traduzione.

: l’ideale per chi ama la scrittura e mette a disposizione degli altri le proprie capacità di trascrizione di lunghi testi o traduzione. Video & Animation : la sezione dedicata ai professionisti del video editing che hanno ottime capacità con i programmi per montaggio video, la creazione di animazioni e filmati con effetti speciali.

: la sezione dedicata ai professionisti del video editing che hanno ottime capacità con i programmi per montaggio video, la creazione di animazioni e filmati con effetti speciali. Music & Audio : i musicisti, i produttori, i tecnici del suono e tutti coloro che hanno a che fare con il mondo musicale, possono offrire numerosi servizi, come la creazione di effetti sonori e jingle. Inoltre, è possibile mettere a disposizione la propria voce per la composizione di canzoni.

: i musicisti, i produttori, i tecnici del suono e tutti coloro che hanno a che fare con il mondo musicale, possono offrire numerosi servizi, come la creazione di effetti sonori e jingle. Inoltre, è possibile mettere a disposizione la propria voce per la composizione di canzoni. Programming & Tech : la categoria dedicata ai programmatori e agli sviluppatori in grado di creare siti Internet su richiesta, o di risolvere problemi di vario genere legati al mondo software.

: la categoria dedicata ai programmatori e agli sviluppatori in grado di creare siti Internet su richiesta, o di risolvere problemi di vario genere legati al mondo software. Business : per tutto ciò che riguarda il mondo del business, da una consulenza finanziaria alla creazione di presentazioni di lavoro.

: per tutto ciò che riguarda il mondo del business, da una consulenza finanziaria alla creazione di presentazioni di lavoro. Lifestyle: è la categoria ideale per chi vuole offrire corsi online ma anche consulenze alimentari, spirituali e molto altro ancora.

Per quanto riguarda i costi, la pubblicazione di un annuncio di vendita su Fiverr è completamente gratuito. Tuttavia, il servizio applica una commissione del 20% per ogni ordine andato a buon fine. Inoltre, devi sapere che il pagamento da parte dell’acquirente è immediato ma il compenso viene accreditato solo al termine del lavoro, entro 14 giorni dalla consegna dell’ordine.

Vendere su Fiverr da computer

Vedere su Fiver da computer è una procedura semplice e veloce. Per prima cosa, è necessario creare un account e inserire più informazioni possibili circa le proprie esperienze lavorative e le proprie competenze, al fine di aumentare la possibilità di vendita. Dopodiché è sufficiente creare un Gig, cioè l’annuncio di vendita del servizio digitale da offrire su Fiverr, e attendere i primi ordini.

Per procedere, collegati dunque alla pagina principale di Fiverr, clicca sulla voce Become a seller che si trova in alto a destra e, nella nuova schermata visualizzata, premi sul pulsante Become a seller. Adesso, se hai già un account su Fiverr come acquirente, scegli l’opzione Sign up e accedi con le tue credenziali, altrimenti seleziona una delle voci disponibili tra Continue with Facebook o Continue with Google per registrarti a Fiverr usando il tuo account Facebook o il tuo account Google.

In alternativa, inserisci il tuo indirizzo email nel campo Enter your email e clicca sul pulsante Continue per la tradizionale registrazione tramite email. In quest’ultimo caso, inserisci anche username e password da usare sul servizio nei campi Choose a Username e Choose a password, premi sul pulsante Join e clicca sulla voce Continue per quattro volte consecutive.

Nella sezione Personal Info, inserisci poi il tuo nome e il tuo cognome (in corrispondenza dei campi First name e Last name), clicca sull’icona della macchina fotografica visibile accanto all’opzione Profile picture, per caricare una tua foto da usare come immagine di profilo, e inserisci una descrizione dei tuoi lavori, delle tue esperienze lavorative e di tutto quello che reputi necessario per ottenere maggiori possibilità di vendita nel campo Description (almeno 150 caratteri).

Nella sezione Languages, specifica le lingue che parli, il tuo livello di competenza nei campi Language e Proficiency e premi sul pulsante Add, per aggiungere la lingua in questione al tuo profilo. Premi, quindi, sul pulsante Add new, per aggiungere nuove lingue, altrimenti premi sulla voce Continue per accedere alla sezione Professional Info.

Adesso, specifica le tue esperienze lavorative (Digital marketing, Graphics & Design, Writing & Traslation, Music & Audio ecc.), tramite il menu a tendina Your occupation, e indica l’anno d’inizio e l’anno di conclusione del lavoro, tramite i menu a tendina Year, dopodiché apponi il segno di spunta accanto alle tue migliori capacità (minimo 2 e massimo 5 opzioni) tra quelle proposte a schermo.

Pe aggiungere nuove esperienze lavorative, fai clic sull’opzione Add new e ripeti la procedura appena descritta. Fatto ciò, specifica le tue competenze (Skill) e il grado di competenza: Beginner per indicare che sei un principiante; Intermediate se hai un buon livello di conoscenza e Expert se sei un esperto in materia. Per esempio, se hai precedentemente indicato di lavorare nel campo del digital marketing, puoi inserire SEO come Skill e indicare il tuo livello di conoscenza in questo settore.

Se lo desideri, nelle sezioni Education e Certification, indica il tuo percorso di studi ed eventuali corsi che hai frequentato. Nonostante non siano informazioni obbligatorie, ti consiglio vivamente di inserire più informazioni possibili per creare un profilo professionale che ti consenta, successivamente, di avere maggiori possibilità di vendita.

Dopo aver cliccato sul pulsante Continue, scegli se collegare il tuo profilo Fiverr ai tuoi social network (LinkedIn, Facebook e Google), premendo sul relativo pulsante Connect, e vai avanti, facendo clic sul pulsante Continue.

Nella sezione Account Security, premi sul pulsante Add Phone Number per aggiungere il tuo numero di telefono: quest’ultimo non sarà visibile al resto degli utenti ma ti servirà per verificare la tua identità e ispirare maggiore fiducia nei possibili acquirenti. Inserisci, quindi, il tuo numero di telefono nel campo Enter your Phone Number e scegli se verificare la tua identità tramite chiamata telefonica (Verify by call) o tramite un codice di sicurezza tramite SMS (Verify by SMS).

Conclusa la verifica del tuo numero di telefono, accedi alla tua casella di posta elettronica, individua l’email che ti è stata precedentemente inviata da Fiverr e clicca sulla voce Activate your account per verificare anche il tuo indirizzo email.

Infine, torna nella schermata Account Security, clicca sul pulsante Continue & Create Your First Gig per completare la registrazione come venditore e creare il tuo primo annuncio di vendita.

Nella nuova schermata visualizzata, inserisci il titolo del tuo Gig nel campo Gig Title, seleziona una categoria (Music & Audio, Lifestyle, Digital marketing, Business, Programming & Tech ecc.) e una sottocategoria tramite i menu a tendina Select a category e Select a subcategory e specifica la tipologia di servizio che intendi offrire tramite il menu a tendina Service type.

Per capire meglio, facciamo un esempio pratico: se sei un esperto SEO (quindi ti intendi di ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca) e la tua intenzione è mettere a disposizione le tue conoscenze per migliorare il posizionamento dei siti Web degli utenti interessati, seleziona la categoria Digital Marketing, quindi la sottocategoria SEO, specifica la tipologia di servizio offertatra le opzioni disponibili (Competitor analysis, OFF-Page SEO, Page optimization e Technical SEO).

Inserisci, poi, un massimo di 5 pargole chiave nel campo Search tags e clicca sul pulsante Save & continue, per accedere alla sezione per impostare i costi del servizio offerto. Nella schermata Scope & Pricing, puoi creare fino a tre diverse tipologie di pacchetti d’acquisto del tuo servizio, altrimenti sposta la levetta accanto all’opzione 3 packages da ON a OFF per impostare un’unica soluzione d’acquisto.

Fatta la tua scelta, crea i pacchetti d’acquisto inserendone il nome, la descrizione e specificando i tempi di consegna e il prezzo, dopodiché premi sul pulsante Save and continue e inserisci una descrizione del servizio offerto (massimo 1.200 caratteri) nel campo Description. Se lo desideri, nella sezione Frequently Asked Questions, puoi aggiungere delle FAQ (possibili domandi frequenti) che possono essere utili all’acquirente e clicca sul pulsante Save and continue.

Nella schermata Tell your buyer what you need to get started, inserisci le informazioni di cui hai bisogno per svolgere al meglio il tuo lavoro (massimo 450 caratteri) e che l’acquirente ti dovrà fornire dopo aver acquistato il tuo servizio, mentre nella sezione Build Your Gig Gallery carica almeno un video, un’immagine o un file in formato PDF che sponsorizzi al meglio la tua offerta o che mostri i tuoi precedenti lavori.

Infine, clicca sul pulsante Save e continue e premi sulla voce Publish Gig, per pubblicare il tuo annuncio. Per visualizzare l’elenco dei Gig pubblicati, fai clic sulla voce Gig presente nel menu principale del tuo account e, nella sezione Active Gigs, potrai vedere l’elenco degli annunci attivi e delle relative statistiche (visualizzazioni, clic, ordini effettuati, ordini cancellati ecc.).

Per applicare modifiche a un singolo Gig, fai clic sull’icona della freccia rivolta verso il basso relativo all’ordine di tuo interesse e scegli l’opzione Edit. In alternativa, scegli una delle voci disponibili nel menu comparso a schermo: Pause per mettere in pausa l’annuncio e non ricevere nuovi ordini; Share per condividere i tuoi annunci (Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp ecc.) e ottenere maggiore visibilità; Delete per cancellare l’annuncio e Add video per aggiungere nuovi file al Gig in questione.

Se, invece, vuoi visualizzare gli ordini ricevuti, seleziona la voce Orders nel menu collocato in alto, scegli l’ordine di tuo interesse e clicca sul pulsante per accettare. In automatico, comparirà un conto alla rovescia a seconda del tempo di consegna che hai indicato in fase di creazione dell’annuncio. Completato il tuo lavoro, accedi nuovamente alla sezione Orders, scegli l’ordine completato e premi sui pulsanti Deliver your order, Upload Work e Deliver work, per inviare il lavoro all’acquirente.

Vendere su Fiverr da smartphone e tablet

Se ti stai chiedendo se è possibile vendere su Fiverr da smartphone e tablet, devi sapere che tramite l’app per dispositivi Android e iOS, è possibile creare il proprio account, visualizzare le proprie inserzioni e gestire gli ordini ma non è possibile creare nuovi Gig o modificare le informazioni del proprio profilo.

Dopo aver scaricato Fiverr dallo store del tuo dispositivo, avvia dunque l’app in questione facendo tap sulla sua icona (la scritta Fiverr bianca su sfondo verde) e scegli l’opzione Become a seller. Nella nuova schermata visualizzata, fai tap sul pulsante Continue e premi sulla voce Sign in per accedere al tuo account.

Se, invece, non ti sei ancora registrato su Fiverr, scegli l’opzione Connect with Facebook per registrarti usando il tuo account Facebook, la voce Connect with Google per creare un account su Fiverr tramite il tuo account Google o premi sul pulsante Sign up with Email per registrarti tramite il tuo indirizzo email.

In quest’ultimo caso, inserisci i dati richiesti nei campi Email, Public username e Password e premi sui pulsanti Sign up e Got It. Per completare la registrazione e attivare il tuo account, accedi alla tua casella di posta elettronica, individua l’email inviata da Fiverr e premi sul pulsante Activate your account contenuto al suo interno.

Adesso, avvia il browser installato sul tuo dispositivo (es. Chrome su Android e Safari su iOS), collegati al sito ufficiale di Fiverr e apponi il segno di spunta accanto all’opzione Non sono un robot, per dimostrare di essere un utente "umano". Dopodiché premi sul pulsante ☰ collocato in alto a sinistra e scegli l’opzione Sign in, per accedere a Fiverr con i dati creati poc’anzi.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account, fai nuovamente tap sul pulsante ☰, premi sulla voce My dashboard e, nella nuova schermata visualizzata, scegli l’opzione Start selling. Adesso, fai tap sul pulsante Become a seller per inserire i tuoi dati personali, le informazioni relative ai tuoi studi, alle tue competenze, alle tue esperienze professionali e completare il profilo venditore.

Poiché la procedura per completare il tuo profilo come venditore e per pubblicare un annuncio su Fiverr da smartphone e tablet è identica a quanto ti ho già descritto nei paragrafi precedenti, puoi seguire le indicazioni per la procedura per vendere su Fiverr da computer.

Completata la pubblicazione del tuo primo annuncio di vendita, puoi gestire i Gig e gli ordini tramite l’app di Fiverr. Per farlo, avvia quest’ultima, premi sulla voce More visibile nel menu in basso e fai tap sull’opzione View as seller, dopodiché accedi alla sezione Home per visualizzare le statistiche del tuo profilo e avere una panoramica dei tuoi guadagni.

Per gestire gli ordini, premi nuovamente sulla voce More, individua la sezione Selling e premi sull’opzione Manages sales, per visualizzare l’elenco degli ordini ricevuti. Facendo tap sulla voce Buyer requests, invece, puoi leggere le eventuali richieste degli acquirenti, mentre accedendo alla sezione Promote your Gig puoi condividere la tua inserzione su Facebook e Twitter o inviarla ad amici e conoscenti tramite email, SMS o WhatsApp.