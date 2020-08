Hai realizzato una delle tue prime presentazioni PowerPoint: il risultato non è male, ma per ultimare il lavoro hai bisogno di inserire dei link all’interno delle diapositive. Hai provato in tutti i modi di compiere quest’operazione, ma proprio non sei riuscito a trovare l’opzione giusta per farlo. Le cose stanno proprio in questo modo, vero? Allora sono felice di dirti che sei capitato nel posto giusto al momento giusto!

Continuando nella lettura di questa guida, infatti, ti mostrerò come inserire un link su PowerPoint per far sì che il collegamento ipertestuale, oltre a essere presente, possa anche essere cliccabile e rimandare alla relativa pagina collegata. Inoltre, qualora la cosa ti interessasse, ti spiegherò anche come inserire nelle tue presentazioni dei link ai video presenti su YouTube e su altre piattaforme video.

Come dici? È proprio quello che volevi sapere e non vedi l’ora di metterti al lavoro? Bene, allora leggi attentamente quanto sto per dirti e metti in pratica i consigli che ti fornirò. In pochissimo tempo riuscirai a inserire i link all’interno delle tue presentazioni, sia che tu abbia deciso di utilizzare il classico PowerPoint per Windows o macOS, sia che tu ti avvalga, invece, delle versioni di PowerPoint Online o dell’app per smartphone e tablet. A questo punto non mi resta che augurarti buona lettura e buon lavoro!

Indice

Come inserire un link cliccabile su PowerPoint

Inserire un link cliccabile su PowerPoint è un’operazione piuttosto semplice, che può essere portata a termine in pochissime mosse e in un tempo molto ridotto. In questo modo, all’interno della tua presentazione, verrà riportato il collegamento ipertestuale che desideri e che potrà essere cliccato, in fase di presentazione, per aprire la pagina Internet a esso connessa. Comunque, nei prossimi paragrafi, trovi tutte le procedure da seguire spiegate nel dettaglio.

Su PC

Vuoi sapere come inserire un link su PowerPoint utilizzando la versione desktop dell’applicazione presente sul tuo PC Windows o sul tuo Mac? Bene. Come prima cosa, se possiedi un PC Windows, apri l’applicazione di PowerPoint facendo doppio clic sulla relativa icona presente nel desktop oppure digita “PowerPoint”, all’interno della barra di ricerca (posta accanto al tasto Start, quello con la bandierina di Windows) e premi, successivamente, sulla voce Apri, nella pagina che si aperta (a destra).

Se utilizzi un Mac, invece, premi sull’icona del Launchpad (quella rappresentata da un razzo), e cerca, nella nuova schermata che si è aperta, l’icona di PowerPoint per poi premere su di essa. Nel caso in cui non avessi ancora PowerPoint sul computer, puoi installarlo seguendo le indicazioni che trovi in questo mio tutorial.

Una volta aperto PowerPoint, scegli se utilizzare una nuova presentazione o se lavorare su una presentazione già realizzata: dopo aver deciso, fai doppio clic sul file, per aprirlo. In seguito, per creare un collegamento ipertestuale di base, digita l’indirizzo Web di una pagina esistente (o incollalo, dopo averlo precedentemente selezionato e copiato) e premi il pulsante Invio sulla tastiera. In questo modo, verrà creato automaticamente il collegamento. Facilissimo, no?

Se quello che vuoi fare, invece, è un po’ più articolato e consiste nell’inserire il link in un oggetto, evidenzia la parte di testo (oppure seleziona l’immagine o la forma) nella quale vuoi inserirlo, seleziona la scheda Inserisci (in alto), premi sull’icona Collegamento e, dal menu che si è aperto, seleziona la voce Inserisci collegamento.

Ora, tramite la nuova finestra apertasi, puoi digitare il Testo da visualizzare (cioè il testo collegato al documento) e l’URL della pagina, digitandolo o incollando nell’apposito spazio collocato accanto alla voce Indirizzo.

Se, invece, desideri inserire un collegamento a una pagina Web di cui non conosci ancora l’indirizzo, premi sull’icona Esplora il Web (rappresentata dall’icona del mondo con una lente di ingrandimento accanto), attendi l’apertura del tuo browser predefinito e, se richiesto, configuralo, tramite la nuova finestra che si è aperta, mettendo il segno di spunta accanto alla voce Usa impostazioni di sicurezza e compatibilità consigliate, dopodiché premi sul tasto OK, per confermare la decisione.

Ora, tramite la pagina del browser, effettua una ricerca su Internet e recati sul sito che desideri linkare all’interno della presentazione di PowerPoint. Una volta trovato, copia l’URL, facendo clic destro su quest’ultimo e scegliendo, dal menu che si è aperto, la voce Copia.

Una volta fatto ciò, chiudi la finestra del browser, recati nella finestra di dialogo Inserisci collegamento ipertestuale rimasta aperta nella presentazione PowerPoint e incolla l’URL nell’apposito spazio (accanto alla voce Indirizzo), facendo clic destro e selezionando l’apposita voce dal menu contestuale.

Come modifica opzionale, inoltre, puoi premere sul pulsante Descrizione e digitare, nella nuova finestra apertasi, il Testo della descrizione, che verrà visualizzato quando il cursore del mouse passerà sopra al link. Dopo averlo inserito, premi sul pulsante OK per due volte consecutive per concludere il tutto.

All’avvio della presentazione, nella parola, frase, immagine o forma selezionata, il link inserito sarà cliccabile e porterà alla pagina scelta. Per testarlo anticipatamente, sposta il cursore su di esso, fai clic destro e scegli, dal menu apertosi, la voce Apri collegamento.

Se utilizzi un Mac, invece, una volta aperta la presentazione, seleziona l’oggetto (testo, immagine o forma) nel quale inserire il link, premi sulla scheda Inserisci e, successivamente, sull’icona Collegamento.

Adesso, nella nuova finestra di dialogo apertasi, se necessario, digita il Testo da visualizzare nell’apposito campo, aggiungi una Descrizione premendo sull’omonimo pulsante (come ti ho spiegato in precedenza) e immetti l’indirizzo Web nella casella Indirizzo (scrivendolo o incollandolo). Una volta fatto ciò, per concludere, premi sul pulsante OK.

Per testare il link, clicca sulla scheda Presentazione, poi clicca sull’icona Riproduci dalla diapositiva corrente e, infine, premi sul link in questione.

Per cambiare il colore del link, sia su PC Windows che su macOS, seleziona il link, clicca sulla scheda Home di PowerPoint (in alto), premi l’icona Colore carattere e, dal menu apertosi, seleziona uno dei colori disponibili. In alternativa, premi sull’opzione Altri colori per aggiungere nuove tonalità tramite l’apposita finestra. Finito. Facile, vero?

Su PowerPoint Online

Per creare le tue presentazioni utilizzi PowerPoint Online, la versione Web dell’omonima applicazione targata Microsoft? Allora, come prima cosa, collegati alla pagina principale di PowerPoint Online e, se necessario, accedi inserendo le credenziali del tuo account Microsoft, dopodiché scegli se creare una nuova presentazione oppure aprirne una già esistente, salvata su OneDrive.

Una volta scelta la presentazione da utilizzare, all’interno della diapositiva, copia e incolla l’URL precedentemente selezionato e premi il tasto Invio sulla tastiera. Per inserire il link su una parola o in una frase, invece, seleziona il testo di tuo interesse, seleziona la scheda Inserisci (in alto) e premi sull’icona dei tre puntini orizzontali (in alto a destra).

A questo punto, dal menu apertosi, seleziona la voce Collegamento. Nella nuova finestra che viene visualizzata, modifica (se necessario) il Testo visualizzato e digita, nel campo chiamato Indirizzo, l’URL della pagina Web alla quale vuoi che il link rimandi. Una volta fatto ciò, per terminare e confermare l’operazione, clicca sul pulsante OK.

In alternativa, per aggiungere un link in maniera ancora più veloce, puoi selezionare il testo sul quale inserirlo, fare clic destro e selezionare la voce Collegamento dal menu apertosi. In questo modo, si aprirà lo stesso riquadro di cui ti ho parlato in precedenza, dove potrai aggiungere il Testo visualizzato e l’indirizzo della pagina Web. Ora, per testare il funzionamento del link, fai clic destro su di esso e seleziona la voce Apri collegamento dal menu contestuale.

In ultimo, per modificare il colore del link (che verrà visualizzato, però, solo nel corso della presentazione), selezionalo, premi sulla scheda Home di PowerPoint Online (in alto) e clicca sull’icona Colore carattere: dal menu apertosi, seleziona dunque uno dei colori presenti o premi sulla voce Altri colori per aggiungerne di diversi, e il gioco è fatto.

Su smartphone e tablet

Ti stai chiedendo come inserire un link su PowerPoint agendo da smartphone e tablet? In tal caso, puoi avvalerti dell’applicazione ufficiale di Excel, disponibile per dispositivi Android (sul Play Store e store alternativi) e iOS/iPadOS. L’app è gratuita per tutti i device con dimensioni pari o superiori a 10.1″, altrimenti richiede la sottoscrizione del piano Microsoft 365, a partire da 7 euro/mese.

Per cominciare, avvia dunque l’app di PowerPoint sul tuo device e scegli se utilizzare una presentazione tra quelle già realizzate o crearne una nuova, premendo, in questo caso, sull’icona + (o sull’anteprima della nuova presentazione, se utilizzi un iPhone o un tablet).

In seguito, all’interno della diapositiva (dopo aver premuto l’icona della matita per eseguire le modifiche), copia e incolla l’indirizzo Web che desideri linkare e premi il tasto Invio sul tastierino virtuale.

In alternativa, per inserire il link su una frase o parola, seleziona il testo al quale applicarlo (premendo su di esso e spostando gli appositi cursori), dopodiché, se utilizzi il tuo smartphone, fai tap sull’icona della Freccia (o sull’icona con i tre puntini orizzontali, se usi un iPhone), premi sul menu Home e seleziona, dall’elenco apertosi, la voce Inserisci.

Fai quindi tap sull’opzione Collegamento, premi sulla voce Inserisci collegamento presente nella nuova schermata (oppure su uno degli indirizzi presenti nell’elenco Elementi recenti) e, successivamente, modifica il Testo da visualizzare (o Visualizza, su iPhone) e digita, nell’apposito spazio posto al di sotto della dicitura Indirizzo, l’URL del sito Web da linkare. Per concludere l’operazione, premi sulla voce Applica (Fine, se utilizzi un iPhone).

Se utilizzi un tablet, invece, dopo aver selezionato la porzione di testo alla quale collegare il link, fai tap sulla scheda Inserisci (in alto) e premi sull’opzione Collegamento. Nel nuovo menu apertosi, pigia poi sulla voce Inserisci collegamento oppure su uno degli indirizzi nell’elenco Elementi recenti e, nella nuova schermata che si è aperta, modifica (se necessario) il Testo da visualizzare digitandolo nell’apposito campo. In seguito, inserisci l’indirizzo Web nel campo Indirizzo, premi sul pulsante Inserisci e il gioco è fatto.

Per modificarne il colore del link, una volta selezionato quest’ultimo, premi sul menu Home (o sulla scheda Home se utilizzi un tablet), seleziona la voce (o l’icona) Colore carattere e scegli tra i Colori tema, i Colori standard o premi sulla voce Altri colori per aggiungerne di ulteriori.

Infine, per testare il link su smartphone, fai tap su di esso, selezionalo, e premi sulla voce Apri collegamento (se utilizzi un dispositivo Android), o su Modifica collegamento > Apri se utilizzi un iPhone. Su tablet, invece, premi sulla scheda Presentazione, in alto, avvia la presentazione dall’inizio o dalla diapositiva corrente e fai tap sul link.

Come inserire un link video su PowerPoint

Quello che desideri sapere è come mettere un link YouTube su PowerPoint tramite PC? Allora, in questo caso, ci sono più modi per procedere: il primo consiste nell’inserire l’URL del video nella diapositiva, incollandolo e premendo il tasto Invio della tastiera, come ti ho mostrato in precedenza. In alternativa, puoi inserirlo come collegamento a una parola o a una frase, sempre con le stesse modalità che ti ho indicato in precedenza.

Se quello che vuoi fare, invece, è incorporarlo all’interno della diapositiva, cioè far sì che possa essere riprodotto direttamente da quest’ultimo, fai clic sulla diapositiva in questione, premi sulla scheda Inserisci (in alto) e clicca sul pulsante Video.

A questo punto, nel menu che si è aperto, seleziona l’opzione Video online e inserisci l’URL del video nel campo collocato sotto alla voce Immettere l’URL del video online, poi premi sul pulsante Inserisci per dare conferma.

Vuoi fare la stessa cosa, ma utilizzando l’app per dispositivi mobili? Purtroppo, per ora, non è possibile inserire video presi da fonti online, puoi però inserire i tuoi video personali salvati sul dispositivo o su Google Foto e Google Drive (se utilizzi uno smartphone Android).

Se, invece, utilizzi un tablet, le operazioni da seguire sono le stesse che ti ho indicato per incorporare un video utilizzando il PC. Per maggiori informazioni, comunque, ti lascio alla mia guida su come inserire un link di un video su PowerPoint, dove potrai trovare le risposte a tutti i tuoi dubbi in merito.