Come riscattare codice Fortnite

Hai appena acquistato un codice per Fortnite, il popolare videogioco Battle Royale di Epic Games, ma hai dei dubbi in merito a come riscattarlo, dato che non sei riuscito a trovare l’opzione per effettuare quest’operazione. Beh, se le cose stanno così, non preoccuparti: sei arrivato nel posto giusto, al momento giusto!

Nel tutorial odierno, infatti, ti spiegherò come riscattare un codice per Fortnite analizzando tutte le possibilità consentite da Epic Games e prenderò in esame tutte le piattaforme del caso, dal PC alle console. Non mancherò, inoltre, di parlarti di quali sono i principali codici che circolano sul mercato, in modo da fornirti degli spunti su dove puntare se vuoi ottenere skin interessanti.

Coraggio: perché sei ancora lì fermo immobile davanti allo schermo? Hai intenzione di riscattare il tuo codice per Fortnite? Direi proprio di sì, dato che sei arrivato fin qui e stai leggendo con interesse questa guida. Non preoccuparti, ti chiedo solamente qualche minuto del tuo tempo per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo: non devi far altro che metterti bello comodo e seguire le rapide istruzioni che trovi di seguito. Buona lettura e buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel dettaglio della procedura su come riscattare un codice per Fortnite, ritengo possa interessarti saperne di più in merito a quali sono i contenuti che si possono riscattare in questo modo.

Ebbene, solitamente i codici per Fortnite riguardano i V-Buck, ovvero la valuta virtuale del gioco. In parole povere, si acquistano dei cartoncini con dei codici che permettono di ottenere, un certo numero di V-Buck (es. 1.000) all’interno del titolo di Epic Games.

In alcuni casi, questi codici possono essere delle comuni PlayStation Network Card (o simili) che vanno ad aumentare il saldo del proprio account e consentono di acquistare i V-Buck tramite negozi digitali come il PlayStation Store.

Tuttavia, esistono molteplici tipologie di codici, da quelli legati alle skin a quelli che mescolano gli elementi estetici ai V-Buck. Per farti degli esempi concreti, sono disponibili sul mercato il Bundle Fuoco Oscuro, che include costumi leggendari e molto altro, e il Pacchetto Zero Assoluto, che invece contiene diversi elementi estetici e 1.000 V-Buck.

Visto il successo di Fortnite, vengono lanciate spesso iniziative di questo tipo: come non citare il Pacchetto Neo Versa, che fornisce degli indossabili e 500 V-Buck, e il GeForce Bundle, che offre vari elementi estetici e 2.000 V-Buck. Insomma, le possibilità offerte da questi codici sono molteplici e può quindi risultare interessante prendere qualcuno.



Come riscattare codice su Fortnite

Dopo averti spiegato quali sono i principali codici disponibili per il titolo di Epic Games, direi che sei pronto per passare all’azione. Se vuoi scoprire come riscattare un codice su Fortnite PC in maniera generica o, magari, come riscattare il codice Fortnite del Gamestop o come riscattare il codice Fortnite del piccone Minty, devi sapere che la procedura da seguire è sempre la stessa, indipendentemente dalla piattaforma di gioco che utilizzi (anche se alcuni tipi di codici potrebbero essere riservati a delle console specifiche e quindi vanno riscattati diversamente, come ti spiegherò tra un po’).

Per procedere, non devi far altro che collegarti, tramite un qualsiasi browser per la navigazione Web, al sito ufficiale di Epic Games, premere sul pulsante ACCEDI ed effettuare il login con il tuo account, inserendo indirizzo e-mail e password oppure sfruttando uno dei servizi disponibili tra Facebook, Google, PlayStation, Xbox e Nintendo.

Successivamente, una volta effettuato l’accesso, verrai reindirizzato alla pagina preposta al riscatto dei codici. Non ti resta, dunque, che digitare il tuo codice nell’apposito campo, premere sul pulsante RISCATTA, e il gioco sarà fatto.

Perfetto, adesso hai correttamente aggiunto al tuo account la ricompensa legata al codice. Per ulteriori informazioni, ti consiglio di dare un’occhiata alle linee guida ufficiali di Fortnite.



Come riscattare codice Fortnite PS4

Come dici? Hai acquistato un codice legato a qualche pacchetto, magari quello chiamato Zero Assoluto, e non sai come riscattarlo sulla tua PlayStation 4? Nessun problema, ti spiego subito come fare.

Se sei in possesso di un codice da riscattare direttamente tramite la funzionalità nativa della console, devi avviare il PlayStation Store (l’icona del sacchetto della spesa presente nella schermata principale della PS4), scorrere la pagina verso il basso e pigiare il tasto X del pad sulla voce Riscatta codici.

Perfetto, ora non ti resta che digitare il codice che ti è stato fornito e premere sul pulsante Continua. Comparirà così a schermo una schermata di conferma e, nel caso sia necessario, si avvierà il download dei contenuti riscattati. Per maggiori dettagli, ti invito a consultare la mia guida su come riscattare un codice PS4.

In alcuni casi specifici, potrebbe anche esserti richiesto di inserire un codice direttamente all’avvio di una determinata modalità di gioco. Sebbene questa evenienza sia rara, ti invito a tenerla in considerazione, nel caso i metodi descritti in precedenza non dovessero funzionare.

Se ti interessa sapere come riscattare un codice Fortnite per Xbox o come riscattare il codice per Salva il Mondo di Fortnite, devi sapere che la procedura da seguire non si discosta molto da quella che ti ho spiegato qui sopra. In particolare, se disponi della console di Microsoft, ti consiglio di consultare le linee guida ufficiali pubblicate sul sito Xbox.

Nel caso tu abbia appena acquistato una PS4 con il bundle dedicato a Fortnite, ti invito invece a dare un’occhiata alla mia guida su come accedere a PlayStation Network, dove puoi trovare tutti i dettagli che ti servono in merito a come collegare la console a Internet e come configurarla per poter usufruire delle funzionalità online. In questo modo, potrai poi utilizzare la procedura di qui sopra per riscattare il codice e giocare a Fortnite.

Se sei interessato a fare questo su Xbox One, ti consiglio di consultare il mio tutorial su come giocare online su Xbox One. Se hai bisogno di maggiori indicazioni per quanto riguarda Nintendo Switch, ti invito a dare un’occhiata alle mie guide su come funziona Nintendo Switch e come scaricare giochi gratis su Nintendo Switch.

Visto che ti piace il titolo di Epic Games, mi sento inoltre di consigliarti di consultare la pagina del mio sito dedicata a Fortnite, dove puoi trovare molti tutorial che potrebbero fare al caso tuo. Tra questi, ti invito a dare un’occhiata alle mie guide su come shoppare su Fortnite da PS4 e su come shoppare su Fortnite da PC.