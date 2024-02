Finalmente hai trovato quel paio di scarpe o quella borsa che cercavi da tanto tempo. Avevi quasi perso le speranze, ovunque hai cercato l'articolo era sold out e non risultava in riassortimento, poi parlandone con gli amici qualcuno ti ha suggerito di dare un'occhiata su Vinted. Magari da qualche parte nel mondo c'era qualcuno che non era più soddisfatto del prodotto e aveva deciso di metterlo in vendita, e alla fine era proprio così: hai trovato ciò che cercavi, lo hai acquistato e ora stai attendendo che la spedizione arrivi a casa tua. Nel frattempo, però, hai avuto qualche dubbio su come ritirare pacco Vinted e ti sei rivolto a me in cerca di risposte.

Non sei il solo, tranquillo. Proprio per questo motivo ho deciso di dedicare una guida sull'ultimo passaggio della compravendita su Vinted, ovvero il momento in cui entrerai in possesso dell'articolo che hai acquistato. La fase del ritiro del pacco potrebbe non essere così semplice come sembra in alcuni casi, ma riuscirai ad arrivare a quel momento ben preparato su cosa fare.

Leggi questa mia guida con attenzione, tieni bene a mente i passaggi da compiere e prendi nota, eventualmente, di cosa ti servirà e come dovrai fare. Adesso direi che possiamo entrare nel vivo del discorso, ti consiglio di metterti bello comodo per goderti la lettura e mantieni la concentrazione. Sei pronto? Bene, iniziamo allora!

Come ritirare pacco Vinted in un punto di ritiro

Il primo punto che voglio trattare riguarda la situazione più semplice, quella standard insomma, ovvero come ritirare un pacco Vinted presso un punto di ritiro. Nel momento in cui acquisti sei tu stesso a scegliere un punto di ritiro presso il quale ricevere la consegna. Quando il pacco sarà giunto a destinazione, Vinted avvisa l'acquirente e non dovrai fare altro che recarti presso il punto di ritiro in questione.

Non ti resta che andare personalmente a ritirare il pacco e portare con te un documento d'identità per dimostrare che sei davvero tu il destinatario. Questo è quanto, nella maggior parte dei casi non c'è da fare altro.

Ricorda sempre di leggere le istruzioni del corriere sul ritiro. Alcune società di spedizione, infatti, potrebbero inviare un codice QR o un PIN da fornire al punto di ritiro come strumento di verifica o per questioni di organizzazione del corriere (per esempio scansionando un codice QR potrebbe inviare in automatico la conferma del ritiro del pacco al venditore). Altrettanto importante è fornire i contatti corretti, per esempio il numero di telefono ma anche nome e cognome, per non avere problemi in fase di ritiro.

Ti faccio un breve recap delle società di spedizioni disponibili su Vinted nel momento in cui scrivo: UPS, Poste Italiane, InPost, BRT, GLS, alfred24.

Per esempio, nel caso ti stessi chiedendo come ritirare pacco Vinted con UPS, non dovrai prima cercare un punto UPS perché sei stato proprio tu a sceglierlo. Quindi tieni a mente l'indirizzo scelto nel momento dell'acquisto, o se hai un punto di ritiro di fiducia presso il quale ti rechi abitualmente e sei certo di scegliere sempre quello. Questo vale se scegli la consegna presso un punto di ritiro e non a domicilio, ovviamente.

Posso dirti anche che per quanto riguarda alfred24 l'acquirente riceve un OTP dalla società di spedizione da fornire al punto di ritiro per ricevere il pacco. Oltre all'OTP potrebbero richiedere anche il numero di tracciamento. Poste Italiane, invece, comunica un PIN, come stiamo per vedere nelle righe a seguire.

Come ritirare pacco Vinted Poste Italiane

Tutto ciò che abbiamo visto nei paragrafi precedenti vale, ovviamente, come risposta anche a chi vuole sapere come ritirare un pacco Vinted con Poste Italiane. In questo caso, presumendo che tu abbia scelto la consegna presso un punto di ritiro e non a domicilio, dovrai prendere nota anche del punto di ritiro scelto, che può essere un Ufficio Postale oppure un Punto Poste.

Quando ricevi la notifica sull'app Vinted relativo alla disponibilità del pacco presso il punto di ritiro, ti basterà presentarti con un documento di identità da esibire per verificare la tua identità e il codice per il ritiro (un PIN) che ricevi insieme alle istruzioni per il ritiro quando il pacco risulta disponibile per il ritiro.

Su come procedere nel caso di Poste Italiane molto dipende anche dal punto di ritiro che scegli. Presso un Punto Poste ti basterà presentarti e attendere il tuo turno, mentre in caso avessi scelto un Ufficio Postale ti consiglio di prenotare un appuntamento per evitare le interminabili e tanto odiate code di attesa.

Come ritirare pacco Vinted locker

Hai scelto il ritiro del pacco Vinted presso un locker? Sono degli armadietti automatizzati dove il corriere lascia il pacco e il cliente potrà ritirarlo in modalità self-service. I locker sono collocati soprattutto presso centri commerciali, supermercati, uffici postali o nelle stazioni ferroviarie.

Per aprire l'armadietto dovrai usare il monitor del locker inserendo il codice necessario, che può variare in base alla società di spedizione. Per InPost, per esempio, sono richiesti il numero di telefono e il codice di ritiro ricevuto via SMS o via e-mail, dove troverai anche le istruzioni specifiche per il ritiro.

Con Poste Italiane, invece, dovrai scansionare il codice a barre presente sull'etichetta di spedizione o digitarne manualmente il codice, quindi seguire le istruzioni a schermo fino all'apertura dell'armadietto.

Generalmente funzionano così insomma, con un codice di ritiro da inserire o con un codice da scansionare. Anche in questo caso vale la regola del leggere con attenzione le istruzioni per il ritiro, le ricevi insieme alla notifica che ti avvisa del pacco disponibile per il ritiro, in modo da essere preparato su cosa dovrai fare e quali codici fornire.

Come ritirare pacco Vinted senza codice

Finora spesso e volentieri ti ho parlato di un codice necessario per ricevere la tua consegna, ma se dovessi smarrirlo? Cosa succede? Come ritirare un pacco Vinted senza codice? Innanzitutto verifica sempre la chat con il venditore, perché lì sono conservati tutti i dati necessari sia per l'acquirente sia per chi vende. Dai sempre un'occhiata anche alla cartella spam della tua casella di posta elettronica, l'email con il codice potrebbe essere finita nella posta indesiderata.

Ti consiglio anche di aspettare un giorno almeno prima di recarti presso il punto di ritiro, perché il codice potrebbe arrivare in ritardo. In alternativa la risposta giusta a come ritirare senza codice è: dipende.

Potrebbe succedere di non avere un codice perché un codice non è necessario, ma ti basta recarti presso il punto di ritiro e presentarti con un documento che accerti la tua identità. Non tutte le consegne sono uguali, questo voglio dire, ed è per questo che ho sottolineato spesso e volentieri la necessità di leggere le istruzioni prima di procedere con il ritiro.

Se invece devi ritirare un pacco presso un punto di ritiro e ti sei accorto di aver smarrito il codice, prova a presentarti lo stesso e spiegare la situazione. Magari basterà fornire un documento d'identità necessario per dimostrare che sei effettivamente tu il destinatario di quel pacco e ti verrà consegnato anche senza il codice.

Qualora questo non dovesse bastare, ti consiglio di rivolgerti a Vinted o della società di spedizione incaricata della consegna e spiegare cosa sta succedendo, ti sapranno di sicuro aiutare a risolvere la questione.

Il consiglio vale soprattutto in caso smarrissi il codice per il ritiro del pacco presso un locker, dove invece avere un codice di ritiro è necessario per sbloccare l'armadietto. La soluzione in questo caso è contattare l'assistenza, di Vinted oppure del corriere, perché senza il codice l'armadietto non si apre.

Come ritirare pacco Vinted con delega

Non ti è possibile recarti presso il punto di ritiro, ma c'è un tempo per ritirare il pacco e hai deciso di chiedere a una persona di fiducia di ritirarlo al posto tuo. Benissimo, ma come si ritira un pacco Vinted con una delega? In realtà è estremamente semplice. Chi ha comprato, dunque il destinatario della spedizione, dovrà mettere nero su bianco l'intenzione di delegare un'altra persona. Maggiori info qui.

Ricorda di scrivere il tuo nome e cognome, la data, il nome e cognome del delegato e di firmare la delega. La persona delegata dovrà portare con sé un documento di identità oltre alla delega firmata.

Ti basterà scrivere, per esempio, questo: “Il sottoscritto [tuo nome e cognome], nato il [data di nascita] a [luogo di nascita] delega il signor [nome e cognome del delegato], nato il [data di nascita del delegato] a [luogo di nascita del delegato] al ritiro della spedizione Vinted con codice di tracciamento [numero]”. Quindi metti la data e firma il foglio.

Dato che sei un acquirente affezionato, prima di salutarci ti consiglio di dare un'occhiata ai miei approfondimenti su come avere la spedizione gratuita su Vinted e su come funziona il reso su Vinted.