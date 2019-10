Essendo un grande appassionato di escursionismo, da tempo eri alla ricerca di un’applicazione che ti permettesse di accedere alle mappe dei percorsi da effettuare e di tracciare i tuoi tragitti. Le tue ricerche sono terminate quando sei venuto a conoscenza di OruxMaps, un’applicazione che consente di avere sempre a portata di mano le mappe di proprio interesse, anche quando non è disponibile una connessione Internet. Purtroppo, però, tutti i tuoi tentativi di scaricare la versione gratuita di OruxMaps non hanno dato l’esito sperato e adesso non sai più dove sbattere la testa.

Se le cose stanno effettivamente così, non preoccuparti: se vuoi, ci sono qui io per aiutarti e spiegarti come scaricare OruxMaps gratis. Se mi dedichi pochi minuti del tuo tempo libero, posso indicarti la procedura dettagliata per scaricare il pacchetto APK dell’applicazione dal suo sito ufficiale e installarlo sul tuo dispositivo. Inoltre, troverai le indicazioni necessarie per scaricare gratuitamente le mappe per OruxMaps da usare in modalità offline. Come dici? È proprio quello che volevi sapere? Allora non indugiare oltre e approfondisci sùbito l’argomento.

Coraggio: mettiti bello comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero da dedicare alla lettura dei prossimi paragrafi e, smartphone alla mano, segui attentamente le indicazioni che sto per darti. Sono sicuro che, provando a mettere in pratica le mie “dritte”, riuscirai a scaricare la versione gratuita di OruxMaps senza riscontrare alcun tipo di problema. Detto ciò, a me non resta altro che augurarti una buona lettura e, soprattutto, buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo di questo tutorial e spiegarti, per filo e per segno, come scaricare OruxMaps gratis, potrebbe esserti utile conoscere i dispositivi compatibili con l’applicazione in questione e la differenza tra la versione gratuita e la versione a pagamento della stessa.

Per prima cosa, devi sapere che l’applicazione di OruxMaps è disponibile solo per dispositivi Android. Se, quindi, hai un iPhone, mi dispiace dirti che non ti è possibile usare OruxMaps sul tuo “melafonino”. In tal caso, puoi tentare di trovare un’applicazione alternativa leggendo le mie guide dedicate alle app per camminare e alle app per riconoscere le montagne.

Detto ciò, se hai un dispositivo Android, puoi acquistare OruxMaps direttamente dal Play Store al costo di 3,49 euro o scaricare la versione gratuita dal sito ufficiale dell’app. Se ti stai chiedendo quali sono le differenze tra le due versioni, devi sapere che entrambe hanno le stesse identiche funzionalità e sono prive di banner pubblicitari.

Infatti, come si può leggere sul sito ufficiale di OruxMaps, non c’è alcuna differenza tra le due versioni e l’app a pagamento è rivolta a coloro che, tramite una donazione, vogliono sostenere il lavoro dello sviluppatore.

Come scaricare OruxMaps gratis

Come accennato nelle righe introduttive di questa guida, per scaricare OruxMaps gratis è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’app, prelevare il pacchetto APK di OruxMaps e procedere all’installazione dello stesso.

Prima, però, è necessario rimuovere la protezione presente su Android e che, per ragioni di sicurezza, blocca l’installazione delle app provenienti da fonti esterne al Google Play Store. Per farlo, prendi il tuo smartphone, accedi alle Impostazioni di Android, facendo tap sull’icona della rotella d’ingranaggio, e premi sulla voce Sicurezza e privacy.

Nella nuova schermata visualizzata, fai tap sull’opzione Altre impostazioni, scegli la voce Installa le app da fonti esterne e premi sull’icona di Chrome. Sposta, quindi, la levetta accanto alla voce Consenti l’installazione di app da OFF a ON e il gioco è fatto. Per approfondire l’argomento, ti lascio alla mia guida su come installare APK.

Adesso sei pronto per scaricare e installare OruxMaps sul tuo smartphone. Per procedere, avvia Chrome (se vuoi usare un browser differente, devi prima autorizzare quest’ultimo nelle impostazioni di Android, come visto poc’anzi) e collegati al sito ufficiale di OruxMaps. A questo punto, fai tap sul pulsante ☰ collocato in alto a sinistra, scegli la voce Downloads dal menu che si apre, premi sull’icona della freccia relativa all’opzione More e, nella nuova schermata visualizzata, fai tap sulla voce Downloads.

Fatto ciò, premi sull’opzione Current version, per avviare il download del pacchetto APK di OruxMaps, e attendi che lo scaricamento sia completato. Per monitorare l’avanzamento del download, se stai usando Chrome, fai tap sull’icona dei tre puntini, scegli l’opzione Download dal menu che si apre e individua la sezione In questo momento, con i download in corso.

Completato lo scaricamento del pacchetto APK di OruxMaps, fai tap sul file OruxMaps[versione].apk visibile nella sezione Download di Chrome. In alternativa, fai uno swipe sullo schermo dall’alto verso il basso, per visualizzare le notifiche ricevute, e fai tap sulla notifica relativa allo scaricamento completato di OruxMaps.

Nella nuova schermata visualizzata, premi sul pulsante Installa e attendi che la barra d’avanzamento raggiunga il 100%: il messaggio App installata ti confermerà l’avvenuta installazione di OruxMaps sul tuo dispositivo. Premi, quindi, sul pulsante Fine, per completare l’installazione, oppure scegli l’opzione Apri, per terminare l’installazione e avviare sùbito l’applicazione.

Al primo avvio di OruxMaps, premi sul pulsante Accetta e fai tap sulla voce Consenti, per consentire all’app di accedere ai file del tuo dispositivo: operazione necessaria per consentire a OruxMaps di accedere alle mappe salvate sullo smartphone. Premi, quindi, sulle voci Accetta e Annulla e fai tap sul pulsante OK, per accedere alla schermata principale di OruxMaps.

Infine, accedi nuovamente alle Impostazioni di Android, seleziona le voci Sicurezza e privacy e Altre impostazioni, premi sulle opzioni Installa le app da fonti esterne e Chrome (o il nome del browser che hai utilizzato) e sposta la levetta accanto alla voce Consenti l’installazione di app da ON a OFF, per disattivare nuovamente l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute.

Come scaricare mappe per OruxMaps gratis

Se la tua intenzione è scaricare mappe per OruxMaps gratis, da usare anche in modalità offline quando non hai una connessione Internet a disposizione, ti consiglio di affidarti a OpenAndroMaps. Se non ne hai mai sentito parlare prima, si tratta di un sito Web che consente di scaricare mappe a costo zero e che possono essere integrate facilmente in OruxMaps.

Per scaricare una mappa gratis per OruxMaps, collegati dunque al sito ufficiale di OpenAndroMaps, fai tap sul pulsante ☰ collocato in alto a destra e scegli l’opzione Map Downloads dal menu che compare. Nella nuova schermata visualizzata, seleziona l’opzione di tuo interesse tra Countries and regions, per scaricare le mappe di Paesi (es. Italia, Svezia, Polonia, Lussemburgo ecc.), aree geografiche (es. Alpi ovest, Alpi est ecc.) o singole regioni (es. Sardegna, Sicilia ecc.); in alternativa scegli l’opzione European cycle routers, per scaricare le mappe delle piste ciclabili europee.

Se hai scelto di scaricare le mappe di Paesi e regioni, seleziona la categoria di mappe di tuo interesse (General maps, Europe, Germany, Russia, USA, Canada, South and middle America, Africa ecc.) e, nella nuova pagina visualizzata, fai tap sul pulsante + relativo alla mappa che intendi scaricare. Premi, quindi, sul pulsante OruxMaps, per avviare il download della mappa scelta e attendi che lo scaricamento sia completato.

Non appena il download della mappa sarà terminato (puoi monitorare lo scaricamento nel Centro notifiche di Android), quest’ultima verrà automaticamente aggiunta alla sezione relativa alle mappe offline di OruxMaps.

Per usare una mappa scaricata in modalità offline, avvia OruxMaps, fai tap sull’icona della mappa collocata nel menu in alto, seleziona l’opzione Cambia mappa dal menu che compare e, nella nuova schermata visualizzata, premi sulla voce Offline. Scegli, quindi, la cartella Multimappe e fai tap sulla mappa scaricata poc’anzi (se non la visualizzi, premi sull’icona delle due frecce per aggiornare la schermata), per aprirla con OruxMaps.

In caso di problemi

Se hai seguito per filo e per segno le indicazioni che ti ho fornito nei paragrafi precedenti, dovresti essere riuscito a scaricare e installare OruxMaps sul tuo dispositivo Android. In caso contrario, se hai riscontrato problematiche con l’installazione o l’uso dell’app in questione, ti consiglio di collegarti al sito ufficiale di OruxMaps, sia per scaricare il manuale d’uso che per richiedere assistenza tramite il forum di supporto.

Per procedere, prendi dunque il tuo smartphone e collegati al sito Internet di OruxMaps, dopodiché fai tap sul pulsante ☰ e premi sulla voce Manual, per scaricare il manuale d’uso di OruxMaps (disponibile anche in italiano).

Se, invece, vuoi ottenere supporto da parte della comunità di OruxMaps, scegli la voce Forum e, nella nuova pagina aperta, fai tap sull’opzione Register, per creare il tuo account, necessario per pubblicare un messaggio sul forum. Premi, quindi, sul pulsante I agree to these terms, inserisci i dati richiesti nei campi Username, Email address, Password e Language, digita il codice di verifica visualizzato a schermo nel campo Confirmation code e fai tap sul pulsante Submit.

Dopo aver creato il tuo account e averlo attivato (tramite l’email che ti è stata inviata all’indirizzo indicato in fase di registrazione), accedi alla schermata principale del forum di OruxMaps e scegli la sezione di tuo interesse, a seconda della problematica riscontrata: General per domande generiche; Bugs per segnalare problemi con l’uso dell’app o Maps per problematiche con le mappe di OruxMaps. Premi, quindi, sul pulsante New topic, per avviare una nuova discussione e inserire il tuo messaggio. I membri della community ti risponderanno non appena possibile.