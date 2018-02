Dopo aver avviato una nuova attività, hai deciso di ampliare i tuoi orizzonti e proporre i servizi della tua azienda anche sul Web. Seguendo il suggerimento di un amico esperto in materia, hai creato un sito Internet, ma dopo mesi di duro lavoro ancora non vedi risultati e gli unici a usufruire dei tuoi servizi sono parenti e conoscenti. Ho indovinato? Bene, allora non rassegnarti e segui i consigli che sto per darti.

Se mi dedichi qualche minuto del tuo tempo libero, posso spiegarti come promuovere la tua attività su Facebook. Infatti, creando una pagina sul celebre social network e sfruttando le inserzioni a pagamento, puoi aumentare le visite del tuo sito Web, ottenere nuovi clienti, sponsorizzare i tuoi prodotti e far conoscere la tua azienda a un pubblico maggiore. È proprio la soluzione che stavi cercando? Allora non perdiamo altro tempo in chiacchiere e mettiamoci subito all’opera.

Mettiti bello comodo, prenditi qualche minuto di tempo libero e lascia che ti indichi come sponsorizzare su Facebook la tua attività. Leggi con attenzione i prossimi paragrafi, metti in pratica le soluzioni che sto per consigliarti e sono sicuro che, nel giro di poco tempo, inizierai a vedere i primi risultati e dare una maggiore visibilità alla tua attività. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Come creare una pagina su Facebook

Prima di poter creare una sponsorizzazione, devi creare una pagina Facebook relativa alla tua attività. La creazione di una pagina non ha alcun costo ma richiede un account sul celebre social network: se non ne hai ancora uno, puoi leggere la mia guida su come iscriversi a Facebook.

Per creare una pagina Facebook, poi, collegati al social network e accedi al tuo account, dopodiché fai tap sull’icona della freccia rivolta verso il basso presente in alto a destra e pigia sulla voce Crea una pagina. Adesso, scegli il tipo di pagina che intendi creare scegliendo una delle opzioni disponibili, inserisci il nome della pagina, i dati richiesti, la categoria e premi sul pulsante Inizia.

Nella schermata successiva, pigia sull’opzione Upload a profile picture e Carica immagine copertina per impostare la grafica della pagina, altrimenti premi sul pulsante Salta e il gioco è fatto. Puoi approfondire come creare una pagina Facebook, leggendo la mia guida dettagliata.

Come aggiungere un metodo di pagamento su Facebook

Dopo aver creato la tua pagina Facebook e prima di poter passare all’azione creando la tua prima inserzione pubblicitaria, devi impostare un metodo di pagamento valido scegliendo tra Carta di credito, PayPal, conto corrente e Coupon Facebook.

Per impostare il metodo di pagamento per le inserzioni, collegati a Facebook e accedi al tuo account, dopodiché fai clic sulla freccia rivolta verso il basso presente in alto a destra e seleziona la voce Crea inserzioni per accedere alla sezione Gestione inserzioni.

Adesso, premi sull’icona della rotella di ingranaggio collocata in alto a destra per accedere alle Impostazioni, pigia poi sulla voce Impostazioni di pagamento presente nella barra laterale di sinistra e premi sull’opzione Aggiungi metodo di pagamento. Nella nuova finestra aperta, assicurati che accanto alla voce Mostra i metodi di pagamento per ci sia selezionata l’opzione Italia, dopodiché apponi il segno di spunta accanto al metodo di pagamento che preferisci tra Carta di credito o di debito, PayPal, conto corrente e Coupon Facebook.

Se hai scelto di pagare tramite la tua carta di credito o di debito, inseriscine i dati nei campi Numero della carta, Scadenza e Codice di sicurezza e fai clic sul pulsante Continua per confermare, mentre se hai scelto una delle altre opzioni disponibili, pigia sul bottone Continua e segui la procedura mostrata a video per collegare a Facebook il tuo account PayPal, il tuo conto corrente (inserendo dati come IBAN, BIC, titolare del conto etc.) o aggiungere il codice del coupon in tuo possesso.

Come creare una sponsorizzazione su Facebook

Su Facebook è possibile sponsorizzare ogni tipo di contenuto, come post, foto, video e link, ma è consentito anche promuovere la propria attività o un evento. La procedura richiede pochi minuti di tempo e permette di creare sponsorizzazioni mirate selezionando il pubblico da coinvolgere. Come fare? Te lo spiego subito.

Come sponsorizzare post e foto su Facebook

Per creare una sponsorizzazione di contenuti (post, foto, video e link) su Facebook, accedi alla tua pagina pigiando sull’icona della freccia rivolta verso il basso presente in alto a destra e selezionando il nome della pagina visibile nell’elenco che compare, sotto la voce Le tue pagine.

Adesso, individua il campo Scrivi qualcosa presente sotto l’immagine di copertina della pagina e scegli cosa intendi sponsorizzare. Se la tua intenzione è pubblicare un messaggio di testo, una foto, un video o un link, fai tap sulla voce Scrivi qualcosa e inserisci il tuo contenuto, dopodiché premi sul pulsante Metti in evidenza il post per iniziare a creare la sponsorizzazione.

Nella nuova finestra aperta, fai clic sull’opzione Modifica relativa alla voce Persone che scegli mediante la targetizzazione per scegliere il pubblico al quale indirizzare la sponsorizzazione. Imposta quindi il Genere scegliendo tra le opzioni Tutti, Uomini, Donne, la fascia di età e il paese di residenza impostando uno o più luoghi. Inoltre, puoi impostare una targetizzazione dettagliata inserendo alcuni requisiti, come Dati demografici, Interessi, Comportamenti e decidere se escludere persone che non soddisfano tali requisiti. Completata la personalizzazione dell’inserzione premi sul pulsante Salva.

Facciamo un esempio pratico: se devi sponsorizzare la promozione di una linea di abbigliamento maschile per ragazzi dai 18 ai 30 anni, la tua inserzione deve essere impostata per uomini di età compresa tra i 18-30 anni che vivono in Toscana e che tra i loro interessi hanno Shopping e moda.

Se intendi rivolgere la tua inserzione a più categorie di pubblico, premi sul pulsante Crea un nuovo pubblico e ripeti quando descritto in precedenza. In questo modo puoi creare più di un pubblico al quale rivolgere la tua inserzione, per esempio a donne di una determinata fascia di età e a uomini di un’età diversa.

Dopo aver creato il tuo pubblico, devi impostare l’importo da spendere per la tua promozione. Scorri verso il basso e individua la voce Budget e durata, pigia poi sull’icona della freccia rivolta verso il basso presente sotto l’opzione Budget complessivo e seleziona l’importo massimo che intendi spendere per l’inserzione. Nel menu a tendina mostrato, puoi visualizzare l’importo in euro e la relativa portata stimata in termini di copertura: scegli quindi la cifra che desideri o pigia sull’opzione Scegli il budget desiderato per inserire un nuovo importo (minimo 1 euro, massimo 1.000.000 euro).

Adesso, imposta la durata scegliendo una delle opzioni disponibili tra 1 giorno, 7 giorni e 14 giorni o inserisci la data di fine inserzione che desideri nel campo presente sotto la voce Pubblica questa inserzione fino alla seguente data. Assicurati poi che il metodo di pagamento visualizzato sia corretto e premi sul pulsante Imposta budget per procedere con la promozione del tuo post.

Allo stesso modo puoi sponsorizzare anche un contenuto già pubblicato sulla pagina: individua quindi il post, la foto o il video di tuo interesse e fai clic sulla voce Metti in evidenza il post, imposta Pubblico, Budget e Durata e pigia sul bottone Metti in evidenza.

Gli utenti più esperti possono creare e gestire le proprie inserzioni anche dalle sezioni Gestione inserzioni e Power editor, nelle quali è possibile seguire l’andamento delle sponsorizzazioni, vederne i dati e gestire le fatture.

Come sponsorizzare una pagina su Facebook

Su Facebook puoi sponsorizzare la tua azienda creando inserzioni mirate a promuovere la tua pagina Facebook, il sito della tua attività o un’applicazione. La procedura è pressoché identica a quanto descritto in precedenza per i post.

Accedi quindi alla tua pagina Facebook e individua il box Scrivi qualcosa, dopodiché premi sulla voce Pubblicizza la tua azienda e scegli una delle voci disponibili.

Configura una promozione continua : con un’unica promozione, è possibile avere fino a un massimo di 6 inserzioni, utili per avere più clic sul proprio sito Web, aumentare la notorietà della propria attività e avere contatti di nuovi clienti. Dopo aver inserito l’indirizzo URL del proprio sito Web, permette di creare inserzioni con immagine, titolo, testo, pulsante di azione e indirizzo URL diverso per ciascuna inserzione.

: con un’unica promozione, è possibile avere fino a un massimo di 6 inserzioni, utili per avere più clic sul proprio sito Web, aumentare la notorietà della propria attività e avere contatti di nuovi clienti. Dopo aver inserito l’indirizzo URL del proprio sito Web, permette di creare inserzioni con immagine, titolo, testo, pulsante di azione e indirizzo URL diverso per ciascuna inserzione. Fai in modo che più persone visitino il sito Web : permette di pubblicizzare il proprio sito Web al fine di aumentarne i contatti, con la possibilità di pubblicare l’inserzione anche sull’account Instagram collegato alla pagina Facebook.

: permette di pubblicizzare il proprio sito Web al fine di aumentarne i contatti, con la possibilità di pubblicare l’inserzione anche sull’account Instagram collegato alla pagina Facebook. Promuovi la tua pagina : consente di creare un’inserzione mirata ad aumentare i Mi piace di una pagina Facebook. La creazione è identica a quanto descritto in precedenza per i post.

: consente di creare un’inserzione mirata ad aumentare i Mi piace di una pagina Facebook. La creazione è identica a quanto descritto in precedenza per i post. Promuovi la tua app: l’ideale per chi vuole promuovere l’applicazione della propria attività. Consente di inserire il download diretto dell’app tramite Google Play e App Store, di inserirne immagini e video dimostrativi e aggiungere un “pulsante di azione” per permettere all’utente che lo clicca di scaricare e installare l’app o saperne di più.

In alternativa, per creare un’inserzione, puoi scorrere la tua pagina verso il basso e premere sul pulsante Promuovi presente nella barra laterale a sinistra, dopodiché seleziona una delle voci disponibili a seconda della promozione che intendi creare.

Come sponsorizzare un evento su Facebook

Se sei solito organizzare eventi e stai cercando una soluzione per avere più visibilità, devi sapere che su Facebook puoi creare e sponsorizzare eventi di qualsiasi genere. Accedi quindi alla tua pagina e fai clic sull’opzione Crea un evento, dopodiché inserisci i dati dell’evento nei campi Nome evento, Luogo, Frequenza, Descrizione e Biglietti.

Conclusa la personalizzazione dell’evento, prima di pigiare sul pulsante Pubblica, fai clic sulla voce Metti in evidenza l’evento per creare un evento sponsorizzato. Adesso, pigia sull’opzione Modifica accanto alla voce Persone che scegli mediante la targetizzazione per impostare il pubblico al quale indirizzare il tuo evento. Imposta quindi Genere (Tutti, Uomini, Donna), Età, Luoghi e imposta una Targettizzazione dettagliata, pigia poi sul pulsante Salva per salvare le modifiche apportate.

Prosegui con la personalizzazione dell’inserzione indicando il Budget complessivo e la Durata della sponsorizzazione, verifica poi che il metodo di pagamento proposto sia corretto e fai clic sul pulsante Imposta il budget per sponsorizzare il tuo evento.

Se l’evento di tuo interesse è già pubblicato e vuoi sponsorizzarlo, collegati alla tua pagina Facebook e seleziona la voce Eventi presente nella barra laterale a sinistra. Nella lista degli eventi in programma, individua l’evento che intendi sponsorizzare e fai clic sul pulsante Metti in evidenza l’evento. In alternativa, entra nell’evento e premi sul pulsante Metti in evidenza l’evento presente in alto.

Come creare una sponsorizzazione da smartphone e tablet

Tramite l’applicazione gratuita Inserzioni, disponibile per Android e iOS, puoi creare e gestire le tue inserzioni anche tramite smartphone e tablet.

Dopo aver scaricato l’app dallo store del tuo dispositivo, avviala e premi sul pulsante Continua per accedere con lo stesso account utilizzato per l’app di Facebook, dopodiché seleziona la tua pagina Facebook visibile in alto e fai tap sulla voce Crea un’inserzione per iniziare a sponsorizzare la tua pagina, il tuo sito o i tuoi contenuti.

Devi sapere che puoi creare inserzioni da dispositivi mobili anche senza scaricare l’applicazione Inserzioni. Come? Semplicemente utilizzando la tradizionale applicazione di Facebook disponibile per Android e iOS. Dopo aver avviato l’app, pigia sul pulsante ≡ e fai tap sulla tua pagina Facebook, dopodiché pigia sulla voce Promuovi e scegli una delle opzioni disponibili tra Fai in modo che più persone visitino il sito Web, Promuovi la tua pagina, Metti in evidenza il tuo post, Configura una promozione continua e Ottieni più contatti dei clienti.

In alternativa, puoi sponsorizzare un contenuto già pubblicato pigiando sul pulsante Metti in evidenza il post e impostare Pubblico, Budget e Durata così come descritto in precedenza per computer.