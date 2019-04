Hai finalmente avviato la tua impresa e hai realizzato un prodotto che, secondo te, potrebbe interessare parecchie persone. Per questa ragione, hai pensato bene di pubblicizzarlo su Facebook che, essendo il social network più famoso del mondo, viene usato in maniera massiccia sia da brand blasonati che da realtà imprenditoriali decisamente più piccole, come la tua, come mezzo di promozione.

Non avendo molta dimestichezza con i social media, però, ti piacerebbe avere qualche indicazione su come raggiungere il tuo scopo in maniera semplice. Ho indovinato? Bene, allora sappi che sarò ben lieto di darti una mano! Nei prossimi paragrafi, infatti, avrò modo di spiegarti come pubblicizzare un prodotto su Facebook fornendoti sia indicazioni tecniche relative alla creazione di una pagina dedicata al tuo prodotto sia suggerimenti pratici per farti notare dal pubblico.

Sei pronto per iniziare? Sì? Allora direi di non perdere altro tempo prezioso in chiacchiere e di passare subito all’azione. Forza: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ti serve per concentrarti sulla lettura dei prossimi paragrafi e, cosa ancora più importante, cerca di attuare le “dritte” che ti darò. Così facendo potrai cominciare col piede giusto e pubblicizzare subito il tuo prodotto online in maniera efficace.

Creare una pagina Facebook

Per pubblicizzare un prodotto su Facebook bisogna necessariamente creare una pagina con la quale promuoverlo. Per riuscirci, non devi far altro che avviare la procedura guidata per la creazione di una nuova pagina Facebook: lascia che ti illustri nel dettaglio come procedere sia da mobile che da computer.

Smartphone e tablet

Se preferisci creare una pagina Facebook agendo da smartphone o tablet, avvia l’app del social network sul tuo dispositivo Android o iOS e accedi al tuo account, nel caso in cui tu non l’abbia già fatto. A login eseguito, fai tap sul pulsante (≡) situato in alto a destra (su Android) o in basso a destra (su iOS), fai tap sulle voci Pagine > Crea una pagina e poi pigia sul pulsante Inizia, per avviare la procedura guidata per la creazione delle pagine.

Adesso, scrivi il nome che vuoi assegnare alla tua pagina nell’apposito campo di testo, fai tap sul pulsante Avanti; indica, tramite gli appositi menu a tendina, la categoria in cui desideri inserirla (avendo cura di scegnerne una consona alla tua azienda, come Brand e prodotti, Imprese locali, etc.), la relativa sottocategoria (es. Prodotto/servizio, Impresa locale, etc.) e premi nuovamente sul pulsante Avanti.

Nella schermata che si apre, specifica il sito Web della tua azienda da associare alla pagina (se ne hai uno), così da farlo comparire nella schermata informativa della stessa, oltre che tra i pulsanti di scelta rapida, e pigia sul pulsante Avanti. Volendo, puoi anche saltare l’operazione facendo tap sulla voce Salta posta nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Per concludere, non ti resta che seguire le istruzioni che compaiono a schermo, completando le informazioni della pagina e aggiungendo le immagini di profilo e copertina (se vuoi, puoi anche saltare questi passaggi e aggiungere queste informazioni in seguito).

Come avrai notato, creare una pagina Facebook da mobile non è affatto complicato. Tuttavia, se hai riscontrato difficoltà nel farlo, puoi dare un’occhiata all’approfondimento che ti ho appena linkato, così da chiarirti le idee.

Computer

Se hai intenzione di creare una pagina Facebook procedendo direttamente dal computer, dopo aver effettuato l’accesso al tuo account, collegati a questa pagina e clicca sul pulsante Inizia relativo al tipo di pagina che hai intenzione di creare (probabilmente Azienda o brand).

Nel modulo che compare a schermo, digita il nome che vuoi assegnare alla pagina della tua azienda nell’apposito campo di testo e indica la categoria alla quale vuoi includerla digitando un termine nel campo Categoria e servendoti dei suggerimenti che compaiono in basso per selezionare la categoria corretta (es. Azienda di commercio al dettaglio, Azienda di informatica ecc.).

Dopodiché clicca prima sul pulsante Continua e poi sul bottone Carica un’immagine del profilo per caricare l’immagine che intendi usare come immagine del profilo; carica l’immagine di copertina pigiando sul pulsante Carica un’immagine di copertina e segui le altre istruzioni che compaiono a schermo per aggiungere tutte le informazioni che riguardano la pagina appena creata.

A questo punto dovresti essere giunto al termine della procedura e, a conferma di ciò, dovresti vedere a schermo il messaggio Ti diamo il benvenuto nella tua nuova Pagina, presente nel box con tutti i consigli che ti vengono forniti per completare le altre informazioni della pagina (descrizione, aggiunta di un nome utente, etc.) e che ti invito a seguire.

Se qualche passaggio relativo alla creazione della pagina Facebook non ti è chiaro, non esitare a leggere la guida dove spiego con maggior dovizia di particolari come effettuare tale operazione.

Sponsorizzare un prodotto su Facebook

Dal momento che l’algoritmo di Facebook predilige la visibilità dei contenuti pubblicati dai profili personali degli utenti, penalizzando, di fatto, quelli provenienti dalle pagine, è praticamente d’obbligo sponsorizzare un prodotto con delle inserzioni a pagamento. Prima di spiegarti “tecnicamente” come sponsorizzare un prodotto, però, lascia che ti dia qualche “dritta” pratica sul da farsi.

Innanzitutto ti consiglio di analizzare le statistiche della tua pagina (puoi farlo usando la funzione Insights, come ti ho spiegato in un altro tutorial) ed eventualmente quelle degli altri account social in cui pubblicizzi la tua azienda (es. Instagram), in modo tale da capire qual è il tuo pubblico di riferimento e, quindi, impostare in base a questi dati le tue strategie di business, tra cui le campagne pubblicitarie da avviare per promuovere uno dei tuoi prodotti.

Anche analizzare gli argomenti di tendenza sul Web (magari sfruttando strumenti come Google Trends, di cui ti ho parlato approfonditamente in un tutorial dedicato) può esserti utile per scegliere le parole chiave da includere nei post che deciderai di sponsorizzare. Se produci lamette da barba, ad esempio, tramite Google Trends puoi notare che la keyword “lamette da barba” viene cercata soprattutto in alcune regioni italiane (es. Lazio e Lombardia) e, di conseguenza, potresti decidere di circoscrivere la sponsorizzazione dei tuoi post a queste ultime, visto che ci sono più utenti interessati al prodotto in questione.

Insomma, tramite le sponsorizzazioni devi cercare di massimizzare il tasso di conversione del pubblico. Ciò significa che devi studiare bene la tipologia di utenti che potrebbero essere interessati al tuo prodotto, pensando alle loro necessità e sfruttando questi dati per avviare delle campagne pubblicitarie “intelligenti”. Ritornando all’esempio delle lamette da barba, è probabile che a essere interessati a questa tipologia di prodotto sia un pubblico maschile che abbia un’età maggiore di 16 anni. Sarebbe pressoché inutile, quindi, far vedere un post sponsorizzato a un pubblico di 500.000 donne: le conversioni sarebbero praticamente prossime allo zero!

Adesso, dopo aver appreso queste nozioni fondamentali, sei pronto per sponsorizzare il tuo prodotto su Facebook. Nei prossimi paragrafi trovi spiegato come fare ciò sia da mobile che da computer.

Smartphone e tablet

Per sponsorizzare la pagina del tuo prodotto da smartphone o tablet, avvia l’app di Facebook e accedi al tuo account dal tuo dispositivo Android o iOS, dopodiché fai tap sul pulsante (≡) e pigia sul nome della pagina che intendi promuovere.

A questo punto, fai tap sulla voce Promuovi situata sotto l’immagine di copertina della pagina, seleziona una delle opzioni di sponsorizzazione tra quelle disponibili (es. Configura una promozione continua, Fai in modo che più persone visitino il sito Web, Promuovi la tua pagina, Metti in evidenza il tuo post, etc.) e segui le istruzioni che compaiono a schermo per avviare la campagna pubblicitaria, tramite cui promuovere la pagina e, di conseguenza, il tuo prodotto.

Se vuoi, puoi sponsorizzare anche un contenuto che hai già pubblicato nella pagina, premendo sul pulsante Metti in evidenza il post collocato sotto il post di tuo interesse e impostando il pubblico, il budget e la durata della campagna pubblicitaria dal box che compare a schermo. Per maggiori informazioni in merito a come sponsorizzare su Facebook, consulta pure la guida che ti ho linkato.

Computer

Nel caso in cui tu voglia sponsorizzare la pagina dedicata al tuo prodotto agendo da computer, accedi alla tua pagina Facebook, clicca sul campo di testo Scrivi un post…, seleziona la voce Pubblicizza la tua azienda nel menu che si apre e seleziona una delle opzioni tra quelle disponibili (es. Metti in evidenza un post, se vuoi pubblicizzare soltanto un contenuto; Promuovi il tuo pulsante [nome pulsante], se intendi promuovere il pulsante d’invito all’azione della pagina; Promuovi la tua Pagina, se intendi promuovere la pagina stessa, etc.).

Dopodiché segui le istruzioni che ti vengono fornite da Facebook in relazione alla procedura di sponsorizzazione che hai avviato e clicca sui pulsanti e i menu che ti vengono proposti, in base alla scelta che hai fatto poc’anzi, così da selezionare target, il budget e durata della sponsorizzazione, nonché il metodo di pagamento da utilizzare per la campagna.

Anche in questo caso, permettimi di ricordarti che puoi decidere di sponsorizzare anche un contenuto che hai già pubblicato sulla pagina dedicata al tuo prodotto. Per riuscirci, devi cliccare sul pulsante Metti in evidenza il post posto immediatamente sotto il contenuto di tuo interesse e impostare anche in questo caso pubblico, budget e durata della campagna pubblicitaria tramite l’apposito box che si apre.

Per maggiori informazioni in merito a come sponsorizzare su Facebook, leggi pure l’articolo in cui parlo in maniera più approfondita dell’argomento.

Consigli per promuovere un prodotto su Facebook

Come promesso nell’introduzione dell’articolo, concludiamo con alcuni consigli per promuovere un prodotto su Facebook: si tratta di una serie di “dritte” che, se messe in pratica, possono aiutarti a far crescere la tua pagina e promuovere in maniera efficace i tuoi prodotti su Facebook, tenendo conto del tuo pubblico e dei tuoi clienti.

Pubblica regolarmente post interessanti — pubblicare regolarmente post interessanti atti a descrivere il prodotto (magari con descrizioni dettagliate delle sue caratteristiche e/o delle sue funzioni) e postare foto e video di qualità in cui si vede quest’ultimo, sicuramente contribuirà alla sua promozione sul social network. Dal momento che anche su Facebook le Storie (per intenderci, le sequenze di foto e video che si autodistruggono dopo 24 ore) sono un tipo di contenuto molto apprezzato, crearne alcune dedicate al tuo prodotto ti aiuterà a far conoscere quest’ultimo.

— pubblicare regolarmente post interessanti atti a descrivere il prodotto (magari con descrizioni dettagliate delle sue caratteristiche e/o delle sue funzioni) e postare foto e video di qualità in cui si vede quest’ultimo, sicuramente contribuirà alla sua promozione sul social network. Dal momento che anche su Facebook le Storie (per intenderci, le sequenze di foto e video che si autodistruggono dopo 24 ore) sono un tipo di contenuto molto apprezzato, crearne alcune dedicate al tuo prodotto ti aiuterà a far conoscere quest’ultimo. Mostra persone che usano il tuo prodotto — nei post e nelle Storie, oltre a descrivere il funzionamento del tuo prodotto, mostra persone che lo usano e che sono felici di farlo, magari usando immagini che le ritraggono mentre compiono attività personali.

— nei post e nelle Storie, oltre a descrivere il funzionamento del tuo prodotto, mostra persone che lo usano e che sono felici di farlo, magari usando immagini che le ritraggono mentre compiono attività personali. Usa poco testo e più immagini — se nei post in cui promuovi il tuo prodotto inserisci troppo testo, rischi di distrarre gli utenti. Usare inserzioni che hanno una quantità di testo esigua, inoltre, ti permetterà di raggiungere un maggior numero di persone.

— se nei post in cui promuovi il tuo prodotto inserisci troppo testo, rischi di distrarre gli utenti. Usare inserzioni che hanno una quantità di testo esigua, inoltre, ti permetterà di raggiungere un maggior numero di persone. Usa gli hashtag — dal momento che gli hashtag, cioè le parole/frasi precedute dal simbolo # , che servono a catalogare i contenuti pubblicati online, vengono utilizzati dagli utenti di Facebook per eseguire delle ricerche nel motore di ricerca interno del social network, ti consiglio di corredare i tuoi post con hashtag pertinenti e, possibilmente, popolari. Non esagerare però, al massimo un paio di hashtag per post dovrebbero andar bene: inserirne di più, potrebbe infastidire il pubblico e far calare le interazioni.

— dal momento che gli hashtag, cioè le parole/frasi precedute dal simbolo , che servono a catalogare i contenuti pubblicati online, vengono utilizzati dagli utenti di Facebook per eseguire delle ricerche nel motore di ricerca interno del social network, ti consiglio di corredare i tuoi post con hashtag pertinenti e, possibilmente, popolari. Non esagerare però, al massimo un paio di hashtag per post dovrebbero andar bene: inserirne di più, potrebbe infastidire il pubblico e far calare le interazioni. Interagisci con gli altri utenti — è importante fare ciò soprattutto quando altri utenti chiedono informazioni relative al prodotto tramite messaggi privati o commenti. Rispondendo prontamente ai loro dubbi, aumenterai la visibilità della pagina e, soprattutto, sarai più apprezzato dai tuoi potenziali clienti, che si sentiranno più invogliati ad acquistare eventualmente il tuo prodotto.

— è importante fare ciò soprattutto quando altri utenti chiedono informazioni relative al prodotto tramite messaggi privati o commenti. Rispondendo prontamente ai loro dubbi, aumenterai la visibilità della pagina e, soprattutto, sarai più apprezzato dai tuoi potenziali clienti, che si sentiranno più invogliati ad acquistare eventualmente il tuo prodotto. Rispetta i tuoi potenziali clienti — nel promuovere il tuo prodotto su Facebook, non nascondere eventuali limiti e mancanze di quest’ultimo. Cerca di essere il più trasparente possibile, così da evitare di incappare in recensioni negative da parte degli acquirenti.

Se vuoi qualche altra “dritta” su come avere una pagina Facebook di successo, così da espandere maggiormente il tuo pubblico e avere più probabilità di riuscire a pubblicizzare il tuo prodotto sul celebre social network, consulta l’approfondimento che ti ho linkato: potrebbe tornarti utile. Già che ci sei, dai un’occhiata anche alle guide di Facebook Business che offrono spunti interessanti per promuovere i propri prodotti sul social network.