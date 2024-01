Ti sei appena ricordato che a breve scadrà il bollo della tua auto e dovrai procedere al rinnovo. Nel tentativo di ricordare a quanto ammonta l'importo da pagare, ti è sorto un dubbio relativo all'avvenuto pagamento di questa tassa nell'anno precedente: per questo motivo, vorresti verificare lo stato dei pagamenti passati ma, non avendolo mai fatto prima d'ora, non sai bene come procedere.

Se le cose stanno come le ho appena descritte e, dunque, ti stai ancora chiedendo come vedere quanti bolli devo pagare, lascia che sia io a darti una mano e fornirti tutte le indicazioni necessarie per riuscire nel tuo intento. Nei prossimi paragrafi di questa guida, infatti, ti indicherò quali sono le soluzioni disponibili alle quali puoi affidarti per verificare lo stato dei pagamenti del bollo degli anni passati.

Se sei d'accordo, direi di non perdere altro tempo in chiacchiere e vedere insieme come procedere. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Seguendo attentamente le indicazioni che sto per darti e provando a metterle in pratica, ti assicuro che riuscirai a verificare se il pagamento del bollo degli anni passati è stato effettuato o meno. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Dove vedere quanti bolli devo pagare

La procedura per verificare se il bollo auto è stato pagato è piuttosto semplice. Infatti, è sufficiente accedere a uno dei servizi per pagare il bollo online e, nel caso in cui venga mostrato un messaggio di avviso relativo al pagamento già avvenuto, significa che l'ultimo bollo è stato già pagato.

Come fare, invece, per verificare il pagamento del bollo degli anni precedenti? In tal caso, ti informo che ACI (Automobile Club d'Italia) dispone di un servizio online tramite il quale è possibile non solo effettuare il pagamento del bollo ma anche controllare lo stato dei pagamenti degli ultimi 4 anni pregressi.

Tuttavia, devi sapere che il servizio di verifica dei pagamenti è disponibile esclusivamente in specifiche regioni, in particolare Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e nelle province autonome di Bolzano e Trento.

Coloro che risiedono in una regione non coperta dal servizio online offerto da ACI, possono effettuare la verifica del pagamento del bollo procedendo direttamente dalla sezione Tributi del sito ufficiale della regione di competenza o tramite l'apposita piattaforma dedicata al pagamento del bollo.

Infine, ti segnalo che in passato era possibile verificare il pagamento del bollo degli anni passati anche procedendo direttamente sul sito dell'Agenzie delle Entrate. L'archivio delle tasse automobilistiche gestito dall'Agenzia delle Entrate, però, è stato dismesso ormai da diverso tempo a favore del nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che viene gestito direttamente da ACI. Chiarito questo, vediamo come procedere.

Come verificare quanti bolli devo pagare

Tutto quello che devi fare per verificare lo stato dei pagamenti tramite il servizio messo a disposizione da ACI è accedere alla piattaforma in questione con le tue credenziali e, successivamente, selezionare il veicolo di tuo interesse o specificarne la relativa targa.

Per procedere, collegati dunque al sito ufficiale di ACI, clicca sul pulsante Accedi e, nella nuova schermata visualizzata, seleziona l'opzione di accesso che preferisci tra Entra con SPID, Entra con CIE ed Entra con CNS.

Fatto ciò, se è la prima volta che accedi ai servizi online di ACI, apponi il segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver preso visione dell'informativa, specifica se prestare o meno il consenso per il trattamento dei tuoi dati personali per l'invio di comunicazioni istituzionali, informative e promozionali apponendo il segno di spunta accanto all'opzione di tuo interesse tra Sì — Presto espresso consenso e No — Non presto espresso consenso e clicca sul pulsante Continua.

Adesso, nella schermata Il pagamento del bollo online, premi sul pulsante Inizia procedura e, nel box Da un veicolo di tua competenza o memorizzato, seleziona il veicolo del quale desideri controllare il pagamento del bollo.

Se non visualizzi il veicolo di tuo interesse, inseriscine la targa nel campo apposito, specifica la tipologia di veicolo apponendo il segno di spunta accanto all'opzione di tuo interesse tra Autovettura, Motoveicoli e Rimorchi e, tramite il menu a tendina Regione di competenza, seleziona la tua regione.

Infine, clicca sul pulsante Vuoi pagare il bollo? in modo da visualizzare lo stato dei pagamenti degli ultimi 4 anni ed eventualmente procedere al pagamento.

Ti segnalo che sei hai ricevuto una comunicazione di mancato pagamento del bollo, hai la possibilità inviare ad ACI una richiesta di riesame corredata dall'eventuale ricevuta di avvenuto pagamento in formato PDF o JPG.

In tal caso, collegati alla sezione Assistenza bollo del sito di ACI, clicca sul pulsante Procedi e inserisci i dati richiesti nei campi Indirizzo email, Numero pratica (è riportato sulla comunicazione ricevuta) e seleziona l'argomento della pratica nel menu a tendina Campagna.

Inserisci, poi, i codici visualizzati a schermo nel campo Digitare il testo sottostante, clicca sul pulsante Invia, procedi al caricamento dei documenti richiesti nella sezione Invio documentazione e clicca nuovamente sul pulsante Invia, per inviare la tua richiesta di riesame.

Come dici? Vuoi verificare i pagamenti del bollo in una regione diversa da quelle coperte dal servizio ACI? In tal caso, come ti ho accennato nelle righe iniziali di questa guida, dovrai procedere dalla sezione Tributi del sito ufficiale della tua regione o dall'apposita piattaforma dedicata al pagamento del bollo.

Per trovare quella di riferimento per la tua regione, ti consiglio di cercare su Google scrivendo “verifica pagamento bollo [nome regione]”.

Per esempio, se sei residente nella regione Toscana, collegati al sito ufficiale dell'ente, clicca sull'opzione Accesso al portale e seleziona una delle opzioni d'accesso disponibili tra Entra con SPID, Entra con CIE ed Entra con CNS.

Fatto ciò, premi sulla voce I miei veicoli nella barra laterale a sinistra e, nella sezione Veicoli attualmente di proprietà, clicca sulla targa del veicolo da controllare.

Nella nuova pagina apertasi, selezionando la scheda Posizione tributaria, puoi visualizzare lo stato dei pagamenti del bollo dall'anno di immatricolazione alla data attuale, con i bolli da pagare che sono indicati con un bollino rosso. Premendo, invece, sulla voce Pagamenti ha la possibilità di scaricare la ricevuta di pagamento dei bolli già pagati.

Infine, ti sarà utile sapere che puoi ottenere tutte queste informazioni anche recandoti di persona presso un ufficio locale ACI o in un'agenzia di pratiche auto autorizzata e richiedere la verifica del pagamento del bollo, tenendo in considerazione che il servizio potrebbe essere a pagamento.