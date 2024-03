Hai appena effettuato la risintonizzazione dei canali e sei davvero ben contento di tutte le nuove reti che il tuo televisore ha trovato, tuttavia ti sei accorto che è scomparso il canale di Telelombardia. Beh, se questa è esattamente la situazione in cui ti ritrovi, allora devo dirti che sei finito nella guida giusta al momento giusto, perché qui di seguito farò del mio meglio per mostrarti come vedere Telelombardia.

Nel corso di questo articolo ti parlerò di come puoi sintonizzare Telelombardia sul digitale terrestre, inoltre, ti illustrerò come puoi vedere alcuni contenuti di Telelombardia in diretta streaming e on demand. Ci tengo però a dirti che se ti trovi in una regione molto lontana dalla Lombardia, allora non ho alcuna soluzione utile da proporti, in quanto l'emittente TV in oggetto trasmette il suo segnale solo in un'area circoscritta.

Con tutto questo in mente, entriamo ora nella parte viva di questo post. Prenditi giusto qualche minuto di tempo libero, prendi il tuo televisore e continua a leggere cosa ho da dirti su questo argomento. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti una buona continuazione!

Indice

Come vedere Telelombardia in TV

In questa prima parte ti mostrerò come vedere Telelombardia in TV. Nel primo capitolo ti parlerò di come fare sul digitale terrestre, mentre nel secondo ti spiegherò quella che è la situazione per quanto riguarda il decoder di Sky. Buon proseguimento.

Come vedere Telelombardia sul digitale terrestre

Il tuo obiettivo è quello di vedere Telelombardia usando il digitale terrestre? Benissimo, allora continua a leggere questo capitolo, in quanto sto proprio per parlarti di come vedere Telelombardia sul digitale terrestre.

Anzitutto, devi sapere che puoi vedere Telelombardia tramite il digitale terrestre soltanto se ti trovi in Lombardia, in Piemonte (in particolare nelle province di Novara, Vercelli e Biella), in gran parte della Liguria, nelle province di Verona e Vicenza e nel Canton Ticino.

Detto ciò, se ti trovi in una delle zone appena menzionate, in genere è sufficiente effettuare una ricerca automatica dei canali e, una volta completata, Telelombardia lo troverai al canale 10 del digitale terrestre. Le modalità per fare la ricerca automatica dei canali variano da televisore a televisore, ad ogni modo, il più delle volte dovrai semplicemente andare nelle Impostazioni, poi alla voce Canali TV e poi Ricerca automatica dei canali. Maggiori informazioni le puoi trovare nella mia guida su come sintonizzare i canali, nella quale ti ho parlato di come fare per quanto riguarda le marche di televisori più note e diffuse.

Come hai detto? Hai già provato questo metodo e non ha portato ad alcun buon risultato? Beh, allora puoi provare a fare la sintonizzazione manuale di Telelombardia. Per fare ciò, dovrai anzitutto recarti nella sezione del tuo televisore nella quale puoi effettuare la ricerca dei canali che, come ti ho già detto poc'anzi, varia da modello a modello. Spesso, comunque, tale sezione la puoi trovare andando nelle Impostazioni, poi su Canali TV e poi su Ricerca manuale.

Una volta fatto ciò, il televisore dovrebbe chiederti di impostare il numero del canale e la frequenza. Il numero del canale da impostare per Telelombardia è il 34 UHF, mentre la frequenza è 578 MHz (in alternativa prova UHF 46/674 MHz). Ora, dai pure la conferma e procedi con la ricerca manuale del canale. Se tutto è andato per il verso giusto, alla fine di questo processo potrai vedere Telelombardia sul canale 10 del digitale terrestre.

Se dopo tutti i tuoi sforzi continui a non vedere Telelombardia, allora puoi provare a fare una segnalazione tramite questa pagina del sito ufficiale del Gruppo Mediapason. Una volta che sei entrato nella suddetta pagina, scorrendo leggermente in basso, ti ritroverai davanti a un modulo da compilare nel quale dovrai inserire i dati relativi al tuo indirizzo e alcuni dati per poter essere contattato, infine, dovrai anche scrivere brevemente qual è la problematica che stai riscontrando. Alla fine di tutto, puoi poi cliccare sul pulsante Invia in basso per inviare la segnalazione.

Come vedere Telelombardia su Sky

Hai il decoder di Sky e ti stai chiedendo come vedere Telelombardia su Sky? In questo caso, ti invito a leggere il mio tutorial su come vedere digitale terrestre su Sky Q, in cui ti ho spiegato come sfruttare la ricezione del digitale terrestre sui più recenti decoder di Sky.

Ne approfitto per segnalarti che il vecchio canale satellitare T-Sat, che racchiudeva il meglio di Telelombardia e Antenna 3, a oggi non è più disponibile (era posizionato dapprima al numero 901 di Sky, fu poi spostato al numero 591 e infine al numero 511).

Come vedere Telelombardia in streaming

Vivi in una zona non coperta dal segnale di Telelombardia e ti stai quindi chiedendo come vedere Telelombardia in streaming? Ti dico già da subito che non esiste un metodo per vedere in diretta streaming il canale di Telelombardia, ad ogni modo, ti puoi avvalere di alcune dirette live che vengono proposte sul canale YouTube di QSVS. Si tratta del canale YouTube del programma più visto su Telelombardia che offre contenuti che ruotano tutt'attorno al calcio.

Comunque sia, sul canale YouTube appena menzionato puoi in genere solo sentire le dirette live, senza quindi il contenuto video, per via di alcune regole imposte dalla Lega Calcio. Oltre a ciò, sul canale YouTube in oggetto puoi vedere anche tanti altri contenuti on demand dei programmi di Telelombardia, riguardanti, però, solamente il mondo del calcio.

Un altro metodo che puoi usare per vedere alcune dirette live di Telelombardia, è quello di recarti sulla pagina dedicata a Telelombardia del sito ufficiale del Gruppo Mediapason. Una volta entrato su questa pagina, chiudi il popup che viene proposto cliccando sulla X in alto a destra e poi, quando è in onda una diretta, potrai facilmente vederla (o meglio sentirla) facendo partire il player di YouTube che trovi scorrendo leggermente in basso la pagina.

Un risultato molto simile a quello che puoi ottenere sul sito Internet, lo puoi avere anche tramite l'app Telelombardia TV per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS. Una volta che hai scaricato e installato l'app, aprila e, se nel momento in cui sei sull'app è presente una diretta live, allora pigia sul pulsante Riproduci per cominciare a sentire il contenuto della diretta tramite il player di YouTube. Inoltre, dalla pagina principale dell'app puoi scegliere di guardare molti altri contenuti on demand di programmi di Telelombardia.