Avere tutto l'equipaggiamento in Netherite non è abbastanza per poter esplorare il proprio mondo di Minecraft senza alcuna paura. È vero che si tratta del materiale attualmente più forte del gioco quando si tratta di creare armi e armature, ma è anche vero che è anche grazie agli incantesimi se l'equipaggiamento diventa davvero potente e non se ne può assolutamente fare a meno. Al momento in cui scrivo esistono quasi 40 incantamenti diversi, per cui viene spontaneo chiedersi quali siano i migliori da utilizzare per il proprio armamento.

Nei prossimi paragrafi ti mostrerò proprio i migliori incantesimi Minecraft, che ovviamente variano a seconda dell'oggetto al quale vuoi applicare un incantamento, ma anche a seconda del contesto. Già, perché ci sono alcuni di questi incantesimi che sono più indicati per il PvP, mentre altri che sono più adatti per la modalità giocatore singolo. Ad ogni modo non temere: ti spiegherò per filo e per segno gli incantamenti migliori da applicare ad armi, armature e persino scudi.

Una volta arrivato in fondo a questo tutorial vedrai che riuscirai a portare le tue armi e armature al loro potenziale massimo. Nel caso ne avessi bisogno, puoi ripassare prima le mie guide su come incantare oggetti in Minecraft e come incantare oggetti in Minecraft con i comandi. Buona lettura e buon divertimento!

Indice

Migliori incantamenti Minecraft

Come ti ho anticipato nei paragrafi precedenti, i migliori incantesimi variano in base al pezzo di equipaggiamento e in base a come andrai a utilizzarlo. Ci sono, però, alcuni incantesimi essenziali da avere su qualsiasi oggetto, a prescindere da quale esso sia.

Tra i migliori incantamenti c'è indubbiamente quello dell'Indistruttibilità III, il quale, come suggerisce il nome, estende la durabilità dell'item in questione per conferirgli ulteriori utilizzi. In questo modo non sarà necessario riparare l'oggetto troppo spesso e quindi risparmierai materiali e anche il fastidio di dover controllare costantemente la durabilità.

A braccetto con questo incantesimo c'è anche Ripristino, il quale sfrutta l'esperienza per riparare gli oggetti che possiedono quest'incantesimo e che si trovano nella mano principale o quella secondaria del giocatore, o eventualmente i pezzi di armatura equipaggiati. Si tratta di un incantamento piuttosto difficile da trovare, ma permette di non doversi più preoccupare di dover riparare il proprio equipaggiamento, rendendolo quasi totalmente permanente a tutti gli effetti.

Nel caso in cui giochi in modalità multigiocatore, potrebbe essere utile, seppur rischioso, applicare anche l'incantamento Maledizione della scomparsa al tuo equipaggiamento. Ciò fa sì che gli oggetti presenti nel tuo inventario con questo incantesimo scompaiano in caso di morte e ciò può tornare utile nel momento in cui non vuoi che le tue armi o armature vengano rubate da altri giocatori. Si tratta comunque di un incantamento molto rischioso da utilizzare, anche perché un altro suo lato negativo è il fatto che, una volta equipaggiato un pezzo d'armatura con questo incantamento, questo non potrà essere rimosso fino a quando il giocatore in questione morirà. Il mio consiglio è quindi quello di essere cauto e applicarlo al tuo equipaggiamento solo se ne senti davvero il bisogno.

Questi erano gli incantesimi adatti a qualsiasi oggetto con durabilità, mentre di seguito puoi trovare gli incantamenti migliori per diverse armi e armature.

Migliori incantesimi Minecraft spada

Trovare i migliori incantamenti Minecraft spada dipende essenzialmente dall'uso che il giocatore ha intenzione di farne. È la principale arma utilizzata per combattere all'interno del gioco e sono disponibili diversi incantesimi da poterci applicare, a seconda del contesto. Come regola generale, però, non devono mai mancare Affilatezza V, che aumenta il danno fatto dalla spada a qualsiasi entità, sia essa un mostro o un giocatore e Aspetto di fuoco II, il quale dà fuoco a tutte le entità che vengono colpite, aggiungendo un buon quantitativo di danno nel tempo.

Se giochi esclusivamente in modalità giocatore singolo, dovrai mirare a incantamenti che migliorano il combattimento contro i mostri. Ti converrà quindi applicare alla tua spada in Minecraft l'incantesimo Anatema V, il quale aumenta il danno contro qualsiasi tipo di mostro “non vivente” (ad esempio gli zombie e gli scheletri) e Flagello degli artropodi V, che aumenta il danno contro mostri come i ragni, i pesciolini d'argento e gli Endermite, oltre a rallentarne il movimento.

Tra gli altri incantesimi poi c'è Lama sferzante III, il quale aumenta il danno inflitto alle entità che si trovano vicino alla principale entità che viene colpita dal colpo di spada, risultando molto funzionale quando si tratta di far fuori grosse orde di mostri. Infine c'è Saccheggio, che aumenta la possibilità di trovare maggiori drop dai mostri che vengono uccisi con l'arma che possiede l'incantamento.

In modalità multigiocatore, invece, dovrai pensare a difenderti non solo dai mostri, bensì anche dai giocatori. In questo caso quindi un ottimo incantesimo da aggiungere alla propria spada è quello del Contraccolpo II, che spinge via i giocatori colpiti (o qualsiasi altra entità) per tenerli lontani e non permettergli di attaccarti.

Migliori incantesimi arco Minecraft

L'arco è l'arma a distanza per eccellenza e la più gettonata assieme alla balestra, grazie alla possibilità di imbevere le frecce con le pozioni. Quest'arma possiede una quantità di incantesimi leggermente più limitata, ma sono tutti utili allo stesso modo.

In primis il più importante è sicuramente Potenza V, il quale aumenta il danno inflitto dalle frecce scoccate con l'arco e segue subito Fiamma che, come suggerisce il nome, dà fuoco a tutte le entità colpite. Un altro importante incantesimo poi è sicuramente Impatto II, il quale spinge via qualsiasi nemico che viene colpito; un incantamento indispensabile per un'arma che si concentra sul mantenere le distanze dai propri nemici.

Come ultimo, ma non per importanza, c'è Infinità, il quale permette di scoccare infinite frecce senza sprecarne nessuna, a patto di averne almeno una nell'inventario. Un incantesimo che rimuove definitivamente la preoccupazione di rimanere senza proiettili e di poter quindi continuare ad attaccare senza doversi fermare. Però attenzione: l'incantamento funziona soltanto con le frecce base e non con le frecce imbevute o spettrali, che verranno invece consumate normalmente.

Migliori incantesimi tridente Minecraft

Se invece sei alla ricerca di migliori incantesimi per tridente Minecraft, questo è il posto giusto. Quest'arma è tra le più forti del gioco e non c'è da meravigliarsi che sia così difficile da ottenere.

Il tridente in Minecraft possiede degli incantesimi unici per quest'arma: il primo che non deve mai mancare è Lealtà, il quale farà tornare l'arma al proprietario dopo il lancio, senza che ci sia bisogno di andare a recuperarlo manualmente. Questo incantamento è essenziale, poiché è davvero semplice perdere il tridente dopo un lancio non andato a segno e visto quanto è difficile trovarne uno, il mio consiglio è quello di utilizzare questa potente arma solo se munita di questo incantesimo.

Subito dopo il migliore incantesimo che puoi applicare al tridente è Impalamento V, che andrà ad aumentare il danno inflitto da quest'arma. C'è poi Canalizzazione, un potente incantamento che però funziona soltanto durante i temporali. L'incantesimo permette di scagliare un fulmine contro i nemici che vengono colpiti dal tridente, infliggendo enormi danni.

L'ultimo incantesimo è il più particolare tra tutti e potenzialmente, a seconda delle situazioni, anche il più utile. Sto parlando di Risacca III, il quale fa sì che il tridente possa essere utilizzato soltanto in una pozza d'acqua o dirante la pioggia. Usando il tridente quest'ultimo non verrà più lanciato, bensì sarà il giocatore a venire scagliato mentre impugna l'arma e seguendo la sua traiettoria. Questo implica che il tridente, una volta incantato con Risacca, non potrà più essere utilizzato normalmente.

Un incantesimo del genere può tornare molto utile specialmente in multigiocatore, in quanto il tridente potrebbe diventare un'efficace via di fuga da un giocatore che ti sta dando la caccia; allo stesso modo, potrebbe servire anche durante un inseguimento. Inoltre, può anche essere utilizzato per volare a tutti gli effetti! Tieni a mente, però, che questo incantamento non può essere applicato assieme agli altri incantesimi Lealtà e Canalizzazione, quindi dovrai decidere preventivamente l'uso che vorrai fare di quest'arma.

Migliori incantesimi ascia Minecraft

Negli ultimi anni l'ascia è diventata un'altra arma molto importante e soprattutto molto potente. Questa possiede meno velocità d'attacco rispetto alla spada, ma compensa con il danno, che è nettamente maggiore. dal momento che l'ascia nasce principalmente come attrezzo, è possibile applicare diversi incantesimi in più della spada; tra i migliori ci sono Efficienza V, che aumenta la velocità di estrazione dei blocchi che si possono minare con questo strumento, Fortuna III, che implementa la possibilità di ottenere più drop durante l'estrazione di un blocco e infine Tocco di velluto, il quale permette di ottenere determinati blocchi senza che questi si trasformino in oggetti differenti una volta distrutti (ad esempio i Funghi giganti).

Se invece hai intenzione di utilizzare l'ascia come arma, anche in questo caso non possono assolutamente mancarti gli incantesimi di Affilatezza V, che aumenta il danno inflitto alle entità e Aspetto di fuoco II, il quale incendia i nemici colpiti. Per combattere contro altri giocatori non ci sono altri incantesimi utili, mentre contro i mostri puoi applicare gli incantesimi Anatema V, per aumentare il danno contro i mostri non morti (come zombie o scheletri) e Flagello degli artropodi V, che aumenta il danno contro mostri come ragni, pesciolini d'argento e Endermite.

Migliori incantesimi Minecraft piccone

Tra i migliori incantesimi per piccone Minecraft troviamo principalmente quelli classici per qualsiasi attrezzo. Il primo tra tutti è indubbiamente Efficienza V, che permette di distruggere più velocemente i blocchi che si possono minare da questo strumento.

In seguito è essenziale anche Fortuna III, un incantamento che aggiunge la possibilità di trovare più drop dai blocchi che si possono minare con questo strumento. In questo modo raccogliere minerali rari sarà decisamente più semplice, in quanto sarà possibile ricevere molteplici minerali da un singolo blocco.

Come ultimo incantamento puoi aggiungere Tocco di velluto, il quale fa sì che i blocchi che si possono minare con questo strumento non si tramutino in altri oggetti dopo l'estrazione. L'incantesimo può tornare utile per raccogliere ad esempio la Pietra senza che si trasformi in Pietrisco, così da poterla farmare più velocemente.

Migliori incantesimi armatura Minecraft

Come dici? Sei alla ricerca dei migliori incantamenti per armatura Minecraft? Allora in questo caso ce ne sono diversi che puoi considerare e alcuni di questi possono variare in base al pezzo d'armatura in questione.

Il più importante che non può mancare su nessun pezzo di armatura, però, è indubbiamente Protezione V. L'incantesimo, come si può intuire dal nome, aumenta la difesa del giocatore che indossa l'armatura, aumentandone sensibilmente la resistenza.

Gli altri incantesimi di protezione, che possono tornare estremamente utili sia durante i combattimenti contro i mostri che contro altri giocatori, sono Protezione dal fuoco IV, Protezione dalle esplosioni IV e Protezione dai proiettili IV. Questi tre incantamenti, rispettivamente, diminuiscono i danni ricevuti dal fuoco, dalle esplosioni e dai proiettili (come le frecce), andando ulteriormente a incrementare la resistenza del giocatore e permettendogli di destreggiarsi in qualsiasi situazione senza doversi preoccupare troppo per la sua vita.

In seguito, tra gli incantamenti più gettonati c'è indubbiamente Atterraggio morbido IV, il quale, come suggerisce il nome, attutisce i danni da caduta. Questo incantesimo, che può essere applicato soltanto agli Stivali, si rivela un ottimo incantesimo per evitare spiacevoli incidenti in momenti frenetici, o anche in un semplice attimo di distrazione.

L'ultimo incantamento che ti consiglio di applicare alla tua armatura, soprattutto se giochi in modalità multigiocatore, è Spine III. Questo incantesimo implementa la possibilità di danneggiare i nemici che provano a colpirti, restituendogli un buon quantitativo di danni. Però fai attenzione: quando i danni verranno restituiti al mittente, l'armatura perderà due punti durabilità anziché uno, facendola quindi rompere più velocemente. Il mio consiglio è quello di accompagnare questo incantesimo con Indistruttibilità e Ripristino, come ho menzionato nei capitoli precedenti.

Migliori incantesimi scudo Minecraft

Se stai cercando di incantare il tuo scudo per renderlo più potente, devi sapere che al momento è possibile applicarci soltanto tre incantesimi, ossia Indistruttibilità, Ripristino e Maledizione della scomparsa. Ti consiglio quindi di non farti assolutamente mancare i primi due e di valutare bene se aggiungere o meno anche il terzo (trovi maggiori informazioni al riguardo nei capitoli precedenti).