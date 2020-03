Hai deciso di cambiare gestore telefonico, ma non sei ancora molto informato sulle offerte che è possibile sottoscrivere in questo momento e, dunque, vorresti qualche consiglio al riguardo? Beh, se le cose stanno così, puoi ritenerti fortunato: sei capitato proprio nel posto giusto al momento giusto!

Nei prossimi paragrafi, infatti, trovi un elenco esaustivo di quelle che sono le migliori offerte Giga dei principali provider operanti sul mercato italiano. Nella prima parte della guida, mi concentrerò in particolar modo sulle promozioni che includono Giga e minuti; nella seconda parte, invece, troverai elencati alcuni piani “solo Internet”.

Allora, sei pronto per iniziare? Sì? Benissimo! Coraggio: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ti occorre per concentrarti sulla lettura dei prossimi paragrafi e, quindi, individuare la promozione che fa al caso tuo. Ti auguro buona lettura e ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

NOTA: in seguito all’emergenza COVID-19 del 2020, alcuni operatori hanno proposto Giga illimitati ai propri clienti. Per saperne di più, contatta il tuo gestore.

Migliori offerte Giga e minuti

Iniziamo questa disamina partendo dalle migliori offerte Giga e minuti. Qui sotto trovi le offerte elencate e ordinate in base ai vari gestori che operano sul territorio nazionale.

TIM

TIM, nel suo listino di offerte, propone i piani TIM Advance, che comprendono minuti ed SMS senza limiti verso tutti e navigazione con velocità massima fino a 2 Gbps in download (in base alla copertura e al piano selezionato). I piani TIM Advance che è possibile attivare sono i seguenti.

TIM Advance 4G — include 40 Giga di Internet in 4.5G alla velocità massima di 700 Mbps in download, al costo di 19,99 euro/mese . L’attivazione di questo piano costa 15 euro.

— include 40 Giga di Internet in 4.5G alla velocità massima di 700 Mbps in download, al costo di . L’attivazione di questo piano costa 15 euro. TIM Advance 5G — comprende 50 Giga di traffico in 5G (rete disponibile soltanto in alcune città e che è fruibile soltanto con alcuni device compatibili) alla velocità massima di 2 Gbps in download, al costo di 29,99 euro/mese . L’attivazione costa 9 euro.

— comprende 50 Giga di traffico in 5G (rete disponibile soltanto in alcune città e che è fruibile soltanto con alcuni device compatibili) alla velocità massima di 2 Gbps in download, al costo di . L’attivazione costa 9 euro. TIM Advance 5G TOP — aggiunge a quanto messo a disposizione dal piano elencato nel punto precedente ben 250 minuti al mese per chiamare verso l’estero e aumenta il quantitativo di Giga in 5G a 70. Costa 49,99 euro/mese e l’attivazione è gratis.

Se vuoi approfondire tutte le altre offerte presenti nel listino di TIM, ti raccomando la lettura della guida che ho dedicato all’argomento.

Vodafone

Per quanto riguarda Vodafone, invece, ti segnalo le seguenti offerte presenti nel listino ufficiale dell’operatore.

Simple Digital — offerta riservata ai nuovi clienti, che propone 1.000 minuti e 1.000 SMS verso tutti + 20 Giga di traffico in 5G (nelle città in cui tale tecnologia è disponibile, purché si disponga di un dispositivo adatto). Costa 14,99 euro/mese . Maggiori info qui.

— offerta riservata ai nuovi clienti, che propone 1.000 minuti e 1.000 SMS verso tutti + 20 Giga di traffico in 5G (nelle città in cui tale tecnologia è disponibile, purché si disponga di un dispositivo adatto). Costa . Maggiori info qui. Red Unlimited Smart — include minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e dell’UE + 40 Giga di traffico Internet in 5G (dove disponibile, a patto di avere un dispositivo compatibile) e navigazione senza limiti su social, chat, mappe e musica. Costa 18,99 euro/mese . Maggiori info qui.

— include minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e dell’UE + 40 Giga di traffico Internet in 5G (dove disponibile, a patto di avere un dispositivo compatibile) e navigazione senza limiti su social, chat, mappe e musica. Costa . Maggiori info qui. Red Unlimited Ultra — questo piano aggiunge a quello menzionato nel punto precedente 1.000 minuti al mese di chiamate per zone extra UE + 1 Giga di traffico dati e 200 minuti di chiamate in roaming extra UE, al costo di 24,99 euro/mese. Maggiori info qui.

Se vuoi avere ulteriori informazioni e dettagli sulle migliori offerte Vodafone, ti segnalo la lettura della guida che ti ho linkato e che ho interamente dedicato a queste ultime.

WindTre

WindTre, l’operatore nato dalla fusione di Wind e Tre Italia, presenta nel proprio listino varie offerte interessanti. Eccole nel dettaglio.

Unlimited Easy Pay — al costo di 29,99 euro/mese , questo piano include minuti, SMS e Giga illimitati alla velocità del 5G (tale tecnologia è disponibile in alcune città e richiede l’uso di dispositivi adatti). Maggiori info qui.

— al costo di , questo piano include minuti, SMS e Giga illimitati alla velocità del 5G (tale tecnologia è disponibile in alcune città e richiede l’uso di dispositivi adatti). Maggiori info qui. XLarge Easy Pay — al costo di 16,99 euro/mese , questo piano comprende 60 Giga alla massima velocità + minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Maggiori info qui.

— al costo di , questo piano comprende 60 Giga alla massima velocità + minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Maggiori info qui. Large Easy Pay — questo piano costa 14,99 euro/mese e include 40 Giga alla massima velocità + minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali. Maggiori info qui.

— questo piano costa e include 40 Giga alla massima velocità + minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali. Maggiori info qui. Medium Easy Pay — costa 12,99 euro/mese e propone un bundle di 20 Giga di traffico dati alla massima velocità + minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Maggiori info qui.

Iliad

Probabilmente avrai già sentito parlare di Iliad, provider francese operante anche in Italia, che è diventato famoso per la sua politica di prezzi a dir poco aggressiva. Nel momento in cui scrivo, i piani voce + Giga sono i seguenti.

Giga 40 — al costo di 6,99 euro/mese , comprende minuti ed SMS senza limiti verso i numeri nazionali e quelli di 60 destinazioni estere + 40 Giga di traffico Internet in 4G/4G+ e 3 Giga dedicati in Europa. Maggiori info qui.

— al costo di , comprende minuti ed SMS senza limiti verso i numeri nazionali e quelli di 60 destinazioni estere + 40 Giga di traffico Internet in 4G/4G+ e 3 Giga dedicati in Europa. Maggiori info qui. Giga 50 — al costo di 7,99 euro/mese, questo piano include minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e verso quelli di 60 destinazioni estere + 50 Giga di traffico Internet in 4G/4G+, nonché 4 Giga dedicati in Europa. Maggiori info qui.

Ambedue le offerte prevedono il pagamento di un contributo di attivazione, che costa 9,99 euro una tantum. Per maggiori informazioni, leggi le mie guide su come passare a Iliad e su come attivare le offerte Iliad.

Fastweb

Nel momento in cui scrivo, l’operatore virtuale Fastweb ha nel proprio listino una sola offerta dedicata alla linea mobile, chiamata appunto Fastweb Mobile. Questo piano include minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali + 100 SMS + 30 Giga di traffico Internet in 4G al costo di 9,95 euro/mese.

Ti segnalo che l’offerta prevede il pagamento di un contributo di attivazione e spedizione della SIM di 15 euro una tantum (gratis nei periodi promozionali), da aggiungere ai 10 euro per la prima ricarica. Maggiori info qui.

ho. Mobile

Altro operatore virtuale che menziono in questa guida è ho. Mobile, che ha nel proprio listino le seguenti offerte.

ho 70 — comprende 70 Giga (con velocità fino a 30 Mbps) + minuti ed SMS illimitati verso tutti a 5,99 euro/mese . L’attivazione è gratis, mentre la SIM costa 0,99 euro una tantum. Il piano è sottoscrivibile da coloro che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO. Maggiori info qui.

— comprende 70 Giga (con velocità fino a 30 Mbps) + minuti ed SMS illimitati verso tutti a . L’attivazione è gratis, mentre la SIM costa 0,99 euro una tantum. Il piano è sottoscrivibile da coloro che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO. Maggiori info qui. ho 50 — comprende 60 Giga di traffico Internet (con velocità fino a 30 Mbps) + minuti ed SMS senza limiti verso tutti. L’offerta costa 8,99 euro/mese per i nuovi numeri e per coloro che provengono da Kena Mobile e Daily Mobile (maggiori info qui); costa 12,99 euro/mese per coloro che provengono da TIM, Vodafone e WindTre (maggiori info qui). Il piano prevede un costo di attivazione di 9 euro unta tantum e di 0,99 euro una tantum per l’acquisto della SIM.

Migliori offerte Giga Internet

Passiamo, adesso, alle migliori offerte Giga Internet, cioè a quei piani che includono soltanto un piano dati. Qui sotto trovi le soluzioni pensate dai principali provider italiani.



TIM

Per quanto riguarda le offerte TIM solo dati, ti segnalo un paio di promozioni che ritengo maggiormente interessanti. Vedi tu se una di queste può soddisfare le tue necessità.

Supergiga 20GB — costa 9,99 euro/mese e, come intuibile dal suo nome, comprende 20 Giga in 4.5G, da sfruttare anche come hotspot. Ti segnalo, inoltre, la possibilità di abbinare all’offerta un modem Wi-Fi o un tablet usufruendo di uno sconto di ben 50 euro sul dispositivo selezionato in fase d’acquisto. L’attivazione è gratuita, ma ti rammento che bisogna sostenere una spesa iniziale di 25 euro, di cui 5 euro per l’acquisto della SIM e 20 euro per il traffico prepagato (primo mese gratis per chi attiva online). Maggiori info qui.

— costa e, come intuibile dal suo nome, comprende 20 Giga in 4.5G, da sfruttare anche come hotspot. Ti segnalo, inoltre, la possibilità di abbinare all’offerta un modem Wi-Fi o un tablet usufruendo di uno sconto di ben 50 euro sul dispositivo selezionato in fase d’acquisto. L’attivazione è gratuita, ma ti rammento che bisogna sostenere una spesa iniziale di 25 euro, di cui 5 euro per l’acquisto della SIM e 20 euro per il traffico prepagato (primo mese gratis per chi attiva online). Maggiori info qui. Supergiga 50GB — questo piano presenta le medesime caratteristiche dell’offerta menzionata nel punto precedente, con la sola differenza che include 50 Giga in 4.5G (e non 20). Costa 13,99 euro/mese. Maggiori info qui.

Vodafone

Vodafone non integra nel suo listino un piano “solo dati”, ma comunque ti segnalo i piani Infinito, che includono Internet senza limiti (anche in 5G), oltre che minuti ed SMS illimitati + la possibilità di aggiungere i pacchetti NOW TV e Sky Sport Mix in promozione per un periodo di tempo limitato (poi 4,99 euro/mese). I piani Infinito di Vodafone sono i seguenti.

Infinito — aggiunge ai vantaggi che ti ho appena detto anche minuti illimitati verso l’UE, 200 minuti in roaming extra UE. Costa 26,99 euro/mese . Maggiori info qui.

— aggiunge ai vantaggi che ti ho appena detto anche minuti illimitati verso l’UE, 200 minuti in roaming extra UE. Costa . Maggiori info qui. Infinito Gold Edition — ai vantaggi appena menzionati, aggiunge anche minuti illimitati verso l’UE, 1.000 minuti extra UE e 2 Giga + 300 minuti in roaming Extra UE al costo di 29,99 euro/mese . Maggiori info qui.

— ai vantaggi appena menzionati, aggiunge anche minuti illimitati verso l’UE, 1.000 minuti extra UE e 2 Giga + 300 minuti in roaming Extra UE al costo di . Maggiori info qui. Infinito Black Edition — include, oltre ai vantaggi menzionati prima, 1.000 minuti Extra UE + 5 Giga + 500 minuti di roaming Extra UE al costo di 39,99 euro/mese. Maggiori info qui.

WindTre

Per quanto riguarda WindTre, sappi che l’operatore nel proprio listino ufficiale include le seguenti due offerte solo Internet.

Cube Large — a 12,99 euro/mese questo piano comprende ben 100 Giga mensili. Per tutti i nuovi clienti è richiesto il pagamento di 6,99 euro una tantum per l’attivazione (invece di 49,99 euro, a patto che si rispetti il vincolo contrattuale di 24 mesi). Maggiori info qui.

— a questo piano comprende ben 100 Giga mensili. Per tutti i nuovi clienti è richiesto il pagamento di 6,99 euro una tantum per l’attivazione (invece di 49,99 euro, a patto che si rispetti il vincolo contrattuale di 24 mesi). Maggiori info qui. Cube Medium — questa offerta prevede un bundle di 60 Giga mensili alla massima velocità al costo di 8,99 euro/mese. Per tutti i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro una tantum (anziché 49,99 euro, purché si rispetti il vincolo contrattuale di 24 mesi). Maggiori info qui.

Come confrontare migliori offerte Giga

Se non hai ancora individuato il piano che fa al caso tuo, forse confrontare le migliori offerte Giga può aiutarti a schiarirti le idee. Come puoi riuscirci? Adoperando un comparatore online, come quello di SOS Tariffe.

Il suo funzionamento è semplice: recati nella sezione dedicata ai piani mobile e serviti dei pulsanti e dei filtri che vedi a schermo per selezionare minuti, SMS e, soprattutto, quantitativo di Giga per navigare su Internet che intendi includere nel piano, specificando anche se pensi di abbinare anche l’acquisto di uno smartphone, la tipologia d’utenza a cui appartieni e il tuo attuale operatore. Clicca, poi, sul bottone Confronta le tariffe e cerca di individuare quella che fa al caso tuo.

Per maggiori informazioni e dettagli su come comparare tariffe telefoniche, ti rimando alla lettura della guida che ho interamente dedicato a questo argomento, che ti ho appena linkato.