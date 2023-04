Nati originariamente per vendere articoli con piccoli difetti di produzione a prezzi scontati, i negozi outlet si sono trasformati nel tempo in veri e propri punti vendita per liquidare la merce di collezioni passate in esaurimento. Tra questi prodotti è possibile trovare capi di abbigliamento, scarpe, libri, mobili ma anche device elettronici quali console di gioco e accessori.

Sebbene gli outlet fisici siano dislocati un po' su tutto il territorio nazionale, oggi è possibile approfittare delle loro occasioni anche comodamente da casa grazie ai siti dei migliori outlet online, che nei prossimi paragrafi andrò a illustrarti. Su queste piattaforme potrai sfogliare, infatti, i loro sconfinati cataloghi contenenti tutto ciò che più ami acquistare a un prezzo molto conveniente.

Come dici? La cosa sembra essere interessante e vorresti quindi saperne di più? Prenditi, dunque, cinque minuti di tempo libero e prosegui con la lettura dei prossimi capitoli: sono certo che, al termine di questa guida, avrai già adocchiato qualche outlet che potrebbe fare al caso tuo. Non mi resta altro che augurarti buona lettura e buon shopping!

Indice

Migliori outlet online di abbigliamento

Molte delle piattaforme online per l'acquisto di abbigliamento e accessori hanno delle sezioni o siti Web separati per l'outlet e l'acquisto di articoli a prezzi scontati. Se, quindi, sei alla ricerca di splendidi vestiti, borse o accessori firmati ecco quelli che ritengo i migliori outlet online di abbigliamento e i migliori outlet online grandi firme.

Amazon Outlet

Amazon Outlet è la sezione outlet del popolare portale e-commerce che permette di acquistare vestiti, accessori, giocattoli, libri, prodotti di bellezza, elettronica e tanti altri articoli appartenenti a vecchie collezioni e quindi a prezzi scontati. Amazon Outlet non va confuso con Amazon Warehouse (di cui ti ho già parlato in un'altra guida), nel quale invece puoi trovare esclusivamente prodotti usati. Anche per quanto riguarda Amazon Outlet, le spese di spedizione sono gratuite per gli iscritti a Prime.

Per accedere alla sezione Outlet ti basterà collegarti a questa pagina del portale di Amazon ed eseguire l'autenticazione con il tuo account.

Se non sei ancora registrato alla piattaforma, puoi trovare tutte le istruzioni per farlo su questa pagina. Inoltre in fase di registrazione potrai anche valutare la possibilità di sottoscrivere eventualmente l'abbonamento Amazon Prime e usufruire degli stessi vantaggi, come ad esempio le spedizioni gratuite, anche per l'Outlet.

Una volta effettuato l'accesso, in automatico vedrai apparire nel modulo di ricerca in alto il filtro Outlet, questo vuol dire che qualunque ricerca farai, ti verranno mostrati unicamente i prodotti relativi alla sezione delle offerte in grande risparmio all'interno del marketplace.

Clicca, quindi, sul campo in questione, digita il nome dell'articolo che intendi cercare e premi sul simbolo della lente d'ingrandimento. Una volta che ti sarà apparsa la pagina dei risultati, pigia sul nome dell'articolo o sulla relativa immagine per visualizzare i dettagli dell'oggetto.

In alternativa, puoi effettuare una ricerca per categoria, per fare ciò, partendo dalla pagina che ti ho linkato all'inizio, clicca sul riquadro di tuo interesse (ad esempio Moda, Super Sconti, Libri, Giochi e Giocattoli, Cd e Vinili, Bellezza ecc) e, nella successiva schermata, ti verranno mostrati i prodotti più gettonati, con la possibilità restringere la ricerca dei risultati utilizzando la barra laterale scegliendo tra i vari filtri disponibili.

Una volta trovato uno o più prodotti di tuo interesse, per proseguire con l'acquisto, ti basterà seguire la stessa procedura che utilizzi normalmente per comprare altri prodotti su Amazon. Nel caso fosse la tua prima operazione, ti consiglio allora la lettura del mio tutorial su come acquistare su Amazon con le pratiche istruzioni su come aggiungere un metodo di pagamento nonché l'indirizzo di spedizione.

Per tutti i prodotti spediti da Amazon Outlet, valgono le politiche di reso applicate da Amazon; per i prodotti acquistati da un venditore terzo, invece, per conoscere la politica dei resi specifica, occorre visitare la relativa pagina che si trova sul profilo del venditore.

Amazon permette di effettuare acquisti comodamente anche dal tuo dispositivo mobile, tramite l'app disponibile per Android (anche su store alternativi per device senza servizi Google) e iOS/iPadOS.

Zalando Privé

Anche Zalando, il celebre portale di abbigliamento con oltre 2.000 brand di moda, ha una sezione outlet online denominata Zalando Privé, con offerte quotidiane che possono raggiungere anche il 75% di sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato. Le offerte generalmente hanno una durata limitata nei giorni e sono soggette a esaurimento scorte, inoltre i tempi di consegna possono variare dalle 3 alle 5 settimane, quindi più lunghi rispetto gli acquisti sul sito “standard”. Maggiori informazioni qui.

Per acquistare su Zalando Privé collegati al suo sito Internet e fai clic sulla voce Accedi in alto a destra. Dopodiché premi il bottone Continua con Zalando per accedere con il tuo account Zalando oppure sfrutta le tue credenziali Google (Continua con Google), Apple (Continua con Apple) o Facebook (Continua con Facebook).

In alternativa puoi anche cliccare su Iscriviti adesso collocato in alto e successivamente su Crea un account per effettuare una nuova registrazione tramite email.

Ad accesso eseguito, naviga tra le varie categorie nel menu in alto (Tutte le offerte, Donna, Uomo, Bambini, Casa & Lifestyle ecc.) e una volta che avrai individuato l'articolo di tuo interessa, clicca sull'anteprima per visualizzare i dettagli dell'offerta.

Se il prodotto visualizzato ti soddisfa e le condizioni sono di tuo gradimento, clicca sul bottone Aggiungi al carrello e termina l'acquisto entro 20 minuti. Per fare ciò premi il pulsante Carrello in alto a destra, seleziona Alla cassa e completa l'acquisto fornendo le informazioni richieste a schermo.

Nel caso non fossi soddisfatto del tuo ordine, potrai renderlo entro 31 giorni dalla consegna. I costi di reso sono a carico di Zalando Privé.

Puoi fare acquisti su Zalando Privé anche direttamente dal tuo smartphone, tramite l'app disponibile per Android e iOS/iPadOS. Puoi trovare maggiori dettagli nel mio tutorial su come Come funziona Zalando Privé.

ASOS

Un'altra soluzione che ti suggerisco di prendere in considerazione è la sezione outlet di ASOS, un altro famoso e-commerce di abbigliamento. Questa piattaforma include nelle sue offerte quasi 1.000 brand tra i quali scegliere in fatto di tendenze di moda, che si tratti di abbigliamento, scarpe, cosmetica e molto altro.

La prima cosa da fare per acquistare sull'outlet di ASOS è collegarsi al suo sito Internet, fare clic sull'icona dell'omino in alto e selezionare Registrati. Inserisci i dati personali richiesti, l'email, la password e, infine, clicca sul tasto Registrati su Asos. Eventualmente puoi effettuare la registrazione con account Google, ID Apple, Facebook.

Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account, per prima cosa, seleziona un genere cliccando su Donna o Uomo, collocati nella parte superiore del sito, dopodiché passa il mouse sulla voce Outlet situata nel menu in alto.

Nel menu a comparsa, scegli la categoria se Shopping per prodotto, per selezionare un articolo in base alla tipologia, oppure se Shopping per brand per filtrare i risultati per marchio (clicca su Tutti i Brand dalla A alla Z se vuoi che ti vengano mostrati le offerte outlet di tutti i brand presenti su ASOS).

Una volta scelta la categoria (o la griffe) di tuo interesse, visualizzerai la pagina dei risultati e pigiando sul nome dell'articolo o sulla relativa immagine potrai leggere le informazioni dell'oggetto. Se le condizioni di acquisto ti soddisfano, seleziona la Taglia e premi il tasto Aggiungi al carrello. Dopodiché clicca il pulsante Carrello in alto a destra, seleziona Acquista ora e completa l'acquisto aggiungendo i dati inerenti all'indirizzo di spedizione, le modalità di spedizione e il metodo di pagamento. Per gestire in qualsiasi momento i tuoi ordini, recati nella sezione I miei ordini della tua area personale (l'icona dell'omino).

Le politiche di reso di ASOS permettono la restituzione gratuita dell'articolo entro 28 giorni a partire dalla data di consegna. Inoltre ti ricordo che puoi utilizzare ASOS anche in versione app per dispositivi Android (anche su store alternativi) o iOS/iPadOS.

Ventis

Un'altra valido sito tra i migliori outlet online grandi firme è sicuramente Ventis, il portale italiano specializzato nella vendita non solo di abbigliamento ma anche di arredamento e accessori. Ventis offre ai suoi utenti sconti anche fino al 70% su brand di alta qualità made in Italy e internazionali.

Per utilizzare Ventis, devi innanzitutto accedere. Clicca quindi sulla voce Login e seleziona Sei un nuovo cliente?. Inserisci la tua casella Email, digita una Password, la tua Data di nascita, il tuo numero di Cellulare, il tuo Genere e apponi la spunta di fianco le caselle Registrandoti accetti i termini e condizioni generali e sull'informativa sul trattamento dei dati personali, dopodiché fai clic su Registrati. In alternativa, puoi effettuare una registrazione anche con account Facebook o Google.

Dopo aver creato il tuo account su Ventis, puoi finalmente iniziare a comprare i prodotti che sono sulla piattaforma. Nella home page del sito, nell'apposita barra di ricerca collocata in alto, digita il nome dell'articolo di tuo interesse oppure seleziona una delle sezioni tra Casa, Beauty, Donna, Uomo, Bambino e Gourmet, quest'ultima dedicata a prodotti tipici ed enogastronomici.

Una volta che sarai entrato nella sezione adatta potrai decidere di filtrare i risultati per Categoria, Marche, Colori e Prezzo. Nella pagina dei risultati, fai clic sull'anteprima del prodotto per visualizzare alcuni dei suoi dettagli, tra i quali il prezzo (comprensivo di sconto riportato nel riquadro in verde), i tempi di spedizione, le taglie disponibili e i costi di spedizione. Una volta che hai deciso l'acquisto, clicca sul pulsante nero Aggiungi al carrello.

Per concludere l'acquisto, clicca, infine, sul pulsante a forma di busta della spesa in alto e seleziona Vai al carrello. Nella schermata successiva seleziona il metodo di pagamento (tra tutte le principali carte di credito o carte prepagate, PayPal o Satispay), inserisci un eventuale buono sconto o gift card e clicca su Continua. Fornisci il tuo indirizzo di spedizione, conferma con Salva e premi nuovamente Continua. Inserisci i dati per il pagamento e, infine, clicca su Acquista per concludere il tuo acquisto.

Nel caso il prodotto ricevuto non soddisfasse le tue aspettative o se lo preferisci di un altro colore o taglia, non c'è problema: Ventis offre la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto con il rimborso che avverrà entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta. Maggiori informazioni qui.

Oltre al sito Web, è possibile acquistare su Ventis anche mediante la versione app per Android e iOS/iPadOS e usufruire di 5 euro di sconto sul tuo primo acquisto.

Altri migliori outlet online di abbigliamento

Se sei alla ricerca di altri outlet online ecco un elenco a cui dare un'occhiata la prossima volta che desideri acquistare un vestito o un nuovo paio di occhiali da sole a prezzi molto convenienti, con sconti alle volte quasi tra il 30 e il 70% rispetto ai prezzi di listino.

Tendenze Store — è una catena di negozi di vendita al dettaglio di abbigliamento di marca, presente sia online che con oltre 15 negozi fisici. Nella sezione Outlet del sito sono presenti articoli di centinaia tra i brand più famosi a prezzi scontati anche fino al 50% del prezzo di vendita. Spedizioni gratuite sopra i 200 euro di spesa.

— è una catena di negozi di vendita al dettaglio di abbigliamento di marca, presente sia online che con oltre 15 negozi fisici. Nella sezione del sito sono presenti articoli di centinaia tra i brand più famosi a prezzi scontati anche fino al 50% del prezzo di vendita. Spedizioni gratuite sopra i 200 euro di spesa. Outlet Nike — la sezione outlet online del brand Nike. Al suo interno è possibile acquistare i classici articoli sportivi del famoso marchio americano, scarpe da allenamento, felpe e maglie, pantaloncini e accessori con sconti anche fino al 40%.

— la sezione outlet online del brand Nike. Al suo interno è possibile acquistare i classici articoli sportivi del famoso marchio americano, scarpe da allenamento, felpe e maglie, pantaloncini e accessori con sconti anche fino al 40%. Privalia — è un fashion outlet online basato sul modello di vendita delle Flash Sales, ossia tutti i prodotti restano disponibili online soltanto per un determinato periodo di tempo, sino allo scadere della relativa campagna di vendita. È disponibile anche sotto forma di app per device Android e iOS/iPadOS. Se ben ricordi, te ne ho già parlato in maniera approfondita nella mia guida su come funziona Privalia.