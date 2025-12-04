Il diploma di scuola superiore è oggi un requisito fondamentale per accedere a moltissime opportunità lavorative, partecipare a concorsi pubblici e proseguire gli studi universitari. Eppure, sono tantissime le persone che per i motivi più diversi non sono riuscite a completare il percorso scolastico: c'è chi ha dovuto iniziare a lavorare presto per necessità economiche, chi si è dedicato a una carriera sportiva o artistica che non lasciava spazio ai banchi di scuola, chi ha attraversato periodi difficili dal punto di vista personale o familiare.

Se ti ritrovi in una di queste situazioni e stai cercando le migliori scuole online per diploma, sappi che oggi esistono soluzioni serie e riconosciute che possono finalmente aiutarti a raggiungere questo traguardo. In questa guida ho raccolto tutte le informazioni che ti servono per orientarti nel mondo della formazione online e scegliere con consapevolezza. Partirò spiegandoti quali requisiti deve avere una scuola per essere davvero affidabile, a partire dal riconoscimento del Ministero dell'Istruzione e dalla necessità di sostenere gli esami finali in presenza.

Ti parlerò anche dei costi da mettere in conto e dei criteri fondamentali per valutare la qualità di un istituto. Dopodiché, entrerò nel dettaglio delle singole scuole, illustrandoti per ciascuna come funziona la piattaforma, quali indirizzi di studio sono disponibili e a chi è più adatta. Buona lettura!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo della guida e presentarti le singole scuole, ritengo sia fondamentale fornirti alcune informazioni preliminari che ti aiuteranno a orientarti meglio in questo settore e a fare una scelta consapevole. Qualsiasi scuola online per il diploma in Italia, infatti, deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali per essere considerata affidabile e per garantirti un titolo di studio valido a tutti gli effetti.

Innanzitutto, devi sapere che il diploma deve essere riconosciuto dal MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito, quello che una volta si chiamava MIUR) per avere pieno valore legale.

Ciò significa che il titolo che otterrai sarà equiparato in tutto e per tutto a quello conseguito frequentando una scuola tradizionale, permettendoti di iscriverti all'università, partecipare a concorsi pubblici e accedere a qualsiasi opportunità lavorativa che richieda il possesso del diploma.

Un aspetto molto importante da tenere a mente è che, indipendentemente dalla scuola online che sceglierai, gli esami finali devono essere sostenuti obbligatoriamente in presenza presso istituti paritari o statali convenzionati. Questo è un requisito normativo imprescindibile che garantisce la validità del titolo di studio.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, i costi possono variare parecchio da una scuola all'altra. In linea generale, si parte da circa 1500-1750 euro per il solo percorso di idoneità, fino ad arrivare a 2900-3900 euro per un percorso completo che includa sia le prove di idoneità che l'esame di maturità.

Alcuni istituti offrono promozioni interessanti a partire da 3300 euro per il recupero degli anni e il conseguimento del diploma, con la possibilità di rateizzare il pagamento fino a 30 mesi. Quando valuti i preventivi, assicurati sempre di verificare cosa è incluso nel prezzo: il materiale didattico digitale, le lezioni live e registrate, il tutoraggio personalizzato e/o l'assistenza amministrativa per gli esami dovrebbero essere compresi nella quota.

A questo punto ti starai chiedendo come fare a scegliere la scuola giusta per te. La decisione dovrebbe basarsi su diversi fattori: la qualità della piattaforma e-learning utilizzata, la presenza di tutor dedicati sempre disponibili, il numero di istituti convenzionati per gli esami finali (particolarmente importante se vivi lontano dalle sedi principali) e, non da ultimo, la trasparenza sui costi.

Un consiglio prezioso che voglio darti è questo: quando contatti una scuola, chiedi esplicitamente “In quale scuola mi manderete a fare l'Esame di Stato?”. La risposta deve essere chiara e indicare una scuola paritaria o statale riconosciuta. Se ti rispondono in modo vago, meglio diffidare e cercare altrove.

Prima di iscriverti, ti consiglio vivamente di leggere le recensioni su siti come Trustpilot e di contattare le scuole per richiedere eventualmente una consulenza gratuita (se prevista).

Un altro elemento da non sottovalutare è la presenza nel contratto della clausola “Promosso o Ripreparato”: molte scuole serie offrono questa garanzia, che prevede la ripreparazione gratuita l'anno successivo in caso di bocciatura all'esame. Si tratta di una tutela fondamentale che dimostra la serietà dell'istituto.

Infine, chiedi sempre di poter vedere la piattaforma prima di effettuare il pagamento: alcune scuole utilizzano software moderni e intuitivi, altre si limitano a inviarti semplici PDF via email.

Migliori scuole online

Ora che hai tutte le informazioni necessarie per valutare consapevolmente le diverse opzioni, è arrivato il momento di presentarti nel dettaglio le migliori scuole online per diploma attualmente disponibili in Italia.

Nei prossimi capitoli ti parlerò dell'Istituto Janus, di iScuola, dell'Istituto San Francesco e di ISU Centro Studi, analizzando per ciascuna le caratteristiche distintive, la metodologia didattica, gli indirizzi di studio disponibili e il target di studenti a cui si rivolgono. Concluderò con una panoramica su altre valide alternative presenti sul mercato.

Istituto Janus

L'Istituto Janus è una scuola superiore online italiana che offre la possibilità di conseguire il diploma di maturità riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite una moderna piattaforma e-learning, senza alcun obbligo di frequenza in presenza durante l'anno scolastico.

Nata dall'esperienza trentennale nel campo della formazione a distanza del fondatore Pietro Dipalo, questa realtà rappresenta la risposta dell'innovazione digitale ai problemi di abbandono scolastico e alle esigenze di chi necessita di massima flessibilità nel proprio percorso educativo.

Per quanto riguarda il funzionamento del diploma online, il percorso presso l'Istituto Janus si articola attraverso alcuni elementi fondamentali. La scuola opera tramite la piattaforma e-learning Innova, completamente mobile-first e responsive, accessibile 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo, che si tratti di PC, smartphone o tablet. All'interno della piattaforma troverai oltre 10.000 ore di lezioni online registrate, webinar specialistici e videoconferenze per tutte le materie.

Ogni studente riceve un piano di studio personalizzato basato sul proprio bagaglio di conoscenze, sulla capacità di apprendimento e sui tempi individuali: se parte del programma è già stata affrontata in passato, non dovrà essere ripetuta e le lezioni possono essere riviste senza alcun limite.

Dal punto di vista del supporto didattico, subito dopo l'iscrizione ti verrà assegnato un tutor personale con il quale fissare un primo colloquio conoscitivo: questa figura ti aiuterà a organizzare le ore di studio, a identificare il tuo livello didattico di partenza e rimarrà a tua disposizione durante tutto il percorso.

L'Istituto Janus propone 10 indirizzi di studio specialistici tra cui scegliere: Liceo linguistico, Liceo scientifico, Liceo scientifico sportivo, Liceo scienze applicate, Amministrazione finanza e marketing, Informatica e telecomunicazioni, Liceo scienze umane, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Liceo socio sanitario e Liceo a indirizzo economico sociale. Si tratta di un'offerta formativa ampia che copre praticamente tutte le esigenze.

Detto ciò, il diploma online offerto dall'Istituto Janus è particolarmente indicato per diverse categorie di persone: lavoratori che hanno poco tempo per frequentare una scuola tradizionale, sportivi con impegni agonistici che richiedono grande flessibilità, studenti in difficoltà che necessitano di recupero scolastico, adulti che desiderano migliorare il proprio profilo professionale, persone con problemi di salute o difficoltà di socializzazione e studenti con esigenze specifiche come disturbi dell'attenzione, dislessia, disgrafia, discalculia o disprassia.

È importante sottolineare che l'Istituto Janus non rilascia direttamente il diploma, ma prepara gli studenti all'Esame di Stato che viene poi sostenuto presso istituti pubblici o paritari riconosciuti dal MIUR.

Il diploma conseguito è quindi pienamente riconosciuto dallo Stato italiano e valido per l'iscrizione all'università, l'ingresso nel mondo del lavoro, la partecipazione a concorsi pubblici e l'accesso a corsi di formazione superiore e post-diploma.

La metodologia didattica di Janus combina l'efficacia della didattica tradizionale con le potenzialità dell'e-learning moderno. L'offerta include verifiche di auto-apprendimento, sistemi di autovalutazione, esercizi pratici, simulazioni e PCTO online.

Infine, la scuola mette a disposizione webinar live tenuti da psicologi esperti per insegnare ai ragazzi come gestire il tempo, l'ansia e lo stress legati allo studio.

iScuola

iScuola è una scuola privata digitale italiana che offre percorsi di studio online per conseguire il diploma di scuola superiore e per il recupero degli anni scolastici. Fondata nel 2015 e con sede a Brescia, iScuola rappresenta una soluzione particolarmente innovativa per chi desidera diplomarsi senza i vincoli della frequenza scolastica tradizionale.

Tra le caratteristiche principali di questa scuola troviamo innanzitutto la piattaforma di e-learning avanzata. Usa infatti Futura LMS (Learning Management System), una piattaforma proprietaria sviluppata internamente presso il Digital Campus della scuola, che consente agli studenti di accedere ai contenuti didattici 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi dispositivo.

Uno dei principali vantaggi è la totale assenza di vincoli di orario e di obbligo di frequenza in aula: potrai organizzare il tuo percorso di studio in base alle tue esigenze personali, lavorative e familiari, senza alcuna restrizione.

Per quanto concerne la personalizzazione dei percorsi, iScuola offre programmi di studio su misura con piani personalizzati, ripassi, approfondimenti e recuperi calibrati sui tuoi obiettivi didattici individuali. Propone ben 14 indirizzi di studio per la scuola superiore, oltre ai percorsi di scuola media.

Dal punto di vista del supporto didattico, potrai contare sull'assistenza di tutor personali, docenti qualificati e di un innovativo assistente allo studio basato su intelligenza artificiale disponibile 24 ore su 24. La piattaforma include videolezioni, testi, slide, quiz, dispense e webinar live.

I diplomi conseguiti attraverso iScuola sono riconosciuti dallo Stato italiano e validi per concorsi pubblici, accesso universitario e crescita professionale. La scuola è certificata ISO 9001 per la qualità ed è conforme al Modello Organizzativo 231, garantendo affidabilità e piena conformità alle normative educative vigenti.

iScuola è pensata soprattutto per chi non può frequentare una scuola tradizionale: lavoratori che necessitano di conseguire un diploma, atleti con impegni agonistici, persone con esigenze familiari particolari e studenti che preferiscono una modalità di apprendimento più flessibile e autonoma.

Istituto San Francesco

L'Istituto San Francesco è una scuola privata con un'esperienza ventennale nel settore della didattica a distanza, fondata come eccellenza certificata e riconosciuta nel panorama formativo e culturale italiano. L'istituto dispone di sedi fisiche a Perugia, Foligno e Civitavecchia ed è considerato uno dei maggiori poli formativi nel settore dell'educazione online in Italia.

L'offerta di diploma online dell'Istituto San Francesco è pensata per chi desidera completare gli studi in modo flessibile senza rinunciare alla qualità. Per seguire le lezioni, gli studenti si collegano alla piattaforma dedicata utilizzando semplici credenziali di accesso: è sufficiente disporre di una connessione Internet e di un computer.

Il programma offre materiale didattico completo che include lezioni registrate, dispense facilitate redatte da docenti qualificati, esercizi pratici e, per il quinto anno, simulazioni d'esame. Le lezioni live in videoconferenza si tengono dal lunedì al venerdì in orario serale, permettendo il dialogo diretto con i docenti e la possibilità di porre domande e ricevere approfondimenti in tempo reale.

Uno dei punti di forza dell'Istituto San Francesco è il supporto personalizzato garantito da tutor e insegnanti sempre disponibili via email o telefono per chiarimenti, feedback e assistenza burocratica.

I docenti sono altamente qualificati e preparati appositamente per la didattica a distanza. La flessibilità totale è un altro vantaggio significativo: potrai organizzare il tuo percorso senza vincoli orari rigidi, seguendo le lezioni registrate in qualsiasi momento e conciliando così lo studio con impegni lavorativi, sportivi o artistici.

L'istituto offre percorsi in tutti gli indirizzi di studio per il conseguimento del Diploma di Stato, con la possibilità di recuperare anni scolastici persi e il diploma rilasciato è pienamente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con piena validità legale.

Il servizio online è stato progettato per diverse categorie di studenti: ragazzi in età scolare, studenti lavoratori, adulti che desiderano completare il proprio percorso formativo, atleti professionisti e militari in carriera.

ISU Centro Studi

Un'altra soluzione da prendere in considerazione è ISU Centro Studi. Si tratta di un istituto italiano specializzato nella formazione scolastica online e nel recupero degli anni scolastici a distanza. L'organizzazione, con sede principale a Roma, offre corsi per il diploma di stato online da oltre 15 anni e rappresenta una delle realtà più consolidate del settore.

ISU si occupa di formazione in presenza da ben 30 anni, ma dal 2006 è stata lanciata la divisione ISU Online, una delle prime piattaforme e-learning italiane specializzate nel diploma online riconosciuto dal MIUR. Attualmente, l'istituto ha sedi in diverse città italiane, tra cui Bologna, Verona, Milano, Roma e Torino, garantendo così una presenza capillare sul territorio nazionale.

Il sistema formativo si basa su una didattica integrata che combina diversi elementi. Le videolezioni online sono disponibili 24 ore su 24, registrate dai professori dell'istituto con una durata di circa 30 minuti ciascuna per favorire la concentrazione. Il materiale didattico innovativo comprende slide in PowerPoint, PDF e libri di testo digitali, sempre aggiornato secondo le direttive ministeriali.

Sono previsti inoltre incontri sincroni, ovvero lezioni in diretta e attività asincrone con insegnanti specializzati nella didattica a distanza. Ogni studente beneficia di programmi personalizzati con incontri settimanali programmati tra studenti e insegnanti, oltre a un prezioso supporto psicologico attraverso uno sportello di ascolto online con esperti esterni.

ISU offre programmi di studio per diversi indirizzi, tra cui Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Costruzioni Ambiente e Territorio, Scienze Umane, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e Meccanica Meccatronica ed Energia.

I percorsi sono pensati principalmente per studenti adulti che desiderano conseguire il diploma di stato: lavoratori che non possono frequentare una scuola tradizionale, persone che necessitano di recuperare anni scolastici, chi ha esigenze di flessibilità negli orari di studio e chi risiede lontano dalle sedi fisiche.

Altre scuole online per diploma

Oltre alle scuole che ti ho presentato nei capitoli precedenti, esistono altre valide alternative che meritano di essere prese in considerazione per conseguire il diploma online. Di seguito ti propongo un elenco di ulteriori istituti affidabili e riconosciuti.

My Digital School — è un istituto privato italiano specializzato nel recupero anni scolastici online e nel conseguimento del diploma a distanza. Permette di studiare quando e dove vuoi con il supporto costante di tutor e docenti, offrendo la possibilità di recuperare più anni in uno. I diplomi provengono da scuole statali e istituti paritari certificati dal Ministero dell'Istruzione.

— è un istituto privato italiano specializzato nel recupero anni scolastici online e nel conseguimento del diploma a distanza. Permette di studiare quando e dove vuoi con il supporto costante di tutor e docenti, offrendo la possibilità di recuperare più anni in uno. I diplomi provengono da scuole statali e istituti paritari certificati dal Ministero dell'Istruzione. Itinera Scuola Online — si tratta di una scuola superiore online con oltre 25 anni di esperienza che consente di conseguire il diploma completamente a distanza. La piattaforma permette di recuperare anche due anni in uno ed è particolarmente adatta a lavoratori, atleti e artisti che necessitano di massima flessibilità negli orari di studio.

— si tratta di una scuola superiore online con oltre 25 anni di esperienza che consente di conseguire il diploma completamente a distanza. La piattaforma permette di recuperare anche due anni in uno ed è particolarmente adatta a lavoratori, atleti e artisti che necessitano di massima flessibilità negli orari di studio. Istituto Tommaso Campanella — è una scuola privata paritaria con sede a Cernusco sul Naviglio (Milano), attiva da oltre 30 anni nel settore della formazione. Offre lezioni in diretta tramite videoconferenza dall'aula e utilizza la piattaforma e-learning Moodle, la stessa adottata dalle più importanti università italiane e internazionali.