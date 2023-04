Finalmente ci sei riuscito! Hai appena acquistato il biglietto per assistere a una partita del campionato di calcio e sei gasatissimo all'idea di poter vedere la tua squadra del cuore. Per supportarla come si deve, hai deciso di prepararti al meglio per l'evento acquistando la maglia da calcio ufficiale. Dato che non esistono rivenditori ufficiali nella tua zona, vorresti affidarti al Web ma, non essendo molto pratico di acquisti online, non sai come riuscirci.

Non preoccuparti: posso spiegarti io come procedere. In questo tutorial dedicato ai siti per comprare maglie da calcio, infatti, avrò modo di fornirti tutte le delucidazioni che ti servono per acquistare ciò che ti serve online, senza doverti muovere da casa. Ti garantisco che, contrariamente a quanto tu possa pensare, portare a termine quest'impresa è tutt'altro che complicato.

Allora, sei pronto per mettere mano al portafogli e portarti a casa la maglietta della tua squadra preferita? Sì? Benissimo! Mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ti serve per concentrarti sulla lettura delle prossime righe e vedrai che, molto presto, potrai riceverla e indossarla per sentirti ancora più parte della tifoseria. Buona lettura e buon shopping!

Amazon

Il primo sito a cui ti consiglio di rivolgerti per acquistare maglie da calcio è quello di Amazon. Il colosso del commercio online permette, infatti, contiene una sezione dedicata agli articoli sportivi, che include anche le maglie delle principali squadre di calcio.

Per procedere, recati sulla home page di Amazon e accedi al tuo account (se non l'hai ancora fatto). Successivamente, apri il menu Tutte le categorie presente in alto (sulla sinistra della barra di ricerca di Amazon) e seleziona la voce Sport e tempo libero.

Dopodiché clicca sulla lente d'ingrandimento. Fatto ciò, scorri la pagina visualizzata e poi clicca in sequenza sulle voci Fan Shop > Abbigliamento > Maglie sportive e vedi se trovi quella di tuo interesse.

Per facilitarti la ricerca, se vuoi, puoi applicare i vari filtri che trovi sulla sinistra, così da andare a scremare i risultati in base a marche, taglie, colori, fasce di prezzo, squadre di calcio locali, nazionali e internazionali, etc.

Trovata la maglietta che fa al caso tuo, clicca sulla sua immagine d'anteprima, leggi i dettagli del prodotto e, se il venditore lo permette, personalizzala cliccando sul bottone apposito e servendoti poi di menu e campi di testo visualizzati a schermo per finalizzare le modifiche desiderate.

Per procedere con l'ordine, poi, clicca sul bottone Aggiungi al carrello, fai clic sulla voce Carrello (in alto a destra), fai clic sul pulsante Procedi all'ordine e segui le indicazioni su schermo per finalizzare l'acquisto su Amazon.

eBay

Anche eBay, come Amazon, offre la possibilità di accedere a una sezione dedicata ad articoli sportivi, nella quale sono presenti magie da calcio di diverse squadre, italiane e non.

Per avvalertene, quindi, visita la home page di eBay, accedi al tuo account e poi sposta il cursore del mouse sulla voce Sport e seleziona la dicitura Calcio dal menu apertosi. Nella nuova pagina che ti viene mostrata, poi, seleziona la voce Maglie da calcio dalla barra laterale posta sulla sinistra, in modo tale da recarti nella sezione in questione.

Se necessario, poi, filtra gli articoli proposti avvalendoti delle opzioni e dei menu presenti sulla parte sinistra della pagina: puoi fare ciò in base alla condizione dell'articolo, al prezzo, al formato d'acquisto, alla provenienza, e così via.

Una volta trovato ciò che fa al caso tuo, clicca sull'immagine d'anteprima della maglia da calcio che ti interessa e, se è disponibile per l'acquisto immediato, clicca sul pulsante Compralo subito (per completare immediatamente la transazione) oppure su quello Fai una proposta (se intendi fare una proposta d'acquisto).

Nel caso in cui l'articolo sia stato messo all'asta, inserisci la tua offerta nel campo apposito e poi clicca sul pulsante Fai un'offerta, così da provare ad aggiudicarti la maglietta al prezzo che hai appena proposto. In ogni caso, segui le indicazioni su schermo per finalizzare l'acquisto su eBay.

Decathlon

Un altro sito a cui ti consiglio di rivolgerti per trovare maglie da calcio è quello di Decathlon. Il noto negozio di articoli sportivi, nel suo shop online, infatti, vanta la presenza di maglie di varie squadre, soprattutto internazionali.

Per servirtene, recati sulla sua home page, clicca sul pulsante (≡) Menu in alto a sinistra e seleziona le voci Tutti gli sport > Calcio > Abbigliamento calcio > Maglie calcio. Giunto nella sezione in questione, avvaliti dei filtri posti nella barra laterale a sinistra per andare a individuare la maglia da calcio di tuo interesse. Puoi filtrare i risultati per taglia, per brand, per colore, e così via.

Una volta che avrai trovato quella che fa al caso tuo, clicca sulla sua foto d'anteprima e, nella pagina apertasi, guarda le sue foto descrittive, il prezzo, la descrizione, etc. Se la maglia fa effettivamente al caso tuo, seleziona la taglia dal relativo menu a tendina posto sulla destra, e poi fai clic sul pulsante giallo Aggiungi al carrello, che si trova anch'esso sulla parte destra della pagina.

Se non devi fare ulteriori acquisti, poi, fai clic sul pulsante Vai al carrello presente nella nuova pagina apertasi sullo schermo. Se tutto è andato per il verso giusto, dovresti trovarti al cospetto della pagina riepilogativa dell'ordine: assicurati che ciò che stai acquistando corrisponde effettivamente alla maglia che desideri ricevere e poi clicca sul bottone Vai alla conferma dell'ordine.

A questo punto, se non l'hai ancora fatto, registrati sul sito di Decathlon utilizzando a tale scopo la tua email o, in alternativa, il tuo account Google o Apple. A registrazione fatta, scegli come ricevere la maglietta (Consegna a domicilio, Ritiro in negozio o Punto di ritiro) e procedi al pagamento optando per uno dei metodi disponibili: Carta di credito, Google Pay, PayPal, Satispay (con cui, usando il codice ARANZULLA , puoi ottenere 5 euro di sconto all'iscrizione), etc.

Infine, premi sul bottone Paga [importo]€ e segui le istruzioni che ti vengono fornite a schermo per finalizzare l'ordine. Tieni conto che, se questo supera i 50 euro, non dovrai pagare la spedizione. Inoltre, sappi che di solito è possibile restituire l'articolo entro 30 giorni o entro 365 giorni se si è in possesso della carta Decathlon. Intesi?

Altri siti per compare maglie da calcio

Ovviamente ci sono tantissimi altri siti per comprare maglie da calcio a cui puoi rivolgerti: quelli elencati sopra sono validissimi, ma anche quelli elencati qui sotto non sono da meno, per cui da' loro almeno un'occhiata. Intesi?

Adidas , Nike , Puma , Kappa ** — gli shop dei brand che producono le maglie da calcio delle squadre principali sono sicuramente un'ottima fonte da cui andare ad acquistare le divise di tuo interesse. Alcuni di essi permettono di acquistare non solo le divise ufficiali delle squadre, ma consentono anche di comprare maglie da calcio “generiche”.

, , , ** — gli shop dei brand che producono le maglie da calcio delle squadre principali sono sicuramente un'ottima fonte da cui andare ad acquistare le divise di tuo interesse. Alcuni di essi permettono di acquistare non solo le divise ufficiali delle squadre, ma consentono anche di comprare maglie da calcio “generiche”. Shop online ufficiali delle squadre di calcio — cercando su Google “siti per comprare maglie da calcio originali [nome squadra]” , puoi andare ad acquistare la divisa di gioco ufficiale della tua squadra preferita agendo direttamente dallo shop ufficiale di quest'ultima.

— cercando su Google , puoi andare ad acquistare la divisa di gioco ufficiale della tua squadra preferita agendo direttamente dallo shop ufficiale di quest'ultima. ClassicFootballShirts — se eri alla ricerca di siti dove comprare maglie da calcio vintage, in quanto vuoi recuperare una divisa “storica” della tua squadra del cuore, questo portale potrebbe essere ciò che fa al caso tuo. Oltre a includere nel suo shop online tante divise di squadre internazionali, offre una selezione delle maglie storiche di tutte le principali squadre italiane.