Finalmente sei riuscito a organizzare la tanto agognata partitella tra amici ma, rovistando nel borsone del calcetto, ti sei accorto che le scarpette che hai indossato per tanti anni ormai sono andare oltre la loro durata? Beh, se le cose stanno proprio così e vuoi affidarti al “potere” del Web per acquistarne un nuovo paio online, direi che sei arrivato nel posto giusto, al momento giusto!

Negli ultimi anni anche lo shopping online per quanto riguarda le attrezzature sportive, e in particolar modo quelle legate al mondo del calcio, ha fatto passi da gigante. Tutte le più grandi aziende del settore, infatti, hanno puntato sull'ecommerce, permettendo l'acquisto di prodotti di qualità, indipendentemente dal livello del calciatore, comodamente da casa.

È per questo che, con il tutorial di oggi, ti spiegherò quali sono i migliori siti di scarpe da calcio. Se sei d'accordo, direi perciò di mettere le chiacchiere da parte e di entrare finalmente nel vivo della guida. Prenditi, dunque, cinque minuti per leggere con attenzione le prossime righe e provare i siti che ritieni più interessanti. Buona lettura e, soprattutto, buon divertimento!

Migliori siti di scarpe da calcio online

Non importa se tu sia un calciatore semi-professionista o un “dilettante del giovedì sera”, la scelta delle scarpe da calcio è molto importante. Fanno parte, infatti, dell'attrezzatura indispensabile per ogni amante di questo sport e occorre dedicare alla loro scelta particolare attenzione.

Se quindi sei alla ricerca dei migliori siti di scarpe da calcio online, tramite cui poter acquistare scarpette di vario colore, marche e materiali, allora da' subito un'occhiata a quelli che ho provveduto a segnalarti di seguito.

Amazon

Il primo sito a cui ti consiglio di rivolgerti per acquistare scarpe da calcio è sicuramente quello di Amazon. L'e-commerce più famoso al mondo offre, tra le tante, anche una sezione dedicata agli articoli e attrezzature sportive, tra cui anche scarpette da calcio e calcetto.

Dopo esserti recato sul sito Internet ufficiale, se non l'hai ancora fatto, accedi al tuo account. Dopodiché, apri il menu (≡) Tutte presente in alto (sulla sinistra della barra di ricerca di Amazon) e seleziona la voce Sport e tempo libero, in Scegli per categorie, e poi scegli Calcio. In alternativa puoi cliccare direttamente su questo link.

Nella schermata Categorie in evidenza apparsa fai clic sul box Calzature, oppure seleziona la relativa voce nel menu a sinistra, per accedere alla sezione delle scarpe da calcio dove avrai a disposizione centinaia tra gli articoli Bestseller, suggeriti, nuove uscite, i più votati ecc. Utilizzando la barra laterale puoi anche restringere i risultati della ricerca, filtrando, ad esempio, per genere (se da donna, da uomo o per bambini) materiale delle calzature, marca, media recensioni clienti e prezzo.

Una volta trovato il paio di scarpe di tuo interesse, clicca sulla sua immagine d'anteprima, leggi i dettagli del prodotto e verifica se sono disponibili, ad esempio, altri colori. Seleziona ora la taglia, ossia il tuo numero di piede, dall'apposito menu a tendina e, se soddisfatto, aggiungi l'articolo al tuo carrello cliccando sul bottone Aggiungi al carrello. Dopodiché completa l'ordine seguendo le indicazioni sullo schermo. Per ulteriore informazioni leggi pure la mia guida su come comprare su Amazon.

Le spese di spedizione sono variabili: generalmente è disponibile la spedizione gratuita entro 4-5 giorni lavorativi, altrimenti è possibile usufruire dell'opzione in 1 giorno lavorativo al costo di 4,99 euro, qui tutti i dettagli.

Per quanto riguarda la politica di reso, Amazon permette di restituire il tuo acquisto, qualora non dovesse piacerti o in caso di taglia errata, fino al termine di 30 giorni dalla data di avvenuta consegna . Dopo aver restituito l'articolo, ti verrà stornata l'intera somma spesa per il suo acquisto (escluse le spese di spedizione sostenute, salvo diversa indicazione). Per maggiori informazioni sui resi, ti suggerisco di dare un'occhiata al mio tutorial su come funziona il reso di Amazon.

Eventualmente puoi valutare la possibilità di iscriverti al programma in abbonamento Amazon Prime, al costo di 49,90 euro/anno o 4,99 euro/mese. In questo modo potrai usufruire di tanti privilegi tra cui la spedizione gratuita su tutti gli ordini e senza minimo di spesa oppure, come nel caso di abbigliamento e scarpe, utilizzare l'opzione Prova prima, paga poi, che ti permette di acquistare fino a 6 articoli della sezione Moda e sfruttare il periodo di prova di 7 giorni e decidere poi se tenere o oppure restituire uno o più prodotti con diverse soluzioni di reso gratuito. Maggiori info qui.

I metodi di pagamento accettati sono tantissimi, tra questi carta di credito e Amazon Pay. Puoi, infine, fare acquisti su Amazon anche comodamente dal tuo dispositivo mobile, tramite l'app disponibile per Android (anche su store alternativi per device senza servizi Google) e iOS/iPadOS.

Decathlon

Un altro sito molto interessante è quello di Decathlon, di cui sicuramente avrai sentito già parlare: si tratta, infatti, dell'ecommerce di una delle principali aziende di articoli sporti, con oltre 1500 negozi di materiale dedicato allo sport in tutto il mondo.

Per acquistare su Decathlon collegati al suo sito Internet e pigia sul pulsante (≡) Menu collocato in alto a sinistra. Ora seleziona la categoria di tuo interesse, dunque scegli Tutti gli sport > Calcio > Scarpe calcio e seleziona, infine, la tipologia se Scarpe calcio e calcetto Adulto, Bambino oppure Accessori.

Una volta apparsa la schermata principale, fai clic sul pulsante Filtri e utilizza quelli posti nella barra laterale a sinistra per restringere i risultati della ricerca, ad esempio, per brand, taglia, tipo di terreno, materiale, altezza della scarpa, prezzo ecc.

Una volta scelto il paio di scarpe, clicca sull'anteprima dell'articolo per entrare nella pagina delle caratteristiche; qui potrai visualizzare le eventuali varianti di colore del prodotto, il costo, le immagini, le valutazioni e recensioni dei clienti e, soprattutto, le taglie disponibili. Dopo aver selezionato la taglia dal relativo menu a tendina posto a destra, puoi cliccare su Aggiungi al carrello.

Sùbito dopo, qualora non dovessi fare altri acquisti, clicca sul bottone Vai al carrello. Nella nuova pagina apertasi, troverai la schermata riepilogativa dell'ordine, assicurati che sia tutto corretto (prezzo, quantità, taglia) e poi fai clic sul pulsante Vai alla conferma dell'ordine.

Per completare l'ordine occorre aprire un account sulla piattaforma, per fare ciò fai clic sul pulsante Crea un account DECATHLON e inserisci la tua email e una password, in alternativa, utilizza il tuo account Google o ID Apple per concludere la registrazione. Se invece sei già in possesso di un account su Decathlon ti basterà invece inserire il tuo indirizzo email e la password e procedere cliccando sul pulsante Accedi.

Ora compila i relativi campi con i tuoi dati personali e per la spedizione: genere, cognome, nome, data di nascita, numero di cellulare e il tuo indirizzo dopodiché scegli come ricevere il tuo articolo (Consegna a domicilio, Ritiro in negozio o Punto di ritiro) e clicca su Procedi al pagamento selezionando, sùbito dopo, uno dei metodi disponibili: Carta di credito, PayPal, Carta Regalo, Satispay (utilizza il codice promo ARANZULLA per ottenere 5€ come bonus all'iscrizione), Apple Pay, Google Pay. Infine, fai clic sul bottone Paga [importo]€ e segui le istruzioni a schermo che ti vengono fornite per finalizzare l'ordine.

Decathlon spedisce in tutto Italia, la maggior parte degli ordini viene consegnato in 1-2 giorni lavorativi se con consegna rapida, altrimenti in 4-5 giorni lavorativi.Per conoscere le spese di spedizione, dopo aver inserito uno o più articoli nel carrello, esse verranno visualizzate in anteprima e aggiornate in tempo reale. Eventualmente è possibile anche ritirare gratuitamente l'articolo direttamente nel punto Decathlon che preferisci. Per ordini sopra i 60 euro, le spese di spedizione per gli stessi sono interamente a carico del sito. Maggiori info qui.

Decathlon effettua anche una politica di reso che consiste nel rimborso di un articolo difettoso o errato (colore, taglia ecc.), eventualmente comprensivo delle spese di consegna. Potrai effettuare il resto entro 30 giorni dall'acquisto (o entro un anno se il tuo acquisto è registrato sul tuo account Decathlon) in qualsiasi negozio Decathlon in Italia oppure collegandoti al tuo account e prenotando gratuitamente il ritiro del tuo reso. Per ulteriori dettagli sulle modalità di reso, puoi fare riferimento alle apposite pagine annesse alla sezione d'aiuto del sito Internet di Decathlon.

Decathlon è disponibile anche sotto forma di app per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Pro:Direct Soccer

Il sito Pro:Direct Soccer è probabilmente il più grande negozio online specializzato nella vendita di scarpe, maglie e completi da calcio ed è sicuramente uno degli store più affidabili. Il catalogo è puntualmente aggiornato con articoli sempre nuovi, assortiti con le migliore marche di scarpe professionali o modelli amatoriali, con o senza lacci, con tacchetti per il calcio a 11 o calcetto.

Per effettuare un acquisto su Pro:Direct Soccer collegati al suo sito Internet e, tramite la barra menu in alto, seleziona Scarpe da calcio e, passa il puntatore del mouse sulle voci Scarpe Calcio Adulti o Scarpe calcio bambini per far aprire un menu a tendina dal quale poter selezionare le varie sotto categorie relative, come Marca, Collezione, Tipo di terreno oppure la specifica scarpa di un calciatore (ad es. Mbappe, Messi, Neymar ecc.).

Per ogni sezione potrai catalogare i risultati tramite il menu Organizza e filtra a destra, che ti permette di ordinare per Marchio, Tipi di terreno, Profilo, Misura, Collezione, Livello ecc. Fai clic poi su Vedi prodotti per visualizzare gli articoli filtrati.

Effettuare l'ordine su Pro:Direct Soccer è un gioco da ragazzi, una volta scelto il paio di scarpe, clicca sull'anteprima dell'articolo, per leggere la sua descrizione dettagliata e le caratteristiche, nonché ovviamente il prezzo. Seleziona la taglia (seguendo anche le raccomandazioni del sito relative a ogni modello) e clicca su Aggiungi al cestino, dopodiché scegli se personalizzare il tuo articolo (con un nome o la bandiera) e procedi cliccando Prossimo e poi Vai al check-out per acquistare sùbito.

Per completare l'ordine occorre aprire un account sulla piattaforma, per fare ciò fai clic sulla voce Registrati, nel popup apparso, e inserisci nome, cognome, email e password e pigia Submit. Ora segui le indicazioni sullo schermo inserendo i tuoi dati per la spedizione e infine esegui il pagamento. Pro:Direct Soccer accetta come modalità di pagamento tutte le carte di credito e di debito dei principali circuiti, PayPal, Apple Pay e pagamento rateale grazie a un accordo con Klarna.

I tempi di consegna verso l'Italia sono visualizzati al momento del checkout insieme ai costi e sono stimati in circa 5-7 giorni lavorativi se con consegna standard, 3-5 giorni lavorativi se Premium o nel giorno successivo. Maggiori info qui.

È possibile restituire gli articoli, entro 28 giorni dall'acquisto, con costi di reso degli articoli a carico del cliente, a meno che i prodotti non siano ritenuti difettosi o inviati per sbaglio. Maggiori info qui.

Altri siti per comprare scarpe da calcio

Se ancora non sei riuscito a trovare l'articolo che cercavi o quelli menzionati finora non ti hanno soddisfatto, puoi prendere in considerazione questi altri siti per comprare scarpe da calcio.

Nike , Adidas , Joma , Puma — gli store online dei brand più famosi che producono scarpe da calcio sono sicuramente ottimi riferimenti su cui andare ad acquistare le scarpette che preferisci. Alcune di essi permettono anche la personalizzazione del modello di scarpa.

, , , — gli store online dei brand più famosi che producono scarpe da calcio sono sicuramente ottimi riferimenti su cui andare ad acquistare le scarpette che preferisci. Alcune di essi permettono anche la personalizzazione del modello di scarpa. Zalando — anche il famoso sito per fare shopping di abbigliamento ha un'ampia sezione dedicata alle scarpe da calcio, la quale permette di scegliere tra tantissimi modelli per uomo, donna e bambino a ottimi prezzi, con decine di marchi a disposizione. Zalando è accessibile anche da app per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

— anche il famoso sito per fare shopping di abbigliamento ha un'ampia sezione dedicata alle scarpe da calcio, la quale permette di scegliere tra tantissimi modelli per uomo, donna e bambino a ottimi prezzi, con decine di marchi a disposizione. Zalando è accessibile anche da app per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Fútbol Emotion — è un negozio online fondato in Spagna che si occupa non solo della vendita di scarpe da calcio ma anche di guanti da portiere, parastinchi e tutto il materiale da calcio. Disponibile un'ampia sezione dedicata al Calcio a 5, con scarpette, sia per adulti che per bambini, per ogni tipologia di terreno.

