Le scarpe sono la tua più grande passione. Ne compreresti a bizzeffe e per ogni evenienza. Peccato però che la cosa comporti inevitabilmente il dover mettere mano al borsellino e, scarpa dopo scarpa, la spesa potrebbe diventare parecchio consistente. Considerando ciò, mi sembra lecito cercare di risparmiare qualcosina sui vari acquisti, andando magari alla ricerca di sconti vari. Proprio per questo, oggi voglio segnalarti quelli che a parer mio rappresentano i migliori siti per scarpe scontate.

Certo, gli sconti sulle scarpe vengono spesso proposti anche ne negozi fisici, ma se non ami recarti personalmente sul posto o comunque sia se cerchi un'alternativa al “classico” shopping, di certo troverai interessante affidarti ai portali indicati in questo mio tutorial, così da ricevere direttamente a casa tua le calzature dei tuoi sogni a prezzi convenienti.

Come dici? Non vedi l'ora di saperne di più? Perfetto! Allora mettiamo le chiacchierare da parte ed entriamo immediatamente nel vivo di questa guida. Non ho dubbi in merito al fatto che alla fine riuscirai a scovare almeno un paio di scarpe di tuo gradimento a prezzo ridotto e che potrai dirti ben contento e soddisfatto della scelta compiuta. Che ne dici, scommettiamo?

Siti per comprare scarpe scontate

Se vuoi scoprire quali sono i più interessanti siti per comprare scarpe scontate mediante cui reperire calzature per tutti i gusti, valuta di affidarti a quelli di seguito segnalati. Buono shopping!

Amazon

Quando si parla di siti per scarpe scontate, è praticamente d'obbligo menzionare Amazon. Nello stranissimo caso in cui non ne avessi mai sentito parlare, ti comunico che si tratta della piattaforma di e-commerce numero uno al mondo, mediante cui è possibile comprare praticamente di tutto: articoli di elettronica, prodotti per la casa, libri, alimentari ecc. Ovviamente è contemplato anche l'acquisto delle scarpe, d'ogni genere. Sul portale, infatti, è presente una sezione interamente dedicata alla moda, con numerose marche e disparati modelli tra cui poter scegliere, per uomini, donne e bambini.

Uno dei principali punti di forza di Amazon sono le numerose offerte proposte praticamente su base giornaliera Inoltre. Inoltre, i tempi per la consegna sono piuttosto rapidi: solitamente corrispondo a 2-3 giorni lavorativi, ma attivando Amazon Prime è possibile ricevere la merce ordinata anche in meno di 24 ore e, in tal caso, le spedizioni sono sempre gratis (per i prodotti spediti da Amazon, altrimenti vanno pagate delle cifre variabili che però sono generalmente abbastanza basse). Viene altresì proposta la possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dall'acquisto (in alcuni periodo dell'anno particolari, come durante le festività di Natale, questo periodo può essere esteso) con il rimborso completo di quanto speso.

Per poterti avvalere di Amazon, visita la relativa home page, fai clic sul collegamento Ciao, Accedi in alto a destra e se possiedi già un account effettua il login compilando i campi appositi con i tuoi dati, altrimenti creane uno al momento premendo sul pulsante Crea il tuo account Amazon presente nella nuova schermata mostrata e seguendo le istruzioni che ti ho fornito nella mia guida specifica su come registrarsi su Amazon.

Ad accesso effettuato, devi associare un metodo di pagamento al tuo account. Per cui, clicca sulla voce Ciao [nome] e sul box I miei pagamenti nella nuova pagina proposta, dopodiché seleziona il collegamento Aggiungi un metodo di pagamento per aggiungere una carta di credito o di debito (comprese le prepagate), oppure i dati del tuo conto corrente e segui le istruzioni mostrate sullo schermo per finalizzare la procedura.

A questo punto, puoi passare finalmente all'acquisto delle scarpe: ti rimando pertanto direttamente alla sezione Moda di Amazon, tramite la quale puoi sfogliare le varie categorie del sito dedicate all'abbigliamento e alle calzature. Per esplorare al meglio tutte le categorie, puoi usare i menu posizionati in alto, selezionando la macro-categoria di tuo interesse (es. Donna, Uomo ecc.) e poi la sottosezione preferita (es. Scarpe basse, Scarpe col tacco ecc.).

In alternativa, puoi effettuare una ricerca per parola chiave tramite la barra situata in alto, digitando al suo interno le keyword, selezionando la voce Moda dal menu Tutte le categorie a sinistra e facendo clic sul pulsante con la lente d'ingrandimento a destra.

In tutti i casi, se lo reputi opportuno puoi affinare la visualizzazione degli articoli mostrati usando i filtri nella barra laterale di sinistra, in maniera tale da visionare solo specifiche marche, numeri, colori ecc.

Una volta individuato un paio di scarpe che ritieni possa piacerti, fai clic sulla relativa anteprima, consulta la scheda descrittiva, leggi le recensioni e prendi visione dei tempi stimati di consegna.

Se è tua intenzione procedere con l'acquisto, seleziona la taglia dal menu a tendina Taglia ed eventuali colori e modelli, dunque clicca sul tasto Aggiungi al carrello a destra e, se hai terminato con gli acquisti, fai clic sulla voce Carrello in alto.

Per concludere, clicca sul pulsante Procedi all'ordine e attieniti alla procedura guidata proposta per finalizzare l'acquisto, come ti ho spiegato dettagliatamente nel mio tutorial su come comprare su Amazon.

Amazon è disponibile anche sotto forma di app per dispositivi mobili Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Il funzionamento da mobile è praticamente analogo a quello del sito Web.

Zalando

Se sei interessato a dei siti scarpe di marca scontate, ti consiglio vivamente di dare un'occhiata su Zalando. Si tratta, infatti, di un celeberrimo portale per comprare calzature di tutte le più diffuse e apprezzate marche, ma anche abbigliamento e accessori vari. La consegna è gratuita per tutti gli ordini con valore superiore a 29,90 euro, mentre per quel che concerne i resi avviene tutto in maniera piuttosto facile e veloce, oltre che a costo zero, con ritiro del pacco anche direttamente presso il proprio indirizzo e possibilità di richiesta entro, addirittura, 100 giorni.

Supporta vari metodi di pagamento, contrassegno compreso, e offre la possibilità di sottoscrivere Zalando Plus, che consente di accedere a condizioni di spedizione ottimizzate (ad esempio la consegna rapida e sempre gratuita e la spedizione rapida in serata) su tutti i prodotti compatibili, di ricevere notifiche prioritarie via email sugli sconti applicati agli articoli preferiti o in merito a riduzioni di prezzo e codici sconto.

Per poterti avvalere di Zalando, provvedi innanzitutto a visitare la relativa home page, dopodiché porta il puntatore sul menu Scarpe situato in alto e seleziona la categoria di tuo interesse (es. Uomo, Donna ecc.) e la relativa sottocategoria (es. Stivaletti, Stringate ecc.).

In alternativa a come ti ho appena spiegato, puoi effettuare una ricerca per parola chiave, digitando quella di riferimento nel campo Ricerca situato in alto a destra e selezionando poi il suggerimento pertinente dall'elenco proposto.

Ora che visualizzi la pagina con i risultati della ricerca, utilizzai i menu in alto per affinare la visualizzazione, in modo da limitare la visione delle calzature proposte a quelle rispondenti a una specifica taglia, a un determinato materiale, che rientrano in una data fascia di prezzo.

Quando trovi un paio di scarpe che ritieni possa effettivamente interessarti, fa clic sulla sua anteprima, consulta la scheda con i dettagli e prendi visione dei tempi stimati di consegna.

Se desideri effettivamente procedere con l'acquisto, seleziona la taglia dal menu a tendina Scegli una taglia situato a destra eventuali colori e modelli, premi sul tasto Aggiungi al carrello situato sempre sulla destra e, se hai terminato con gli acquisti, fai clic sull'icona della borsa per lo shopping in alto a destra.

Quando visibile la schermata con il riepilogo dell'ordine, accertati innanzitutto che le scarpe che stai per comprare siano quelle giuste, dunque clicca sul pulsante Procedi e se possiedi già un account su Zalando effettua l'accesso compilando i campi appositi con indirizzo email e password e premendo sul pulsante Accedi, mentre se non sei ancora registrato fallo al momento premendo sul tasto Registrati e compilando con i dati richiesti il modulo proposto.

Ad accesso avvenuto, conferma i tuoi dati di fatturazione e l'indirizzo di recapito, clicca sul tasto Procedi, scegli un metodo di pagamento tra i vari supportati, leggi i riepilogo dell'ordine e premi sul tasto per finalizzare l'acquisto.

Se può interessarti, ti faccio notare che Zalando è disponibile anche come app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS e il suo funzionamento rispecchia quello del sito Internet.

Altri siti per comprare scarpe scontate

Nel caso in cui accedendo ai siti già proposti non fossi ancora riuscito a trovare scarpe di tuo gradimenti, valuta di affidarti alle altre soluzioni annesse all'elenco sottostante. Si tratta di portali con un assortimento estremamente variegato.

Sarenza — è un celebre sito Web specializzato nella vendita non solo di scarpe, ma anche di borse e accessori. La consegna avviene gratuitamente per ordini superiori a 69 euro. I resi possono avvenire entro 30 giorni dall'acquisto, al costo di 1,95 euro.

— è un celebre sito Web specializzato nella vendita non solo di scarpe, ma anche di borse e accessori. La consegna avviene gratuitamente per ordini superiori a 69 euro. I resi possono avvenire entro 30 giorni dall'acquisto, al costo di 1,95 euro. Scarpe & Scarpe — è il sito Web della celebre catena di negozi Scarpe & Scarpe, mediante cui è possibile comprare direttamente online calzature d'ogni sorta: eleganti, sportive, sandali, stivali ecc.. La spedizione è gratuita, a patto però di fare ordini superiori ai 50 euro. I resi possono essere effettuati entro 14 giorni dall'acquisto. È possibile pagare in vari modi, anche con PayPal.

— è il sito Web della celebre catena di negozi Scarpe & Scarpe, mediante cui è possibile comprare direttamente online calzature d'ogni sorta: eleganti, sportive, sandali, stivali ecc.. La spedizione è gratuita, a patto però di fare ordini superiori ai 50 euro. I resi possono essere effettuati entro 14 giorni dall'acquisto. È possibile pagare in vari modi, anche con PayPal. Spartoo — noto sito di moda per acquistare scarpe, borse e accessori vari con tantissimi modelli disponibili tra cui poter scegliere. È molto apprezzato dai più in quanto supporta anche la possibilità di pagare alla consegna. Le spedizioni sono gratis per gli ordini superiori a 30 euro. Il reso dei prodotti, invece, può essere effettuato entro 30 giorni dall'acquisto.

Siti scarpe calcio scontate

Sei un calciatore professionista o, molto più semplicemente, di tanto in tanto ti diletti in qualche partita a calcetto con gli amici e, di conseguenza, vorresti che ti segnalassi dei siti scarpe calcio scontate? Nessun problema! Li trovi indicati qui sotto. Mi auguro vivamente tu riesca a trovare un paio di scarpe per affrontare al meglio i tuoi match!

Decathlon

Decathlon è il celeberrimo sito Web dedicato alla vendita di articoli sportivi d'ogni sorta. Esiste ormai da anni e nel corso del tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento della categoria. Visitandolo è possibile quindi reperire non solo scarpe da calcio e altre attrezzature dedicate al mondo del pallone, ma anche articoli per il tennis, per l'escursionismo, per il basket, per il nuoto e chi più ne ha più ne metta.

Dispone di un'interfaccia molto accattivante e ben strutturata che ne rende semplice la consultazione, effettua consegne gratuite per ordini superiori a 60 euro e consente di effettuare resi entro 30 giorni dall'acquisto dei prodotti. Inoltre, supporta vari metodi di pagamento, tra cui Apple Pay, Google Pay, Postepay e Satispay (se ti registri con il codice ARANZULLA puoi ottenere 5 euro di bonus all'iscrizione)

Per poterti avvalere di Decathlon, collegati alla relativa home page, fai clic su Tutti gli sport in alto a sinistra, seleziona la voce Calcio dal menu che si apre e scegli l'opzione Scarpe calcio, dunque la categoria di tuo interesse (es. Scarpe calcio e calcetto adulto,Scarpe calcio e calcetto bambino ecc.).

In alternativa, puoi effettuare una ricerca diretta, digitando le parole chiave di riferimento nel campo di ricerca in alto e facendo clic sul tasto della lente d'ingrandimento a destra.

Quando visibile la pagina con i risultati della ricerca, usa i filtri nella barra laterale di sinistra per affinare la visualizzazione delle scarpe per taglia, per marca, per tipo di terreno ecc. In alto a destra, invece, trovi il menu che ti consente di ordinare la visualizzazione delle scarpe per prezzo discendente, per prezzo ascendente, per recensioni clienti ecc.

Una volta individuato un paio di scarpe che ritieni possa interessarti, clicca sulla loro anteprima e, nella pagina dell'articolo successivamente mostrata, prendi visione delle foto e del prezzo, leggi la descrizione e consulta altre varie caratteristiche.

Se vuoi effettivamente procedere con l'acquisto, seleziona la taglia dal menu a tendina Taglia a destra, premi sul tasto Aggiungi al carrello sottostante e, se non hai bisogno di comprare altro, clicca sul bottone Vai al carrello comparso a schermo.

Quando visibile la schermata con il riepilogo dell'ordine, accertati in primo luogo che il prodotto che stai acquistando sia quello corretto, dopodiché clicca sul pulsante Vai alla conferma dell'ordine e registrati utilizzando il tuo account Google, Apple o la tua email, dunque seleziona la modalità di consegna che preferisci.

Per concludere, effettua il pagamento cliccando sull'apposito pulsante a destra e scegliendo uno de metodi supportati, fornisci tutti i dati necessari, clicca sul pulsante Paga [importo]€ e attieniti alle indicazioni mostrate sullo schermo per finalizzare l'operazione.

Ti faccio notare che Decathlon è fruibile anche sotto forma di app per dispositivi mobili Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Il funzionamento è lo stesso di quello del sito Internet.

Altri siti scarpe calcio scontate

Stai cercando altre soluzioni online mediante cui poter reperire scarpe da calcio a prezzo scontato? Se le cos stanno così, puoi rivolgerti ai portali che trovi nell'elenco sottostante. A parer mio sono tutti ugualmente validi e affidabili.

Pro Direct Soccer — è senza dubbio alcuno uno dei migliori siti per scarpe scontate per giocare a calcio, come d'altronde intuibile dallo stesso nome. Commercializza anche altre attrezzature attinenti alla medesima disciplina, come palloni, divise ecc. La consegna presenta costi a partire da 3,80 euro. I resi si possono effettuare, ma purtroppo non sono gratis.

— è senza dubbio alcuno uno dei migliori siti per scarpe scontate per giocare a calcio, come d'altronde intuibile dallo stesso nome. Commercializza anche altre attrezzature attinenti alla medesima disciplina, come palloni, divise ecc. La consegna presenta costi a partire da 3,80 euro. I resi si possono effettuare, ma purtroppo non sono gratis. JD Sports — è un altro tra i siti dove comprare scarpe scontate per giocare a calcio e scarpe sportive in generale. Sono commercializzati tutti i principali brand del settore. La consegna è sempre gratuita per ordini superiori ai 50 euro se fatta a casa, mentre se fatta in negozio avviene gratuitamente per gli ordini superiori ai 30 euro. I resi sono gratuiti e vanno effettuati entro 14 giorni per posta ed entro 28 giorni in negozio.

— è un altro tra i per giocare a calcio e scarpe sportive in generale. Sono commercializzati tutti i principali brand del settore. La consegna è sempre gratuita per ordini superiori ai 50 euro se fatta a casa, mentre se fatta in negozio avviene gratuitamente per gli ordini superiori ai 30 euro. I resi sono gratuiti e vanno effettuati entro 14 giorni per posta ed entro 28 giorni in negozio. Cisalfa Sport — ulteriore portale piuttosto noto adibito alla vendita di calzature sportive, anche per giocare a calcio, prodotte da tutti i principali brand del settore a prezzi convenienti. Permette di comprare anche altri articoli legati al mondo dello sport, come tute, intimo tecnico, borsoni ecc. La spedizione è gratis per gli ordini superiori a 99 euro. I resi si possono effettuare entro 30 giorni dalla data d'acquisto.

