Ormai portare gli occhiali è passato dall'essere una necessità all'essere un'abitudine, tuttavia sei stanco di dover vedere quel segno rosso sul setto nasale ogni qualvolta li tieni su per troppo tempo. Inoltre, ti piacerebbe uscire senza dover necessariamente indossare i tuoi occhiali da vista e, per questo, stai pensando di ricorrere all'utilizzo delle lenti a contatto. Ebbene, che tu voglia delle lenti graduate o delle lenti colorate, devi sapere che esistono tantissimi siti per lenti a contatto dove puoi reperirle facilmente.

Naturalmente, prima di avventurarti in questo mondo, è sempre bene chiedere consiglio al proprio specialista di fiducia affinché possa indirizzarti al meglio sulle modalità d'uso e fornirti le adeguate istruzioni mediche da seguire. Premesso, dunque, che io non mi assumo responsabilità circa questo aspetto, in questo articolo mi accingo a darti tutte le informazioni di cui hai bisogno sui siti per lenti a contatto.

I siti in questione offrono una grande varietà di lenti a contatto, da quelle graduate a quelle colorate, senza dimenticare quelle il cui motivo è ispirato direttamente agli occhi dei personaggi manga e anime, utili per tutti coloro i quali si approcciano al mondo del cosplay o hanno bisogno di corredare il proprio make-up con un paio di lenti particolari. Ti auguro una buona lettura!

Indice

Migliori siti per lenti a contatto

Come ti ho anticipato, nei prossimi paragrafi ho intenzione di elencarti una serie di siti dove puoi acquistare lenti a contatto. Prima di procedere e illustrarti questi siti, però, ti invito sempre a rivolgerti al tuo specialista di fiducia, che saprà sicuramente indirizzarti verso i dispositivi medici a te più congeniali: difatti, questi siti non possono intercedere né sostituirsi all'opinione dello specialista che può sicuramente aiutarti a comprendere che tipo di supporto può fare al caso tuo. Pertanto, ti suggerisco di affidarti alle indicazioni mediche dello specialista del settore circa l'utilizzo, la sicurezza e la validità delle lenti a contatto, prima di usufruirne.

Oltre a ciò, nei prossimi paragrafi ti segnalerò quelli che vengono considerati dai più, stando alle recensioni degli acquirenti, come i migliori siti per lenti a contatto: nonostante questo, è sempre bene verificare l'affidabilità del sito e la qualità di ciò che viene venduto, giacché si tratta pur sempre di prodotti che possono incidere sulle condizioni di salute della persona. Io ti ho avvertito!

Amazon

Tra i siti sicuri per comprare lenti a contatto, figura Amazon, il colosso dell'e-commerce che mette a disposizione tantissimi modelli di lenti a contatto da acquistare. La sicurezza di Amazon consta sicuramente nelle sue politiche di reso e nell'affidabilità del servizio di customer care, difatti in caso di necessità è possibile rivolgersi all'assistenza di Amazon che provvederà a risolvere eventuali problemi nel modo più congeniale.

Utilizzare Amazon per acquistare delle lenti a contatto è molto semplice, la prima cosa che bisogna fare è recarsi sul sito ufficiale dell'e-commerce e creare un account. Dopo aver effettuato la registrazione e l'accesso alla piattaforma, utilizza la barra di ricerca situata in alto per trovare ciò che ti serve, digitando — ad esempio — “lenti a contatto” e premendo sull'icona della lente d'ingrandimento. Attraverso la barra di sinistra, inoltre, puoi applicare dei filtri per scremare i risultati della ricerca (es. prezzo, lenti a contatto giornaliere, colorate ecc.).

Ogni risultato, riporta l'anteprima del prodotto relative informazioni: cliccando sull'inserzione del prodotto, troverai anche una descrizione dettagliata, il nome del venditore, le informazioni tecniche e tutte le recensioni corredate dalle foto degli utenti.

Per comprare le lenti, premi su Acquista ora e accederai al riepilogo. Nella sezione di Riepilogo ordine, inserisci l'indirizzo di consegna, la modalità di pagamento ed eventuali codici promozionali, voucher o buoni regalo, e rivedi gli articoli e la spedizione: in quest'ultimo riquadro, puoi controllare di aver selezionato il prodotto giusto (nonché la quantità) e scegliere la modalità di consegna Amazon.

Una volta conclusi i passaggi del riepilogo, premi su Acquista ora: oltre a un messaggio di avvenuto ordine, riceverai anche un'e-mail da parte di Amazon che ti confermerà la ricezione dell'ordine.

Come ti dicevo, Amazon mette a disposizione la sua modalità di consegna gratis Premium attraverso l'abbonamento ad Amazon Prime, un servizio che non solo ti consente di ottenere la spedizione gratuita Amazon Prime ma anche l'accesso ai contenuti di Amazon Prime Gaming, Amazon Prime Music, Amazon Prime Video e tanto altro ancora.

Amazon Prime può essere provato gratuitamente per 30 giorni senza impegno di rinnovo; se non viene disdetto, l'iscrizione prosegue automaticamente e vengono addebitati 49,99 euro/anno oppure 4,99 euro/mese. Inoltre, se sei uno studente, puoi usufruire di Amazon Prime Student, ottenendo Amazon alla metà del prezzo e tre mesi di prova gratuita.

Ti segnalo che Amazon è disponibile anche come app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Per saperne di più, leggi la mia guida su come funziona Amazon.

Vision Direct

Vision Direct è un portale online italiano attraverso il quale poter trovare e acquistare lenti a contatto di molte marche e diverse tipologie. Su Vision Direct puoi trovare lenti giornaliere, quindicinali e mensili, lenti toriche per astigmatici, lenti progressive oppure lenti a contatto colorate. Inoltre, sono disponibili lenti permanenti e lenti silicone hydrogel.

Anche su Vision Direct puoi trovare diverse soluzioni per le lenti, prodotti e accessori per la cura e l'igiene degli occhi. Inoltre, la spedizione in 24 ore è gratis per gli ordini a partire da 69 euro. Per tutti gli altri tipi di ordine, le spese di spedizione ammontano a 4,49 euro.

Per poter acquistare su Vision Direct è necessario collegarsi al sito ufficiale e creare un account. Una volta avuto accesso al sito, quindi, seleziona l'icona del Menu in alto a sinistra e premi su Login. Nel pannello Nuovo Cliente, inserisci e-mail, nome, cognome, password e il codice fiscale o la partita IVA. Premi su Continua per essere riportato nella schermata principale.

Se stai cercando un tipo di lenti a contatto nello specifico, premi sull'icona della lente d'ingrandimento in alto a sinistra e digita il nome delle lenti che cerchi. Alternativamente, seleziona una marca o una tipologia dal pannello di sinistra.

Premi sull'inserzione delle lenti a contatto che vuoi acquistare per accedere alla scheda tecnica con descrizione delle lenti, le recensioni dei clienti e la possibilità di inserire la gradazione per occhio destro e sinistro, nonché il numero di scatole da acquistare. Premi su Aggiungi al Carrello e — una volta riportato nel carrello — seleziona Procedi all'acquisto.

Effettua nuovamente il login, inserisci i dati per l'indirizzo di spedizione e premi su Continua. Spunta la casella sull'informativa della privacy, i cookie e i termini e le condizioni e premi su Ordina. In conclusione, inserisci i dati per il pagamento (es. carta o PayPal) e premi su Paga ora.

1000Lenti

1000Lenti è un portale online, completamente italiano, il cui core business è basato sulle lenti a contatto e i prodotti per la loro cura. Inoltre, sempre tramite il sito, è possibile prendere un appuntamento con uno degli ottici partner, attraverso l'agenda virtuale che permette di scegliere l'ottico, la data e l'ora dell'appuntamento.

Su 1000Lenti puoi trovare lenti a contatto giornaliere, lenti a contatto quindicinali, lenti a contatto mensili, lenti a contatto toriche, lenti a contatto multifocali e progressive e anche lenti a contatto colorate. Inoltre, 1000Lenti offre la spedizione gratuita se si superano i 99 euro di spesa oppure presso i loro Ottici Partner, se si sceglie di acquistare online le lenti a contatto e ritirarle presso il negozio più vicino. Alternativamente, le spese di spedizione ammontano a 5 euro.

Detto questo, per poter acquistare su 1000Lenti, è necessario collegarsi al sito ufficiale e ricercare le lenti a contatto che si desidera acquistare, anche attraverso la barra di ricerca superiore. Una volta trovate, premi sulle lenti a contatto che desideri e — nella pagina successiva — seleziona il formato, le diottrie, la quantità e tutte le specifiche che ti occorrono. Premi su Aggiungi al carrello, una volta concluso.

Anche in questo caso, devi seguire l'iter d'acquisto riportato dalla piattaforma: durante il primo step, controlla la merce che stai acquistando e premi su Completa l'ordine. In dati personali, inserisci nome, cognome, cellulare, e-mail, codice fiscale, indirizzo di spedizione e di fatturazione, metodo di pagamento (es. carta o PayPal), spedizione, e metti la spunta alla casella delle condizioni generali. Premi su Vai al pagamento.

Effettua il pagamento inserendo i dati del metodo d'acquisto negli appositi campi bianchi e seleziona Paga. Una volta concluso, raggiungi la pagina di Riepilogo: non ti resta che aspettare la consegna delle tue lenti.

Siti per lenti a contatto colorate

Sei curioso di sapere come staresti con una tonalità di occhi differenti? Vorresti provare a cambiare look a cominciare dal tuo sguardo? Nei prossimi paragrafi ho provveduto a segnalarti alcuni siti per lenti a contatto colorate che ti aiuteranno a ottenere un nuovo aspetto.

PinkyParadise

Se stai cercando delle lenti a contatto colorate particolari, sono sicuro che troverai tutto ciò che desideri su PinkyParadise. Sempre aggiornato con le nuove tendenze, questo e-commerce mette a disposizione dei suoi clienti lenti colorate di qualsiasi tipo, da quelle che consentono di cambiare il colore degli occhi in maniera meno accentuata a quelle che ricorrono all'effetto coreano di “ingrandimento drammatico”.

PinkyParadise, oltre alle lenti a contatto tradizionali e colorate, e agli accessori per quest'ultime, dispone di una sezione Beauty grazie alla quale poter acquistare tantissimi prodotti di bellezza asiatici e skincare coreana. Inoltre, il sito offre la spedizione gratuita per gli ordini al di sopra dei 49 dollari. Per ordini di importo inferiori ai 49 dollari, è possibile scegliere una delle opzioni di consegna a partire da 6 dollari. Le spedizioni internazionali potrebbero essere soggette a tasse di importazione, dazi, spese di intermediazione e tasse doganali.

Per poter acquistare su PinkyParadise, recati sul sito ufficiale e attraverso l'icona della lente d'ingrandimento, digita nella barra di ricerca ciò che ti occorre. Alternativamente, se non hai le idee chiare, ti suggerisco di esplorare il sito premendo l'icona del Menu in alto a sinistra e selezionando ciò che ti occorre, in questo caso Colored Contacts.

Inoltre, se desideri filtrare ulteriormente i risultati di ricerca, premi su “+” vicino Colored Contacts per aprire le sottocategorie. Scegli una sottocategoria, ad esempio By Color per filtrare le lenti per colore, e premi sul pulsante “+” vicino. Seleziona, poi, il colore di tuo interesse per visualizzare tutte le lenti di quel colore.

A questo punto non ti resta che individuare le lenti a contatto che vuoi acquistare, premendo su Select Options oppure sulla miniatura della lente per ingrandirla e accedere alle informazioni ad esso inerenti. Seleziona la prescrizione dell'occhio sinistro (left eye) e dell'occhio destro (right eye) e un'opzione inerente al prodotto esaurito (If chosen power out of stock). Premi Add to cart per aggiungere al carrello.

Dalla barra laterale di destra, oppure premendo sull'icona del carrello in alto a destra e su View Cart, puoi vedere tutto ciò che è nel tuo carrello. Apponi la spunta alla casella vicino I've agree to terms and conditions&refund policy e premi su Checkout.

Inserisci la tua e-mail in Contact, il tuo indirizzo in Shipping address e premi su Continue to shipping. Scegli uno dei metodi di pagamento in Shipping methods (ognuno con un prezzo differente) e premi su Continue to payment. In conclusione, aggiungi le informazioni pertinenti al metodo di pagamento (es. carta o PayPal) nella sezione Payment e premi su Pay now.

Coloured Contacts

Coloured Contacts è un altro sito dove poter reperire lenti a contatto e lenti, colorate e non, a seconda di ciò che ti occorre. Inoltre, è possibile impostare il sito in lingua italiana, quindi non avrai alcun problema a comprare le tue lenti in semplicità. Per quanto riguarda le spese di spedizioni, ci sono diverse opzioni di consegna a partire da 6,99 euro.

Per valutare di effettuare un acquisto tramite Coloured Contacts, collegati al sito ufficiale e utilizza l'icona della lente d'ingrandimento per usufruire della barra di ricerca oppure premi su Colore nella schermata principale per trovare tutte le lenti colorate.

Se cerchi lenti di uno specifico colore, selezionalo tramite la barra superiore e scorri verso il basso per individuare le lenti di tuo interesse. Alternativamente, premi sull'icona del Menu in alto a sinistra e scegli una delle categorie disponibili.

Trovate le lenti di tuo interesse, premi sulla miniatura per leggerne la descrizione e i dettagli e premi su Aggiungi al carrello se intendi acquistarle. Premi su Vai al carrello e visualizza il riepilogo, premendo su Checkout per procedere all'acquisto.

Anche in questo caso, l'iter da seguire per l'acquisto è il medesimo degli altri siti: dovrai, pertanto, inserire i tuoi dati, l'indirizzo di spedizione e fatturazione, scegliere un metodo di spedizione, aggiungere i dati di pagamento ed effettuare l'ordine seguendo la procedura guidata del sito.

Siti per lenti a contatto Cosplay

La prossima fiera si avvicina e hai bisogno di lenti a contatto particolari per ultimare il tuo cosplay? Non riesci a trovare delle lenti che possano aiutarti a ricreare l'aspetto del tuo personaggio preferito? Nessun problema, ho alcuni siti per lenti a contatto Cosplay che possono esserti d'aiuto.

Sacadranca

Sacadranca è un ottimo sito dove reperire lenti colorate, naturali ma soprattutto lenti per Cosplay. Oltre a offrire un'ampia selezione di lenti a contatto, sul sito è possibile acquistare anche prodotti make-up, tinte per capelli, costumi, accessori, armi e parrucche Cosplay. Anche in questo caso, è possibile selezionare diversi metodi di spedizione, a partire da 3 euro per la spedizione non tracciabile e 5,90 euro per la spedizione tracciabile.

Sul sito ufficiale di Sacadranca, pur essendoci una gran varietà di lenti, non è possibile selezionare alcuna opzione inerente alle eventuali gradazioni: tuttavia, contattando il servizio clienti e chiedendo delucidazioni o informazioni in merito a un particolare tipo di lenti, è possibile ottenere un catalogo a parte con le lenti colorate graduate disponibili ed effettuare l'ordine seguendo le istruzioni dell'operatore.

Senza lesinare ulteriore tempo, per acquistare le lenti disponibili sull'e-commerce Sacadranca, dopo esserti collegato al sito ufficiale puoi avvalerti dell'icona della lente d'ingrandimento per cercare delle lenti specifiche oppure dell'icona del Menu in alto a sinistra per selezionare una specifica categoria di lenti premendo, in questo caso, su Lenti > Lenti Cosplay e cliccando sulla categoria di tuo interesse (es. Lenti Anime & Manga, Lenti Naruto, Lenti Genshin Impact, Lenti Demon Slayer e così via).

Scorri tra le inserzioni fino a trovare le lenti che fanno al caso suo e cliccaci sopra. Premi su Aggiungi al carrello e, se desideri già acquistarle, seleziona l'icona della borsa in alto a destra e premi su una delle opzioni di pagamento (paga alla Consegna, Amazon Pay, PayPal, GPay, Shop Pay o Checkout).

Segui le istruzioni indicate per ogni metodologia di pagamento per finalizzare l'acquisto: a seconda del metodo, queste possono includere l'aggiunta delle informazioni dell'utente con l'indirizzo di spedizione, la selezione di un tipo di spedizione per poi procedere al pagamento effettivo.

Uniqso

Uniqso è un portale online che vende lenti a contatto, in particolar modo per cosplay, costantemente aggiornato con le novità in fatto di anime, manga e videogame, pertanto è difficile non riuscire a trovare le lenti a contatto del personaggio che si sta cercando di impersonare.

Il sito di Uniqso è in lingua inglese e, oltre a offrire una vasta gamma di lenti a contatto colorate, ha un ampio catalogo di parrucche e accessori per la cura, l'igiene e la manutenzione delle lenti a contatto, prodotti per la skincare e make-up. Le spese di spedizione partono dai 6,25 euro, inoltre le spedizioni internazionali potrebbero essere soggette a tasse di importazione, dazi, spese di intermediazione e tasse doganali.

Per poter acquistare lenti a contatto su Uniqso, collegati al sito e utilizza la barra di ricerca per trovare le lenti che ti occorrono (cliccando sulla lente d'ingrandimento in alto a destra) oppure avvaliti delle categorie disposte in alto, in questo caso scegli Colored Contacts e la sottocategoria.

Seleziona le lenti a contatto che preferisci per leggerne la descrizione e visionarne ulteriori foto o video, seleziona la gradazione, la quantità e un'opzione qualora il lotto fosse esaurito. Per acquistare, premi su Buy It Now e segui le istruzioni della piattaforma, inserendo le informazioni del cliente, l'indirizzo di spedizione, la modalità di spedizione e il metodo di pagamento (es. carta o PayPal).

