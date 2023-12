Quando si discute di cibo, difficilmente ti tiri indietro e, anzi, ti piace avere sempre l'ultima parola. In effetti, ci tieni molto a tenerti informato sull'argomento e a organizzare per bene i diversi aspetti che riguardano la tua alimentazione. Naturalmente, non manchi di concederti di tanto in tanto anche una buona pizza o del sushi, ordinandoli ovviamente dal tuo ristoratore di fiducia.

E se ti dicessi che per tutte queste esigenze sono state realizzate delle utilissime app per il cibo, grazie alle quali diventa possibile, ad esempio, monitorare la scadenza degli alimenti nella dispensa o nel frigorifero, scansionare i prodotti al supermercato per ottenere maggiori informazioni su di essi, scoprire il peso indicativo degli ingredienti di una ricetta, oppure ordinare online un menu a domicilio o take-away? Piuttosto allettante, vero?

Beh, se sei realmente interessato a saperne di più, allora ti consiglio vivamente di consultare i prossimi capitoli, dove ti illustro le caratteristiche principali di alcune risorse di questo genere che sono certo troverai alquanto utili, istruttive e interessanti. Allora, ci stai? Sì? Ottimo, in tal caso a me non resta che augurarti buona lettura e, già che siamo in tema, anche buon appetito!

Indice

App per il cibo invenduto

Per cominciare, mi piacerebbe parlarti di alcune app per il cibo invenduto, mediante cui è possibile acquistare a prezzi vantaggiosi le eccedenze preparate dai locali affiliati ai relativi servizi, contribuendo così anche a eliminare gli sprechi.

Too Good To Go (Android/iOS/iPadOS)

La prima soluzione che desidero proporti per quanto riguarda le app per cibo invenduto è Too Good To Go, un servizio che ha come principale obiettivo quello di connettere negozi e ristoranti con i consumatori che abitano nelle loro vicinanze, consentendo a questi ultimi di acquistare i cibi in eccedenza a prezzi scontati, e ridurre così allo stesso tempo gli sprechi alimentari.

Too Good To Go è attivo in diverse città del mondo, e funziona tramite la sua app per dispositivi mobili Android (la trovi anche su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS. Una volta avviata, esegui per prima cosa la registrazione con account Gmail, Facebook, o tramite indirizzo email.

A seguire, imposta il raggio d'azione dell'app in Km in base alla tua posizione, concedendo all'occorrenza i permessi per la localizzazione, di modo che ti vengano proposti solo gli esercizi che si trovano nelle tue vicinanze, e consulta poi la sezione Scopri per individuare le offerte più allettanti.

Una volta selezionata con un tap quella che incontra maggiormente i tuoi gusti, consulta le condizioni per il ritiro e premi sul bottone Prenota ivi presente, dopodiché seleziona la quantità e procedi al pagamento con GPay, Apple Pay, o uno degli altri metodi supportati, che includono carta di credito, Satispay (con cui, se ti registri usando il codice ARANZULLA, puoi ottenere 5 euro di credito extra) e PayPal.

C'è anche una sezione dedicata alla consegna, con dunque la possibilità di ordinare delle box di vario tipo (es. la dispensa con vari prodotti da consumare a colazione, pranzo e cena) ricevendole comodamente a casa.

Se desideri approfondire il funzionamento del servizio, sarai lieto di sapere che ho realizzato una guida interamente dedicata a come funziona Too Good To Go, nella quale ti spiego per filo e per segno ogni passaggio, dalla registrazione alla prenotazione di un pasto.

Altre app per cibo invenduto

Oltre alla soluzione di cui ti ho parlato nel precedente capitolo, esistono anche altre app per cibo invenduto che, dunque, permettono di acquistare a prezzi scontati le eccedenze di locali di ristorazione e supermercati in una modalità del tutto simile a quella prevista dal servizio di cui ti ho parlato in precedenza. Te le elenco qui di seguito.

Phenix (Android/iOS/iPadOS) — altra nota piattaforma che si impegna a combattere lo spreco alimentare connettendo clienti ed esercizi commerciali di vario genere, i quali propongono box contenenti alimenti invenduti a prezzi concorrenziali, che nella maggior parte dei casi possono essere acquistati a fine giornata.

(Android/iOS/iPadOS) — altra nota piattaforma che si impegna a combattere lo spreco alimentare connettendo clienti ed esercizi commerciali di vario genere, i quali propongono contenenti a prezzi concorrenziali, che nella maggior parte dei casi possono essere acquistati a fine giornata. Bestbefore (Online) — sebbene non sia un'app per dispositivi mobili, ci tengo a segnalarti questo servizio che, tramite il suo sito Web , permette di acquistare i cibi in scadenza o a rischio spreco a prezzi d'occasione.

(Online) — sebbene non sia un'app per dispositivi mobili, ci tengo a segnalarti questo servizio che, tramite il suo , permette di acquistare i cibi in scadenza o a rischio spreco a prezzi d'occasione. Karma (Android/iOS/iPadOS) — questo servizio di vendita online di cibo in eccedenza funziona sostanzialmente come quelli di cui ti ho parlato finora, ed è particolarmente diffuso all'estero. Puoi dunque avvalertene con profitto mentre sei in viaggio fuori dall'Italia, in quanto nel nostro Paese, nel momento in cui scrivo, non è ancora presente.

App per il cibo in scadenza

Come probabilmente già saprai, gran parte degli sprechi alimentari avviene in ambito domestico, ma è possibile porre un freno a questo deprecabile fenomeno utilizzando delle app per il cibo in scadenza grazie alle quali verificare facilmente i termini di conservazione degli alimenti in dispensa o nel frigo.

Wonder Fridge (Android)

Wonder Fridge è una semplice e intuitiva app per monitorare il cibo, compatibile solo con Android (la puoi scaricare da questa sezione del Google Play Store), che permette in sostanza di censire sul dispositivo gli alimenti a disposizione, integrando una serie di informazioni essenziali come la data di scadenza.

Affinché il servizio funzioni al meglio potrebbe essere utile, al primo avvio, acconsentire alla ricezione di notifiche, grazie alle quali potrai essere avvertito per tempo prima del raggiungimento dei termini di conservazione dei prodotti inseriti nella dispensa.

Per aggiungerli, ti basterà poi fare tap sul simbolo [+] che trovi in basso a destra, selezionare al passaggio successivo la categoria di appartenenza dell'alimento e pigiare sull'icona del cibo nell'area sottostante.

Dovrai poi definire in un'apposita schermata la relativa posizione (Frigo, Congelatore o Dispensa), la quantità, data di registrazione e di scadenza, premendo infine il pulsante Aggiungere. Se lo desideri, potrai anche inserire preventivamente un promemoria.

In tal modo otterrai una vista completa delle tue provviste alimentari suddivise per posizione; una volta consumati gli alimenti, per rimuoverli ti basterà pigiare sulla relativa icona e premere il simbolo del cestino collocato in alto a destra.

Altre app per controllare il cibo

Se vuoi prendere in esame anche altre app per controllare il cibo, prova quelle che ti riporto di seguito, altrettanto efficaci per quanto riguarda il monitoraggio degli alimenti e per contrastare gli sprechi.

Scadenza Prodotti (Android) — se cerchi un' app per salvare il cibo , in quanto desideri evitare di dover gettare via ogni volta degli alimenti che hai semplicemente dimenticato nel frigo, questa è senz'altro la soluzione che fa per te. Dispone di due modalità di aggiunta dei prodotti, ovvero tramite scansione del codice a barre impresso sulla confezione o mediante inserimento manuale delle informazioni.

(Android) — se cerchi un' , in quanto desideri evitare di dover gettare via ogni volta degli alimenti che hai semplicemente dimenticato nel frigo, questa è senz'altro la soluzione che fa per te. Dispone di due modalità di aggiunta dei prodotti, ovvero tramite impresso sulla confezione o mediante delle informazioni. Beep (iOS) — si tratta di un' app per la gestione delle scadenze dei prodotti compatibile solo con iPhone , che permette di ottenere la data di scadenza di un prodotto tramite la scansione (ove disponibile) del relativo codice a barre.

(iOS) — si tratta di un' dei prodotti compatibile solo con , che permette di ottenere la data di scadenza di un prodotto tramite la scansione (ove disponibile) del relativo codice a barre. Svuotafrigo (Android) — questa interessante applicazione può rappresentare un valido alleato contro gli sprechi alimentari. Consente infatti di individuare delle ricette da preparare sulla base degli ingredienti che si hanno a disposizione, alcuni dei quali magari prossimi alla scadenza. Può dunque tornare utile ad esempio quando non si ha molto tempo a disposizione, o manca un po' di fantasia in cucina.

App per pesare il cibo

Può capitare, delle volte, che mentre si cucini non sia disponibile una bilancia per alimenti, magari a causa delle batterie scariche. In queste circostanze, la situazione può essere risolta utilizzando delle app per pesare il cibo che, pur non garantendo la precisione di uno strumento realizzato allo scopo, possono sicuramente aiutare ad approssimare al meglio le dosi. Di seguito te ne parlo in maniera più approfondita.

Bilancia Alimentare (Android/iOS/iPadOS)

Bilancia Alimentare è un'applicazione gratuita per Android (verifica su market di app alternativi se il tuo device è privo dei servizi Google) e iOS/iPadOS che, previa impostazione di alcuni parametri essenziali, permette di ottenere una stima sulla quantità di alcuni generi alimentari più comuni posti all'interno di uno specifico contenitore.

Come puoi facilmente intuire non è il caso di farsi troppe aspettative, ma qualora dovesse occasionalmente servirti, per esempio, un'indicazione di massima del peso di alcuni ingredienti di base ai fini della preparazione di una ricetta, sicuramente il suo utilizzo potrà tornare comodo.

Il funzionamento dell'app è abbastanza semplice: per cominciare, una volta avviata ti suggerisco di fare tap sulla dicitura IT posta in alto a destra per impostare la lingua italiana. A seguire, seleziona l'alimento mediante le frecce e definisci la tipologia di contenitore che intendi utilizzare.

Apponi poi il segno di spunta pigiando sulla relativa casella: così facendo, nella parte alta della schermata avrai modo di consultare anche il rapporto in Kcal. Per raggiungere le quantità desiderate, dovrai quindi fare affidamento alle tue conoscenze matematiche.

Altre app per pesare il cibo

La soluzione suggerita nel capitolo precedente non ti ha soddisfatto del tutto, e vorresti quindi provare altre app per pesare il cibo? Allora prova gli strumenti alternativi che ti propongo di seguito, realizzati appositamente per svolgere tale compito.

Digital Kitchen Scale Chart (Android) — si tratta di una comoda app, del tutto gratuita ma in inglese , che fornisce il peso di una vasta gamma di prodotti per unità (ad esempio nel caso di un frutto) o in relazione a un determinato recipiente (come un cucchiaino o una tazzina).

(Android) — si tratta di una comoda app, del tutto gratuita ma in , che fornisce il peso di una vasta gamma di prodotti per unità (ad esempio nel caso di un frutto) o in relazione a un determinato recipiente (come un cucchiaino o una tazzina). Kitchen Konv (Android) — utile strumento che permette di eseguire la conversione di unità di misura usate come riferimento in cucina, inclusi utensili tipicamente utilizzati nella preparazione di ricette (come cucchiai), e contenitori (piatti, bicchieri e così via).

App per scannerizzare il cibo

Ti piace curare ogni dettaglio della tua alimentazione cercando di scegliere sempre prodotti di alta qualità dalla provenienza certificata, e adoperare un'app per scannerizzare il cibo che, dunque, sia in grado di fornirti delle informazioni aggiuntive sul prodotto e sulla sua composizione inquadrando l'etichetta, potrebbe farti molto comodo.

Ebbene, sono perfettamente d'accordo con te, ma allo stesso tempo ti raccomando sempre di valutare le indicazioni che ricevi tramite i servizi di questo genere con la tua testa, evitando di prendere tutto troppo alla lettera, e confrontarle possibilmente con altre fonti autorevoli: quando si tratta di un argomento così variegato e delicato come l'alimentazione, è buona consuetudine fare i dovuti approfondimenti. Detto ciò, di seguito ti mostro alcune delle soluzioni più valide in questo ambito.

Yuka (Android/iOS/iPadOS)

Yuka è una interessante app sviluppata nell'ambito di un progetto indipendente (dunque, non sovvenzionato da pubblicità o influenzata da interessi industriali) che si pone l'obiettivo di aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli nell'acquisto di prodotti alimentari, cosmetici e d'igiene. È gratuita, ma prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento Premium (con costi a partire da 15 euro/anno) per sostenere l'iniziativa.

In sostanza, mediante la scansione del codice a barre di un prodotto, il servizio fornisce un'analisi dettagliata dello stesso, alla quale viene associata una valutazione qualitativa: qualora questa dovesse risultare negativa, mostra anche dei suggerimenti su alternative più salutari.

Il database al quale attinge è davvero molto esteso, e include tantissimi articoli che riempiono gli scaffali dei supermercati e dei negozi di alimentari. Al momento conta circa 3 milioni di prodotti alimentari, e ogni giorno ne vengono aggiunti di nuovi.

Il funzionamento dell'app (la puoi scaricare da questa sezione del Google Play Store o su store alternativi per Android, nonché da questa pagina dell'App Store per iOS/iPadOS) non richiede particolari competenze: dopo aver effettuato la registrazione di un account (tramite indirizzo email o associando quello di Facebook) devi solo pigiare sul simbolo del codice a barre posto in basso a destra e, una volta concessi i necessari permessi per l'utilizzo della fotocamera, inquadrare proprio il codice in questione che trovi impresso nell'etichetta del prodotto prescelto.

In men che non si dica il sistema sarà in grado di fornirti la valutazione del prodotto, con il dettaglio degli aspetti positivi e negativi, visualizzabile scorrendo dal basso verso l'alto il risultato che compare in fondo alla schermata.

Altre app per scansionare il cibo

Vuoi prendere in esame anche altre app per scansionare il cibo? Allora ti consiglio di provare quelle che trovi in elenco qui di seguito, del tutto gratuite e altrettanto funzionali.

Edo (Android/iOS/iPadOS) — se cerchi un' app per il buon cibo , in quanto desideri porre maggiore attenzione a quello che mangi e sceglierlo con più cognizione di causa, allora ti suggerisco di provare questa risorsa frutto di un progetto italiano che, sempre attraverso la scansione del codice a barre di un prodotto, permette di risalire a diversi aspetti relativi alla sua composizione.

(Android/iOS/iPadOS) — se cerchi un' , in quanto desideri porre maggiore attenzione a quello che mangi e sceglierlo con più cognizione di causa, allora ti suggerisco di provare questa risorsa frutto di un che, sempre attraverso la scansione del codice a barre di un prodotto, permette di risalire a diversi aspetti relativi alla sua composizione. Open Food Facts (Android/iOS/iPadOS) — si tratta di un'altra nota applicazione, dal funzionamento del tutto simile a quella segnalata nel capitolo precedente, la quale mostra un punteggio sulla qualità dei prodotti scansionati.

(Android/iOS/iPadOS) — si tratta di un'altra nota applicazione, dal funzionamento del tutto simile a quella segnalata nel capitolo precedente, la quale mostra un sulla dei prodotti scansionati. Lifesum (Android/iOS/iPadOS) — se il tuo scopo è scoprire i valori nutrizionali dei cibi, in modo da seguire una dieta bilanciata, quest'app è ciò che fa per te. Ha un database molto ricco che permette di scansionare le etichette dei cibi o cercare i loro nomi per ottenere informazioni dettagliate sui loro valori nutrizionali e registrare tutto ciò che si mangia nell'arco della giornata.

App per ordinare il cibo

Se sei interessato a utilizzare delle app per ordinare il cibo, sarai lieto di sapere che ho realizzato una guida interamente dedicata all'argomento. Ti basta quindi cliccare sul link che ti ho appena fornito per scoprire il funzionamento dei principali servizi di delivery food e da asporto.