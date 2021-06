GTA Online non smette mai di stupire! Proprio quando pensi di “averle viste tutte” e aver completato gran parte del gioco, ecco che spunta una meccanica nuova, pronta ad ampliare e aumentare il divertimento all’interno dell’iconico mondo creato da Rockstar Games. D’altronde è proprio per questo che il titolo continua ad avere tanto successo, nonostante non sia più recentissimo.

Ovviamente neanche tu resisti al “richiamo” di GTA Online e, anzi, continui a sorprenderti per alcuni eventi e caratteristiche del gioco. A tal proposito, di recente hai notato che alcuni utenti hanno cambiato targa al proprio veicolo e vorresti tanto sapere come hanno fatto. Insomma, se ora sei qui e stai leggendo questo tutorial è perché vuoi sapere come cambiare targa su GTA Online, giusto? Allora Non preoccuparti: sono qui per aiutarti.

In questo tutorial analizzerò, infatti, la situazione nel suo insieme illustrandoti tutti i requisiti del caso per cambiare targa e sfoggiarla nella modalità online di GTA 5. Non mi limiterò dunque solamente a indicarti come personalizzare questo elemento, ma partirò dall’inizio, in modo che tu possa procedere anche se sei alle prime armi su GTA Online. Detto questo, non mi resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di scendere nel dettaglio della procedura su come cambiare targa su GTA Online, ritengo possa interessarti saperne di più in merito a questa possibilità.

Ebbene, devi sapere che esistono due metodi per cambiare la targa al proprio veicolo su GTA Online. Il primo, che è il più semplice da attuare, permette solamente di cambiare il colore dello sfondo della targa, senza però avere la possibilità di personalizzarla ulteriormente.

Ce n’è poi un altro, più nascosto, che permette di personalizzare la targa più a fondo. Non preoccuparti: non si deve passare per alcuna mod, server RP o chissà quale contenuto non ufficiale. La possibilità di personalizzare la targa del proprio veicolo su GTA Online è stata resa disponibile direttamente dagli sviluppatori del gioco ed è tra l’altro una delle funzionalità più “vecchie”.

Infatti, forse non ci hai mai fatto caso, ma hai visto che una delle ragazze che compare spesso nella schermata di caricamento del gioco ha in mano uno smartphone che sul retro presenta un’icona che ricorda per certi versi il logo di una nota azienda tech? Ebbene, l’applicazione legata alla fantomatica società citata dal gioco esiste davvero.

Infatti, Rockstar Games ha lanciato, ormai da parecchio tempo, l’applicazione ufficiale Grand Theft Auto: iFruit per Android (disponibile anche su store alternativi per i device senza servizi Google) e iPhone/iPad che è pensata proprio per consentire di effettuare operazioni che non è possibile svolgere direttamente nel gioco.

Per scaricare l’app, ti basta dunque aprire lo store digitale del tuo dispositivo mobile, cercare “ifruit”, premere sull’icona della frutta e fare tap sul pulsante Installa/Ottieni. Nel caso di iPhone e iPad, potrebbe anche esserti richiesto di verificare la tua identità mediante Face ID, Touch ID o password dell’ID Apple.

Una volta aperta l’applicazione iFruit e fornite le giuste autorizzazioni, ti basta effettuare il login con il tuo account Social Club (puoi crearne uno nuovo, se non lo gai già).

Nel caso tu stia giocando su console, dovrai collegare anche il tuo profilo PSN o Xbox Live. Effettuare quest’operazione non è complesso, e puoi fare tutto anche direttamente dal tuo dispositivo mobile: ti basta collegarti al sito Web ufficiale del Social Club, effettuare il login, premere sull’icona del profilo presente in alto a destra, selezionare la voce IMPOSTAZIONI dal menu che si apre, espandere l’opzione PROFILO e fare tap sul riquadro Account collegati.

Dopodiché, accederai alla pagina in cui sono presenti tutti i profili delle piattaforme che hai collegato al tuo account Social Club. Non ti resta che premere sul pulsante Collega account, presente sotto all’indicazione relativa al profilo della piattaforma che vuoi utilizzare, eseguendo poi l’accesso e premendo sul pulsante Sì per consentire che avvenga il collegamento degli account.

Potrebbe inoltre esserti richiesto di configurare la visibilità delle informazioni dell’account, premendo sul tasto Continua. In ogni caso, una volta fatto questo, avrai effettuato correttamente il collegamento e potrai procedere. Insomma, la procedura non è difficile, ma in caso di dubbi, puoi fare riferimento alla mia guida su come accedere al Social Club di GTA.

Una volta che tutto è sistemato, apri l’applicazione iFruit e ti verrà richiesto di leggere politica sulla privacy e termini di servizio. Premi, dunque, sul pulsante ACCETTO per continuare. Ti verrà poi richiesto per quale piattaforma intendi utilizzare l’app. Fai la tua scelta (ad esempio Xbox One) e verranno scaricate le risorse necessarie a gestire il tutto.

Terminato il download, sarai all’interno dell’applicazione ufficiale Grand Theft Auto: iFruit. Perfetto, adesso hai tutto pronto per cambiare effettivamente la targa, perlomeno per quel che riguarda l’app.

Come cambiare targa su GTA 5 Online

Ora che disponi dell’applicazione iFruit configurata correttamente e dei giusti collegamenti tra i vari account, direi che è giunta l’ora di spiegarti effettivamente come personalizzare la targa in GTA 5 Online.

Innanzitutto, devi sapere che affinché sull’app iFruit compaia l’opzione per il cambio targa, devi possedere un garage e un veicolo personale in GTA Online. Lo so: può sembrare quasi scontato, ma in realtà non lo è, in quanto non sono pochi coloro che hanno appena finito il tutorial e dunque non sanno come procedere.

Inoltre, ti ricordo che purtroppo i progressi di GTA Online non sono condivisi tra le varie piattaforme, quindi qualcuno si è trovato a dover iniziare tutto da zero dopo aver scaricato il gioco su un’altra console o su PC, magari grazie a qualche iniziativa gratuita.

Insomma, è bene partire dalle basi. Per acquistare un garage su GTA Online, ti basta aprire lo smartphone del personaggio (premendo, ad esempio, la freccia su su console), premere sull’icona Internet, spostarti nella scheda FINANZE E SERVIZI e accedere al sito Web Dynasty8realestate.com.

Dopodiché, premi sul pulsante Guarda lista proprietà e scegli quella che più ti aggrada. Se hai appena iniziato e sei senza soldi, ti consiglio di premere sulla scheda ECONOMICHE e selezionare il filtro Dal più basso. In genere puoi trovare una struttura dal costo vicino a 25.000 dollari.

Si tratta di una cifra che anche un giocatore alle prime armi può racimolare in relativamente poche ore, magari effettuando svariate gare oppure seguendo le indicazioni che ho fornito nella mia guida su come guadagnare soldi su GTA Online. In ogni caso, se hai qualche dubbio in merito alla procedura per ottenere la struttura desiderata, ti consiglio di consultare il mio tutorial su come comprare un garage su GTA.

Per il resto, dovrai ovviamente acquistare anche un veicolo personale. In questo caso, puoi aprire il telefono del tuo personaggio, selezionare la voce Internet, recarti nella sezione VIAGGI E TRASPORTI e selezionare un rivenditore. Se sei a corto di denaro, puoi pensare di rivolgerti a Southern S.A. Super Autos, dato che quest’ultimo ha soluzioni anche molto economiche. Per intenderci, il modello Karin Rebel costa appena 3.000 dollari e può essere personalizzato.

Una volta acquistato il veicolo personale, quest’ultimo ti verrà recapitato nel garage che hai acquistato in precedenza. Apri, dunque, la mappa, recati sul luogo, entra nell’edificio, sali sul veicolo e portalo fuori.

Perfetto: adesso è giunto il momento di “mettere le mani” sull’applicazione iFruit. Apri, dunque, quest’ultima e pigia sulla prima icona presente in alto a sinistra, ovvero LS Customs. Ti verrà dato il benvenuto nell’app Los Santos Customs, che ti consente di personalizzare i tuoi veicoli. Noterai la presenza di vari slot: è possibile modificare sia i veicoli dei personaggi della modalità Storia di GTA 5 che quelli del proprio personaggio di GTA Online.

Premi, dunque, sul pulsante Garage presente in basso a sinistra e seleziona il riquadro legato al tuo personaggio online (dove vedi uno schema relativo al tuo veicolo personale). A questo punto, premi sulla voce Targhe presente in basso, digita il contenuto della targa nell’apposito spazio presente in alto e seleziona lo sfondo (ti verrà mostrato quanti dollari dovrai pagare, ma in genere non sono molti).

Ottimo, ora la tua targa è pronta: non ti resta che premere sul tasto Personalizza presente in basso a sinistra, poi sul pulsante ORDINA presente appena sotto al tuo veicolo e fare tap sull’opzione OK, in modo da accettare il “preventivo”. Se tutto è stato svolto correttamente, comparirà a schermo la scritta Ordine inviato.

In alternativa, ti consiglio di riprovare a configurare la targa e piazzare l’ordine oppure di tentare di impostare prima una targa per uno dei personaggi della Storia. Per il resto, se hai problemi con l’app iFruit, ti consiglio di consultare le linee guida ufficiali di Rockstar.

Come utilizzare la targa personalizzata su GTA Online

Una volta piazzato l’ordine, su GTA Online comparirà un messaggio a schermo, che ti invita a passare in un garage Los Santos Customs con il tuo veicolo personale per montare le modifiche ordinate (ovvero la targa).

Prendi, dunque, il tuo mezzo “di fiducia” e recati in un Los Santos Customs (puoi trovarlo, ad esempio, in basso a sinistra della mappa). Entra dentro al garage con il veicolo e potrai accedere alla modifica.

Potrebbe esserti richiesto di spendere qualche dollaro per riparare il veicolo prima di poterlo modificare, ma poi ti basterà premere sull’opzione Elabora ordine, pagando quanto dovuto, per ottenere la tua targa. Una volta che il tuo veicolo sarà uscito dal Los Santos Customs, potrai sfoggiare a dovere la modifica.

Perfetto, ora sai praticamente tutto sul sistema delle targhe di GTA Online. Solamente una precisazione: ti ricordi del primo metodo citato nel capitolo preliminare? Ebbene, in quel caso, se in futuro vorrai semplicemente cambiare lo sfondo delle targhe dei veicoli che trovi in giro, ti basterà recarti in un Los Santos Customs, selezionare l’opzione Targhe, scegliere lo sfondo e pagare il dovuto.

Insomma, cambiare targa su GTA Online non è poi così difficile. Per il resto, dato che sei un appassionato del titolo di Rockstar Games, mi sento di consigliarti di dare un’occhiata alla pagina del mio sito dedicata a GTA. Infatti, in quest’ultima puoi trovare molti altri tutorial, che potrebbero potenzialmente fornirti spunti interessanti per le tue sessioni di gioco.