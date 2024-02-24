Le prime settimane ordinavi praticamente ogni sera sfruttando la consegna gratuita di Deliveroo Plus, ma adesso ti ritrovi a usare il servizio sempre meno e quel canone mensile ha smesso di essere conveniente. Magari ti sei anche accorto che sta per scadere il periodo di prova gratuito e preferiresti evitare addebiti indesiderati sulla carta di credito.

La situazione è piuttosto comune: molti sottoscrivono questi abbonamenti attratti dai vantaggi iniziali, salvo poi scoprire che le proprie abitudini non giustificano la spesa continuativa. La domanda che ti stai facendo è quindi più che legittima: come disdire Deliveroo Plus senza perdere troppo tempo e, soprattutto, senza incorrere in penali o complicazioni burocratiche?

Cancellare l'abbonamento è un'operazione piuttosto veloce che non comporta alcun costo aggiuntivo e puoi effettuarla comodamente dal tuo smartphone, tablet o computer in pochi clic o tap. Che tu abbia sottoscritto Deliveroo Plus Gold oppure Deliveroo Plus Silver, le procedure sono ben definite e alla portata di tutti. Un aspetto particolarmente vantaggioso è che, anche dopo la disdetta, continuerai a beneficiare del servizio fino alla scadenza naturale del periodo già pagato, quindi non perderai nemmeno un giorno di abbonamento. Trovi spiegato tutto qui sotto.

Indice

Informazioni preliminari

Prima di procedere con la disdetta del tuo abbonamento, è importante che tu conosca alcuni dettagli fondamentali sul funzionamento della cancellazione di Deliveroo Plus.

Innanzitutto, devi sapere che esistono due versioni di questo servizio: Deliveroo Plus Gold, l'abbonamento da 5,99€ al mese o 59,90€ all'anno che offre consegna gratuita sopra i 10€ dai ristoranti e 10€ da negozi e supermercati, 5€ di credito in caso di ritardo sopra i 15 minuti nella consegna dell'ordine, spese di servizio sempre scontate e offerte e premi esclusivi, e Deliveroo Plus Silver, la versione dal costo di 2,99€ al mese o 29,90€ all'anno che propone consegna gratuita sopra i 15€ dai ristoranti e 25€ da negozi e supermercati, oltre a offerte e premi esclusivi.

Per quanto riguarda come disdire Deliveroo Plus Gold, è essenziale che tu presti attenzione alla data di rinnovo del tuo abbonamento. Per evitare l'addebito relativo al periodo di fatturazione successivo, infatti, è necessario procedere con la cancellazione prima che arrivi la data del prossimo rinnovo automatico.

Puoi controllare facilmente quando scadrà il tuo abbonamento corrente accedendo alla sezione Il mio abbonamento all'interno delle impostazioni di Deliveroo Plus, sia dall'app che dal sito Web.

Un aspetto importante da considerare riguarda il periodo di prova gratuita. Se hai attivato l'abbonamento usufruendo della prova gratuita di 14 giorni e decidi di annullarlo durante questo periodo, i vantaggi di Deliveroo Plus cesseranno immediatamente e non ti verrà addebitato alcun costo.

Se invece annulli il rinnovo automatico dopo aver già effettuato il primo pagamento, potrai continuare tranquillamente a usufruire di tutti i vantaggi dell'abbonamento fino alla fine del periodo già pagato, senza perdere nemmeno un giorno di servizio.

Per quanto concerne i rimborsi, la politica di Deliveroo è molto chiara. Se cancelli la tua iscrizione a Deliveroo Plus entro 14 giorni dalla data del primo pagamento perché vuoi esercitare il tuo diritto di ripensamento previsto dalla legge, hai diritto a ricevere un rimborso totale dell'importo versato.

Se invece cancelli dopo questi 14 giorni, purtroppo non hai diritto ad alcun rimborso per il periodo di abbonamento in corso. In questo caso, ti consiglio di contattare il Servizio Clienti via email all'indirizzo support@deliveroo.it per richiedere assistenza specifica sulla tua situazione.

Una bella notizia è che non ci sono penali per la cancellazione dell'abbonamento. Deliveroo non applica costi aggiuntivi o commissioni quando decidi di disdire il servizio, quindi puoi procedere in totale tranquillità.

Inoltre, qualora in futuro cambiassi idea, sappi che puoi riattivare l'abbonamento in qualsiasi momento, semplicemente seguendo la procedura di sottoscrizione dalle impostazioni dell'app o dal sito Web. Il tuo account e le tue preferenze rimarranno salvati, rendendo la riattivazione ancora più semplice e veloce.

Come faccio a disdire Deliveroo Plus da app

Se preferisci gestire il tuo abbonamento direttamente dal tuo smartphone o tablet, la procedura per scoprire come disdire abbonamento Deliveroo Plus tramite l'applicazione mobile è davvero immediata e intuitiva.

Per prima cosa, avvia l'app di Deliveroo sul tuo dispositivo Android o iOS/iPadOS. Puoi trovarla facilmente nella schermata Home, nel cassetto delle applicazioni oppure nella Libreria app.

Una volta aperta, fai tap sull'icona dell'omino posizionata in alto a destra dello schermo per accedere al tuo profilo personale. A questo punto, se hai un abbonamento attivo, dovresti visualizzare un avviso che ti informa che hai la consegna gratuita grazie al tuo abbonamento Deliveroo Plus. Tocca proprio su questo avviso per procedere.

Fatto ciò, verrai indirizzato alla sezione dedicata alla tua sottoscrizione. Qui devi selezionare la scheda Il mio abbonamento, dove potrai visualizzare tutti i dettagli relativi alla tua sottoscrizione, inclusa la data del prossimo rinnovo e l'importo che verrà addebitato. Scorri verso il basso fino a individuare l'opzione Cancella la tua iscrizione e pigia su di essa.

Ora, l'applicazione ti mostrerà una schermata di conferma che ti ricorderà le conseguenze della cancellazione. Non preoccuparti: è una procedura standard per assicurarsi che tu sia davvero intenzionato a procedere. Premi sul pulsante Continua per disdire per andare avanti. A seconda della tua situazione specifica, i passaggi successivi potrebbero variare leggermente.

Se hai attivato la prova gratuita di 14 giorni e rientri ancora in questo periodo promozionale, dopo aver premuto su Continua per disdire ti apparirà il pulsante Cancella prova gratuita. Toccando questo tasto completerai immediatamente l'operazione di disdetta, e i vantaggi dell'abbonamento cesseranno subito senza alcun addebito.

Se invece hai attivato Deliveroo Plus Silver tramite il tuo abbonamento Amazon Prime, la procedura è leggermente diversa. Dopo aver premuto su Continua per disdire per due volte consecutive, ti apparirà un messaggio che recita Sei sicuro di voler cancellare la tua iscrizione a Deliveroo Plus?. In questo caso, dovrai premere sul bottone Cancella iscrizione per completare definitivamente l'operazione.

Dopodiché, riceverai una conferma via email all'indirizzo associato al tuo account Deliveroo e potrai verificare lo stato della tua iscrizione tornando nella sezione Il mio abbonamento in qualsiasi momento. Ricorda che, se avevi già pagato per il mese o il periodo in corso, continuerai a godere dei vantaggi fino alla scadenza naturale dell'abbonamento, semplicemente non verrà più rinnovato automaticamente.

Come disattivare Deliveroo Plus da sito Web

Se preferisci operare dal computer o semplicemente ti trovi più comodo a navigare tramite browser, continua a leggere per sapere come cancellare Deliveroo Plus direttamente dal sito Web ufficiale.

Per iniziare, avvia il tuo browser preferito (es. Google Chrome) e collegati al sito di Deliveroo. Successivamente, devi effettuare l'accesso al tuo account. Clicca sul pulsante Account che trovi posizionato in alto a destra nella pagina principale del sito. Dal menu a tendina che compare, seleziona la voce Registrati o accedi per procedere con il login.

A questo punto, ti verranno presentate diverse opzioni per accedere al tuo profilo Deliveroo. Se hai creato il tuo account utilizzando uno dei social network o dei servizi di autenticazione più diffusi, puoi premere sul pulsante Accedi con Facebook, Accedi con Google oppure Accedi con Apple per fare login velocemente usando le credenziali del tuo account Facebook, Google o Apple. Questa opzione è particolarmente comoda perché non richiede di ricordare una password specifica per Deliveroo.

Se invece preferisci accedere con l'indirizzo email che hai registrato durante la creazione dell'account, premi sul tasto Accedi con la tua email. Fatto ciò, compila il campo che appare sotto alla dicitura Indirizzo email inserendo il tuo indirizzo di posta elettronica, quindi clicca sul bottone Continua per procedere.

Ora hai due possibilità per completare l'autenticazione. La prima opzione, molto comoda e sicura, consiste nel premere sul pulsante Link accesso rapido. In questo modo, riceverai via mail un link speciale all'indirizzo che hai appena inserito e potrai accedere rapidamente al tuo account semplicemente cliccando su quel collegamento, senza bisogno di digitare la password.

La seconda opzione prevede invece l'inserimento manuale della password. Per seguire questa strada, clicca sul tasto Digita la password, quindi compila il campo Password con la chiave di accesso associata al tuo account Deliveroo. Dopodiché, premi sul pulsante Login per effettuare l'accesso e visualizzare la tua area personale.

Ora che hai effettuato il login, clicca nuovamente sul bottone Account in alto a destra. Dal menu laterale che compare sulla destra dello schermo, individua e seleziona la voce Deliveroo Plus. Verrai così indirizzato alla pagina di gestione del tuo abbonamento, dove potrai visualizzare tutti i dettagli della tua sottoscrizione.

Scorri la pagina fino a individuare la sezione Il mio abbonamento. Qui troverai tutte le informazioni relative al tuo piano attuale, inclusa la data del prossimo rinnovo. Pigia sull'opzione Cancella la tua iscrizione per avviare la procedura di disdetta.

A questo punto, il sistema ti mostrerà una schermata che ti informerà sulle conseguenze della cancellazione. Premi sul pulsante Continua per disdire per procedere.

Se hai attivato la prova gratuita di 14 giorni e ti trovi ancora all'interno di questo periodo promozionale, ti apparirà il pulsante Cancella prova gratuita. Cliccando su questo tasto completerai l'operazione, e i vantaggi dell'abbonamento cesseranno immediatamente senza alcun addebito.

Se invece hai attivato Deliveroo Plus Silver tramite il tuo abbonamento Amazon Prime, dovrai seguire gli stessi passaggi che ti ho illustrato nel capitolo precedente dedicato all'app mobile.

Una volta completata la cancellazione, riceverai una email di conferma all'indirizzo associato al tuo account e potrai sempre verificare lo stato del tuo abbonamento tornando nella sezione Deliveroo Plus delle impostazioni del tuo profilo. Ricorda che continuerai a usufruire dei vantaggi fino alla fine del periodo già pagato, senza rinnovo automatico.

Come disdire Deliveroo Plus tramite servizio clienti

Se per qualche motivo non riesci a completare la procedura di disdetta tramite l'app o il sito Web oppure preferisci semplicemente ricevere assistenza diretta da un operatore, puoi tranquillamente rivolgerti al servizio clienti di Deliveroo per farti aiutare nella cancellazione dell'abbonamento. Si tratta di un'opzione particolarmente utile se hai domande specifiche sul tuo caso, se vuoi chiarimenti sui rimborsi o se stai riscontrando problemi tecnici che ti impediscono di procedere autonomamente.

Per iniziare, avvia il browser che preferisci e collegati alla pagina Contattaci del sito di Deliveroo. Una volta caricata la pagina, scorri verso il basso fino a individuare la sezione Ho bisogno di aiuto per altro.

Sotto questa dicitura, clicca sul pulsante Contattaci. A questo punto, nella parte inferiore destra dello schermo comparirà una finestra pop-up intitolata Contattaci, che contiene un modulo per inviare la tua richiesta di assistenza.

Dal menu a tendina presente nella finestra pop-up, seleziona la voce Aiuto per indicare che hai bisogno di supporto. Fatto ciò, compila il campo sotto alla dicitura Indirizzo email inserendo l'indirizzo di posta elettronica associato al tuo account Deliveroo.

È importante che tu utilizzi la stessa email con cui ti sei registrato al servizio, in modo che gli operatori possano identificare rapidamente il tuo profilo e fornirti un'assistenza personalizzata.

Dopodiché, individua il menu a tendina posizionato sotto alla domanda Come possiamo aiutarti?. Da questo menu, seleziona la voce Altro, dato che la richiesta di cancellazione dell'abbonamento non rientra nelle categorie preimpostate più comuni. Questa selezione permetterà agli operatori di comprendere che la tua richiesta necessita di attenzione specifica.

Ora arriva la parte più importante: devi utilizzare il campo di testo che trovi sotto alla dicitura Il tuo messaggio per digitare il motivo per cui stai contattando il servizio clienti. In questo caso, scrivi in modo chiaro e diretto che desideri disattivare il tuo abbonamento a Deliveroo Plus, specificando se si tratta della versione Silver o Gold.

Ti consiglio di essere il più dettagliato possibile: indica quando hai sottoscritto l'abbonamento, se ti trovi ancora nel periodo di prova gratuita e se hai già tentato di procedere autonomamente senza successo. Più informazioni fornisci, più rapidamente gli operatori potranno assisterti.

Una volta completata la compilazione di tutti i campi richiesti, clicca sul bottone Invia per trasmettere la tua richiesta al team di supporto di Deliveroo. Immediatamente dopo l'invio, visualizzerai un messaggio di conferma che recita Ti ringraziamo per averci interpellato — Ti contatteremo al più presto. Questo ti assicura che la tua richiesta è stata presa in carico correttamente.

Contestualmente, riceverai anche una email di conferma all'indirizzo di posta elettronica che hai indicato nel modulo. Essa contiene un riepilogo del messaggio che hai inviato e ti fornirà eventualmente un numero di riferimento per tracciare la tua richiesta. Conserva questa comunicazione, perché potrebbe tornarti utile nel caso in cui dovessi contattare nuovamente il servizio clienti per aggiornamenti sulla tua pratica.

Generalmente, il team di supporto di Deliveroo risponde entro 24-48 ore lavorative, ma i tempi possono variare in base al volume di richieste ricevute. Gli operatori ti ricontatteranno via email fornendoti assistenza specifica per completare la cancellazione del tuo abbonamento o per risolvere eventuali problematiche che potrebbero impedirti di procedere autonomamente.