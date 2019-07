Come proteggere una cartella con password senza programmi

Condividi l’uso del computer con la tua famiglia e vorresti evitare che qualcun altro possa accedere ai file contenuti in una o più cartelle senza il tuo permesso? Beh, date le circostanze, credo che la miglior soluzione sia quella di mettere “sotto chiave” la cartella in questione. In che modo? Semplice: impostando una password.

Come dici? La cosa sembra essere interessante, ma vorresti evitare di installare nuovi software sul tuo PC per riuscirci? E chi ti ha detto che devi farlo per forza? Se usi un Mac oppure un PC con Ubuntu puoi proteggere una cartella con password senza programmi di terze parti, sfruttando gli strumenti già inclusi nel sistema. Per quel che concerne il versante Windows, purtroppo la cosa non risulta fattibile, ma puoi comunque valutare la messa in pratica di alcune procedure alternative utili per preservare l’accesso ai tuoi dati.

Allora? Che ne diresti di mettere finalmente le chiacchiere da parte e di entrare nel vivo della questione? Sì? Grandioso. Suggerisco, dunque, di non temporeggiare oltre e di cominciare a darci da fare. Posizionati bello comodo, prenditi qualche minuto soltanto per te e concentrati sulle informazioni che trovi qui di seguito. Sono sicuro che alla fine potrai dirti ben contento e soddisfatto di quanto appreso. Scommettiamo?

Indice

Proteggere una cartella con password senza programmi su macOS

Se stai usando macOS, per proteggere una cartella con password senza programmi puoi riuscire nel tuo intento in due diversi modi: creando un’immagine disco cifrata in cui archiviare i tuoi file oppure generato un file ZIP protetto. Per scoprire in che modo procedere, continua pure a leggere, trovi spiegato tutto in dettaglio qui di seguito.

Utility Disco

Iniziamo dalla procedura che prevede la creazione di un’immagine disco cifrata in cui archiviare al suo interno tutti i file da proteggere. Per crearla sul tuo Mac, ti basta usare Utility Disco, lo strumento predefinito per il sistema operativo di casa Apple adibito alla gestione del disco interno e dei dispositivi di archiviazione collegati esternamente al computer.

Per cui, tanto per cominciare, avvia Utility Disco facendo clic sulla relativa icona (quella con l’hard disk e lo stetoscopio) che trovi nel Launchpad. Una volta visualizzata la finestra di Utility Disco sullo schermo, fai clic sul menu File situato in alto a sinistra, seleziona la dicitura Nuova immagine e quella Immagine vuota.

Imposta, dunque, il menu a tendina Dimensioni indicando le dimensioni massime che deve raggiungere l’archivio, dopodiché scegli dal menu Formato l’opzione Mac OS esteso (journaled), da quello Partizioni l’opzione Partizione singola – Mappa delle partizioni Apple e dal menu a tendina Formato Immagine l’opzione Immagine disco Sparse Bundle.

Successivamente, imposta l’opzione Codifica 128-bit AES (consigliata) tramite il menu a tendina Codifica e digita, nell’ulteriore finestra che si apre, la password che vuoi usare per proteggere l’immagine disco nei campi Password e Verifica, confermando quanto impostato facendo clic sul bottone Scegli.

In conclusione, immetti il nome che vuoi assegnare al tuo volume nei campi Salva col nome e Nome, specifica la posizione sul tuo Mac in cui salvare il tutto tramite il menu Situato in e clicca sui pulsanti Salva e Fine.

Dopo aver portato a termine tutta la procedura di cui sopra, per accedere al contenuto della cartella cifrata e per aggiungervi dei dati all’interno non dovrai far altro che fare doppio clic sulla sua icona (che è stata aggiunta nella posizione specificata in precedenza), digitare la password impostata nel campo apposito presente nella finestra che andrà ad aprirsi sullo schermo e fare clic sul pulsante OK.

Quando lo riterrai opportuno, potrai poi “smontare” il volume, facendo clic sul simbolo Eject collocato accanto al nome della cartella cifrata presente nella barra laterale del Finder.

Terminale

Per quel che concerne, invece, la creazione di un archivio compresso protetto in cui includere la cartella di riferimento, ti comunico che puoi riuscire nell’impresa agendo da riga di comando, quindi utilizzando il Terminale. Contrariamente a quel che può sembrare, non si tratta di una cosa difficile.

Per riuscirci, dunque, avvia il Terminale facendo clic sulla sua icona (quella con la finestra nera con la riga di codice) che trovi nel Launchpad e, una volta visualizzata la relativa finestra, impartisci il comando zip -er [nomearchivio.zip].

Lascia poi uno spazio premendo sulla barra spaziatrice sulla tastiera e trascina a destra del comando la cartella che intendi proteggere con password, in modo tale da visualizzarne il percorso. Successivamente, premi il tasto Invio sulla tastiera e digita la password che vuoi assegnare all’archivio compresso, immettendola per due volte consecutive, premendo in entrambi i casi il tasto Invio.

Dopo aver fatto ciò, verrà generato un archivio compresso protetto da password contenente la cartella di tuo interesse che, per impostazione predefinita, verrà salvato nella cartella Inizio del Mac. Per accedere al relativo contenuto, dovrai fare doppio clic sulla sua icona e immettere la password richiesta nel campo apposito.

Proteggere una cartella con password senza programmi su Ubuntu

Se, invece, stai usando Ubuntu, una tra le distro Linux più famose e apprezzate al mondo, puoi proteggere una cartella con password senza programmi sfruttando lo strumento già incluso nel sistema operativo che consente di creare archivi compressi. Cosa c’entra con lo scopo oggetto di questa guida? La risposta è presto data: grazie ad esso, puoi impostare una password per proteggere gli archivi in formato ZIP generati all’interno dei quali includere le cartelle di riferimento, procedendo in maniera praticamente analoga a quanto visto nel passo precedente su Mac.

Per servirtene, tutto quello che devi fare è fare clic sull’icona di Mostra applicazioni (quella con i pallini) posta nella parte in basso della barra dock, cercare il Gestore di archivi tra le varie applicazioni disponibili e fare clic sulla sua icona (quella raffigurante un archivio compresso) per avviarlo.

Nella finestra che ora visualizzi sul desktop, fai clic sull’icona con le linee in orizzontale posta in alto a destra e scegli, dal menu che compare, la voce Nuovo archivio. Successivamente, digita il nome che vuoi assegnare all’archivio compresso che stai per creare nel campo Nome file, seleziona il formato .zip (l’unico che supporta l’impostazione di una password su Ubuntu) dal menu a tendina adiacente e indica la posizione in cui salvarlo usando il menu Posizione.

A questo punto, espandi la sezione Altre opzioni che si trova in basso e compila il campo Password con la password che vuoi usare per proteggere l’archivio compresso, dopodiché fai clic sul pulsante Crea.

Aggiungi ora la cartella che vuoi proteggere all’archivio facendo clic sul pulsante [+] che si trova in alto, selezionandola dalla finestra del gestore di file che si apre e premendo sul bottone Aggiungi. In conclusione, chiudi la schermata di Gestore di archivi facendo clic sulla “x” posta in alto a destra.

Una volta compiuti tutti i passaggi di cui sopra, nella posizione indicata in precedenza verrà creato un archivio compresso protetto da password contenente la cartella che intendevi proteggere e che potrà essere aperto solo ed esclusivamente facendo doppio clic sulla sua icona e digitando la parola segreta da te impostata, nel campo apposito visibile su schermo.

Soluzioni alternative per Windows

Come ti dicevo a inizio guida, per quanto riguarda il versante Windows, purtroppo non sono disponibili soluzioni “di serie” grazie alle quali è possibile proteggere una cartella con password senza programmi. L’unico modo per ottenere dei risultati analoghi a quanto, invece, può essere fatto su macOS e Ubuntu consiste nel ricorrere all’uso di software appositi, come ti ho indicato in maniera dettagliata nel mio tutorial sull’argomento.

Questo però non implica il fatto che tu non possa comunque preservare l’accesso ad una o più cartelle in altri modi. Se la cosa ti interessa, qui di seguito, quindi, trovi descritte quelle che sono le migliori soluzioni alternative che possono far comodo per raggiungere lo scopo in questione.

Nascondere una cartella

Il primo sistema che ti invito a prendere in considerazione per preservare l’accesso ad una cartella su Windows, senza dover ricorrere all’uso di programmi, consiste nel nascondere quest’ultima agli occhi altrui. Per riuscirci, provvedi a fare clic destro sull’icona della cartella di riferimento e a selezionare la voce Proprietà dal menu che compare.

Nella finestra che si apre, recati nella scheda Generale (anche se dovrebbe già essere quella attiva), seleziona l’opzione Nascosto che trovi in corrispondenza della dicitura Attributi (in basso) e clicca prima sul pulsante Applica e poi su quello OK. Una volta fatto ciò, la cartella di riferimento e i file presenti al suo interno risulteranno invisibili.

Potrai quindi accedere ai tuoi file solo digitandone correttamente l’indirizzo nella barra posta nella parte in alto dell’Esplora File di Windows, al quale puoi accedere cliccando sulla cartella gialla posta sulla barra delle applicazioni.

Tieni però presente che nel caso in cui venga attivata la visualizzazione di file e cartelle nascoste su Windows, selezionando la scheda Visualizza che si trova nella parte in alto della finestra dell’Esplora File e spuntando l’opzione Elementi nascosti, gli elementi nascosti potranno comunque essere visualizzati (sono quelli contrassegnati da un’icona trasparente) e risulteranno accessibili da tutti.

Per evitare che ciò accada, puoi mettere in pratica un semplice “trucco” che consiste nel contrassegnare i file e le cartelle che vuoi proteggere come file di sistema. Va tuttavia tenuto conto del fatto che i file di sistema possono comunque essere resi visibili, ma si tratta di un’opzione più difficile da individuare e comunque meno usata. Per visualizzarli, infatti, occorre aprire l’Esplora File, selezionare il menu File e cliccare sulla voce Modifica opzioni cartelle e ricerca oppure recarsi nel menu Strumenti e selezionare la voce Opzioni cartella dell’Esplora File e disattivare la voce Nascondi i file protetti di sistema.

Ciò detto, per trasformare una cartella in file di sistema, devi intervenire mediante il Prompt dei comandi. Per cui, fai clic sul pulsante Start (quello con la bandierina di Windows) posto nella parte in fondo a sinistra della barra delle applicazioni, digita “cmd” nel campo di ricerca e seleziona il collegamento pertinente.

Nella finestra che si apre, immetti il comando attrib +s +h, dopodiché lascia uno spazio schiacciando la barra spaziatrice sulla tastiera e trascina e trascina la cartella di riferimento nella finestra del Prompt dei comandi, in modo tale da far comparire il suo percorso completo. In seguito, premi il tasto Invio sulla tastiera del computer ed è fatta.

Qualora dovessi avere dei ripensamenti, potrai rimuovere l’attributo di file di sistema dalla cartella che hai precedentemente nascosto richiamando il Prompt dei comandi così come ti ho spiegato poc’anzi e impartendo il comando attrib -s -h [percorso file o cartella] seguito dalla pressione del tasto Invio.

Per ulteriori approfondimenti riguardo la pratica descritta in questo passo, ti rimando alla lettura della mia guida incentrata in maniera specifica su come nascondere file e cartelle.

Modificare i permessi di lettura e scrittura di una cartella

Un’altra soluzione che puoi prendere in considerazione, in alternativa alla procedura oggetto di questo tutorial, consiste nel modificare i permessi di lettura e scrittura della cartella che è tua intenzione proteggere da eventuali accessi indesiderati. Se la cosa ti interessa, ti spiego subito in che modo riuscirci.

Tanto per cominciare, fai clic destro sull’icona della cartella di riferimento e seleziona, dal menu contestuale che compare, la voce Proprietà. Nella finestra che si apre sul desktop, recati quindi nella scheda Sicurezza e fai clic sul pulsante Modifica.

Nell’ulteriore finestra che si apre, seleziona il nome dell’account utente di riferimento, il tuo (se vuoi impedire l’accesso alla cartella dal tuo account) e/o un altro (se vuoi impedire l’accesso alla cartella da un altro account), nella sezione Utenti e gruppi, dopodiché clicca sui pulsanti Applica, Sì e OK (per due volte consecutive), per fare in modo che le modifiche apportate vengano effettivamente applicate.

Dopo aver fatto ciò, provando ad accedere alla cartella con gli account utente per i quali sono state impostate delle restrizioni comparirà un avviso sul desktop indicante il fatto che si tratta di un elemento protetto e che, dunque, non è possibile continuare con l’operazione.

Per maggiori informazioni riguardo le procedure affrontate in questo passo, puoi fare riferimento al mio tutorial dedicato specificamente a come bloccare i file.