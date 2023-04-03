Risiedi in Toscana e sei solito seguire con attenzione gli approfondimenti relativi allo sport e alla cronaca della tua regione grazie ai programmi dell'emittente locale RTV38.

Negli ultimi tempi, tuttavia, a causa di un cambio di orari nella tua routine quotidiana, non riesci più a guardare le tue trasmissioni preferite quando queste ultime vanno in onda; è così, vero? Beh, non temere allora: se me lo consenti, posso spiegarti come rivedere RTV38, così che potrai poi continuare a restare aggiornato sugli argomenti che ti stanno a cuore.

Ti basta servirti di un qualsiasi dispositivo con accesso a Internet e un browser qualsiasi e il gioco è fatto. Al momento in cui scrivo, il portale Web ufficiale dell'emittente in oggetto non include una sezione con i programmi già trasmessi in precedenza, ma è comunque possibile utilizzare altre piattaforme per ovviare alla cosa. Allora? Sei pronto a saperne di più al riguardo? Sì? Ottimo! Allora non mi resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, una buona visione!

Indice

Come rivedere i programmi di RTV38

Ti stai chiedendo come rivedere RTV38, dico bene? Il modo più semplice per compiere quest'operazione, dato che come detto già il sito Web ufficiale dell'emittente non include una pagina che include i contenuti già trasmessi, è servirsi di YouTube, il popolare servizio di condivisione video, che consente anche la trasmissione in diretta, proprietà di Google, e disponibile tramite portale Web e app per dispositivi Android e iPhone/iPad.

Devi sapere, infatti, che RTV38 dispone infatti di un canale YouTube e, in un'apposita sezione di quest'ultimo, vengono periodicamente raccolte le playlist relative a tutti i contenuti precedentemente trasmessi dall'emittente.

Se utilizzi un computer, per procedere, ti basta aprire la sezione citata poc'anzi. Come puoi vedere, in questa pagina sono presenti le raccolte dei vari programmi di RTV38: fai clic sull'anteprima della trasmissione che ti interessa e si avvierà immediatamente il primo video della raccolta selezionata.

Per scegliere la puntata che ti interessa, premi sulla relativa anteprima tra quelle elencate a destra (puoi anche scorrere l'elenco).Le puntate sono spesso indicate con la data di messa in onda nel titolo, dunque, non avrai problemi a individuare quella che ti interessa.

Una volta aperto il contenuto che intendi guardare, puoi premere in un punto qualsiasi della finestra di riproduzione per metterlo in pausa; inoltre, puoi premere sul pulsante del quadrato tratteggiato posto in basso a destra (per farlo comparire posiziona il puntatore del mouse in corrispondenza dell'angolo destro inferiore della finestra di riproduzione) per abilitare la riproduzione a schermo intero.

Per altri dettagli su queste procedure, ti rimando direttamente al mio approfondimento su come funziona YouTube. Utilizzi uno smartphone o un tablet? Nessun problema: avvia l'app di YouTube e fai tap sul pulsante della lente d'ingrandimento collocato in alto a destra.

Digita quindi rtv38 nel campo posto in alto; dopodiché, premi sul primo risultato della ricerca. In basso, nella schermata successiva, dovrebbe esserti mostrata l'anteprima del canale di RTV38 (ha il logo dell'emittente), premi quindi su quest'ultima e, successivamente, fai tap sulla voce Playlist che vedi a metà schermo.

Scorrendo la schermata successiva, ti sarà mostrato l'elenco delle varie raccolte dei programmi dell'emittente in oggetto. A questo punto, premi sull'anteprima del programma che ti interessa e, poi, fai tap sul titolo della puntata che vuoi guardare nell'elenco che ti viene mostrato a schermo.

I comandi della finestra di riproduzione sono quindi esattamente gli stessi che ti mostrato qualche paragrafo sopra.

Come vedere RTV38

Per qualche motivo non riesci a visualizzare i programmi di RTV38 sul tuo televisore? In questo caso, il canale dell'emittente in questione è il numero 10 del digitale terrestre (in alta definizione); sul numero 86, invece, le trasmissioni dell'emittente vengono effettuate in qualità standard.

Per quanto riguarda la TV satellitare, RTV è visibile in HD sul canale 2100 e a definizione standard sul canale 5001 (Satellite Eutelsat 9B 9°E). Ti faccio presente, ad ogni modo, che il canale in questione ha una copertura limitata: è visibile, infatti, soltanto in Toscana, Lazio (in alcune province di Roma e Viterbo) e in Liguria (in alcune province di La Spezia e Genova).

Se non riesci a visualizzare nulla sintonizzandoti sui canali suddetti e risiedi nelle aree citate poc'anzi, puoi provare a accedere al menu generale del tuo TV (premendo sul pulsante Menu o sui pulsanti Impostazioni o Settings), scegliere la voce Sintonizzazione e, poi, l'opzione Sintonizzazione automatica per effettuare una nuova scansione dei canali (scegliendo infine il metodo di ricerca Antenna o Satellite, a seconda, di come è impostato il tuo impianto di ricezione del segnale video).

Per approfondire questa procedura, dai un'occhiata alle mie guide su come sintonizzare i canali del digitale terrestre e su come sintonizzare il digitale terrestre.

In alternativa al televisore, puoi comunque servirti di un qualsiasi dispositivo collegabile a Internet e un qualsiasi browser per visualizzare in diretta le trasmissioni di RTV38.

Per procedere in questo senso, ti basta collegarti alla sezione dedicata alle dirette del sito ufficiale dell'emittente. Premendo sul pulsante Pausa posto in basso al centro della schermata, puoi sospendere momentaneamente la trasmissione dei contenuti e puoi riprendere poi quest'ultima premendo sul pulsante ▶.

Muovendo il puntatore nell'angolo in basso a destra e premendo sul pulsante del quadrato tratteggiato puoi abilitare la riproduzione a schermo intero, mentre, selezionando ripetutamente il pulsante 15 con la freccia rivolta verso sinistra che compare in basso, puoi “riavvolgere” la trasmissione e riguardare i contenuti andati in onda precedentemente (premendo poi ripetutamente il pulsante 15 con la freccia rivolta verso destra puoi invece tornare a guardare la trasmissione in diretta).