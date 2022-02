L’attualità e, in modo particolare, le notizie che concernono la tua città e la tua regione suscitano da sempre il tuo interesse. Pertanto, non appena hai la possibilità, ti sintonizzi su Rai 3 per vedere il Tg3 regionale che questa emittente trasmette giornalmente. Il problema è che molto spesso sei fuori casa per lavoro e non hai dunque la possibilità di seguire la suddetta trasmissione; ecco quindi che non fai che chiederti se c’è un metodo per rivedere il Tg della tua regione on demand, cioè in differita.

La risposta a questo tuo interrogativo è affermativa e, se me ne dai la possibilità, sarei davvero lieto di spiegarti, in modo semplice e immediato, come rivedere Tg3 regionale sulle diverse piattaforme sulle quali è possibile effettuare tale operazione.

Tutto quello di cui avrai bisogno per riuscire nel tuo intento è una connessione a Internet. Nel giro di qualche istante potrai così goderti tutta l’attualità e le notizie riguardanti i luoghi che ben conosci dal dispositivo per te più comodo e quando preferisci. Allora? Sei già pronto a mettere in pratica le mie indicazioni? Benissimo! Allora non mi resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, una buona visione!

Come rivedere Tg3 regionale da PC

Ti stai domandando come rivedere un Tg3 regionale da un computer? Ti accontento volentieri. Tutto quello che devi fare è collegarti al sito Web del Tg3 regionale e selezionare, dalla pagina che si apre, il nome della regione di tuo interesse. Ad esempio, se ti stai chiedendo come rivedere Tg3 regionale Città metropolitana di Torino, dovrai cliccare sulla voce Piemonte. Se, piuttosto, ti interessa rivedere Tg3 regione Lombardia, fai clic sulla voce Lombardia.

Una volta ultimato questo passaggio preliminare, premi sul pulsante ≡ situato in alto a sinistra e, dal menu laterale che ti viene mostrato, clicca sulla dicitura Notiziari regionali. A questo punto, si aprirà una pagina nella quale saranno elencate le anteprime delle varie puntate del Tg3 regionale andate in onda di recente. Per visionare una puntata, non devi fare altro che premere sul pulsante ▶ posto sull’anteprima stessa.

Nella sezione Ultime edizioni puoi visionare le trasmissioni del Tg andate in onda nel corso della giornata odierna, mentre nella sezione Archivio che trovi a fondo pagina puoi visualizzare le puntate andate in onda nei giorni scorsi. Se premi sul pulsante Carica altro situato in fondo alla schermata puoi visualizzare le puntate andate in onda ancora precedentemente (fino a circa un mese prima). Tutto molto semplice, non ti pare?

Come avrai forse notato già, per alcune regioni (es. la Campania della quale ti parlerò in dettaglio più avanti) non è neanche necessario premere sulla voce Notiziari regionali per accedere alla sezione Archivio, dal momento che quest’ultimo viene mostrato direttamente nella pagina principale del sito del notiziario regionale selezionato.

Come dici? Vorresti sapere anche come rivedere Tg3 regionale Valle d’Aosta AO? In questo caso ti è sufficiente selezionare la voce Valle d’Aosta nella pagina iniziale del sito Internet del Tg3 e ripetere i passaggi di cui sopra. Stesso discorso se ti stai chiedendo, invece, come rivedere TG3 regionale Genova GE: dalla pagina principale del sito del Tg3 dovrai selezionare la voce Liguria e poi seguire le indicazioni fornite in precedenza. Insomma, i passaggi da compiere sono gli stessi per tutti i Tg3 regionali.

In alternativa, puoi anche visualizzare le puntate del Tg regionale effettuando una ricerca sul sito di RaiPlay, la piattaforma gratuita di streaming Web di contenuti on demand gestita dalla Rai. In questo caso, ti basta collegarti alla pagina principale del portale suddetto, premere sul pulsante della lente d’ingrandimento in alto a destra, digitare nel campo di ricerca la frase chiave relativa al Tg regionale che ti interessa (es. Tgr Lazio o Tgr Marche) e dare Invio.

Nella pagina successiva ti saranno mostrate le anteprime delle varie puntate del Tg regionale e potrai visionarle cliccando su di esse e, successivamente, registrando un account (andando su Registrati > Crea un account Rai e compilando il modulo proposto) o effettuando l’accesso con i tuoi account Google, Apple, Facebook, Twitter o HUAWEI.

Per maggiori informazioni su come creare un account sulla piattaforma della quale ti ho appena parlato, ti invito a consultare il mio tutorial su come registrari su RaiPlay nel quale ti ho fornito tutte le indicazioni al riguardo. Inoltre, se dovessi avere qualche difficoltà con la visualizzazione dei contenuti, fai riferimento a quest’altra mia guida.

Come rivedere Tg3 regionale da smartphone e tablet

Per rivedere le puntate del Tg3 regionale da smartphone o tablet puoi utilizzare l’app ufficiale di RaiPlay, che è disponibile sia sui dispositivi Android (inclusi quelli senza accesso ai servizi Google), sia su iPhone/iPad: per installarla ti è sufficiente visitare i link appena forniti, premere sul pulsante Ottieni/Installa e, se necessario, verificare la tua identità.

Una volta avviata l’applicazione di RaiPlay, tutto quello che devi fare per procedere è premere sull’icona della lente d’ingrandimento posta in basso e digitare il nome del Tg regionale che ti interessa (es. Tgr Abbruzzo o Tgr Toscana). Nella schermata successiva ti saranno mostrate le anteprime delle ultime puntate del Tg.

Per visionarle ti basterà fare tap su di esse ed effettuare l’accesso con i tuoi account social o creare un account come ti ho indicato in questo tutorial.

Per rivedere il Tg3 regionale in mobilità, se non vuoi installare app, puoi anche collegarti al sito Web di quest’ultimo. I passaggi da compiere sono quelli già mostrati prima per il PC. Se, ad esempio, ti stai chiedendo come rivedere Tg3 regionale Sassari SS, devi aprire la home page del Tg3 regionale e selezionare la voce Sardegna.

Se, invece, intendi rivedere Tg3 regione Campania o rivedere Tg3 regionale Milano MI, devi collegarti alla pagina specificata poc’anzi e selezionare la voce Campania o Lombardia dal menu. Da qui in poi, a prescindere dalla regione selezionata, ti basterà scorrere verso il basso la pagina successiva e avviare uno dei video delle anteprime mostrate premendo su di esse.

Per accedere alla sezione Archivio in alcuni casi specifici (come nel caso della Lombardia), una volta scelta la regione, dovrai andare su ≡ > Notiziari Regionali. Successivamente, premendo sul pulsante Carica altro situato in basso potrai visualizzare invece le puntate del Tg3 regionale andate in onda fino a circa un mese prima.

Come rivedere Tg3 regionale da TV

Utilizzi uno Smart TV, hai quindi accesso da quest’ultimo a Internet e vuoi sapere come rivedere Tg3 regionale? In tal caso puoi installare l’applicazione di RaiPlay e cercare su di essa il Tg regionale che ti interessa grazie alla funzione di ricerca integrata. Per saperne di più sull’utilizzo di quest’applicazione ti consiglio di leggere il mio tutorial su come vedere RaiPlay su Smart TV.

In alternativa, se il tuo televisore non dovesse supportare l’app di RaiPlay, puoi avviare il browser del dispositivo (solitamente è presente nel “menu Smart“, accessibile con il tasto con l’icona della casa) e ripetere i passaggi che trovi elencati ai capitoli precedenti. Per altri dettagli su questa procedura ti rimando direttamente al mio tutorial su come navigare sul Web da TV.

Se, al contrario, Il televisore che utilizzi non ha a disposizione le funzioni Smart e non può quindi avere accesso a Internet, puoi comunque rimediare affidandoti ad alcuni dispositivi esterni collegabili al tuo apparecchio tramite presa HDMI. Ad esempio, potresti prendere in considerazione l’idea di acquistare Chromecast, il dongle di Google che ti permette di trasmettere sul televisore il flusso video proveniente da smartphone, tablet e computer (tramite il browser Google Chrome) dalle app supportate, compresa quella della Rai.

Il dispositivo del quale ti parlo è disponibile nella variante “base”, con la possibilità di riprodurre contenuti alla risoluzione massima Full HD (1080p) oppure nella versione “avanzata”, con il sistema operativo Google TV (basato su Android) e la possibilità di effettuare lo streaming in 4K. Per altri dettagli al riguardo dai pure un’occhiata al mio approfondimento su come funziona Chromecast.

Le chiavette HDMI della serie Amazon Fire TV Stick ti permettono invece di usufruire di tutte le funzioni dell’assistente vocale Alexa e accedere a numerose applicazioni scaricabili da una vetrina virtuale curata da Amazon, compresa quella di RaiPlay. Inoltre, tali dispositivi possono essere controllati tramite un telecomando e possono trasmette flusso video in Full HD (modello Lite) o in 4K/Ultra HD (modelli 4K e 4K Max).

Amazon Fire TV Cube, infine, integra tutte le funzioni e le caratteristiche delle quali ti ho parlato finora (telecomando incluso) e ha “di serie” anche le funzionalità degli altoparlanti intelligenti Amazon Echo. Per approfondire l’argomento leggi la mia guida su Amazon Fire TV.

Se preferiresti un set-top box perfettamente integrato con iPhone, iPad e Mac, la scelta ideale potrebbe essere quella di acquistare un prodotto della serie Apple TV. Anche questi ultimi dispositivi possono essere utilizzati per navigare sul Web e sono dotati di un negozio virtuale di applicazioni, su cui è disponibile anche l’app di RaiPlay, e di un telecomando.

Grazie alla tecnologia AirPlay, puoi trasmettere su TV anche il flusso video proveniente dai dispositivi mobili suddetti. Il modello HD può trasmettere contenuti alla risoluzione massima Full HD e ha 32 GB di memoria fisica, mentre il modello 4K, come intuibile dal nome, può riprodurre contenuti in 4K/Ultra HD ed è disponibile nei tagli di memoria fisica da 32 e 64 GB. Se vuoi saperne di più su questi dispositivi, dai uno sguardo al mio approfondimento su come funziona per Apple TV.

Meritano una menzione anche i TV box Android, dispositivi dalle dimensioni compatte, controllabili tramite telecomando o smartphone. Si tratta di apparecchi basati sul sistema operativo Android e possono dunque permettere l’utilizzo delle applicazioni presenti sul Play Store. C’è da dire, tuttavia, che su molti modelli – specie quelli più economici – non è possibile utilizzare appieno Netflix, Infinity+ e/o altre applicazioni di streaming analoghe.

Il panorama di questi dispositivi è piuttosto variegato con modelli che hanno accesso alla trasmissione in Full HD, 4K/Ultra HD con tanto di Dolby Digital e HDR. Altresì, alcuni di questi dispositivi, come NVIDIA SHIELD, hanno di serie l’Assistente Google e Chromecast. Se questa breve descrizione ha suscitato il tuo interesse, allora leggi pure il mio tutorial dedicato all’argomento.

Infine, a chiudere il “quadro”, puoi tenere anche in considerazione i decoder offerti da varie compagnie come TIM, con TIMVISION Box, e Sky, con Sky Q. Tutti questi dispositivi ti permettono di navigare su Internet senza alcun problema e, dunque, visualizzare il sito del Tg3 regionale del quale ti ho parlato precedentemente. Inoltre, anche su questi dispositivi puoi installare l’applicazione di RaiPlay e in questo tutorial ti ho mostrato come scaricare quest’ultima sui dispositivi menzionati poc’anzi.