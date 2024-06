Da qualche settimana ti sei trasferito in un’altra zona d’Italia per motivi di lavoro e senti già nostalgia di casa. Una delle cose che ti manca maggiormente è guardare il TG regionale della tua zona d’origine e, per sentire meno la mancanza di casa, hai pensato bene di trovare qualche escamotage che ti possa consentire di non perderti le notizie di quest’ultimo.

Se le cose stanno in questo modo, sarò ben felice di darti una mano a capire come cambiare TG regionale. Se la tua intenzione è cambiare TGR nel senso di rivedere l’edizione di un’altra Regione riuscirci sarà di una semplicità disarmante, a patto di avere una Smart TV collegata a Internet (oppure una TV che hai reso Smart) o, ancora, un dispositivo mobile connesso alla Rete. In caso contrario, dovrai potrai procedere sintonizzando i canali della tua TV per vedere l’edizione di una Regione a te vicina, tenendo conto che se riuscirai o meno nell’operazione dipenderà in gran parte dal segnale disponibile nella tua zona.

Dato che ti vedo piuttosto preso dall’argomento, direi di mettere sùbito da parte le chiacchiere e passare all’azione. Si può sapere che ci fai ancora lì impalato? Forza e coraggio: concentrati sulla lettura delle prossime righe e, soprattutto, metti in pratica le “dritte” che ti darò. Se lo farai non avrai alcun problema nel portare a termine l’impresa di oggi. Buona lettura!

Informazioni preliminari

Prima di addentrarci nel cuore dell’articolo, consentimi di fornirti alcune informazioni preliminari riguardo a come cambiare TG regionale. Nei passaggi che sto per mostrarti ti illustrerò la procedura per rivedere il TGR di altre regioni (come su RaiPlay) e non come andare a cambiare effettivamente quello che si vede e per un motivo molto semplice. Quest’ultima operazione non è fattibile, se non andando a risintonizzare la propria TV per vedere l’edizione del TGR di una regione vicina.

Durante la sintonizzazione dei canali, potrebbe essere possibile scegliere la programmazione regionale preferita tra quelle disponibili. Per intenderci, se ti chiedi come sintonizzare Rai 3 Puglia, trovandoti in Calabria ed effettuando una sintonizzazione automatica dei canali, dovresti trovarti sulla stessa frequenza Rai 3 Calabria, Rai 3 Puglia e Rai 3 Basilicata. Basta scegliere in questa fase l’edizione regionale che preferisci e il gioco sarà fatto.

Per maggiori dettagli sulla procedura di sintonizzazione di Rai 3, ti rimando alla lettura della guida che ho dedicato all’argomento e che ti ho appena linkato.

Come cambiare TG regionale su TV

Vediamo, ora, come cambiare TG regionale sulla TV. Se hai una Smart TV ho una buona notizia da darti: grazie a RAI TV+ (il servizio streaming HbbTV gestito dalla Rai) puoi scegliere una qualsiasi edizione del TG regionale e non solo una di quelle delle regioni a te vicine, ma anche le edizioni delle regioni a te più lontane. Chiaramente, come ti ho già accennato nel capitolo iniziale, questa procedura permette di rivedere il TGR di una qualsiasi Regione “passando” per RAI TV+ (in modo analogo a quanto fattibile su Rai Play), ma difatti non permette di vedere in modo permanente il TGR impostato sul proprio televisore.

Per procedere, innanzitutto accendi la Smart TV in tuo possesso e assicurati che risulti collegata a Internet. Dopodiché sintonizzati su un qualsiasi canale Rai e premi il tasto freccia⬆︎ del telecomando.

A questo punto, sfruttando le frecce direzionali presenti sempre sul telecomando, spostati sulla scheda TG Ultime edizioni, poi vai su Seleziona l’edizione (in corrispondenza della colonna TGR) e, quindi, premi il tasto OK. Per concludere, non devi fare altro che selezionare l’edizione del TG regionale di tuo interesse (es. Calabria, Puglia, Lombardia, etc.), premere nuovamente il tasto OK e goderti la visione dell’edizione del TG disponibile per la regione selezionata.

Se per qualche motivo non riesci a usufruire del servizio RAI TV+, assicurati che il tuo televisore supporti la tecnologia HbbTV e che quest’ultima non sia stata disattivata (solitamente è possibile attivare/disattivare la funzione dal menu Impostazioni > Canale o una dicitura simile). Per ulteriori informazioni e dettagli su come attivare HbbTV, leggi la mia guida sull’argomento.

Se la tua TV non è Smart, il massimo che potrai fare è risintonizzare il televisore per andare alla ricerca del TG regionale di una regione limitrofa. Se questo ti sembra troppo limitante, potresti rendere smart la tua TV tradizionale sfruttando degli appositi sistemi che possano compensare a questa mancanza. Mi riferisco nella fattispecie a dispositivi esterni collegabili al tuo televisore tramite la porta HDMI. Te li elenco di seguito, ricordandoti che anche in questo caso non si può cambiare l’edizione del TG regionale da vedere, ma solo rivedere quelli presenti su RaiPlay.

Chromecast — è un dispositivo prodotto da Google che consente di trasmettere sul televisore il flusso video proveniente da smartphone, tablet e computer sfruttando app supportate (quella della Rai rientra in queste). Nella sua versione “base”, consente la riproduzione di singoli contenuti alla risoluzione massima Full HD a 1080p. Maggiori info qui.

Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube — la prima è una chiavetta realizzata da Amazon, che permette di scaricare e accedere a varie applicazioni, RaiPlay inclusa ed è controllabile tramite un apposito telecomando oppure effettuando la trasmissione video in Full HD (modello Lite) o in 4K/Ultra HD (modelli 4K e 4K Max); il secondo è un dispositivo che comprende tutte le funzioni appena menzionate per la Fire TV Stick a cui aggiunge le funzionalità degli altoparlanti intelligenti Amazon Echo. Maggiori info qui.

Apple TV — è la soluzione perfetta per chi possiede uno o più dispositivi Apple e desidera trasmettere sulla TV il flusso video provenienti da questi ultimi sfruttando AirPlay. Oltre a ciò, l’Apple TV integra uno store di applicazioni, tra cui RaiPlay. Maggiori info qui.

Per maggiori informazioni su come trasformare una TV in Smart TV tramite queste e altre soluzioni ancora, leggi l’approfondimento che ho interamente dedicato a questa tematica.

Come guardare TGR Regione su altri dispositivi

Qualora te lo stessi chiedendo, è possibile guardare il TG regione su altri dispositivi. Questo può tornare particolarmente comodo se non si ha una Smart TV e non si ha la possibilità di rendere “intelligente” il televisore che è in proprio possesso.

Dal momento che in questo caso, più che “cambiare” TG regionale in senso stretto si tratta di guardare o riguardare il TGR, ti rimando alla lettura della guida in cui spiego nel dettaglio come effettuare ciò tramite dispositivi mobili.

