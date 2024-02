Sei solito informarti spesso in merito a quanto accade nella tua Regione, visto che ritieni sia importante rimanere aggiornato principalmente su quello che accade nella tua zona, oltre che ovviamente nel resto del Paese e del mondo.

Tuttavia, un aspetto che da tempo non ti va proprio giù è il fatto che la qualità visiva delle trasmissioni non risulti propriamente al passo coi tempi, motivo per cui ti stai chiedendo come vedere i TG regionali in HD. D'altronde, hai sentito dire che questo, perlomeno in determinati casi, è possibile.

Non ti hanno mentito, anche se va fatta chiarezza in merito alla questione, visto che per certi versi risulta un po' più “intricata” di quanto si potrebbe pensare. Sono qui però proprio per approfondire la questione, fornendoti tutti i dettagli del caso nei capitoli che seguono. Detto questo, a me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e soprattutto buona visione!

Informazioni preliminari

Prima di spiegarti effettivamente come vedere i TG regionali in HD, ritengo sia giusto fornirti un quadro generale in merito alla situazione in casa Rai, dato che tutto dipende da quest'ultima.

Ti ricordo, infatti, che in Italia i telegiornali regionali, che dispongono di redazioni locali e permettono dunque di restare connessi a livello di informazione col territorio, vengono trasmessi su Rai 3. Più precisamente, il classico spazio, nell'ambito del palinsesto, dedicato ai TGR è legato a due fasce orarie: 14:00 e 19:35.

L'appuntamento col telegiornale relativo alla propria Regione è d'altronde essenzialmente irrinunciabile per un ampio numero di persone. Pensa che il nome TGR è nato nel 1991, ma in realtà, al netto della parentesi Rai Regione, la vera “data di nascita” risale addirittura al 15 dicembre 1979, quando l'informazione locale diventò parte integrante del TG3.

Si tratta insomma di un formato ben noto agli italiani, che, per quanto gli anni passino, rimane di attualità. Purtroppo, però, non sempre la qualità visiva può risultare all'altezza delle aspettative, considerando che ancora oggi alcune edizioni faticano a raggiungere l'alta definizione. Tutto dipende, come ben potete immaginare, anche dalle modalità di trasmissione riguardanti caso per caso.

A tal proposito, è direttamente in una pagina dedicata alla nuova TV digitale del portale Rai che, a inizio 2024, si legge che continua “il passaggio dei programmi regionali in formato HD (al momento sono stati attivati: Rai Südtirol, Rai TGR Lazio, Rai TGR Lombardia, Rai TGR Emilia-Romagna, RAI TGR Piemonte in HD)”. Insomma, ci potrebbero volere anche degli anni affinché tutte le edizioni passino eventualmente al formato HD, ma quantomeno ora sei a conoscenza della situazione.

Lo so: ci sono parecchie edizioni escluse dalla lista appena citata e potresti pensare che, dunque, non sia proprio possibile vedere il TGR in HD dalla tua Regione. Tuttavia, un aspetto che potresti aver sottovalutato è che, in un mondo di Smart TV e connessioni a Internet a banda larga, le limitazioni territoriali, di fatto, non esistono più. In parole povere, sì: anche se abiti in un'altra Regione, potresti comunque eventualmente pensare di guardare in streaming il TGR di un'altra Regione.

Se questa possibilità ti interessa, magari anche perché sei solito spostarti da una Regione all'altra, ti consiglio di proseguire con la lettura della guida. Mi appresto infatti a metterti al corrente di tutte le possibilità a tua disposizione in questo contesto. Credimi: potresti alla fine trovare una soluzione più semplice di quanto credi.

Dove vedere i TG regionali in HD

Adesso che sei a conoscenza della situazione generale legata anche ai piani in casa Rai, direi che è arrivato il momento di procedere all'azione. Ebbene, ci sono essenzialmente due metodi, al netto della classica possibilità relativa al digitale terrestre, per poter prendere visione dei contenuti coinvolti in formato HD relativi ai TGR coinvolti. Quella principale e consigliata consiste nel passare per una connessione a Internet, ma in questo tutorial ci sarà anche modo di illustrare rapidamente la proposta satellitare. Qui sotto puoi trovare tutti i dettagli del caso.

Rai 3 HD

Visto che, come già indicato nel capitolo precedente, in genere il TGR va in onda sul canale 3 del telecomando, il metodo che salta subito alla mente per vedere tutto in alta definizione è passare per Rai 3 HD.

Si tratta di una questione essenzialmente scontata, visto che al giorno d'oggi basta premere il numero 3 del telecomando per raggiungere questo canale (come ho approfondito anche nella mia guida generale su come sintonizzare Rai 3, la versione non in alta definizione di quest'ultimo è ormai stata spostata alla numerazione 103).

Tuttavia, trattandosi di un singolo canale, su Rai 3 HD potrebbe venire trasmesso un TG regionale a rotazione. Per vedere invece il proprio TGR a volte risulta necessario prendere visione dei canali regionali. Tutto questo ai giusti orari: insomma, non si tratta probabilmente del migliore del più comodo dei metodi, ma comunque è quello classico.

In ogni caso, quel che mi premeva indicarti è che puoi eventualmente prendere visione del tutto anche in streaming, ad esempio collegandoti all'apposita pagina della diretta di Rai 3 e premendo sul riquadro Play. Per maggiori dettagli potrebbe interessarti dare un'occhiata alle mie guide su come sintonizzare i canali Rai e come vedere la TV in streaming, anche se ti consiglio caldamente di proseguire con la lettura del tutorial per scoprire ulteriori possibilità, probabilmente anche più comode.

HbbTV e streaming RaiPlay

Una soluzione interessante, che in realtà è anche quella che ti consiglio, consiste nel passare per uno Smart TV, ovvero un televisore connesso a Internet, andando poi a fare uso del servizio smart offerto dalla Rai.

Potresti infatti non saperlo, ma di solito in questo contesto basta raggiungere, in un qualsiasi momento della giornata, uno dei canali Rai, ad esempio Rai 3 (dove va usualmente in onda il TG regionale), per poter poi fare uso del telecomando del televisore, più precisamente del tasto legato alla freccia in su (in genere è la parte alta del cerchio centrale), per accedere a un apposito menu smart. Per comprendere meglio come attivare l'HbbTV, leggi la mia guida dedicata.

In ogni caso, compariranno a schermo varie schede, da Ora in onda fino a TG Ultime edizioni. La prima può tornarti utile nel caso in cui tu sia arrivato in ritardo ma il TGR risulta ancora in onda, visto che mediante il pulsante Restart puoi eventualmente rivedere dall'inizio, mediante connessione a Internet, l'edizione del TG regionale coinvolta. Inoltre, tramite il riquadro Cambia edizione locale puoi anche eventualmente modificare il tuo TGR preferito, nel caso in cui non risulti impostato correttamente.

Tuttavia, se vuoi invece vedere il TG regionale on demand, ovvero recuperare l'edizione delle 14:00 o delle 19:35 in un qualsiasi momento della giornata, la sezione che potresti approfondire è quella TG Ultime edizioni. Una volta che ti sei spostato in quest'ultima scheda, infatti, potrai tranquillamente selezionare il riquadro TGR presente a destra, così da dare un'occhiata alle 24 edizioni disponibili.

Come indicato nel capitolo preliminare, se interessa il formato HD risulta necessario selezionare uno dei TG regionali supportati (ad esempio, TGR Lombardia). In ogni caso, adesso sei a conoscenza anche di come poter vedere il TGR di un'altra Regione direttamente dal televisore di tua fiducia, senza nemmeno dover scaricare una qualsivoglia applicazione aggiuntiva.

Oltre a quanto disponibile su Smart TV, è possibile recuperare il TGR in streaming mediante il servizio di streaming ufficiale della Rai, ovvero RaiPlay. Per avvalertene, collegati sl suo portale ufficiale e, una volta premuto sull'icona della lente d'ingrandimento collocata in alto a destra, digita “tgr [regione]” (ad esempio, “tgr lombardia”) e premi Invio, così da far comparire a schermo tutti i risultati del caso.

Non ti resta, dunque, che fare clic sul riquadro dell'edizione di tuo interesse per avviarne la riproduzione, anche se risulta necessario procedere al login (a tal proposito, leggi la mia guida su come accedere a RaiPlay).

Questo tipo di ricerca si può tranquillamente effettuare anche da dispositivi mobili, visto che esiste un'apposita applicazione scaricabile sia su Android (anche dagli store alternativi) che su iPhone/iPad. Puoi trovare tutti i dettagli nella mia guida su come scaricare RaiPlay.

In ogni caso, c'è un motivo se ho inserito un po' “a parte” questa possibilità, visto che purtroppo spesso le edizioni non risultano in ordine o comunque aggiornate, quindi per certi versi risulta sicuramente più comodo procedere da Smart TV come indicato in precedenza.

Va detto, invece, che usualmente sono i singoli siti Web dei TG regionali a risultare più aggiornati, nonostante a volte la qualità visiva non sia al massimo (consentendo, per intenderci, magari di visualizzare il video solo con Qualità Media). In ogni caso, ti consiglio di rivolgerti al portale ufficiale del TGR Lombardia, scorrendo la pagina verso il basso e dando un'occhiata ai riquadri delle edizioni (premendo, dunque, ad esempio sulla voce Edizione delle ore 19:30).

In ogni caso, le modalità di fruizione di certo non mancano. Per ulteriori informazioni su questa possibilità, potrebbe farti piacere consultare anche il mio tutorial generale su come rivedere il TG3 regionale

tivùsat

In conclusione del tutorial, vale la pena soffermarsi anche sulla questione satellitare. Più precisamente, ciò a cui faccio riferimento è la piattaforma tivùsat, che ricordo però richiede un'antenna parabolica per poter captare il segnale.

Ti lascio insomma al mio approfondimento su come attivare tivùsat per tutte le indicazioni del caso, ma ci tenevo a precisare che anche in questo contesto è possibile vedere i TG Regionali (così come indicato nel capitolo iniziale). Questo mediante “(decoder o TV con CAM) HD o 4K certificato tivùsat”, così come indicato direttamente sul portale ufficiale di tivùsat. Potresti inoltre dare un'occhiata alle linee guida ufficiali relative alla visione dei TG regionali.

Insomma, al netto della questione del piano Rai per la nuova TV digitale, che avverrà gradualmente, i metodi per poter prendere visione dei vari TGR non mancano di certo e c'è dunque anche una certa possibilità in termini di scelta.